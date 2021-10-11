Разумков відповів Арахамії на слова про можливість позбавлення мандата: "Це погано закінчиться"

Ексспікер Ради Дмитро Разумков прокоментував слова глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що фракція ще подивиться на його роботу і вирішить, чи забирати в нього депутатський мандат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У колег свої правила і закони, вони їх і пишуть, і просто вигадують. Позиція Арахамія мені незрозуміла, хай би він її пояснив. Іноді мені здається, що наші колеги починають на себе брати не тільки функції суду, а й інших органів - ЦВК, і законодавства України, яке вони трактують як їм завгодно. Це точно неправильний підхід, і це погано закінчиться", - зазначив ексспікер.

За словами Разумкова, він готовий співпрацювати з тими, хто конструктивно налаштований справді змінювати Україну - не лише говорити і відео знімати, а працювати.

Нагадаємо, раніше глава фракції "СН" Давид Арахамія не підтвердив і не заперечив можливість того, що політсила спробує позбавити ексспікера Дмитра Разумкова депутатського мандата.

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