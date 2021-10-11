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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від коронавірусу в Києві померла 21 людина, виявили 213 нових випадків, - Кличко

За добу від коронавірусу в Києві померла 21 людина, виявили 213 нових випадків, - Кличко

За добу в Києві госпіталізували 35 осіб з діагнозом коронавірус, а 208 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За добу в Києві зафіксували 213 підтверджених випадків коронавірусу (загалом від початку пандемії 240 256 випадків).

Серед захворілих 111 жінок віком від 18 до 91 року, 82 чоловіки віком від 19 до 87 років, 11 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 9 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Крім того, за добу від COVID-19 помер 21 житель Києва (загалом 5551 летальний випадок від початку пандемії).

Водночас 35 осіб було госпіталізовано з діагнозом коронавірус, а 208 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

42 жителі побороли коронавірус (загалом 222 683 видужалих).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Шевченківському (39), Оболонському (35) та Деснянському (33).

Також читайте: Епідзонування України: вже 16 регіонів відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) Київ (19520) Кличко Віталій (3515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
В Киеве и Киевской области заболело 213+72 человека, померло 21+0.
Настораживает то ,что в Одессе с областью заболело 690 человек, умерло 33 человека. Одесса уже несколько дней в "лидерах" по этим показателям. Но пока нет ни отдельных комментариев ни сообщений о принимаемых мерах. Зато самая большая пешеходная зона(центр Одессы) заранее готовится к приёму людей на грядущие 4 выходные дни. Закрытие движения автомобильного транспорта, начиная с лета, в центре на выходные и массовые хождения по улицам, бульварам и забитые людьми рестораны, похоже, всех устраивают. Похоже Одесса начинает пожинать плоды.
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11.10.2021 11:36
+1
"Но пока нет ни отдельных комментариев ни сообщений о принимаемых мерах." - А что, в Одессе нет свободной вакцинации от КОВИДа? Если олени сидят на кацапской антиваксерной пропаганде, то какие должны быть меры? Впрочем, недавно кацап-тудей выперли из немецкого Ютуба как раз за антиваксерную пропаганду...
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11.10.2021 12:13
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97 відсотків ковідних пациєнтів - особи без вакцинації...
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11.10.2021 11:16 Відповісти
В Киеве и Киевской области заболело 213+72 человека, померло 21+0.
Настораживает то ,что в Одессе с областью заболело 690 человек, умерло 33 человека. Одесса уже несколько дней в "лидерах" по этим показателям. Но пока нет ни отдельных комментариев ни сообщений о принимаемых мерах. Зато самая большая пешеходная зона(центр Одессы) заранее готовится к приёму людей на грядущие 4 выходные дни. Закрытие движения автомобильного транспорта, начиная с лета, в центре на выходные и массовые хождения по улицам, бульварам и забитые людьми рестораны, похоже, всех устраивают. Похоже Одесса начинает пожинать плоды.
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11.10.2021 11:36 Відповісти
"Но пока нет ни отдельных комментариев ни сообщений о принимаемых мерах." - А что, в Одессе нет свободной вакцинации от КОВИДа? Если олени сидят на кацапской антиваксерной пропаганде, то какие должны быть меры? Впрочем, недавно кацап-тудей выперли из немецкого Ютуба как раз за антиваксерную пропаганду...
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11.10.2021 12:13 Відповісти
А ты, Валера, как всегда на боевом посту, - отрабатываешь свои 30 сребреников от фармацевтической мафии и проявляешь трогательную заботу о здоровье украинцев...
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11.10.2021 12:31 Відповісти
А ваши козлорылые олени уже 1000-ный рубеж ежедневной смертности от КОВИДа штурмуют. И это по официальным данным. В реале в два-три раза больше кацапов жмурится каждый день.
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11.10.2021 12:34 Відповісти
Не путай своих и наших... Вижу, информацию о статистике заболеваний тебе непосредственно с администрации Вовы Путина присылают. И только такие олени, этой статистике верят. Хотя ты же работаешь по брендом "я свой в доску хохол"... А оплата от кого, и сколько?
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11.10.2021 12:41 Відповісти
Вы, лапти, ни за ником, ни за проксей не спрячетесь - ваши козлорога видны отлично по вашей риторике.
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11.10.2021 12:47 Відповісти
Всевидящее око прыща на причинном месте... Прикольно. А всё ли у тебя, Валерик, уже выросло, чтобы так бескомпромиссно судить об оппоненте?
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11.10.2021 12:52 Відповісти
Главное, что у тебя не выросло ничего, кроме лаптей и украинской прокси, кацап
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11.10.2021 12:54 Відповісти
Дурашка, ты чего так раскипятился? Ты даже не смешон в своих недалёких и скороспелых выводах, - ты просто глуп. А судя по типичной риторике, часом не сторонник Пети Порошенко?
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11.10.2021 13:00 Відповісти
И снова ты спалился, лапоть винторогий. Теперь ты на "порохоботство" съезжаешь
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11.10.2021 13:13 Відповісти
Дак, это значит тебе, валенок, шаблонами мыслить можно, а все остальные должны оригинальные идеи выдвигать, - отколь ты взялся и почему так дремуч?
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11.10.2021 13:22 Відповісти
Вот именно, лапоть - ты палишься своими кацапскими шаблонами
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11.10.2021 13:51 Відповісти
Что-то тебя коротнуло, милай, - как волнистый попугайчик повторяешь аргументы оппонента. Может рано тебе из себя умного строить?
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11.10.2021 16:06 Відповісти
Плохо просишь, кацап. Тщательнее пробуй.
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11.10.2021 16:17 Відповісти
Полудурок, кто у тебя убого что просит?
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11.10.2021 17:23 Відповісти
Не. У тебя скучная морда. Так ты ничего не допросишься. Давай сначала!
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11.10.2021 17:25 Відповісти
не кормите рашаботов - увидели пропагандона-антиваксера - в СПАМ представителя 404
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11.10.2021 12:29 Відповісти
 
 