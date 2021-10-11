Звернення Киви до Путіна – державна зрада, – "УДАР Віталія Кличка" подав заяву до СБУ, ДБР та ГПУ та вимагає розслідування
"УДАР Віталія Кличка" вважає, що відеозвернення народного депутата України Іллі Киви, адресоване Володимиру Путіну, має трактуватися як особливо тяжкий злочин проти України – державна зрада.
Офіційну заяву від імені партії щодо відкриття відповідного кримінального провадження надіслано на ім’я керівників СБУ, ДБР та ГПУ за підписом голови виконкому "УДАРу" Артура Палатного. Про це повідомляє офіційний сайт "УДАРу".
"За 7 років бойових дій на сході України загальна кількість людських втрат становила 42 500 – 44 500 осіб. Понад 1,5 мільйона українців стали на облік як внутрішньо переміщені особи. Відповідальність за це, а також за анексію та тимчасову окупацію територій України несе особисто Володимир Путін - головнокомандувач військ Російської Федерації. Тому відео, опубліковане на офіційному телеграм-каналі народного депутата Іллі Киви, в якому він на фоні державних прапорів України вітає Путіна з днем народження, може трактуватися виключно як державна зрада", - йдеться в заяві.
Партія "УДАР Віталія Кличка" просить правоохоронні органи розпочати досудове розслідування щодо вчинення Іллею Кивою кримінального правопорушення, покарання за яке передбачено ст. 111 КК України - "Державна зрада". Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та надати витяг з реєстру. Раніше Артур Палатний заявив, що СБУ має порушити кримінальну справу за фактом державної зради. Також він вважає, що парламент має позбавити Киву депутатського мандату, а РНБО – розглянути питання про накладання санкцій проти Киви.
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Того Гитлера, чьи книги и портреты запрещены во многих странах и сейчас
Кстати, могу дать ещё наводку, статья за нарушение правил обращения с оружием (пристёгнут магазин)
"А жизнь она сама живётся, без посторонней помощи." - сказали великие бритты, и рванули за помощью к Штатам
"Прагматичные граждане ищут союзников с теми от которых зависит экономика" - да, я помню, «Я привёз мир для нашего поколения».
" А идейные с теми кто по духу ближе."- «Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».
"А демократия, это такая штука, которая подчиняется большинству." - в котором активно меньшинство?
Великие бриты и штаты, это дочки матери, родня и должна быть в союзниках. Союзники, это те которые не толкают, друг друга локтями в своих экономиках, а ведут общее хозяйство для взаимной выгоды, используют свои выгодные стороны, свои ресурсы.
А идейные это упрямые мотыльки которые летят на свет керосиновой лампы.
А демократия это когда и активные и пассивные имеют одинаковые права и особенно право голоса.
Мне так кажется, потому, что у меня нет ветра в голове, ни встречного ни попутного. Штиль.
"Великие бриты и штаты, это дочки матери, родня и должна быть в союзниках. Союзники, это те которые не толкают, друг друга локтями в своих экономиках, а ведут общее хозяйство для взаимной выгоды, используют свои выгодные стороны, свои ресурсы." - очень патетично, на фоне истории с энигмой
"А идейные это упрямые мотыльки которые летят на свет керосиновой лампы." - это плохо? Например быть идейным противником нацизма? Или, не дай бог, коммунизма?
"А демократия это когда и активные и пассивные имеют одинаковые права и особенно право голоса." - поэтому ИРА ввязалась в вооружённый конфликт? От большого доверия к институту демократии Британии? И таки добилась результата, не совсем демократическим путём?
Штиль в голове = отсутствие мыслительного процесса
По Киве. Есть государство агрессор, есть его глава, и есть Кива поддерживающий этого поца. Ещё вопросы?
"А пустая цистерна она не упадёт ни на Запад ни на Россию" - если ваша ассоциация цистерны с головой, то падать я ей не рекомендую вообще. Ей по другому пользуются, обычно.
Кстати, Адик тоже хотел заключить мир с Британией, хорошо что не все были такими беспринципными как вы
Тогда аналогия будет полная. Вы ведь к этому вели - "Так, бы только торговать с соседями, продавать то чего у самих много и покупать то, что у себя не хватает. Например воду Днепра можно на нефть и газ поменять, тогда и воевать ни ни какой нужды не станет и люди успокоятся."
Мне вот интересно, что кацап делает в гейропе?
Вітати лютого ворога і вбивцю - це знущання над нашими воінами , які зазищають нашу краіну , від кремлівського ублюдка ! 😡
Интересно какой будет вердикт? КГ/АМ
Вовку за холку та також на іголку
Вот если бы кива внезапно сдох - другой коленкор.