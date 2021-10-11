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Новини Коронавірус і карантин
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У МОЗ пояснили, коли лікарі зобов'язані призначати пацієнтам безкоштовні ПЛР-тести: у разі симптомів ГРВІ та пневмонії

У МОЗ пояснили, коли лікарі зобов'язані призначати пацієнтам безкоштовні ПЛР-тести: у разі симптомів ГРВІ та пневмонії

Безоплатному тестуванню на COVID-19 в Україні підлягають не тільки пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію. Затверджені Міністерством охорони здоров'я стандарти передбачають інші випадки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Як наголошується в повідомленні, ПЛР-тестування на COVID-19 лікар обов'язково має призначати:

  •  Особам із підозрою COVID-19
  •  Особам з ознаками інших ГРВІ
  •  Особам з ознаками вірусної пневмонії
  •  Пацієнтам з позагоспітальною пневмонією
  •  Контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19

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Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар. Якщо лікар з різних причин відмовляється надати таке направлення або в разі відсутності сімейного лікаря потрібно звертатися на гарячу лінію МОЗ 0 800 60 20 19.

У МОЗ пояснили, коли лікарі зобовязані призначати пацієнтам безкоштовні ПЛР-тести: у разі симптомів ГРВІ та пневмонії 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А на Полтавщине тесты делают два раза в неделю. Вторник и четверг. Ось так
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11.10.2021 12:03 Відповісти
Где именно - поселок, райцентр или сама Полтава?
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11.10.2021 12:36 Відповісти
Нові Санжари
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11.10.2021 16:24 Відповісти
Це таки під Полтавою (36 км).
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11.10.2021 16:31 Відповісти
 
 