У Львові та Луцьку стартував опалювальний сезон: Тепло подадуть у лікарні, школи і дитсадки

Від сьогодні в Луцьку і Львові стартував опалювальний сезон. Найперше тепло подадуть на об'єкти соціальної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Від сьогодні ми починаємо в місті опалювальний сезон. В першу чергу ми подаємо тепло у лікарні, поліклініки, школи, садочки. Також тепло буде подаватись в будинки мешканців. Думаю, що запуск опалення орієнтовно триватиме дві доби", - мер Львова Андрій Садовий .

У той же час, керівник "Луцьктепло" Іван Скорупський розповів "Волинь Post", що сьогодні роботу котелень в Луцьку переводять з літнього режиму роботи на зимовий.

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За його словами, спочатку теплопостачання подадуть до медичних установ, навчальних закладів, після - населенню та іншим споживачам. Рішення про те, чи будуть будинки жителів міста з теплом на місцях вирішують ОСББ, ЖЕКи.

"Ще не було такого, щоб всі об'єкти одночасно були з теплом. Підготовка відбувається поступово", - говорить директор "Луцьктепла".