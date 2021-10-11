СБУ блокувала діяльність "армії ботів", яка поширювала вірусні програми і здійснювала DDoS- і спам-атаки. ФОТО

Служба безпеки України викрила хакера, який створив і адміністрував потужний ботнет - автоматизовану мережу з понад 100 тис. фейкових акаунтів. Через цю мережу він здійснював DDoS- і спам-атаки, виявляв вразливості вебсайтів і зламував їх.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як вдалося встановити кіберфахівцям СБУ, зловмисником виявився житель Івано-Франківської області. Окрім кібератак і зламування сайтів він займався підбором паролів до скриньок електронної пошти на віддалених платформах так званим "брутфорсом".

Замовників знаходив на закритих форумах та у чатах Telegram, а розрахунки з "клієнтами" здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

При цьому, за даними слідства, прикарпатець є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney, на яку поширюється дія санкцій РНБО.

Він виготовляв і видавав користувачам атестати підсанкційної платіжної системи, які використовуються для проведення трансакцій.



Фото: сайт СБУ

У ході обшуків, проведених за адресами реєстрації та фактичного мешкання зловмисника, вилучено комп’ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності.

Наразі організатору ботнету готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) та ст. 363-1 (перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

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Викриття та документування правопорушення проводило Управління СБУ в Івано-Франківській області спільно з відділом протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Нацполіції України, Головним управлінням Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури.