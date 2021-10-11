Затримано групу осіб, які вербували українців для участі у війні в Сирії: найманцям обіцяли від 5 до 10 тис. доларів на місяць, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили трьох зловмисників, які вербували громадян України для участі у військових діях на боці військових загонів Сирійської Арабської Республіки.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що вербуванням займався 27-річний киянин. Він залучив ще двох мешканців Київської області і разом вони шукали підготовлених воїнів по всій Україні.

За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду у розмірі від 5 до 10 тисяч доларів США на місяць.

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Зловмисники обирали осіб з числа спортсменів, військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО або з будь-яким іншим бойовим досвідом поводження зі зброєю.

Під час обшуків за місцем проживання у зловмисників вилучили:

мобільні телефони;

сім-карти;

комп’ютерну техніку;

флеш-носії;

банківські картки.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та за ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.

Наразі до затриманих застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття здійснювало Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.