УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12180 відвідувачів онлайн
Новини
14 035 29

На Прикарпатті від ножового поранення в груди загинув ветеран АТО Василь Попадич, йому було всього 25 років. ФОТО

У ніч на 10 жовтня в Надвірнянській центральній районній лікарні, що на Івано-Франківщині, від ножового поранення в груди помер 25-річний учасник бойових дій Василь Попадич.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію кореспонденту "Суспільного" підтвердив голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

"В ніч з 8 на 9 жовтня хірурги проводили операцію, робили все для того, щоб врятувати Василя. Запустили серце, тому що його привезли у стані клінічної смерті. Вчора на апараті штучної вентиляції легень його стан був стабільно важким, були надії, що все буде добре, але в неділю о 3:00 він помер", - сказав Зіновій Андрійович.

На Прикарпатті від ножового поранення в груди загинув ветеран АТО Василь Попадич, йому було всього 25 років 01
Фото: сайт "Суспільне"

За його словами, на Василя Попадича здійснювали замах.

Як повідомив в коментарі кореспонденту "Суспільного" заступник генерального директора Надвірнянської центральної районної лікарні Іван Меланюк, воїна прийняли в лікарню в дуже важкому стані.

"Хлопця взяли з ножовим пораненням в грудну клітку в ділянці серця. Спочатку медики провели реанімацію, потім - операцію. На жаль, його не вдалося врятувати, оскільки була достатньо складна травма", - сказав Іван Меланюк.

Василя Попадича поховають 12 жовтня об 11:00 у Надвірній.

Також читайте: Керівництво патрульної поліції Чернігівщини відсторонили після вбивства підлітками поліцейського

25-річний Василь Попадич служив в 109 окремому гірничо-штурмовому батальйоні, який в складі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади. У бійця залишилися брат, мама і бабуся.

Автор: 

ветерани (1071) вбивство (3092) Івано-Франківська область (952)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
показати весь коментар
11.10.2021 11:19
+28
кацапня розпочала терор проти ветеранів, щоб роздмухувати внутрішній конфлікт
звичайна кацапська практика, нічого нового
показати весь коментар
11.10.2021 11:20
+18
показати весь коментар
11.10.2021 11:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.10.2021 11:19 Відповісти
кацапня розпочала терор проти ветеранів, щоб роздмухувати внутрішній конфлікт
звичайна кацапська практика, нічого нового
показати весь коментар
11.10.2021 11:20 Відповісти
причем как всегда чужими руками или зелебобики лохократ еврейских ублюдков или русины те еще тварюшки зверюшки или цыганские венгры или мадьяры... что одно и то же...?? это как версия или предположение...хотя свинособак хватает и у украинцев и прочей наволочи...
показати весь коментар
11.10.2021 11:24 Відповісти
Усіляке буває. Але ж я схиляюся до думки, що це були п'яні розбірки.
показати весь коментар
11.10.2021 11:31 Відповісти
Це ж яку кваліфікацію потрібно мати кілеру для роботи ножем. Маячня. Типова битовуха і 100 пудово по п'яні.
показати весь коментар
11.10.2021 11:35 Відповісти
да тут и своих типа ЦИГАНВЫ и донбасят переселенцев полно ...так что своих гнид тоже немало....((
показати весь коментар
11.10.2021 13:00 Відповісти
Що за бредоту ти несеш? Напилисья, посварились, один іншому по мордам дав. а другий достав швайку та пиронув швайкою! Пукін винен? Чи може горілка?
показати весь коментар
11.10.2021 13:27 Відповісти
90 ті повертаються...гопота рулить
показати весь коментар
11.10.2021 11:20 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 11:21 Відповісти
Шкода хлопця, з війни повернувся, а тут... царство небесне.
показати весь коментар
11.10.2021 11:24 Відповісти
Зебабуїв дозволив русофашистам іхати до Украни , от і пожинаємо плоди зезрадника !

Сумноьі боляче від таких смертей 😪
показати весь коментар
11.10.2021 11:25 Відповісти
и не кто не проявляет рвения в расследовании, задействования тысячь работников полиции, но шефира не пристрелили, живой остался, то тут как рьяно все кинулись искать тысячи полицейских собаки прямо! Вот она разница, и по кудо будет именно так, так и будет Украина жить в нищите, бандитизме!
показати весь коментар
11.10.2021 11:33 Відповісти
Так и журналисты с каким-то пророссийским уклоном
взяли материал с Суспільного , переклали на кацапский
слідом на суспільном є матеріал , шо затримали убійцу - це не пишуть
«"Поліцейські затримали фігуранта за https://protocol.ua/ua/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_208/ ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_115/ ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.»
показати весь коментар
11.10.2021 11:42 Відповісти
Земля пухом Герою! І ні слова нема про обставини вбивства...
показати весь коментар
11.10.2021 11:38 Відповісти
И где заявление и видосик от зеурода с обещанием найти убийц и отомстить, как в случае с фиктивным покушением на машину никому найух не нужному шиферу? Где многочисленные группы по прочесыванию места преступления, где служебные собаки и тд???
показати весь коментар
11.10.2021 11:38 Відповісти
Під час слідчих дій поліцейські з'ясували, що вночі біля одного із магазинів 24-річний надвірнянець та інший чоловік посварилися.
Як йдеться у дописі, під час конфлікту підозрюваний ножем вдарив хлопця в груди та втік. Товариш пораненого викликав медиків та поліцію.
"Правоохоронці провели комплекс слідчо-оперативних заходів, опитали свідків та очевидців події, переглянули записи з камер відеоспостереження, встановили особу зловмисника та затримали його за годину після злочину за місцем проживання. Йдеться про 41-річного місцевого жителя", - пишуть поліцейські.
Чоловік у минулому відбував покарання за злочини.

МСТИСЯ.
показати весь коментар
11.10.2021 12:00 Відповісти
Вычна пам"ять і Слава Герою. Нехай душа його оселиться у Царствії Небеснім,а тілові земля буде пухом. Отих скотиняк,що вбили Героя мало посадити на палю, таких потрібно відправляти на передову, але не для того,щоби вони там "воювали", а передати бл***єй бойовим побратимам Василя,щоби вони вчинили над нелюдами суд.Отот суд буде самим Народним, а не таким,який у нас в Україні є. Дадуть,падлам,по 8-10 років,та й заспокояться. Довічного ***** мало- тільки в руки побратимам!
показати весь коментар
11.10.2021 11:54 Відповісти
Та не ******. О 3 годині ночі біля магазину ще нічого доброго не сталося.
показати весь коментар
11.10.2021 12:02 Відповісти
а нож в груди как оказался?
показати весь коментар
11.10.2021 12:14 Відповісти
Грустно. Как в песне Вакарчука: "Ще до повноліття тут всі ветерани...."
показати весь коментар
11.10.2021 12:23 Відповісти
те що він ветеран АТО зовсім не виключає належність чоловіка до кримінальних угруповань...життя на Прикарпатті важке...треба весь час пильнувати спину
показати весь коментар
11.10.2021 12:38 Відповісти
Конфликт возле ночного магазина.Синька.Расходимся.
показати весь коментар
11.10.2021 12:42 Відповісти
Сам ти Сінька!

Є докази, що хлопець був п'яним? Чи що він у чомусь винен?

Але ж к@цапи завжи все знають заздалегідь, правда ж? Зайва хромосома даєтьс взнаки.
показати весь коментар
11.10.2021 13:41 Відповісти
Шкода,звичайно...Колись хлопці,яких відправляли в "горячі точки" обов"язково проходили десантну підготовку,навчались бойовим методам боротьби,ножовому бою тощо...Їм так просто запхати ніж не вдавалось нікому,"афганці" самі могли любого випотрошити...Ну а теперішні пузаті і розкормлені "ветерани",декому взагалі за п"ятдесят...шкода,шкода...
показати весь коментар
11.10.2021 13:19 Відповісти
Василю Попадичу не "за 50", а лише 25. Було.
показати весь коментар
28.12.2021 19:26 Відповісти
Бурмей, якої бормотухи ты набурмосився що таку херню бурмочеш? Проспись давай і не пий більше.
показати весь коментар
16.07.2022 17:27 Відповісти
Редактори Цензора, розширюйте свої знання! Гірнича і гірська - то зовсім різні справи! Перша про шахти, а друга про гори! Сором і ганьба за ваш інтелект і вашу лінь перевірити назву військових підрозділів.
показати весь коментар
16.07.2022 17:31 Відповісти
 
 