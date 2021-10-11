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Новини Відставка Разумкова
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Разумков відповів Арахамії на слова про можливість позбавлення мандата: "Це погано закінчиться"

Разумков відповів Арахамії на слова про можливість позбавлення мандата:

Ексспікер Ради Дмитро Разумков прокоментував слова глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що фракція ще подивиться на його роботу і вирішить, чи забирати в нього депутатський мандат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У колег свої правила і закони, вони їх і пишуть, і просто вигадують. Позиція Арахамія мені незрозуміла, хай би він її пояснив. Іноді мені здається, що наші колеги починають на себе брати не тільки функції суду, а й інших органів - ЦВК, і законодавства України, яке вони трактують як їм завгодно. Це точно неправильний підхід, і це погано закінчиться", - зазначив ексспікер.

За словами Разумкова, він готовий співпрацювати з тими, хто конструктивно налаштований справді змінювати Україну - не лише говорити і відео знімати, а працювати.

Нагадаємо, раніше глава фракції "СН" Давид Арахамія не підтвердив і не заперечив можливість того, що політсила спробує позбавити ексспікера Дмитра Разумкова депутатського мандата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков: Близько 50 "слуг" підходили до мене і просили вибачення, що проголосували за мою відставку

Автор: 

мандат (148) Арахамія Давид (1104) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+21
Это бенина раскрутка Разумкова. Все решает беня. Следующим президентом будет продвигаться Разумков. Технологии.
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11.10.2021 11:44
+13
в последние дни он очень часто осаживал зеленых недоумков на всяких ток шоу тезисом "давайте не начинать быковать потому что вам будет хуже"
интересно что он может рассказать?
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11.10.2021 11:42
+10
Фима купил в Италии ценную картину эпохи Ренессанса. Чтобы не задержали на таможне, попросил знакомого художника намалевать поверх картины какой-нибудь простенький пейзаж. Приехав домой, он сдал картину в реставрационную мастерскую, чтобы там смыли намалёванное сверху.
Через два дня реставратор звонит Фиме:
- Верхний пейзаж я смыл, вместе с ним сползла и картина эпохи Возрождения. Из-под неё показался портрет Муссолини. Продолжать работу или уже хватит?
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11.10.2021 12:21
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Оно плохо закончится и без капуцина.
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11.10.2021 11:41 Відповісти
в последние дни он очень часто осаживал зеленых недоумков на всяких ток шоу тезисом "давайте не начинать быковать потому что вам будет хуже"
интересно что он может рассказать?
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11.10.2021 11:42 Відповісти
Та все що завгодно. Він був одним із ідеологів зелені. Ой багато знає. Треба йому берегтися, а то як Поляков ......
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11.10.2021 11:56 Відповісти
Фима купил в Италии ценную картину эпохи Ренессанса. Чтобы не задержали на таможне, попросил знакомого художника намалевать поверх картины какой-нибудь простенький пейзаж. Приехав домой, он сдал картину в реставрационную мастерскую, чтобы там смыли намалёванное сверху.
Через два дня реставратор звонит Фиме:
- Верхний пейзаж я смыл, вместе с ним сползла и картина эпохи Возрождения. Из-под неё показался портрет Муссолини. Продолжать работу или уже хватит?
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11.10.2021 12:21 Відповісти
Разумков-депутат от Партии Регионов которую основал для вонючего донецкого зека Януковича Петр Порошенко Теперь Разумков станет или ОПЗЖопцем или ЕСсовцем Делаем ставки
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11.10.2021 12:53 Відповісти
Вообще не имеет значения "что он знает и может рассказать". Им за это ничего не будет. У нас "говнокомандующий" прелюдно делает явку с повинной "я ему просто позвонил и сказал ..." И что?
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11.10.2021 12:02 Відповісти
Він може розповісти багато чого, але я вважаю, що цього кренделя готують на заміну нарколизі, і тупому моносброду. Він зараз в ролі потерпілого, а у нас багато ватоголових які пожаліють, та й він помірний кацапіст, не те що бойко і медведчук
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11.10.2021 12:04 Відповісти
это было понятно примерно год назад
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11.10.2021 12:10 Відповісти
помірний, але він так само орієнтований на Росію в цивілізаційному плані, тому піде до ОПЗЖ в лайт версії для "думающіх людєй востока"
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11.10.2021 12:23 Відповісти
Том и Джери))
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11.10.2021 11:42 Відповісти
Это бенина раскрутка Разумкова. Все решает беня. Следующим президентом будет продвигаться Разумков. Технологии.
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11.10.2021 11:44 Відповісти
вполне здравая версия )).....нарид ведь выбрал бедного учителя голоборотька!
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11.10.2021 11:57 Відповісти
Я в этом нисколько не сомневаюсь, это же так очевидно.
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11.10.2021 13:15 Відповісти
Лупоглазий щось знає.
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11.10.2021 11:44 Відповісти
Лупоглазий. це нашталт віртуальної гри ЗЕшваблик v2.0
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11.10.2021 12:10 Відповісти
може хотів написати "на кшталт"?
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11.10.2021 13:18 Відповісти
У слуг народа всі президенти, а арахам - видно головний патякати.
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11.10.2021 11:48 Відповісти
Арахамия просто пужает Разумкова, что бы тот о "грязном белье" Слуг не болтам перед журналистами.
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11.10.2021 11:48 Відповісти
от мені цікаво, чи встигнуть збігти всі ці агрохімії і зермаки коли мутрий нарід зрозуміє що його кинули?
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11.10.2021 12:21 Відповісти
Пора травить Арахамию метадоном)
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11.10.2021 11:49 Відповісти
Не знаю как это кончится, но начиналось это так.
Танец краба от Безуглой.

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11.10.2021 11:50 Відповісти
У Безуглой ломка.
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11.10.2021 12:03 Відповісти
Какой ужас 🙄
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11.10.2021 14:07 Відповісти
У неё ещё и амбрэ был.
Квакнула не хило.
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11.10.2021 14:12 Відповісти
Мавпочці дали зрозуміти, що в випадку подальших наїздів буде такий злив компромату, який змиє всю зграю слуг неукраїнського народу в каналізацію...
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11.10.2021 11:50 Відповісти
Ви ще не зрозуміли,що мавпи компромату не бояться...Вони просто не знають,що то таке і всякий раз,коли їх на чомусь ловлять роблять круглі здивовані очі - а шо такоє,развє так нє всє делают?..
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11.10.2021 13:09 Відповісти
Та це зрозуміло, але коли аморальні виродки, що при владі, вже обсераються так, що їх починають зневажати навіть їхні прихильники, конструкція державного управління і примусу починає розвалюватись...
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11.10.2021 13:32 Відповісти
Чурка на шее украинцев. Дожили.
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11.10.2021 11:51 Відповісти
так лупатий іудей =теж не УКРАЇНЕЦЬ
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11.10.2021 11:58 Відповісти
В печь его? Гитлерюгент?
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11.10.2021 12:02 Відповісти
зачем в печь?
это же так бесчеловечно, а вот на кол или забить камнями- в самый раз
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11.10.2021 13:22 Відповісти
Разумков, помним как лил слёзы по закрытию сепарских каналов, видели ли ты там выступал. Если шёл по партийному списку, а не как мажоритарщик, то быть депутатом решает съезд партии, которая себя делегировала. Создавай партию или сам в депутаты иди, а иначе не звезди.
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11.10.2021 12:00 Відповісти
він схильний до ОПЗЖ...
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11.10.2021 12:20 Відповісти
Для вменяемых, это было понятно еще два года назад...
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11.10.2021 12:01 Відповісти
Жабы-гадюки.
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11.10.2021 12:06 Відповісти
Вышвырнуть тебя из зала хорошая идея,никто тебе не поможет,за то что ты проталкивал законы удушающие малый бизнес никто не пожалеет,если лягушки тебя затолкают за решетку.
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11.10.2021 12:07 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000082686465&__cft__[0]=AZXClh4hJnLcfbe1AXB0ikku63rdW8bEzxtmkddcIWWErj8v6tSaH_UCnizpvjvJ1b8kReuq5vRIl5GgE9maTN2sc_wyyQzu3cGCpsNU3N3sx6QYzr1UCHzmXGB9cpYBdgQ&__tn__=-UC%2CP-R
Юрій Винничук

https://www.facebook.com/people/Urij-Vinnicuk/100000082686465 7 жовтня о 22:12 ·



Те, що серед слуг чимало мудаків, зрозуміло, але є у них недурні політтехнологи. От вони розкинули карти, поворожили на кавовій гущі, на сечі «потерпілого янелоха» і дійшли висновку:
- Вова, суши капусту, на другий термін не вигребеш.
І що ж робити? Не вигребе Вова. А то, чого доброго, ще й сяде.
- Еврика! Нужни новиє ліца!
А звідки у нас новиє ліца беруться? Правильно - з дупи: гадя, поросюк, ліза, сємєнчєнко, рава-руська діва, вірастюк, зграя коміків, блазнів та інші почвари. Бо мудрий нарід на інших не ведеться.
А як виткати з повітря вже і негайно нове ліцо? Ніяк.
Тому беруть старе. Добре перевірене. Ну, і щоб коксу не вживав, не мотав головою та ліпив правильні складносурядні речення.
Але ж наш мудрий нарід дурний-дурний, та не дуже. Дуже, але не настільки. Хто ж тепер буде бачити в якому-небудь зеленому слузі нове ліцо?
Тому спочатку треба з нього здерти все, що поналипало від слуг: усі лушпайки, зелений мох, усю цвіль, яка вже висіялася, гавнішко кой-яке, що вже встигло присохнути... Одне слово відчистити від слуг так, щоб блищав, як у Ківи яйця. Щоб нічого не залишалося, навіть запаху Зе. Жодної цибулі з часником, а щоб пахнув тільки водочкою і сільодочкою. На такий запах наш елєхторат готовий на все.
А для цього, що треба? Перетворити слугу на дисидента, опозиційника, лютого критикана влади, лічного врага бубочки.
Вибір упав на Разумкова. Його тепер звинувачують у дуже смішних прогріхах, які насправді зе-команді лише на руку. Але з чогось треба ліпити нове ліцо, то й ліплять з гівенця і палок.
І ось перед нами, як Ахвродіта з піни, явиться старе нове лицьо борця за краще життя трудящих - таварісча Разумкова. Продукта русского міра, який, як і Зєля, має далеко в дупі всі проблеми аборигенів.
Але зараз він буде мочити зелену владу, гостро її критикувати, пропонувати законопроекти, які страх, як сподобаються мудрому наріду і тролити нашого янелоха.
Далі стежте за пальчиками. Свідки нового ліца вже на горизонті: скрипін, іванов, солодка парочка кравця з романюком з УП вже пішли на випердження, сєнцов підтягується і прочая, і прочая...
Людиска! Будьте, курва, пильними!
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11.10.2021 12:10 Відповісти
А два с лишним года ты этого не видел? Воистину, самая честная бывшая жена. Сам же вылизывал зеленное недоразумение...
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11.10.2021 12:10 Відповісти
Агрохімік розгулявся...
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11.10.2021 12:19 Відповісти
Бабушка поспорила с Семой, что он не съест ее 25 пельменей на то, что он уберет в квартире. И вот Сема доедает 24-й пельмень и понимает, что 25-го в тарелке нет. Это все, что нужно знать о составлении договоров.

***
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11.10.2021 12:27 Відповісти
Разумков-Зедисидент?

Рабинович с Цукерманом смотрят фильм про Илью Муромца, там, где к нему обращаются люди:
- Гой еси, ты добрый молодец, Илья Муромец.
Цукерман:
- Что они говорят?
Рабинович:
- Ты хороший человек Илья Муромец, хоть и не еврей.
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11.10.2021 12:19 Відповісти
👀Екатерина Осадчая в программе "Светская жизнь" опубликовала единственное видео закрытой вечеринки "слуг народа" в Трускавце, где депутати отжигали, как могли💃🏻.
Под зажигательный диджей-сет главы фракции Давида Арахамии некоторые просто врывались: только посмотрите на танец Марьяны Безуглой👍🏻, хотя больше всех таки веселился сам "диджей". Другие - президент Владимир Зеленский и его первый помощник Сергей Шефир - предпочли просто улыбаться и "подтанцовывать" кивками.
Как вам пати?🙃

https://t.me/telegraf_com_ua/6262
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11.10.2021 12:19 Відповісти
интим жаб с гадюками ...
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11.10.2021 12:23 Відповісти
Разумков:
- Беня, я гарантирую вам, шо через пять лет мы будем жить лучше, чем в Европе!
Бенч:
- А шо у них случится?
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11.10.2021 12:25 Відповісти
Кого не кинул Зеленский?
Мне ни разу не жалко тех, кого он кидает - но все-таки?
Рябошапка. Гончарук. Деналюк, Герус, Разумков и т.д. и т.п.
Балабол, жадина и кидала.
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11.10.2021 12:27 Відповісти
Там Ермак всем рулит! Кому дверь в авто окрывают?
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11.10.2021 12:39 Відповісти
Чем раньше это плохо закончится для Зеленой плесени, тем лучше будет для граждан Украины!
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11.10.2021 12:38 Відповісти
Да-да-да. Я вот представляю:
Просыпаюсь, такое прекрасное утро. Птицы поют. На работу не идти, а главное всё закончилось. Плесени не стало. Очищенная Украина начинает новый день. Красота.
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11.10.2021 13:19 Відповісти
На "Свобода слова" Разумков у мить закрив рота Арахамії погрозою карних справ проти верхівки "СН"
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11.10.2021 13:07 Відповісти
Лупатому розумному потрібно пам'ятати , як трагічно закінчилося життя батька 😏
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11.10.2021 14:10 Відповісти
 
 