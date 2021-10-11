Ляшко про вакцинацію від COVID-19: Російська пропаганда не дозволяє рухатися такими темпами, як у Європі

З початку кампанії вакцинації в Україні як мінімум однією дозою вакцинувалися близько 20% дорослого населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Вакцина у нас є, спроможності системи охорони здоров’я також є. Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти. Але, я думаю, що ми справимось", - підкреслив глава МОЗ.

Крім прямих важелів впливу, Україна вдається і до програм заохочення вакцинації. 7 жовтня уряд виділив додаткові кошти на рекламу вакцинації в прайм-таймі на всіх національних телеканалах. А в будівлях "Укрпошти" облаштовують пункти щеплення для пенсіонерів. В Україні 83% усіх летальних випадків припадає на людей, які старші 60 років.

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