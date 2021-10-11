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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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Окупанти в ОРЛО звинуватили пенсіонерів, які відвідують Україну, в поширенні COVID-19

Окупанти в ОРЛО звинуватили пенсіонерів, які відвідують Україну, в поширенні COVID-19

Окупаційна "влада" так званої "ЛНР" заявила, що спалах захворюваності на коронавірус на окупованій території Луганщини викликаний пенсіонерами. Йдеться про тих, хто відвідує підконтрольну Україні територію для отримання соціальних виплат.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляють окупаційні ЗМІ.

За словами окупаційного "міністра охорони здоров'я ЛНР" Наталії Пащенко, коронавірус нібито "потрапив на територію ЛДНР в основному з території України".

"Анамнестичний зв'язок захворювання і зараження коронавірусною інфекцією з відвідуванням України або контактом з особами, які перетинали найближчим часом кордон з територією України - це підтверджений факт", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У мережі з'явилося відео з лікарні в окупованому Донецьку: трупи померлих від COVID-19 кладуть просто на підлогу в коридорах. ВIДЕО

"Міністр" вважає, що нібито "носіями коронавірусу" є пенсіонери, які "безперервно здійснюють міграцію з метою отримання пенсійних виплат".

Автор: 

карантин (18172) окупація (6715) Донбас (22356) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Луганська область (4882)


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Топ коментарі
+18
Не випускайте їх!
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11.10.2021 10:35
+14
Ну нарешті!!! Я все чекав - коли вони додумаються звинуватить Україну у розповсюдженні "ковід"?! А те що через кордон з Росією туди-сюди шастає в кілька разів більше людей і в ній найбільша смертність від цього вірусу - говорить не обов"язково! Скоро почнуть казать що їм гроші заражені вірусом навмисно видають!
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11.10.2021 10:39
+9
Правильно, нехер их сюда впускать. Звали русский мир - пусть теперь его жрут
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11.10.2021 10:49
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Не випускайте їх!
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11.10.2021 10:35 Відповісти
свинарник вякнул на операционную -- а у вас грязно...
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11.10.2021 11:10 Відповісти
В розповсюдженні коронавірусу винні пенсіонери, а піонери винні у тому, що всі заводи та фабрики розібрали вщент на металобрухт...
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11.10.2021 10:36 Відповісти
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11.10.2021 10:38 Відповісти
Ну нарешті!!! Я все чекав - коли вони додумаються звинуватить Україну у розповсюдженні "ковід"?! А те що через кордон з Росією туди-сюди шастає в кілька разів більше людей і в ній найбільша смертність від цього вірусу - говорить не обов"язково! Скоро почнуть казать що їм гроші заражені вірусом навмисно видають!
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11.10.2021 10:39 Відповісти
Ага, ага! И еще ветер с нашей стороны был. Потом еще специально обученные мыши, птицы и рыбы разносили по маладымрыспубликам укроковид. Лишняя хромосома тупо не выносит укровирусов. Чахнет горемычная.
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11.10.2021 10:44 Відповісти
Пенсионеров, расстрелять!
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11.10.2021 10:44 Відповісти
следующим логичным шагом должно быть закрытие всех КПП . но фишка в том что без украинских пенсий ( и харчей ) все их пенсионеры ( а это основная поддержка русского мира в ОРДЛО ) передохнут с голоду . и их вожди это прекрасно понимают
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11.10.2021 10:46 Відповісти
Наступним логічним кроком буде не пускати горобців з України, оскільки вони тепер, крім бандерівщини, можуть нести ковід.
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11.10.2021 13:03 Відповісти
...коронавирус якобы "попал на территорию ЛДНР в основном с территории Украины"... А то нічого шо на козломордії, куди шаряться лугандонці більше ніж в Україну, кожен день дохне до 1000 кацапів, а заражаються ковідом кожен день близько 25000? Про це говорить кацапсяча преса, а ми знаємо шо всю цю їх статистику треба множити в рази.
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11.10.2021 10:47 Відповісти
так не пускайте їх...вони ще й російську брехню розносять по умах родичів у вільній Україні
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11.10.2021 10:48 Відповісти
Правильно, нехер их сюда впускать. Звали русский мир - пусть теперь его жрут
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11.10.2021 10:49 Відповісти
Шановні, наші люди, не буде пенсіонерів, не буде народу Донбасу.
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11.10.2021 10:58 Відповісти
Да как-то пофиг... "Народ Дамбаса"
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11.10.2021 11:10 Відповісти
То був жарт. Хоча для психічнохворих...
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11.10.2021 11:11 Відповісти
Для доказательства этой версии, пускай озвучат списки умерших от ковида донецких пенсионеров. Только предупредите сначала, а то Дункан Маклауд от зависти совершит серию попыток суицида.
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11.10.2021 11:07 Відповісти
На війні правий той хто вижив.
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11.10.2021 11:30 Відповісти
Тысячи людей вывозили в рашку на голосование. Люди с обеих сторон не вакцинированы, так как спутник как вакцина бесполезна. Вакцины практически нет ни в Рашке, ни на оккупированных территориях. И вот имеют… а признать, что это из за рашки такое распространение,это все равно, что признать спутники бесполезными.. хаха- первыми в мире вакцинами
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11.10.2021 11:08 Відповісти
Ну да,а то,что почти каждый день в РФ мотаются все подряд,где умирают по 1000 в день,это ничего.
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11.10.2021 12:41 Відповісти
Спутник-V делает свое дело!
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11.10.2021 13:01 Відповісти
Вперше цілком підтримую окупантів. Не випускайте цих любителів рузькага міра.
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11.10.2021 13:29 Відповісти
Цены на картошку в этих самых рЫспубликах-тоже их рук дело?
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11.10.2021 13:39 Відповісти
Всё правильно.Эти пенсы распространяют не только ковид но всякие нехорошие венерологические заболевания вместе со СПИДом.Пусть сидят по домам и не шастают.Параша пенсию даст.
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11.10.2021 15:07 Відповісти
 
 