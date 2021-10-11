Медведєв про Зеленського: По суті він відмовився від своєї ідентичності... Вивернута навиворіт людина

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв вважає, що президент України Володимир Зеленський відмовився від "своєї ідентичності".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у статті для видання "КоммерсантЪ".

"Україна перебуває в пошуку своєї ідентичності й особливого шляху, складає свою окрему історію (хоча та ж історія вчить, що на це потрібні століття). А ось українські керівники, особливо перші особи, - люди, які не мають ніякої стійкої самоідентифікації. Нещасні люди. Хто вони, громадянами якої країни є, де їхнє коріння, яка їхня історична ідентичність, етнічна складова, яким богам вони моляться? Ким вони себе відчувають? Вони "щирі" українці? "Європейці"? Росіяни? Євреї? Татари? Угорці? Караїми?" - написав він.

На думку Медведєва, Зеленський, як прийшов до влади, відмовився від своєї ідентичності, щоб утриматися на посаді президента.

"Нинішній президент цієї змученої країни - людина, що має певні етнічні корені, все життя говорив російською мовою. Більше того, працював у Росії й отримував значні кошти з російських джерел. Проте в певний момент, ставши керівником держави, зі страху отримати черговий "Майдан", спрямований проти його особистої влади, повністю змінив політичну і моральну орієнтацію. А по суті - відмовився від своєї ідентичності. Почав ревно служити найбільш оскаженілим націоналістичним силам України (які, треба зізнатися, там завжди були, але становили від сили 5-7% активного населення).

Можна лише уявити, як огидно йому було зробити подібне моральне "сальто-мортале". Це нагадує божевільну ситуацію, коли представники єврейської інтелігенції в нацистській Німеччині з ідейних причин попросилися б на службу в СС", - написав заступник голови Радбезу РФ.

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Водночас Медведєв вважає, що в душі і вчинках Зеленського щоденний "когнітивний дисонанс": "Не можна бути впевненим, що в якийсь момент під час зміни політичної кон'юнктури за тобою не прийдуть, щоб нашити на спину жовту зірку. Він мусить нескінченно маневрувати між різними силами: радикальними націоналістами ("нациками", як їх прийнято там називати), мусульманською частиною населення, насамперед татарами, помірними аполітичними українцями і росіянами, представниками інших етносів, - щоб йому не зламали шию. Саме тому і з'являються ублюдочні документи типу "закону" про корінні народи України. Саме тому він показує себе більшим націоналістом, ніж найбільш радикальні з них.

"Йому треба було вбудуватися в "пантеон героїв" цієї частини українського суспільства. Крикнути разом з ними: "Героям слава!" Прийняти безумовний авторитет таких мерзотників як "великих українців". Молитися про блаженну пам'ять терористів і юдофобів Бандери і Шухевича, послідовниками яких називає себе сьогодні значна частина політеліти України".

Йому явно противно потурати цим настроям, вся історія його життя, життя його родини повстає проти подібної гидоти. Нормальна, порядна людина просто не змогла би це робити. Але, на жаль, треба. Інакше розмажуть мізки по стінах. Він дуже боїться і не любить цих людей, але змушений проповідувати їхні ідеологеми, захищати огидні йому погляди. Вивернута навиворіт людина.

Як у такій ситуації з ним можна вести переговори і домовлятися? Ніяк", - резюмував Медведєв.