Інформація про погіршення здоров'я Саакашвілі не відповідає дійсності, - пенітенціарна служба Грузії
У Спеціальній пенітенціарній службі Грузії спростували інформацію про нібито погіршення стану здоров'я ув'язненого експрезидента Міхеіла Саакашвілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр служби.
У пенітенціарній службі зазначають, що життєво важливі показники Саакашвілі перебувають у нормі. Він приймає призначені ліки, і здоров'я політика - в задовільному стані.
"Не відповідає дійсності поширена ЗМІ інформація про те, що стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі погіршився. Він приймає призначені медикаменти. Стан його здоров'я на цю годину нормальний і життєві показники в нормі", - йдеться в повідомленні служби.
Зазначається, що тиск Саакашвілі - 120/90; пульс - 90; сатурація - 97, глюкоза - 101 мг/дл. Крім того, політик постійно перебуває під наглядом медичного персоналу, оскільки голодує.
Нагадаємо, раніше особистий лікар Саакашвілі - Ніколоз Кіпшідзе заявив, що стан здоров'я політика різко погіршився. За його словами, "ситуація дуже близька до критичної": "Зараз він важко ходить і йому важко говорити", - зазначив лікар.
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тот тоже ради плюшек больным притворялся
То он Карлсоном пытался летать, теперь он - самый тяжелобольной в мире мужчина в полном расцвете сил, в меру упитанный))
и жрет мед банками))
Ясько тебе бидончик борща за это привезет.
- Михо, Вы делаете успехи!
Смотрите: совсем недавно был заключён контракт между Азербайджаном и Туркменистаном о том, что туркменская нефть пойдет через Азербайджана, Грузию, Турцию в Европу, минуя Россию. Уже по-моему с октября этого года. Ну, на Турцию и Азербайджан Путину трудно повлиять, а вот на Грузию попытались: хаоса, больше хаоса. Когда-то Саакашвили совершил цветочную революцию, повел за собой около 100 тысяч людей, ворвался в парламент и совершил переворот. Видимо что- то наподобие опять хотел провернуть. Но поддержка народа слабовата оказалась.