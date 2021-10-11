У МОЗ пояснили, коли лікарі зобов'язані призначати пацієнтам безкоштовні ПЛР-тести: у разі симптомів ГРВІ та пневмонії

Безоплатному тестуванню на COVID-19 в Україні підлягають не тільки пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію. Затверджені Міністерством охорони здоров'я стандарти передбачають інші випадки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Як наголошується в повідомленні, ПЛР-тестування на COVID-19 лікар обов'язково має призначати:

Особам із підозрою COVID-19

Особам з ознаками інших ГРВІ

Особам з ознаками вірусної пневмонії

Пацієнтам з позагоспітальною пневмонією

Контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19

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Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар. Якщо лікар з різних причин відмовляється надати таке направлення або в разі відсутності сімейного лікаря потрібно звертатися на гарячу лінію МОЗ 0 800 60 20 19.