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Затримано групу осіб, які вербували українців для участі у війні в Сирії: найманцям обіцяли від 5 до 10 тис. доларів на місяць, - СБУ

Затримано групу осіб, які вербували українців для участі у війні в Сирії: найманцям обіцяли від 5 до 10 тис. доларів на місяць, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили трьох зловмисників, які вербували громадян України для участі у військових діях на боці військових загонів Сирійської Арабської Республіки.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що вербуванням займався 27-річний киянин. Він залучив ще двох мешканців Київської області і разом вони шукали підготовлених воїнів по всій Україні.

За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду у розмірі від 5 до 10 тисяч доларів США на місяць.

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Зловмисники обирали осіб з числа спортсменів, військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО або з будь-яким іншим бойовим досвідом поводження зі зброєю.

Під час обшуків за місцем проживання у зловмисників вилучили:

  • мобільні телефони;
  • сім-карти;
  • комп’ютерну техніку;
  • флеш-носії;
  • банківські картки.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та за ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.

Наразі до затриманих застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття здійснювало Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12842) Сирія (1861) вербування (246)


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Топ коментарі
+4
Набор в вагнер
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11.10.2021 12:10
+3
Ермак и Агрохимия?
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11.10.2021 12:05
+2
Да ладно, деньги как говорил один император, не пахнут.
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11.10.2021 12:13
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Ермак и Агрохимия?
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11.10.2021 12:05 Відповісти
Краще полуницю збирати?
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11.10.2021 12:34 Відповісти
краще. ніж за хйла воювати та державу дискредитувати
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11.10.2021 13:23 Відповісти
Может это была очередная спецоперация?
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11.10.2021 12:09 Відповісти
конечно, "разведывательного сообщества", о которой знали спецслужбы РФ, ибо,

"Если вы не разоблачите Вагнера, то Вагнер придет к вам"

это только цветочки, что ФСБ вербует украинцев,
ягодки будут, когда бахнет очередная "народная республика"
при подорванной боеспособности ВСУ
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11.10.2021 12:42 Відповісти
Набор в вагнер
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11.10.2021 12:10 Відповісти
Была вроде статья на цензоре, что вагнер не набирает украинцев. Даже тех кто из донецких недообразований дынырылыныры.
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11.10.2021 12:24 Відповісти
Была, но та статья явно противоречит этой
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11.10.2021 12:41 Відповісти
Думаю, что в Сирии не одна ЧВК работает. Где идут военные действия там всегда будет спрос на наемников. Ну а спрос, как известно, рождает предложение. Но это так, мое сугубо личное ИМХО.
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11.10.2021 12:43 Відповісти
Гроші зароблені на крові, зазвичай не йдуть на користь...
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11.10.2021 12:11 Відповісти
Да ладно, деньги как говорил один император, не пахнут.
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11.10.2021 12:13 Відповісти
насправді ніхто стільки не платить...
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11.10.2021 12:12 Відповісти
ставка + награбленное
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11.10.2021 12:13 Відповісти
хіба що так...але зазвичай платять штуку, а якщо починаєш гавнякати, то з часом знаходять на смітнику
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11.10.2021 12:15 Відповісти
Головне пообіцяти. Коли людина в це лайно вступить, то там вже вибору не буде. Військовий найманець незавидна доля. Але тим не менш є такі що туди йдуть.
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11.10.2021 12:28 Відповісти
це пси війни...вони йдуть убивати за гроші...дуже багатьом подобається сам процес...та ще й безкарно
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11.10.2021 12:30 Відповісти
Згоден. З нормальною психикою туди людина не піде. Та й криваві гроші ніколи ще нікому не давали нічого доброго. У військових до найманців призирливе ставлення. Їх у першу чергу у всяке лайно кидають. Бо це витратний матеріал.
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11.10.2021 12:38 Відповісти
а шо, у ху@ла уже свое мясо закончилось????
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11.10.2021 12:26 Відповісти
А уйло причем? Наемники были, есть и будут, и у них всякие гражданства есть, в том числе и развитых стран. Военных много и не все желают всю жизнь спину гнуть за среднюю зарплату, некоторые хотят заработать много и за короткий срок.
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11.10.2021 12:39 Відповісти
да, хйло ни при чем)))) эта абама
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11.10.2021 13:24 Відповісти
воевать за деньги ТАКИМ СПОСОБОМ, это последнее дело - настоящие военные, таких в плен не берут и убивают как бешеных собак при первом же случае, тем более международные конвенции им это делать позволяют - дикие гуси везде вне закона p.s. если тебе всеравно каким способом гасить кредит за холодильник, это верный признок что с моралью у тебя не все в порядке
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11.10.2021 17:48 Відповісти
Чергова операція фсб задля зіпсування іміджу України ?
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11.10.2021 12:27 Відповісти
Одному из наемников из Омска карма виде сына-маньячелы уже прилетела. Такие деньги принесут только черную энергию в жизнь мудака, убивающего за деньги.Если самого не зашкварят мли ноденьки оторвет.
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11.10.2021 12:35 Відповісти
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11.10.2021 12:36 Відповісти
Ну, тут явний "хід у відповідь", українських ветеранів хотіли показати в кацапських ПВК в Сирії з метою провокації.
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11.10.2021 13:45 Відповісти
О, где бабосы-то ждут ватников с активной материальной позицией.
А ЗЕ за 700 гривен каких-то дегенератов нанимает. Жлоб.
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11.10.2021 15:04 Відповісти
 
 