УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11997 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
22 571 55

У мережі з'явилося відео з лікарні в окупованому Донецьку: трупи померлих від COVID-19 кладуть просто на підлогу в коридорах. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео з лікарні в окупованому Донецьку: трупи померлих від COVID-19 кладуть просто на підлогу в коридорах. ВIДЕО

У лікарні в окупованому Донецьку не вистачає місця для трупів. Тіла пацієнтів упаковують в мішки і кладуть просто на підлогу в коридорах.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Фашик донецкий".

На кадрах видно, що люди в захисних костюмах вантажать трупи на каталки. Тіла померлих, які померли, очевидно, від коронавірусу, тримають у коридорах прямо на підлозі.

Як зазначив автор відео, така ситуація відбувається в лікарні ЦКМЛ номер 3 Донецька.

Як повідомляло раніше видання "Новости Донбасс", так звана адміністрація Донецька при "ДНР" в суботу провела загальноміський суботник, на якому було задіяно понад 12 000 городян.

Учасники суботника були без захисних масок.

Автор: 

Донецьк (947) карантин (18172) смертність (195) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+58
а тут всё кпп рвутся пооткрывать...
показати весь коментар
11.10.2021 09:50
+49
зато без биндер
видел это видео в субботу в твитере. местные воняют "ета Украина" "а чо на Украине лучше"
их тыкают в носом в то что это таки больница донецка.
показати весь коментар
11.10.2021 09:48
+46
показати весь коментар
11.10.2021 09:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зато без биндер
видел это видео в субботу в твитере. местные воняют "ета Украина" "а чо на Украине лучше"
их тыкают в носом в то что это таки больница донецка.
показати весь коментар
11.10.2021 09:48 Відповісти
а кулечки зеление )
показати весь коментар
11.10.2021 09:55 Відповісти
не всё жеж сразу...
показати весь коментар
11.10.2021 10:08 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 10:20 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 09:48 Відповісти
Туда вам и дорога.
показати весь коментар
11.10.2021 09:53 Відповісти
кормильцы херовы укололись спутником и в кочель
показати весь коментар
11.10.2021 10:12 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 10:16 Відповісти
а тут всё кпп рвутся пооткрывать...
показати весь коментар
11.10.2021 09:50 Відповісти
И заразы навезти в Украину
показати весь коментар
11.10.2021 09:59 Відповісти
Закопают под номерами и нет никакого коронавируса в славной республике.
показати весь коментар
11.10.2021 09:50 Відповісти
Как мило
показати весь коментар
11.10.2021 09:51 Відповісти
Как-то пофиг на этих отщепенцев
показати весь коментар
11.10.2021 09:51 Відповісти
Перекрыть все заборы и отгородиться колючей проволокой от рУського мира
показати весь коментар
11.10.2021 09:52 Відповісти
Хорошо Спутник V работает . Можно фильмы про аппокалипсис снимать
показати весь коментар
11.10.2021 09:54 Відповісти
В крыму такая же жопа.
показати весь коментар
11.10.2021 09:57 Відповісти
Та і по рашці також... У нас в суботу 160 померлих, у рашці 960... Це при тому, що населення в них більше рази в три, ніж у нас!
показати весь коментар
11.10.2021 09:58 Відповісти
Россия должна ответить за то, что она лишила своих подопечных вакцины от ковит. Ведь прекрасно знают, что их вакцина бесполезна. Практически люди не привиты.
показати весь коментар
11.10.2021 10:25 Відповісти
Русский ответ: "Бабы еще нарожают".
показати весь коментар
11.10.2021 10:44 Відповісти
Ще б пенсійні картки клали б в мішки.
показати весь коментар
11.10.2021 09:55 Відповісти
Да Вы шо, предпреимчивые детишки себе оставят да еще в Украине по ним будут пенсию получать ....дцать лет
показати весь коментар
11.10.2021 09:59 Відповісти
Какое в мешки. Боевики по етим пенсионным карточкам еще 100 лет будут в Украине пенсии получать. Кроме того еще и квартиры етих трупов можно *прихватизировать*. Кстати, украинская власть еще и хочет признать документы выданные боевиками. Так что возможностей выше крыши.
показати весь коментар
11.10.2021 10:02 Відповісти
Надо бы там провести референдум по отмене Короновируса .
показати весь коментар
11.10.2021 09:55 Відповісти
крестный ход
показати весь коментар
11.10.2021 10:04 Відповісти
эх нет прежнего задора в ДыНыРы . раньше бы эти умершие прошли по статье " жертвы обстрелов ВСУ " Эдик Басурин рассказал бы о зверствах биндер и Натовцев . российские телеканалы видосиков наснимал а в их ТВшоу снова вскипала бы ярость благородная
показати весь коментар
11.10.2021 10:01 Відповісти
За все время ни разу не видел репортажей из украинских больниц с ковидными больными. Как будто это негласное табу.
показати весь коментар
11.10.2021 10:05 Відповісти
это первое, что тебе на ум пришло...ты, похож на переселенца
показати весь коментар
11.10.2021 10:12 Відповісти
Да ладно. Репортажей много.. поднапрягись и найдёшь быстро
показати весь коментар
11.10.2021 10:28 Відповісти
На Цензоре не найдёшь.
показати весь коментар
11.10.2021 10:43 Відповісти
За что боролись, на то и напоролись.
показати весь коментар
11.10.2021 10:05 Відповісти
мало
показати весь коментар
11.10.2021 10:06 Відповісти
Зато в них не чіпали медицинську реформу і повітря з душком "русскага мира" без биндир і їх як "кормильцев" всея Європи вакцинували ************* вакциною для велдикої рогатої худоби "Спутнік".
показати весь коментар
11.10.2021 10:07 Відповісти
Идет пополнение "отрядов Путина". Приятно глазу.
показати весь коментар
11.10.2021 10:09 Відповісти
а шо там за ***** слышно? оно из бункера вылезло? может сдох да прикопали дето.
показати весь коментар
11.10.2021 10:14 Відповісти
Там так, здохне одне ***** на його місце зразу виставляють другого *****
показати весь коментар
11.10.2021 10:20 Відповісти
когда то смотрел фото с *******, насчитал 6 ****** с разными ушами и глазами.
показати весь коментар
11.10.2021 10:28 Відповісти
Зауважте ,люди мруть у "лікарнях" і навіть лднр не виключення ! Чомусь про смерть від барановіруса вдома вже 1,5 року ніхто не згадував? То ж треба так вміти "лікувати"ГРЗ щоб пацієнти загиналися!
показати весь коментар
11.10.2021 10:15 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 10:19 Відповісти
Антиваксеры, напишите им, что это обычное сезонное ОРВИ, и что каждый год в больницах такая же картина. И отговаривайте их от вакцинации и масок - в общем, пишите то же самое, что вы пишете нам.
показати весь коментар
11.10.2021 10:29 Відповісти
крокодилы останутся голодными
показати весь коментар
11.10.2021 10:30 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 14:15 Відповісти
Стену и ров с крокодилами. Пусть пользуются сполна тем что звали к себе в дом.
показати весь коментар
11.10.2021 10:32 Відповісти
А що учора вони стояли у чергах в Северодонецьку і Маріуполі за пенсіями. А ми дивуємся звітки такий рівень ковіда у цих областях.
показати весь коментар
11.10.2021 10:44 Відповісти
а куди їх ще класти? в ліжка?
показати весь коментар
11.10.2021 10:51 Відповісти
Одного на другого, пусть жмуры совокупляются. Ублюдки коллаборатские
показати весь коментар
11.10.2021 11:02 Відповісти
А почему шок видео? Мне, например, нравится. Чем больше сдохнет домбаситов и лугандонов, тем лучше для Украины. Там, практически, не осталось нормальных людей, так что желаю им продолжить в том же духе!
показати весь коментар
11.10.2021 11:03 Відповісти
Не прямо на пол трупы, а в мешок кладут сначала.
показати весь коментар
11.10.2021 11:58 Відповісти
Там справді жахіття в цьому плані,просто кошмар.Вмирають сім'ями,але масок ніхто не носить,все,петушилін відмінив вірус!
показати весь коментар
11.10.2021 12:12 Відповісти
Умирают, в основном, пенсионеры. Которые ОРДЛО не нужны, а деньги на них тратить надо. Чем больше их умрет, тем меньше денег на пенсии, социалку и мед.обеспечение.
На самом деле, это скрытый и не афишируемый геноцид под железобетонную отмазку "КОВИД покосил ...".
показати весь коментар
11.10.2021 12:21 Відповісти
Жах! Але за що боропись-на те й напоролись.Тепер нехай знову покричать:-Путин спаси нас! А в ответ тишина...
показати весь коментар
11.10.2021 12:37 Відповісти
Очевидный результат прививки ветеринарным шмурдяком для скота «Спутник V», который продвигает пропаганда неприкасаемо-обнуленного бункерного деда-кащея Вовы Путина.
показати весь коментар
11.10.2021 13:04 Відповісти
интересно, а субботник они провели для уборки трупов с улиц и домов ?
показати весь коментар
11.10.2021 13:32 Відповісти
Знову "паґібшиє", москальська риторика.
показати весь коментар
12.10.2021 08:48 Відповісти
 
 