В одній зі шкіл Дніпра спалахнула пожежа: з будівлі евакуювали 730 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У середній загальноосвітній школі, розташованій на вулиці Караваєва Новокодацького району міста Дніпро близько 9:46 11 жовтня сталася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За викликом спрямовані чергові відділення другої державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Прибувши до місця події, пожежники встановили, що пожежа виникла в підвальному приміщенні триповерхового адміністративного будинку навчального закладу.

Самостійно вийшли в безпечну відстань 730 осіб (учні та педагоги).

Вогнем пошкоджено господарське майно на площі 3 кв. м.

Пожежу локалізовано о 10:10 та ліквідовано о 10:15.

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До ліквідації пожежі залучено 14 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.





Фото: сайт ДСНС