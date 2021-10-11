Щеплення на 90% скорочує ризик госпіталізації та смерті у разі зараження COVID-19, - дослідження

Вакцинація проти COVID-19 продемонструвала у Франції високу міру ефективності в плані запобігання госпіталізації та смертям у разі зараження коронавірусом вакцинованих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють французькі ЗМІ із посиланням на дослідження медичної групи Epi-Phare, що працює з урядом Франції.

Дослідникам вдалося встановити, що через 14 днів після отримання другої дози вакцин щепленим на 90% менше загрожує ризик потрапити до лікарні або померти у разі зараження коронавірусом. При цьому значний захисний ефект спостерігається і у випадку зі штамом "Дельта" - 84% для осіб від 75 років і старше і 92% для людей віком 50-75 років.

ЗМІ уточнюють, що це дослідження, яке приділяло увагу запобіганню тяжкому перебігу COVID-19, підтверджує дані про ефективність вакцинації зі США, Великої Британії та Ізраїлю. Однак дослідники у Франції заявляли, що їхня робота є безпрецедентною за масштабами.

Дослідники проаналізували дані, зібрані з грудня 2020 року, коли у Франції стартувала кампанія з вакцинування. Фахівці порівняли інформацію щодо 22 млн осіб старше 50 років - 11 млн вакцинованих і 11 млн тих, хто не отримував вакцину. Експерти сформували "пари" вакцинованих і невакцинованих - одного віку, статі, місця проживання, і простежили їхнє життя з моменту отримання

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Дослідження стосується вакцин Pfizer / BioNtech, Moderna і AstraZeneca.

Як зазначають ЗМІ, результати наукової роботи також змушують припустити, що за п'ять місяців - у межах хронологічних рамок цього дослідження - ступінь отриманого від вакцини захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 не знижувалася.