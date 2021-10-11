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Вісім осіб потрапили до санкційного списку ЄС за роботу в "судах" окупованого Криму, - журналіст Йозвяк
Євросоюз ухвалив рішення ввести санкції проти 8 осіб за роботу в "судах" окупованого Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Так, за словами Йозвяка, ЄС додав до списку санкцій ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України.
Вони працюють в "судовому секторі" окупованого Криму.
Тепер в списку санкцій буде 185 осіб + 48 організацій з Росії.
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Вячеслав Демченко #492677
показати весь коментар11.10.2021 12:14 Відповісти Мені подобається 0
Омерзительный
показати весь коментар11.10.2021 12:24 Відповісти Мені подобається 2
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