УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12181 відвідувач онлайн
Новини
3 137 2

В одній зі шкіл Дніпра спалахнула пожежа: з будівлі евакуювали 730 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У середній загальноосвітній школі, розташованій на вулиці Караваєва Новокодацького району міста Дніпро близько 9:46 11 жовтня сталася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За викликом спрямовані чергові відділення другої державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Прибувши до місця події, пожежники встановили, що пожежа виникла в підвальному приміщенні триповерхового адміністративного будинку навчального закладу.

В одній зі шкіл Дніпра спалахнула пожежа: з будівлі евакуювали 730 осіб, - ДСНС 01

Самостійно вийшли в безпечну відстань 730 осіб (учні та педагоги).

Вогнем пошкоджено господарське майно на площі 3 кв. м.

Пожежу локалізовано о 10:10 та ліквідовано о 10:15.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень вогонь забрав життя 45 осіб, на водоймах загинули 17, - ДСНС

В одній зі шкіл Дніпра спалахнула пожежа: з будівлі евакуювали 730 осіб, - ДСНС 02

До ліквідації пожежі залучено 14 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

В одній зі шкіл Дніпра спалахнула пожежа: з будівлі евакуювали 730 осіб, - ДСНС 03
В одній зі шкіл Дніпра спалахнула пожежа: з будівлі евакуювали 730 осіб, - ДСНС 04
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

пожежа (4336) школа (2214) ДСНС (5116)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Богу, дети не пострадали.
Спасателям огромная благодарность.
показати весь коментар
11.10.2021 12:12 Відповісти
Джон Тривольта тушит пожар
показати весь коментар
11.10.2021 12:21 Відповісти
 
 