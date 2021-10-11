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Новини
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Від 10% до 30% штрафів за порушення ПДР можуть направити у місцеві громади, - заступник голови МВС Єнін

Від 10% до 30% штрафів за порушення ПДР можуть направити у місцеві громади, - заступник голови МВС Єнін

У Міністерстві внутрішніх справ пропонують змінити систему розподілу коштів від штрафів за ПДР. Планується віддавати місцевим громадам частину від цих надходжень.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник голови МВС Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хотіли б вийти вже незабаром з ініціативою в законодавчому порядку встановити систему розподілу надходжень від штрафів за порушення правил дорожнього руху. На нашу думку, від 10% до 30% надходжень від цих штрафів могли би скеровуватись до місцевих громад", - пояснив Єнін.

Крім того, за його словами, пропонується залучати громадськість до виявлення подібних порушень.

"Наприклад, ми плануємо розробити застосунок, який би дозволяв фіксувати грубі порушення правил дорожнього руху іншим його учасникам. На першому етапі може йтися про проїзд на червоне світло, чи порушення правил проїзду залізничних переїздів, чи проїзд через подвійну смугу тощо", - зазначив заступник голови МВС.

Єнін підкреслив, що за наявності відповідної доказової бази і нормативного врегулювання, вдасться більш активно включити громаду в такі процеси.

"І, повірте мені, кожен значно більше буде думати перед тим, як допустити грубе порушення правил дорожнього руху, ризикуючи бути зафільмованим іншими пішоходами чи водіями", - додав Єнін.

Також читайте: Справу Шеремета можуть відправити на новий розгляд, - заступник голови МВС Єнін

Автор: 

МВС (3503) ПДР (476) Єнін Євген (348) штраф (1866)


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Топ коментарі
+5
Первый признак некомпетности управленцев- все занимаются всем. Каким боком МВД к распределению бюджетных поступлений?
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11.10.2021 10:18
+3
А когда того алкаша накажите,который устроил тройное дтп и пытается отморозиться?
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11.10.2021 09:56
+2
И вообще, пора бы уже создать Министерство зеленых стукачей.
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11.10.2021 09:54
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И вообще, пора бы уже создать Министерство зеленых стукачей.
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11.10.2021 09:54 Відповісти
А может все-таки стоит сделать адекватные штрафы для несущихся вдаль оленей, скачущих по 90-100 км/час в спальном районе? 10000-20000 грн. На ПЕРВЫЙ РАЗ. Отменить норму про водятла. чья машина тот и платит, а Вы там между собой потом разбирайтесь.
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11.10.2021 10:10 Відповісти
ПДД надо соблюдать. Но одними штрафами проблему не решить.
Вообще ментам надо попробовать работать, а не только хабари сшибать.
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11.10.2021 10:46 Відповісти
А когда того алкаша накажите,который устроил тройное дтп и пытается отморозиться?
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11.10.2021 09:56 Відповісти
"обіцяла свиня не їсти гі-на, біжить, а воно блищить", так і нова влада, обложила українців штрафами і комунплатежами в десятки разів, і хочуть нам втюхати, що це ріст на 4% ВВП. Ось і нові штрафи готовлять, за несвоєчасне проходження техогляду авто.
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11.10.2021 10:07 Відповісти
Додаткові гроші мерам для розпила. Місцеві мєнтяри з ще більшою завзятістю будуть грабувати населення.
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11.10.2021 10:12 Відповісти
Первый признак некомпетности управленцев- все занимаются всем. Каким боком МВД к распределению бюджетных поступлений?
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11.10.2021 10:18 Відповісти
О! Місцеві царьки вже потирають долоні... на знак подяки нововведення.
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11.10.2021 10:46 Відповісти
Якщо штрафи "слуг урода", то можна було б збагатитися. Та хто ж дозволить виписати штраф касті недоторканних обдовбано- угашених зЕбілів?
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11.10.2021 11:03 Відповісти
100% як в Європі
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11.10.2021 17:23 Відповісти
 
 