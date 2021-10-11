Російські шпигуни вкрали формулу вакцини AstraZeneca для виготовлення "Спутник V", - The Sun

Служби безпеки Великої Британії вважають, що Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca для виготовлення власної вакцини "Спутник V".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Sun.

Російський "Спутник" використовує технологію, аналогічну розробленій в Оксфорді вакцині. Служби безпеки заявляють, що у них є докази, що один зі шпигунів Путіна вкрав важливі дані.

"Тепер служби безпеки впевнені, що його скопіювали. Зрозуміло, що дані були вкрадені іноземним агентом особисто. Торік шпигуни вказали пальцем на президента Володимира Путіна. Вони сказали, що були "більш ніж на 95%" впевнені, що російські хакери, спонсоровані державою, націлилися на організації Великої Британії, США і Канади, які розробляють вакцину проти Covid-19", - йдеться в матеріалі.

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