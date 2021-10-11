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Ляшко про вакцинацію від COVID-19: Російська пропаганда не дозволяє рухатися такими темпами, як у Європі

Ляшко про вакцинацію від COVID-19: Російська пропаганда не дозволяє рухатися такими темпами, як у Європі

З початку кампанії вакцинації в Україні як мінімум однією дозою вакцинувалися близько 20% дорослого населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Вакцина у нас є, спроможності системи охорони здоров’я також є. Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти. Але, я думаю, що ми справимось", - підкреслив глава МОЗ.

Крім прямих важелів впливу, Україна вдається і до програм заохочення вакцинації. 7 жовтня уряд виділив додаткові кошти на рекламу вакцинації в прайм-таймі на всіх національних телеканалах. А в будівлях "Укрпошти" облаштовують пункти щеплення для пенсіонерів. В Україні 83% усіх летальних випадків припадає на людей, які старші 60 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щеплення на 90% скорочує ризик госпіталізації та смерті у разі зараженні COVID-19, - дослідження

Автор: 

вакцина (4419) пропаганда (2807) росія (65316) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+9
Блин...
Где же он находит эту российскую пропаганду?
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11.10.2021 10:46
+9
это говорит о том, что ты никчёмный министр и твоя агитация вакцинации и разъяснительная работа никуда не годятся ...
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11.10.2021 10:47
+9
Щодо пропаганди вакцинації. Що може бути краще статистики по Ізраїлю

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11.10.2021 10:59
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якщо в уряді нездари то і ворожої пропаганди непотрібно!
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11.10.2021 13:10 Відповісти
Дивлюсь російські канали,в мене супутникове ТБ і українських майже нема...Так ось,в Росіі дуже жорстка політика щодо вакцинування,невакцинованих вже називають "самоувєрєнимі прідурками і ідіотамі"...Ні разу не чув,щоб там сумнівались у вакцинаціі...Так що Ляшко,то не той випадок де треба переводити стрілки на Рашку...
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11.10.2021 13:35 Відповісти
С ума сойти... Это случайно не российский агент влияния в прошлом году рассказывал, что в парках и скверах маски заставляли носить ради психологического эффекта - ну шоб напугать население посильней....
Это не российский след, это ваша тупость
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11.10.2021 14:29 Відповісти
ЛЯШКО ЛЖЁТ! Лжёт намеренно и откровенно. "70% взрослых до конца этого года" - означает полн. вакцинировать 24млн.чел., т.е., сделать 48млн.прививок, т.е., за оставшиеся 2,5мес. сделать 34млн.прививок! К ОГРОМНОМУ СОЖАЛЕНИЮ, они не сделают столько даже до конца следующего года! Хуже всего, что прививки след. года не добавляются к нынешним, а считаются ЗАНОВО (как прив. от гриппа), ибо срок действия вакцины всего 6-12 месяцев... Так они и будут вакцинировать по 25-30% одних и тех же людей (с мозгами) в год... Остальным 75% хорошо живётся и без прививок (и без мозгов)... // "ЛЯШКО (11.10.21): В МОЗ планують вакцинувати 70% дорослого населення до кінця цього року..." - https://ukrainian.voanews.com/a/viktor-lyashko/6265561.html
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11.10.2021 16:14 Відповісти
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