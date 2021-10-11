За добу від коронавірусу в Києві померла 21 людина, виявили 213 нових випадків, - Кличко

За добу в Києві госпіталізували 35 осіб з діагнозом коронавірус, а 208 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За добу в Києві зафіксували 213 підтверджених випадків коронавірусу (загалом від початку пандемії 240 256 випадків).

Серед захворілих 111 жінок віком від 18 до 91 року, 82 чоловіки віком від 19 до 87 років, 11 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 9 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Крім того, за добу від COVID-19 помер 21 житель Києва (загалом 5551 летальний випадок від початку пандемії).

Водночас 35 осіб було госпіталізовано з діагнозом коронавірус, а 208 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

42 жителі побороли коронавірус (загалом 222 683 видужалих).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Шевченківському (39), Оболонському (35) та Деснянському (33).

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