На Прикарпатті від ножового поранення в груди загинув ветеран АТО Василь Попадич, йому було всього 25 років. ФОТО
У ніч на 10 жовтня в Надвірнянській центральній районній лікарні, що на Івано-Франківщині, від ножового поранення в груди помер 25-річний учасник бойових дій Василь Попадич.
Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію кореспонденту "Суспільного" підтвердив голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.
"В ніч з 8 на 9 жовтня хірурги проводили операцію, робили все для того, щоб врятувати Василя. Запустили серце, тому що його привезли у стані клінічної смерті. Вчора на апараті штучної вентиляції легень його стан був стабільно важким, були надії, що все буде добре, але в неділю о 3:00 він помер", - сказав Зіновій Андрійович.
За його словами, на Василя Попадича здійснювали замах.
Як повідомив в коментарі кореспонденту "Суспільного" заступник генерального директора Надвірнянської центральної районної лікарні Іван Меланюк, воїна прийняли в лікарню в дуже важкому стані.
"Хлопця взяли з ножовим пораненням в грудну клітку в ділянці серця. Спочатку медики провели реанімацію, потім - операцію. На жаль, його не вдалося врятувати, оскільки була достатньо складна травма", - сказав Іван Меланюк.
Василя Попадича поховають 12 жовтня об 11:00 у Надвірній.
25-річний Василь Попадич служив в 109 окремому гірничо-штурмовому батальйоні, який в складі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади. У бійця залишилися брат, мама і бабуся.
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звичайна кацапська практика, нічого нового
Сумноьі боляче від таких смертей 😪
взяли материал с Суспільного , переклали на кацапский
слідом на суспільном є матеріал , шо затримали убійцу - це не пишуть
«"Поліцейські затримали фігуранта за https://protocol.ua/ua/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_208/ ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_115/ ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.»
Як йдеться у дописі, під час конфлікту підозрюваний ножем вдарив хлопця в груди та втік. Товариш пораненого викликав медиків та поліцію.
"Правоохоронці провели комплекс слідчо-оперативних заходів, опитали свідків та очевидців події, переглянули записи з камер відеоспостереження, встановили особу зловмисника та затримали його за годину після злочину за місцем проживання. Йдеться про 41-річного місцевого жителя", - пишуть поліцейські.
Чоловік у минулому відбував покарання за злочини.
МСТИСЯ.
Є докази, що хлопець був п'яним? Чи що він у чомусь винен?
Але ж к@цапи завжи все знають заздалегідь, правда ж? Зайва хромосома даєтьс взнаки.