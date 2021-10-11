Інформація про погіршення здоров'я Саакашвілі не відповідає дійсності, - пенітенціарна служба Грузії

У Спеціальній пенітенціарній службі Грузії спростували інформацію про нібито погіршення стану здоров'я ув'язненого експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр служби.

У пенітенціарній службі зазначають, що життєво важливі показники Саакашвілі перебувають у нормі. Він приймає призначені ліки, і здоров'я політика - в задовільному стані.

"Не відповідає дійсності поширена ЗМІ інформація про те, що стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі погіршився. Він приймає призначені медикаменти. Стан його здоров'я на цю годину нормальний і життєві показники в нормі", - йдеться в повідомленні служби.

Зазначається, що тиск Саакашвілі - 120/90; пульс - 90; сатурація - 97, глюкоза - 101 мг/дл. Крім того, політик постійно перебуває під наглядом медичного персоналу, оскільки голодує.

Нагадаємо, раніше особистий лікар Саакашвілі - Ніколоз Кіпшідзе заявив, що стан здоров'я політика різко погіршився. За його словами, "ситуація дуже близька до критичної": "Зараз він важко ходить і йому важко говорити", - зазначив лікар.

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