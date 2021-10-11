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Новини Окуповані території
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Вісім осіб потрапили до санкційного списку ЄС за роботу в "судах" окупованого Криму, - журналіст Йозвяк

Вісім осіб потрапили до санкційного списку ЄС за роботу в

Євросоюз ухвалив рішення ввести санкції проти 8 осіб за роботу в "судах" окупованого Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Так, за словами Йозвяка, ЄС додав до списку санкцій ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України.

Вони працюють в "судовому секторі" окупованого Криму.

Тепер в списку санкцій буде 185 осіб + 48 організацій з Росії.

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Автор: 

Крим (14170) санкції (11865) Євросоюз (13434) Йозвяк Рікард (157)


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тут відсотків 90 наших суддів треба в санкції за хабарництво
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11.10.2021 12:14 Відповісти
Как бы не все 100%...
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11.10.2021 12:24 Відповісти
 
 