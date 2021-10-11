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Новини Боротьба з коронавірусом
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Щеплення на 90% скорочує ризик госпіталізації та смерті у разі зараження COVID-19, - дослідження

Щеплення на 90% скорочує ризик госпіталізації та смерті у разі зараження COVID-19, - дослідження

Вакцинація проти COVID-19 продемонструвала у Франції високу міру ефективності в плані запобігання госпіталізації та смертям у разі зараження коронавірусом вакцинованих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють французькі ЗМІ із посиланням на дослідження медичної групи Epi-Phare, що працює з урядом Франції.

Дослідникам вдалося встановити, що через 14 днів після отримання другої дози вакцин щепленим на 90% менше загрожує ризик потрапити до лікарні або померти у разі зараження коронавірусом. При цьому значний захисний ефект спостерігається і у випадку зі штамом "Дельта" - 84% для осіб від 75 років і старше і 92% для людей віком 50-75 років.

ЗМІ уточнюють, що це дослідження, яке приділяло увагу запобіганню тяжкому перебігу COVID-19, підтверджує дані про ефективність вакцинації зі США, Великої Британії та Ізраїлю. Однак дослідники у Франції заявляли, що їхня робота є безпрецедентною за масштабами.

Дослідники проаналізували дані, зібрані з грудня 2020 року, коли у Франції стартувала кампанія з вакцинування. Фахівці порівняли інформацію щодо 22 млн осіб старше 50 років - 11 млн вакцинованих і 11 млн тих, хто не отримував вакцину. Експерти сформували "пари" вакцинованих і невакцинованих - одного віку, статі, місця проживання, і простежили їхнє життя з моменту отримання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через пів року ефективність вакцини Pfizer проти COVID-19 падає вдвічі, - дослідження

Дослідження стосується вакцин Pfizer / BioNtech, Moderna і AstraZeneca.

Як зазначають ЗМІ, результати наукової роботи також змушують припустити, що за п'ять місяців - у межах хронологічних рамок цього дослідження - ступінь отриманого від вакцини захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 не знижувалася.

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) Pfizer (202) AstraZeneca (140) Moderna (63)


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Топ коментарі
+10
Если вакцина такая офигительная, зачем заставлять ею вакцинироваться принудительно? Это личное дело и здоровье каждого.
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11.10.2021 10:33
+9
ніправда, вивсьоврьоті!
прівіваюцца тока дурачькі!
а умниє люді знают, шта прівівка - страшнєє смєрті!
ета чіпіраваніє і бєспрєдєл!
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11.10.2021 10:17
+7
Исследователям удалось установить, что спустя 14 дней после получения второй дозы вакцин привитым на 90% меньше грозит риск попасть в больницу или скончаться при заражении коронавирусом. Источник:

А ничего что

1) шмурдяк от заражения никак не защищает, обещают только "меньше риск попасть в больницу, а там и в пакет", но это неточно

2) врачи не входят в список тех кто должен обязательно уколоться

3) "вакцинаторы" так "заботятся" о здоровье народа, что грозят расстрелами и посадками несогласных, и за последние несколько дней таких комментариев полно на цензоре.
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11.10.2021 10:54
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11.10.2021 10:42 Відповісти
Брехня собача.Просто вірус адаптувався і стає менш агресивним аби вижити.звичайне природне явище адаптації вірусу до навколишніх умов,а не вакцина.
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11.10.2021 10:42 Відповісти
О мабуть з великою медичною освітою людина, очередний експерд антиваксер
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11.10.2021 10:45 Відповісти
Это ты про "Дельту"? Молодцаааа. Вумный. Аж страшно.
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11.10.2021 11:26 Відповісти
ага, а якщо вколоти собі "вірус *****" взагалі ковід не страшний буде
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11.10.2021 11:02 Відповісти
Да...,а вначале говорили,что 99% процентов привитых помогает избежать смерти,а тут уже 90%...,из знакомых ,-мрут так само как привитые,так и не привытые...,у ваксеров уже крыша едет...
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11.10.2021 11:06 Відповісти
В разных странах по разному. Пойняв, ******* ты антивакцерный!? Мозгов нет, чтоб посмотреть статистику? А по ней в странах, которые провели массовую вакцинацию, количество смертей от С-19 на 1,0 млн. населения, за сентябрь и октябрь В РАЗЫ меньше, чем в таких, где слмшком много долблйбов с Темным Средневековьем в голове.
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11.10.2021 11:20 Відповісти
Порівнювати необхідно смертність в тих самих країнах в попередні пероди. Тут Вам буде трохи невдобно.
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11.10.2021 14:00 Відповісти
Почему приводится пример из Франции?
а например не из Израиля с Сингапуром где привитых больше 80%? или там не все так радужно?
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11.10.2021 11:06 Відповісти
вы прям портите ваксерам всю статистику вопросов много задаете .Ща методички подвезут,и они вам ответят.
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11.10.2021 11:18 Відповісти
Не знаю, как в Сингапуре, а в Израиле мрут в основном унылые ортодоксы в черных шляпах, у которых уровен интеллекта равен твоему. Те абсолютно верят в тексты Торы, а ты в сетевой бред антивакцеров.
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11.10.2021 11:23 Відповісти
Странно про Израиль все знаешь, а про Сингапур нет, все-ж должны эти знать эти страны, и в пример приводить, а почему-то пишут про Францию
Так что вперед учить мат часть стаистику по странам с 80% вакцрованием, а то ты с незнанием больше на антивакцера смахиваешь
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11.10.2021 11:31 Відповісти
Может потому, что исследрвания проводили фрнцузы? Или ты дальше заголовка не читаешь?
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11.10.2021 14:33 Відповісти
В том то и дело что читаю, где в статье ссылка на само оригинальное исследование от французов?
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11.10.2021 14:50 Відповісти
В Израиле практически нулевая смертность от ковида благодаря вакцинации. У нас более 700 человек в сутки.
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05.11.2021 16:52 Відповісти
Я за вакцинацію але це потрібно масово примусово робити не під час епідемії.Лікарі чудово знають що зараз це великий ризик та гра в рулетку
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11.10.2021 12:01 Відповісти
Звиздеж. У меня знакомый сделал, рога выросли. Я ему говорил. Жена изменила, и выросли, со мной правда, ну то такое.
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11.10.2021 12:20 Відповісти
2020 - ковід, ковід, ковід, ковід...
2021 - вакцина, вакцина, вакцина...
2022 - чіп, чіп, чіп...
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11.10.2021 12:52 Відповісти
Некоторые комментаторы готовы под дулом автомата гнать всех несогласных вакцинироваться. А ничё, что некоторым противопоказана вакцина, что некоторые переболели и чувствуют себя прекрасно? Но нет! Раз кто-то сел на иглу, значит все должны. Стадный инстинкт. Экспериментальная вакцина по утверждению СМИ - панацея от смерти. Вакцинированным нечего бояться.
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11.10.2021 13:03 Відповісти
точно также была массовая истерия в гитлеровской Германии чтоб расстрелять, кастрировать, сжигать, сажать в лагеря кто не согласен и неугоден им.
У-вы но история повторяется,через лет десять они будут говорить ну мы же не знали, нас заставили, только мертвых не вернешь.
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11.10.2021 13:12 Відповісти
Просто интересно увидеть ряд документов:
- ✅Сертификат качества на препарат.
- ✅Сведения о производителе препарата.
- ✅Документы, лицензии производителя препарата.
- ✅ выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- ✅документы о допуске и аккредитации фирмы.
- ✅действующие лицензии фирмы.
- ✅Сертификаты испытаний препарата.
- ✅Побочные действия препарата.
- ✅Документы о страховом покрытии при последствиях
- ✅Документы лица, которое прививает.
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11.10.2021 13:36 Відповісти
в статті 92 Закону України "Про лікарські засоби" все написано

п.6 Після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) під зобов'язання для екстреного медичного застосування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я за рішенням Кабінету Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із закупівлею, застосуванням вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), державна реєстрація яких здійснена відповідно до вимог цієї статті, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету щодо таких зобов'язань, а також звільнення від відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників, медичних працівників, та інших осіб, які залучені до здійснення заходів пов'язаних із вакцинацією, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19).

Аборигенам Украины могут под соусом профилактики COVID-19 колоть все что угодно вплоть до смертельных инъекций, и им нечего не будет см. закон, нацистская Германия со своими медицинскими опытами над людьми в Аушвице и Дахау отдыхают, с каким размахом мед. опыты проводятся через 100лет после них.
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11.10.2021 15:01 Відповісти
Вакцинация от COVID-19 продемонстрировала во Франции высокую степень эффективности в плане предотвращения госпитализации и смертей в случае заражения коронавирусом вакцинированных. Источник:
Думаю відсоток хвороб після вакцинації значно вищий - вакцина це ж не панацея від всіх хвороб **********. Ширятися тепер прийдеться кожен рік по три - чотири рази. За те фармкомпанії стануть ще багатще і всі хто виробляє маски, антисептики і іншу "модну" аксесуру
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11.10.2021 15:38 Відповісти
Знакомый сейчас лежит в больнице с ковидом ( он не вакцинировался), а рядом с ним лежат ковидники, у которых по 2 прививки , и самое интересное, что течение болезни , такое , как и у него. Вопрос, зачем дурить народ????
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11.10.2021 18:51 Відповісти
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