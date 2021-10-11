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Новини Силовики
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СБУ блокувала діяльність "армії ботів", яка поширювала вірусні програми і здійснювала DDoS- і спам-атаки. ФОТО

Служба безпеки України викрила хакера, який створив і адміністрував потужний ботнет - автоматизовану мережу з понад 100 тис. фейкових акаунтів. Через цю мережу він здійснював DDoS- і спам-атаки, виявляв вразливості вебсайтів і зламував їх.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як вдалося встановити кіберфахівцям СБУ, зловмисником виявився житель Івано-Франківської області. Окрім кібератак і зламування сайтів він займався підбором паролів до скриньок електронної пошти на віддалених платформах так званим "брутфорсом".

Замовників знаходив на закритих форумах та у чатах Telegram, а розрахунки з "клієнтами" здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

При цьому, за даними слідства, прикарпатець є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney, на яку поширюється дія санкцій РНБО.

Він виготовляв і видавав користувачам атестати підсанкційної платіжної системи, які використовуються для проведення трансакцій.

СБУ блокувала діяльність армії ботів, яка поширювала вірусні програми і здійснювала DDoS- і спам-атаки 01
Фото: сайт СБУ

У ході обшуків, проведених за адресами реєстрації та фактичного мешкання зловмисника, вилучено комп’ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності.

Наразі організатору ботнету готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) та ст. 363-1 (перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

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Викриття та документування правопорушення проводило Управління СБУ в Івано-Франківській області спільно з відділом протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Нацполіції України, Головним управлінням Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури.

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) СБУ (12842) силовики (2514) боти (97) спам (10)


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раша не спить...качає
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11.10.2021 11:05 Відповісти
Ще антивакцинаторів поганяйте трішки. Бо відчувають себе, як вдома.
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11.10.2021 11:06 Відповісти
Ты забыл, что то лично фуйло мешает тебе уколоться фуфломицином.
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11.10.2021 11:13 Відповісти
Фуфломіцин в тебе замість мозку
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11.10.2021 11:39 Відповісти
На фото два СБУ-шника против целой "армии ботов".
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11.10.2021 11:11 Відповісти
Если комп ботов, то почему в "армии ботов" комп один на всех? Если комп сбушный, то для чего в опозновательной форме СБУ за ним седят два сотрудника. Чтобы через интернет видели, кто за компом? Ну и фотка, в духе советикус.
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11.10.2021 11:35 Відповісти
это слишком сложно для тебя. Ботнетом из миллионов машин можно и с телефона управлять, вопрос удобства всего лишь.
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11.10.2021 18:11 Відповісти
А шо там киберполиция? Разве не ихняя работа? Уверен ,что человек который организовывал все вот это все , прекрасно осознавал все риски и на что он идёт , поэтому о безопасности подумал заранее . Чтобы разоблачать таких хакеров нужно иметь свою армию хакеров примерно такого же уровня и выше, а такого уровня на ЗП в СБУ вряд-ли пойдут даже если квартиру пообещают.
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11.10.2021 11:45 Відповісти
 
 