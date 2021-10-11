Меморандум з "Нафтогазом" не працює: школи і дитсадки купують газ по 35-45 грн/куб. м, а частині населення доведеться платити 16,5 грн/куб. м

Близько 600 тис. домогосподарств з початком опалювального сезону будуть платити за газ 16,5 грн/куб. м замість 8. А бюджетні та комунальні установи заплатять ринкову ціну в 35 - 45 грн/куб. м незважаючи на висновок Меморандуму з "Нафтогазом" про ціну в 13, 6 грн/куб. м.

Про це у своїй статті пишуть журналісти Сергій Головньов і Юрій Віннічук, передає Цензор.НЕТ.

"Через непродумане регулювання ринку газу і відсутність контролю, найбільш незахищені українські споживачі з початком опалювального сезону будуть платити підвищену ціну за газ. В першу чергу, це стосується побутових споживачів (населення), які після втрати свого постачальника були автоматично переведені на постачальника останньої надії (ПОН) тариф якого в жовтні в два рази вище середнього тарифу для населення", - зазначають журналісти.

За їхніми даними, в скрутному становищі опинилися бюджетні та комунальні установи, які не можуть закупити газ у "Нафтогазу" за пільговою ціною, зафіксованою в Меморандумі між місцевою владою і державним монополістом НАК "Нафтогаз України".

"Таким чином, лікарні, школи, військові частини та інші подібні установи змушені закуповувати газ за ринковими цінами - по 35 - 45 грн/куб", - йдеться в статті.

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Журналісти акцентують, що за останній рік в Україні збанкрутувала велика кількість постачальників газу. Їхні споживачі вимушено переходять до постачальника "останньої надії" - ПОН, у якого тарифи вищі від фіксованої ціни на газ для населення. Функції ПОН виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (ГПК Нафтогаз), яка виграла відповідний конкурс Кабміну у липні 2020 року.

"Слід розуміти, що ГПК Нафтогаз існує в двох режимах. Як постачальник він має тариф 7,96 грн/куб. Його клієнтами є близько 1,2 млн домогосподарств. ПОН – це механізм страхування споживачів, які втратили постачальника. Наприклад, у випадку банкрутства компанії, або у разі відсутності у нього номінації на газ (законтрактованих обсягів газу). У таких випадках споживач автоматично переходить на ПОН. Далі у нього є 60 днів, щоб підписати договір з новим постачальником газу. Тариф ПОН щомісяця встановлюється Нацкомісією з регулювання енергетики. ... На жовтень тариф для ПОН встановлений в розмірі 16,56 грн/куб. тобто, якщо абонент "випав" на ПОН, ГСК "Нафтогаз" поставляє йому газ за цим тарифом", - пояснили журналісти.

За їхніми даними, через відмову постачальників продавати газ населенню на ПОН перейшли 600 000 побутових споживачів, а найпоширенішою причиною відмови від побутових абонентів є відсутність рентабельності поставок газу: "Простими словами, компанії відмовилися від поставок газу побутовим клієнтам за фіксованими цінами".

"На відміну від населення, бюджетні та комунальні установи, які мають власні котли для опалення і підігріву води, укладали договори на газ по ринкових цінах. Зазвичай договори були підписані з приватними постачальниками, які вигравали тендери на початку року. Договори укладались на до кінця року. Але перед опалювальним сезоном, коли ціна газу перевищила 30 грн/куб, постачальники масово почали їх розривати. Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням Президента Володимира Зеленського, 30 вересня було підписано Меморандум про не підвищення тарифів на опалення та на газ для населення та бюджетних установи. Згідно з Меморандумом, до кінця опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,42 грн/куб м для постачальників тепла населенню та 13,66 грн/куб м - для бюджетних установ і постачальників тепла бюджетним установам. Продавати газ по таких цінах таким контрагентам має Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" (Нафтогаз Трейдинг), що входить в групу Нафтогаз. За інформацією БізнесЦензор, цей меморандум не працює", - акцентують журналісти.

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Згідно із законом, бюджетні установи не мають права укладати договори без проведення тендерів. Вони проводять тендери, але "Нафтогаз Трейдинг" на них не приходить. Очільники місцевих органів влади розповідають, що не можуть зв'язатись з "Нафтогаз Трейдинг", щоб вмовити їх прийти на тендери із зазначеною у меморандумі ціною. На тендери приходять приватні постачальники, які готові постачати газ лише за ринковими цінами, а це більше 30 тис/куб м. Газові постачальники розповіли БізнесЦензор, що такі ситуації відбуваються масово по всій країні. Це ж підтверджуються тендерами, які опубліковані в Prozorro. Очікувана вартість в них відповідає ціні від 35 до 45 грн/куб. В результаті підприємства та організації державного сектору терміново укладають договори на опалювальний сезон з високими цінами, які не передбачені в бюджетах відповідних рівнів", - резюмують журналісти.

Детальніше читайте в статті БізнесЦензору "Школи і дитсадки купують газ по 35-45 тис. грн, а частина населення буде сплачувати вдвічі більше".