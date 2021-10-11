У мережі з'явилося відео з лікарні в окупованому Донецьку: трупи померлих від COVID-19 кладуть просто на підлогу в коридорах. ВIДЕО

У лікарні в окупованому Донецьку не вистачає місця для трупів. Тіла пацієнтів упаковують в мішки і кладуть просто на підлогу в коридорах.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Фашик донецкий".

На кадрах видно, що люди в захисних костюмах вантажать трупи на каталки. Тіла померлих, які померли, очевидно, від коронавірусу, тримають у коридорах прямо на підлозі.

Як зазначив автор відео, така ситуація відбувається в лікарні ЦКМЛ номер 3 Донецька.

Як повідомляло раніше видання "Новости Донбасс", так звана адміністрація Донецька при "ДНР" в суботу провела загальноміський суботник, на якому було задіяно понад 12 000 городян.

Учасники суботника були без захисних масок.