Вісім осіб потрапили до санкційного списку ЄС за роботу в "судах" окупованого Криму, - журналіст Йозвяк

Євросоюз ухвалив рішення ввести санкції проти 8 осіб за роботу в "судах" окупованого Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Так, за словами Йозвяка, ЄС додав до списку санкцій ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України.

Вони працюють в "судовому секторі" окупованого Криму.

Тепер в списку санкцій буде 185 осіб + 48 організацій з Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Естонський підприємець Хіллар Тедер володіє бізнесом в окупованому Криму в обхід санкцій ЄС, - розслідування Крим.Реалії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж