УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12181 відвідувач онлайн
Новини Опалювальний сезон
1 247 23

У Львові та Луцьку стартував опалювальний сезон: Тепло подадуть у лікарні, школи і дитсадки

У Львові та Луцьку стартував опалювальний сезон: Тепло подадуть у лікарні, школи і дитсадки

Від сьогодні в Луцьку і Львові стартував опалювальний сезон. Найперше тепло подадуть на об'єкти соціальної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Від сьогодні ми починаємо в місті опалювальний сезон. В першу чергу ми подаємо тепло у лікарні, поліклініки, школи, садочки. Також тепло буде подаватись в будинки мешканців. Думаю, що запуск опалення орієнтовно триватиме дві доби", - мер Львова Андрій Садовий .

У той же час, керівник "Луцьктепло" Іван Скорупський розповів "Волинь Post", що сьогодні роботу котелень в Луцьку переводять з літнього режиму роботи на зимовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до опалювального сезону на 99%, - Шмигаль

За його словами, спочатку теплопостачання подадуть до медичних установ, навчальних закладів, після - населенню та іншим споживачам. Рішення про те, чи будуть будинки жителів міста з теплом на місцях вирішують ОСББ, ЖЕКи.

"Ще не було такого, щоб всі об'єкти одночасно були з теплом. Підготовка відбувається поступово", - говорить директор "Луцьктепла".

Автор: 

Луцьк (415) Львів (3075) опалювальний сезон (1752)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Но газ впарить нужно, и будут как в прошлом году топить "принудительно", даже когда будет +16, а потом назовут зиму самой холодной за всю историю. Хавайте гои.
показати весь коментар
11.10.2021 12:24
+1
красиво жить не запретишь. в Днепре +19 завтра
показати весь коментар
11.10.2021 12:20
+1
Покуда погода позволяет не спешить с включением отопления.
показати весь коментар
11.10.2021 12:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
красиво жить не запретишь. в Днепре +19 завтра
показати весь коментар
11.10.2021 12:20 Відповісти
У нас буде 16.
показати весь коментар
11.10.2021 12:23 Відповісти
саме час запускате грьобане опалення...
показати весь коментар
11.10.2021 12:33 Відповісти
А в Луцьку сьогодні вночі було 0 градусів, і тепло в Дніпрі зовсім не гріє луцьких школярів.
показати весь коментар
11.10.2021 13:08 Відповісти
по совковым стандартам для запуска отопления вроде три дня подряд средняя температура должна быть меньше 8 градусов \учитывая "бесплатные" ресурсы\
показати весь коментар
11.10.2021 13:41 Відповісти
Из года в год отопление в Украине включают во второй декаде октября, а более точные сроки разнятся по регионам и зависят от погоды. Порядок начала и окончания отопительного сезона прописан в http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0197-07/page Правилах технической эксплуатации тепловых установок и сетей .

Согласно пункту 7.9.4 этого Порядка, начало и окончание отопительного сезона (и связанное с этим изменение гидравлического и теплового режима работы источников теплоснабжения и тепловых сетей) устанавливаются в каждом регионе отдельно.

Отопительный период начинается после распоряжения местных органов самоуправления, если в течение трех суток средняя суточная температура воздуха на улице составляет +8 ºС и ниже.

Соответственно, отопительный период заканчивается согласно соответствующим распоряжениям местных властей, если в течение трех суток среднесуточная температура наружного воздуха превышает +8 ºС.

Включение и отключение систем теплопотребления осуществляются по графику, согласованному с теплоснабжающей организацией.
показати весь коментар
11.10.2021 13:52 Відповісти
Покуда погода позволяет не спешить с включением отопления.
показати весь коментар
11.10.2021 12:21 Відповісти
Но газ впарить нужно, и будут как в прошлом году топить "принудительно", даже когда будет +16, а потом назовут зиму самой холодной за всю историю. Хавайте гои.
показати весь коментар
11.10.2021 12:24 Відповісти
Ну так бабло это ж святое.
показати весь коментар
11.10.2021 12:29 Відповісти
аж муляє включити...бабла хочеться аж вуха пухнуть
показати весь коментар
11.10.2021 12:33 Відповісти
У Львівській обл. дозволяє - середньодобова температура за останній тиждень там близько 10 градусів, проте вмикають.
А от у Луганській обл. вона давно нижче 8 градусів і не вмикають. В тому числі і з цієї причини зростання захворюваності на ковід там побило усі рекорди, реанімації в міських лікарнях заповнені на 100%. І на додачу у четвер в Сєвєродонецьку запланували фінальний експеримент над місцевою популяцією - військовий парад з запрошенням на нього усіх. З яких вакциновано 15%.
показати весь коментар
11.10.2021 13:31 Відповісти
Так ковід не нежить, чого б зростати захворюванності на нього в залежності від температури?
показати весь коментар
11.10.2021 13:48 Відповісти
Вже хворів на цей ненежить? Дубарь у житлі аж ніяк не додає імунній системі сил на боротьбу з ним. Особливо коли це несподівані після спеки 11-12 градусів, від яких нема куди подітися.
показати весь коментар
11.10.2021 14:50 Відповісти
На нежить не хворів. ГРВІ перехворів пару тижнів тому. Дубарю в житлі не маю. Бо квартира утеплена та кондіціонером раз на два три дні догріваємо. Пари годин вистачає щоб прогріти.
показати весь коментар
11.10.2021 15:25 Відповісти
Молодець, я теж кондиціонером гріюся вночі, коли електрика половину коштує. Але так небагато людей робить.
показати весь коментар
11.10.2021 16:40 Відповісти
Ну я не дивлюся який час. Коли дискомфортно тоді і врубаю. Все одно не більше 500кВт на місяць накручую. А так теж двозонний лічильник. Тільки не звикли ми якось планувати час коли та що включати. А те що небагато хто так роблять так тут, як кажуть справа власна кожного. Або за електрику плати, або за ліки. Кожен обирає сам що йому дешевше робити.
показати весь коментар
11.10.2021 19:14 Відповісти
не моржуть ціни скласти тому "тіплу"
показати весь коментар
11.10.2021 12:26 Відповісти
ціна складена, вона залишилась на рівні минулого року
показати весь коментар
11.10.2021 12:30 Відповісти
то є добре, але хто закриє маржу?
показати весь коментар
11.10.2021 12:32 Відповісти
Зимой маржеваться будем.
показати весь коментар
11.10.2021 12:34 Відповісти
ну добре, навіщо думати про погане!
показати весь коментар
11.10.2021 12:36 Відповісти
Вкотре переконуюсь :Чим більш місто бандерівське - тим воно затишніше , комфортніше та приємніше для проживання людини . А срюзьке мір - це повне гамно . Мародери , вбивці , комуністи , педофіли , дефіцит продуктів і завжди холодні батареї . Ну і гаряча вода - ржава і по графіку .
Дякую Тобі Боже , що я не москаль .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
показати весь коментар
11.10.2021 13:27 Відповісти
 
 