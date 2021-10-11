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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Інформація про погіршення здоров'я Саакашвілі не відповідає дійсності, - пенітенціарна служба Грузії

Інформація про погіршення здоров'я Саакашвілі не відповідає дійсності, - пенітенціарна служба Грузії

У Спеціальній пенітенціарній службі Грузії спростували інформацію про нібито погіршення стану здоров'я ув'язненого експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр служби.

У пенітенціарній службі зазначають, що життєво важливі показники Саакашвілі перебувають у нормі. Він приймає призначені ліки, і здоров'я політика - в задовільному стані.

"Не відповідає дійсності поширена ЗМІ інформація про те, що стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі погіршився. Він приймає призначені медикаменти. Стан його здоров'я на цю годину нормальний і життєві показники в нормі", - йдеться в повідомленні служби.

Зазначається, що тиск Саакашвілі - 120/90; пульс - 90; сатурація - 97, глюкоза - 101 мг/дл. Крім того, політик постійно перебуває під наглядом медичного персоналу, оскільки голодує.

Нагадаємо, раніше особистий лікар Саакашвілі - Ніколоз Кіпшідзе заявив, що стан здоров'я політика різко погіршився. За його словами, "ситуація дуже близька до критичної": "Зараз він важко ходить і йому важко говорити", - зазначив лікар.

Також читайте: Стан Саакашвілі, який і далі голодує в грузинській в'язниці, погіршився, він насилу ходить і говорить, - лікар Кіпшідзе

Автор: 

Грузія (1846) затримання (4342) здоров’я (445) Саакашвілі Міхеіл (2155) в’язниця (440) пенітенціарна служба (121)


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Топ коментарі
+15
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11.10.2021 10:34
+11
ну точно карлсон из мультика
тот тоже ради плюшек больным притворялся
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11.10.2021 10:28
+8
Ай да Мишико

Ясько тебе бидончик борща за это привезет.
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11.10.2021 10:34
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ну точно карлсон из мультика
тот тоже ради плюшек больным притворялся
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11.10.2021 10:28 Відповісти
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11.10.2021 10:34 Відповісти
гениально))
То он Карлсоном пытался летать, теперь он - самый тяжелобольной в мире мужчина в полном расцвете сил, в меру упитанный))
и жрет мед банками))
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11.10.2021 11:37 Відповісти
Ну как он мог бы подорвать здоровье? Тюрьма, голодовка. Ну конечно же он похудел, посвежел, стал казаться моложе.
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11.10.2021 10:31 Відповісти
Состояние Михаила Самуэлэвича таково, что он может рубить лес...
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11.10.2021 10:33 Відповісти
стругать корабельную сосну........
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11.10.2021 11:31 Відповісти
Так в тюрмі грузинській знають його кличку яку йому В Україні причепили! А той персонаж постійно "хворопомираючим" прикидався щоб собі "смачних плюшок" добиться!
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11.10.2021 10:34 Відповісти
Ай да Мишико

Ясько тебе бидончик борща за это привезет.
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11.10.2021 10:34 Відповісти
- Месье, же не манж па сис жур.
- Михо, Вы делаете успехи!

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11.10.2021 10:35 Відповісти
Без дози вже й по стелі пішки ходить , а не тільки по стінах , чим показує відмінну фізичну хворму.
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11.10.2021 10:36 Відповісти
Негодяи, отпустите Мишу. Он же как плюшевый мишка.
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11.10.2021 10:38 Відповісти
Пульс - 90... это нормально? Вообще то в тюрьме нормально и 100....
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11.10.2021 10:43 Відповісти
****** жив, ****** живе, ****** буде жити!
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11.10.2021 10:49 Відповісти
Да кто-же против, 6 лет будет вести здоровый образ жизни. Вначале будет ломка, а потом наркоши привыкают. И зеркальная болезнь пройдет, сможешь видеть свои мужские причандалы не как сейчас, в зеркало, живот мешает, а как положено,мужику. Только ведет себя Карлсон не как мужик, а как баба. Просидел всего 8 дней, а уже плачется в жилетку, что ему там плохо. Привыкай, Мишико, теперь тюрьма - твой дом родной.
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11.10.2021 11:11 Відповісти
Мишико , здоров , как бык 🤣
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11.10.2021 11:29 Відповісти
Какой он бык? Чуть прижать и с плачем на го...но изойдёт. Он здоров, как
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11.10.2021 13:22 Відповісти
Стратегия адвокатов вызывает восхищение своей гениальностью. Косить на больничку - вот оно, простое решение!
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11.10.2021 13:41 Відповісти
Я не знаю чего он туда поехал, но есть предположение. Его туда Путин погнал.
Смотрите: совсем недавно был заключён контракт между Азербайджаном и Туркменистаном о том, что туркменская нефть пойдет через Азербайджана, Грузию, Турцию в Европу, минуя Россию. Уже по-моему с октября этого года. Ну, на Турцию и Азербайджан Путину трудно повлиять, а вот на Грузию попытались: хаоса, больше хаоса. Когда-то Саакашвили совершил цветочную революцию, повел за собой около 100 тысяч людей, ворвался в парламент и совершил переворот. Видимо что- то наподобие опять хотел провернуть. Но поддержка народа слабовата оказалась.
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11.10.2021 15:07 Відповісти
вертухаи во всём мире никогда не врут. инфа 100% надёжная.
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11.10.2021 18:35 Відповісти
 
 