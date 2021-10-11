Полозов пояснив, навіщо окупанти відправили заступника голови Меджлісу Джеляла до психлікарні: Ховають від громадськості - він планував виступити на "суді"

Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла окупаційна влада Криму відправила в психіатричну лікарню, щоб приховати його від громадськості.

Таку думку висловив 10 жовтня в ефірі телеканалу "Дом" адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що одна з цілей слідства - якраз помістити його до лікарні на той період, коли має відбутися суд щодо подовження запобіжного заходу, де Наріман планував виступити, на цьому суді. Але з психіатричної лікарні особу, що перебуває на експертизі, на такий суд не привозять. Тобто фактично слідство ховає Нарімана від громадськості", - сказав він.

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За словами адвоката, поміщення Джеляла в таку клініку є виключно мірою тиску на нього.

"Поки його помістили до палати, де він перебуває один, тобто до нього нікого не допускають", - зазначив Полозов.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою надати їм інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешитов, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.