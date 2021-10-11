Разумков відповів Арахамії на слова про можливість позбавлення мандата: "Це погано закінчиться"
Ексспікер Ради Дмитро Разумков прокоментував слова глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що фракція ще подивиться на його роботу і вирішить, чи забирати в нього депутатський мандат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"У колег свої правила і закони, вони їх і пишуть, і просто вигадують. Позиція Арахамія мені незрозуміла, хай би він її пояснив. Іноді мені здається, що наші колеги починають на себе брати не тільки функції суду, а й інших органів - ЦВК, і законодавства України, яке вони трактують як їм завгодно. Це точно неправильний підхід, і це погано закінчиться", - зазначив ексспікер.
За словами Разумкова, він готовий співпрацювати з тими, хто конструктивно налаштований справді змінювати Україну - не лише говорити і відео знімати, а працювати.
Нагадаємо, раніше глава фракції "СН" Давид Арахамія не підтвердив і не заперечив можливість того, що політсила спробує позбавити ексспікера Дмитра Разумкова депутатського мандата.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
интересно что он может рассказать?
Через два дня реставратор звонит Фиме:
- Верхний пейзаж я смыл, вместе с ним сползла и картина эпохи Возрождения. Из-под неё показался портрет Муссолини. Продолжать работу или уже хватит?
Танец краба от Безуглой.
Квакнула не хило.
это же так бесчеловечно, а вот на кол или забить камнями- в самый раз
Юрій Винничук
https://www.facebook.com/people/Urij-Vinnicuk/100000082686465 7 жовтня о 22:12 ·
Те, що серед слуг чимало мудаків, зрозуміло, але є у них недурні політтехнологи. От вони розкинули карти, поворожили на кавовій гущі, на сечі «потерпілого янелоха» і дійшли висновку:
- Вова, суши капусту, на другий термін не вигребеш.
І що ж робити? Не вигребе Вова. А то, чого доброго, ще й сяде.
- Еврика! Нужни новиє ліца!
А звідки у нас новиє ліца беруться? Правильно - з дупи: гадя, поросюк, ліза, сємєнчєнко, рава-руська діва, вірастюк, зграя коміків, блазнів та інші почвари. Бо мудрий нарід на інших не ведеться.
А як виткати з повітря вже і негайно нове ліцо? Ніяк.
Тому беруть старе. Добре перевірене. Ну, і щоб коксу не вживав, не мотав головою та ліпив правильні складносурядні речення.
Але ж наш мудрий нарід дурний-дурний, та не дуже. Дуже, але не настільки. Хто ж тепер буде бачити в якому-небудь зеленому слузі нове ліцо?
Тому спочатку треба з нього здерти все, що поналипало від слуг: усі лушпайки, зелений мох, усю цвіль, яка вже висіялася, гавнішко кой-яке, що вже встигло присохнути... Одне слово відчистити від слуг так, щоб блищав, як у Ківи яйця. Щоб нічого не залишалося, навіть запаху Зе. Жодної цибулі з часником, а щоб пахнув тільки водочкою і сільодочкою. На такий запах наш елєхторат готовий на все.
А для цього, що треба? Перетворити слугу на дисидента, опозиційника, лютого критикана влади, лічного врага бубочки.
Вибір упав на Разумкова. Його тепер звинувачують у дуже смішних прогріхах, які насправді зе-команді лише на руку. Але з чогось треба ліпити нове ліцо, то й ліплять з гівенця і палок.
І ось перед нами, як Ахвродіта з піни, явиться старе нове лицьо борця за краще життя трудящих - таварісча Разумкова. Продукта русского міра, який, як і Зєля, має далеко в дупі всі проблеми аборигенів.
Але зараз він буде мочити зелену владу, гостро її критикувати, пропонувати законопроекти, які страх, як сподобаються мудрому наріду і тролити нашого янелоха.
Далі стежте за пальчиками. Свідки нового ліца вже на горизонті: скрипін, іванов, солодка парочка кравця з романюком з УП вже пішли на випердження, сєнцов підтягується і прочая, і прочая...
Людиска! Будьте, курва, пильними!
***
Рабинович с Цукерманом смотрят фильм про Илью Муромца, там, где к нему обращаются люди:
- Гой еси, ты добрый молодец, Илья Муромец.
Цукерман:
- Что они говорят?
Рабинович:
- Ты хороший человек Илья Муромец, хоть и не еврей.
Под зажигательный диджей-сет главы фракции Давида Арахамии некоторые просто врывались: только посмотрите на танец Марьяны Безуглой👍🏻, хотя больше всех таки веселился сам "диджей". Другие - президент Владимир Зеленский и его первый помощник Сергей Шефир - предпочли просто улыбаться и "подтанцовывать" кивками.
Как вам пати?🙃
https://t.me/telegraf_com_ua/6262
- Беня, я гарантирую вам, шо через пять лет мы будем жить лучше, чем в Европе!
Бенч:
- А шо у них случится?
Мне ни разу не жалко тех, кого он кидает - но все-таки?
Рябошапка. Гончарук. Деналюк, Герус, Разумков и т.д. и т.п.
Балабол, жадина и кидала.
Просыпаюсь, такое прекрасное утро. Птицы поют. На работу не идти, а главное всё закончилось. Плесени не стало. Очищенная Украина начинает новый день. Красота.