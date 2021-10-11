УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8875 відвідувачів онлайн
Новини Опалювальний сезон
18 531 113

Меморандум з "Нафтогазом" не працює: школи і дитсадки купують газ по 35-45 грн/куб. м, а частині населення доведеться платити 16,5 грн/куб. м

Меморандум з

Близько 600 тис. домогосподарств з початком опалювального сезону будуть платити за газ 16,5 грн/куб. м замість 8. А бюджетні та комунальні установи заплатять ринкову ціну в 35 - 45 грн/куб. м незважаючи на висновок Меморандуму з "Нафтогазом" про ціну в 13, 6 грн/куб. м.

Про це у своїй статті пишуть журналісти Сергій Головньов і Юрій Віннічук, передає Цензор.НЕТ.

"Через непродумане регулювання ринку газу і відсутність контролю, найбільш незахищені українські споживачі з початком опалювального сезону будуть платити підвищену ціну за газ. В першу чергу, це стосується побутових споживачів (населення), які після втрати свого постачальника були автоматично переведені на постачальника останньої надії (ПОН) тариф якого в жовтні в два рази вище середнього тарифу для населення", - зазначають журналісти.

За їхніми даними, в скрутному становищі опинилися бюджетні та комунальні установи, які не можуть закупити газ у "Нафтогазу" за пільговою ціною, зафіксованою в Меморандумі між місцевою владою і державним монополістом НАК "Нафтогаз України".

"Таким чином, лікарні, школи, військові частини та інші подібні установи змушені закуповувати газ за ринковими цінами - по 35 - 45 грн/куб", - йдеться в статті.

Читайте також: Головний юрист "Нафтогазу" Теклюк повідомив, що йде з компанії

Журналісти акцентують, що за останній рік в Україні збанкрутувала велика кількість постачальників газу. Їхні споживачі вимушено переходять до постачальника "останньої надії" - ПОН, у якого тарифи вищі від фіксованої ціни на газ для населення. Функції ПОН виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (ГПК Нафтогаз), яка виграла відповідний конкурс Кабміну у липні 2020 року.

"Слід розуміти, що ГПК Нафтогаз існує в двох режимах. Як постачальник він має тариф 7,96 грн/куб. Його клієнтами є близько 1,2 млн домогосподарств. ПОН – це механізм страхування споживачів, які втратили постачальника. Наприклад, у випадку банкрутства компанії, або у разі відсутності у нього номінації на газ (законтрактованих обсягів газу). У таких випадках споживач автоматично переходить на ПОН. Далі у нього є 60 днів, щоб підписати договір з новим постачальником газу. Тариф ПОН щомісяця встановлюється Нацкомісією з регулювання енергетики. ... На жовтень тариф для ПОН встановлений в розмірі 16,56 грн/куб. тобто, якщо абонент "випав" на ПОН, ГСК "Нафтогаз" поставляє йому газ за цим тарифом", - пояснили журналісти.

За їхніми даними, через відмову постачальників продавати газ населенню на ПОН перейшли 600 000 побутових споживачів, а найпоширенішою причиною відмови від побутових абонентів є відсутність рентабельності поставок газу: "Простими словами, компанії відмовилися від поставок газу побутовим клієнтам за фіксованими цінами".

"На відміну від населення, бюджетні та комунальні установи, які мають власні котли для опалення і підігріву води, укладали договори на газ по ринкових цінах. Зазвичай договори були підписані з приватними постачальниками, які вигравали тендери на початку року. Договори укладались на до кінця року. Але перед опалювальним сезоном, коли ціна газу перевищила 30 грн/куб, постачальники масово почали їх розривати. Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням Президента Володимира Зеленського, 30 вересня було підписано Меморандум про не підвищення тарифів на опалення та на газ для населення та бюджетних установи. Згідно з Меморандумом, до кінця опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,42 грн/куб м для постачальників тепла населенню та 13,66 грн/куб м - для бюджетних установ і постачальників тепла бюджетним установам. Продавати газ по таких цінах таким контрагентам має Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" (Нафтогаз Трейдинг), що входить в групу Нафтогаз. За інформацією БізнесЦензор, цей меморандум не працює", - акцентують журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" розмитнив 2,4 млрд куб. м. газу, поставлені "Газпромом" ще в 2015 році: це призвело до недоотримання бюджетом 2,25 млрд грн ренти, - журналіст Винничук

Згідно із законом, бюджетні установи не мають права укладати договори без проведення тендерів. Вони проводять тендери, але "Нафтогаз Трейдинг" на них не приходить. Очільники місцевих органів влади розповідають, що не можуть зв'язатись з "Нафтогаз Трейдинг", щоб вмовити їх прийти на тендери із зазначеною у меморандумі ціною. На тендери приходять приватні постачальники, які готові постачати газ лише за ринковими цінами, а це більше 30 тис/куб м. Газові постачальники розповіли БізнесЦензор, що такі ситуації відбуваються масово по всій країні. Це ж підтверджуються тендерами, які опубліковані в Prozorro. Очікувана вартість в них відповідає ціні від 35 до 45 грн/куб. В результаті підприємства та організації державного сектору терміново укладають договори на опалювальний сезон з високими цінами, які не передбачені в бюджетах відповідних рівнів", - резюмують журналісти.

Детальніше читайте в статті БізнесЦензору "Школи і дитсадки купують газ по 35-45 тис. грн, а частина населення буде сплачувати вдвічі більше".

Автор: 

газ (10447) Нафтогаз (4426) тарифи (2040) ціни (3965) вугілля (2474) опалювальний сезон (1752) Теплокомуненерго (542) Тарифи на газ (1058)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+36
показати весь коментар
11.10.2021 12:41
+26
показати весь коментар
11.10.2021 13:10
+23
Лохторат уши развесил,сейчас вам будет газ ,бесплатно как голобородько обещал.Все будет как всегда ,опять зедебилы всех обманут.
показати весь коментар
11.10.2021 12:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну смотри если 700 кубов, то не легче взять "кондиционер" хороший за 25к и нажать кнопку на 25 градусов, если хочется парильни?

Я вообще батареи отключаю даже зимой. Мне не нужна баня. Я просто выставляю температуру которая мне нужна и все. Кстати, засыпать лучше при 18 градусах, когда типа холодновато. Проверено.
показати весь коментар
11.10.2021 15:10 Відповісти
ну молодець, а от поставить пару сусідів кондери і ваша лінія загнеться 180 v буде вам за щастя.
у нас електромережі не розраховані на опалення від мережі.
показати весь коментар
11.10.2021 16:38 Відповісти
Летом шпарят у всех и норм. И на обогрев, удивительно, идет намного меньше энергии чем на охлаждение

"В режиме обогрева сплит-система расходует еще меньше электричества, чем на охлаждение. Здесь для расчетов используется коэффициент COP. Для класса А он равен >3,60. Например, в инструкции написано, что мощность обогрева составляет 2.2 киловатта, то за час уйдет 0.61 кВт."
показати весь коментар
13.10.2021 20:31 Відповісти
К сожалению хорошие кондиционеры не работают при температуре ниже -25С. Плохие ниже -10С. А еще кондиционер не обеспечит проточную горячую воду как газовый котел... Да и по деньгам газ неплох. 1 куб газа =8квт. электроэнергии. То есть газ (7.96грн +1.74грн доставки/8=1.21грн) дешевле дневного тарифа электроэнергии (1.68грн). Оптимальное решение это конденсационный газовый котел, он на 20%-25% экономнее обычного.
У меня летом поддерживается +22..+23, Зимой ровно +21.5 (терморегулятор) в холле и +18..+19 в спальне. Вы совершенно правы о прохладе в спальне.
показати весь коментар
11.10.2021 16:41 Відповісти
700 кубів на місяць то має бути халупа без вікон та дверей, якщо мова про 150 метрів.
у мене йшло до 2к кубів на рік при площі 220.
Просто нарід думає що газ повинен бути безвоздмезний, тому всі і будували не хати а хліви.
показати весь коментар
11.10.2021 16:45 Відповісти
Это да, считалось чем больше площадь тем круче По результату народ просто отапливает один этаж, отключая на зиму все остальное.
показати весь коментар
11.10.2021 19:55 Відповісти
Радуцкий, а чё это вы наделали, своими "оптимистическими" прогнозами на то, о чем ни понимания ни представления не имеете? Гля, чё он наготовил
Тотального локдауна может не быть, он будет объявляться региональной властью, - "слуга народа" Радуцкий
А они забодяжили в расчёте на то, что может НАТО ( там инфа была о том, что теперь НАТО где-то че-то как-то участвовать будет) разгребать будет их мракобесную дегенеративную экономическую политику красных зон, локдаунов и покорений портов азовского бассейна, оторванных от физической объективной реальности. нтересное кина, когда они собралис и идут, а куда идут должен НАТО, наверное, например, знат.
Сажать их всех надо. Сажать.
показати весь коментар
11.10.2021 14:47 Відповісти
От мери міст, терті калачі, досвідчені політикани, а єрмак і їх розвів з Меморандумом.
А так плескали дружно в долоні на Форумі....
показати весь коментар
11.10.2021 14:51 Відповісти
Когда женский ментальный трезвомыслящий океан хотят выпустить на "танцпол" "танцпол" должен быть организован не мракобесным уровнем сознания арсена авакова, а четким и ясным пониманием о том, что ясный разум ничье тщеславие обслуживать не может, даже если это тщеславие женского ментального трезвомыслящего океана, ибо минус, на который хотели наложить плюс, виден уже невооруженным глазом.
показати весь коментар
11.10.2021 14:51 Відповісти
Вам же сказали что хуже не будет))))
показати весь коментар
11.10.2021 16:23 Відповісти
Ужас
показати весь коментар
11.10.2021 16:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 