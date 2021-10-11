Окупанти в ОРЛО звинуватили пенсіонерів, які відвідують Україну, в поширенні COVID-19

Окупаційна "влада" так званої "ЛНР" заявила, що спалах захворюваності на коронавірус на окупованій території Луганщини викликаний пенсіонерами. Йдеться про тих, хто відвідує підконтрольну Україні територію для отримання соціальних виплат.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляють окупаційні ЗМІ.

За словами окупаційного "міністра охорони здоров'я ЛНР" Наталії Пащенко, коронавірус нібито "потрапив на територію ЛДНР в основному з території України".

"Анамнестичний зв'язок захворювання і зараження коронавірусною інфекцією з відвідуванням України або контактом з особами, які перетинали найближчим часом кордон з територією України - це підтверджений факт", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У мережі з'явилося відео з лікарні в окупованому Донецьку: трупи померлих від COVID-19 кладуть просто на підлогу в коридорах. ВIДЕО

"Міністр" вважає, що нібито "носіями коронавірусу" є пенсіонери, які "безперервно здійснюють міграцію з метою отримання пенсійних виплат".