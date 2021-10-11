Щеплення на 90% скорочує ризик госпіталізації та смерті у разі зараження COVID-19, - дослідження
Вакцинація проти COVID-19 продемонструвала у Франції високу міру ефективності в плані запобігання госпіталізації та смертям у разі зараження коронавірусом вакцинованих.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють французькі ЗМІ із посиланням на дослідження медичної групи Epi-Phare, що працює з урядом Франції.
Дослідникам вдалося встановити, що через 14 днів після отримання другої дози вакцин щепленим на 90% менше загрожує ризик потрапити до лікарні або померти у разі зараження коронавірусом. При цьому значний захисний ефект спостерігається і у випадку зі штамом "Дельта" - 84% для осіб від 75 років і старше і 92% для людей віком 50-75 років.
ЗМІ уточнюють, що це дослідження, яке приділяло увагу запобіганню тяжкому перебігу COVID-19, підтверджує дані про ефективність вакцинації зі США, Великої Британії та Ізраїлю. Однак дослідники у Франції заявляли, що їхня робота є безпрецедентною за масштабами.
Дослідники проаналізували дані, зібрані з грудня 2020 року, коли у Франції стартувала кампанія з вакцинування. Фахівці порівняли інформацію щодо 22 млн осіб старше 50 років - 11 млн вакцинованих і 11 млн тих, хто не отримував вакцину. Експерти сформували "пари" вакцинованих і невакцинованих - одного віку, статі, місця проживання, і простежили їхнє життя з моменту отримання
Дослідження стосується вакцин Pfizer / BioNtech, Moderna і AstraZeneca.
Як зазначають ЗМІ, результати наукової роботи також змушують припустити, що за п'ять місяців - у межах хронологічних рамок цього дослідження - ступінь отриманого від вакцини захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 не знижувалася.
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а например не из Израиля с Сингапуром где привитых больше 80%? или там не все так радужно?
Так что вперед учить мат часть стаистику по странам с 80% вакцрованием, а то ты с незнанием больше на антивакцера смахиваешь
2021 - вакцина, вакцина, вакцина...
2022 - чіп, чіп, чіп...
У-вы но история повторяется,через лет десять они будут говорить ну мы же не знали, нас заставили, только мертвых не вернешь.
- ✅Сертификат качества на препарат.
- ✅Сведения о производителе препарата.
- ✅Документы, лицензии производителя препарата.
- ✅ выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- ✅документы о допуске и аккредитации фирмы.
- ✅действующие лицензии фирмы.
- ✅Сертификаты испытаний препарата.
- ✅Побочные действия препарата.
- ✅Документы о страховом покрытии при последствиях
- ✅Документы лица, которое прививает.
п.6 Після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) під зобов'язання для екстреного медичного застосування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я за рішенням Кабінету Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із закупівлею, застосуванням вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), державна реєстрація яких здійснена відповідно до вимог цієї статті, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету щодо таких зобов'язань, а також звільнення від відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників, медичних працівників, та інших осіб, які залучені до здійснення заходів пов'язаних із вакцинацією, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19).
Аборигенам Украины могут под соусом профилактики COVID-19 колоть все что угодно вплоть до смертельных инъекций, и им нечего не будет см. закон, нацистская Германия со своими медицинскими опытами над людьми в Аушвице и Дахау отдыхают, с каким размахом мед. опыты проводятся через 100лет после них.
Думаю відсоток хвороб після вакцинації значно вищий - вакцина це ж не панацея від всіх хвороб **********. Ширятися тепер прийдеться кожен рік по три - чотири рази. За те фармкомпанії стануть ще багатще і всі хто виробляє маски, антисептики і іншу "модну" аксесуру