На Прикарпатті від ножового поранення в груди загинув ветеран АТО Василь Попадич, йому було всього 25 років. ФОТО

У ніч на 10 жовтня в Надвірнянській центральній районній лікарні, що на Івано-Франківщині, від ножового поранення в груди помер 25-річний учасник бойових дій Василь Попадич.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію кореспонденту "Суспільного" підтвердив голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

"В ніч з 8 на 9 жовтня хірурги проводили операцію, робили все для того, щоб врятувати Василя. Запустили серце, тому що його привезли у стані клінічної смерті. Вчора на апараті штучної вентиляції легень його стан був стабільно важким, були надії, що все буде добре, але в неділю о 3:00 він помер", - сказав Зіновій Андрійович.



Фото: сайт "Суспільне"

За його словами, на Василя Попадича здійснювали замах.

Як повідомив в коментарі кореспонденту "Суспільного" заступник генерального директора Надвірнянської центральної районної лікарні Іван Меланюк, воїна прийняли в лікарню в дуже важкому стані.

"Хлопця взяли з ножовим пораненням в грудну клітку в ділянці серця. Спочатку медики провели реанімацію, потім - операцію. На жаль, його не вдалося врятувати, оскільки була достатньо складна травма", - сказав Іван Меланюк.

Василя Попадича поховають 12 жовтня об 11:00 у Надвірній.

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25-річний Василь Попадич служив в 109 окремому гірничо-штурмовому батальйоні, який в складі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади. У бійця залишилися брат, мама і бабуся.