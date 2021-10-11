В одній зі шкіл Дніпра спалахнула пожежа: з будівлі евакуювали 730 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У середній загальноосвітній школі, розташованій на вулиці Караваєва Новокодацького району міста Дніпро близько 9:46 11 жовтня сталася пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За викликом спрямовані чергові відділення другої державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.
Прибувши до місця події, пожежники встановили, що пожежа виникла в підвальному приміщенні триповерхового адміністративного будинку навчального закладу.
Самостійно вийшли в безпечну відстань 730 осіб (учні та педагоги).
Вогнем пошкоджено господарське майно на площі 3 кв. м.
Пожежу локалізовано о 10:10 та ліквідовано о 10:15.
До ліквідації пожежі залучено 14 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.
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