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У МОЗ пояснили, коли лікарі зобов'язані призначати пацієнтам безкоштовні ПЛР-тести: у разі симптомів ГРВІ та пневмонії
Безоплатному тестуванню на COVID-19 в Україні підлягають не тільки пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію. Затверджені Міністерством охорони здоров'я стандарти передбачають інші випадки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Як наголошується в повідомленні, ПЛР-тестування на COVID-19 лікар обов'язково має призначати:
- Особам із підозрою COVID-19
- Особам з ознаками інших ГРВІ
- Особам з ознаками вірусної пневмонії
- Пацієнтам з позагоспітальною пневмонією
- Контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19
Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.
Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар. Якщо лікар з різних причин відмовляється надати таке направлення або в разі відсутності сімейного лікаря потрібно звертатися на гарячу лінію МОЗ 0 800 60 20 19.
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Где-то там #445137
показати весь коментар11.10.2021 12:03 Відповісти Мені подобається 0
IgorYakovlevich
показати весь коментар11.10.2021 12:36 Відповісти Мені подобається 1
Где-то там #445137
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IgorYakovlevich
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