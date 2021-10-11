Від 10% до 30% штрафів за порушення ПДР можуть направити у місцеві громади, - заступник голови МВС Єнін

У Міністерстві внутрішніх справ пропонують змінити систему розподілу коштів від штрафів за ПДР. Планується віддавати місцевим громадам частину від цих надходжень.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник голови МВС Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хотіли б вийти вже незабаром з ініціативою в законодавчому порядку встановити систему розподілу надходжень від штрафів за порушення правил дорожнього руху. На нашу думку, від 10% до 30% надходжень від цих штрафів могли би скеровуватись до місцевих громад", - пояснив Єнін.

Крім того, за його словами, пропонується залучати громадськість до виявлення подібних порушень.

"Наприклад, ми плануємо розробити застосунок, який би дозволяв фіксувати грубі порушення правил дорожнього руху іншим його учасникам. На першому етапі може йтися про проїзд на червоне світло, чи порушення правил проїзду залізничних переїздів, чи проїзд через подвійну смугу тощо", - зазначив заступник голови МВС.

Єнін підкреслив, що за наявності відповідної доказової бази і нормативного врегулювання, вдасться більш активно включити громаду в такі процеси.

"І, повірте мені, кожен значно більше буде думати перед тим, як допустити грубе порушення правил дорожнього руху, ризикуючи бути зафільмованим іншими пішоходами чи водіями", - додав Єнін.

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