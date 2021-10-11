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У мережі з'явилося відео з лікарні в окупованому Донецьку: трупи померлих від COVID-19 кладуть просто на підлогу в коридорах. ВIДЕО
У лікарні в окупованому Донецьку не вистачає місця для трупів. Тіла пацієнтів упаковують в мішки і кладуть просто на підлогу в коридорах.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Фашик донецкий".
На кадрах видно, що люди в захисних костюмах вантажать трупи на каталки. Тіла померлих, які померли, очевидно, від коронавірусу, тримають у коридорах прямо на підлозі.
Як зазначив автор відео, така ситуація відбувається в лікарні ЦКМЛ номер 3 Донецька.
Як повідомляло раніше видання "Новости Донбасс", так звана адміністрація Донецька при "ДНР" в суботу провела загальноміський суботник, на якому було задіяно понад 12 000 городян.
Учасники суботника були без захисних масок.
Топ коментарі
+58 Сергей Крот
показати весь коментар11.10.2021 09:50
+49 Стрелок
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+46 а ес #372967
показати весь коментар11.10.2021 09:48
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видел это видео в субботу в твитере. местные воняют "ета Украина" "а чо на Украине лучше"
их тыкают в носом в то что это таки больница донецка.
На самом деле, это скрытый и не афишируемый геноцид под железобетонную отмазку "КОВИД покосил ...".