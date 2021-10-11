У Львові та Луцьку стартував опалювальний сезон: Тепло подадуть у лікарні, школи і дитсадки
Від сьогодні в Луцьку і Львові стартував опалювальний сезон. Найперше тепло подадуть на об'єкти соціальної інфраструктури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"Від сьогодні ми починаємо в місті опалювальний сезон. В першу чергу ми подаємо тепло у лікарні, поліклініки, школи, садочки. Також тепло буде подаватись в будинки мешканців. Думаю, що запуск опалення орієнтовно триватиме дві доби", - мер Львова Андрій Садовий .
У той же час, керівник "Луцьктепло" Іван Скорупський розповів "Волинь Post", що сьогодні роботу котелень в Луцьку переводять з літнього режиму роботи на зимовий.
За його словами, спочатку теплопостачання подадуть до медичних установ, навчальних закладів, після - населенню та іншим споживачам. Рішення про те, чи будуть будинки жителів міста з теплом на місцях вирішують ОСББ, ЖЕКи.
"Ще не було такого, щоб всі об'єкти одночасно були з теплом. Підготовка відбувається поступово", - говорить директор "Луцьктепла".
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Согласно пункту 7.9.4 этого Порядка, начало и окончание отопительного сезона (и связанное с этим изменение гидравлического и теплового режима работы источников теплоснабжения и тепловых сетей) устанавливаются в каждом регионе отдельно.
Отопительный период начинается после распоряжения местных органов самоуправления, если в течение трех суток средняя суточная температура воздуха на улице составляет +8 ºС и ниже.
Соответственно, отопительный период заканчивается согласно соответствующим распоряжениям местных властей, если в течение трех суток среднесуточная температура наружного воздуха превышает +8 ºС.
Включение и отключение систем теплопотребления осуществляются по графику, согласованному с теплоснабжающей организацией.
А от у Луганській обл. вона давно нижче 8 градусів і не вмикають. В тому числі і з цієї причини зростання захворюваності на ковід там побило усі рекорди, реанімації в міських лікарнях заповнені на 100%. І на додачу у четвер в Сєвєродонецьку запланували фінальний експеримент над місцевою популяцією - військовий парад з запрошенням на нього усіх. З яких вакциновано 15%.
Дякую Тобі Боже , що я не москаль .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!