Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив свідчення: Нардепа пересадили з іншої машини і попросили доставити додому, - адвокат
Адвокат чоловіка говорить, що за зміну показань правоохоронці чоловіка побили.
Адвокат таксиста, в машині якого виявили бездиханне тіло депутата Антона Полякова, заявив, що його підопічного побили у відділенні за дачу неправдивих свідчень. Про це він розповів журналістам ТСН, передає Цензор.НЕТ.
"Він дав покази. Він не знав і не міг знати, чи вони щось вживали, чи не вживали. Він збрехав, що він підібрав його на транспортній зупинці, а насправді, йому його підвезли із іншої машини і попросили доправити додому. От і все. Спершу він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав із зупинки і віз. От хлопці його і наказали. Але слідів немає, експертиза не покаже", - заявляє адвокат.
Проте чоловік заявляє, що з боку правоохоронців були й інші порушення, адже замість трьох годин у відділку, він провів майже добу і це суперечить законодавству. До того ж приховували від адвоката, де його допитують і коли звільнять. Але вирішили, що до правоохоронців позиватись не будуть. "Він звичайний хлопець і просто хоче жити", - додав адвокат.
Як стало відомо журналістам ТСН, таксист виявився із кримінальним минулим. Від 2017 він підсудний за ст. 149 ч. 2 (торгівля людьми). "08.11.2017 о 17.00 год перебуваючи в аеропорту "Бориспіль", здійснив переміщення людей через державний кордон України, з метою їх експлуатації, з використанням обману, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб. 16.11.2017 року з СУ ГУНП надійшла інформація за фактом встановлення додаткового епізоду про переміщення 20.10.2017 року до Туреччини з метою надання сексуальних послуг громадянки В.А.С. 1998 р.н", - йдеться в справі.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала в результаті реакції алкоголю і метадону.
Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.
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В результате и трупы в режиме "задержанный сам упал и ударился головой", и увечия . . .
Надо пару показательных порок полиции устроить за такое, чтобы несколько человек присело на пару лет, тогда будут думать, как себя следует вести на допросах.
Чи Ви реально думаєте що за майбах і Слуги керуються не з єдного місця.
"Слуга народу" - 206,
"Європейська Солідарність" - 23,
"Голос" - 13,
"Довіра" - 12,
Позафракційні - 5.
"Опозиційна платформа - За життя" - 0,
"Батьківщина" - 0,
"За майбутнє" - 0.
Поляков - проти, Скороход - відсутня.
Які ще закони, які ще "3 години"?
Хай таксист дякує, що на нього не повісили. Значить не атошник.
Завтра мусора тебе будуть п**ть, бо їм здасться, що ти щось не договорюеш, поки не виб'ють з тебе потрібні їм показання.
В тебе кацапський менталітет.
Может, его специально наняли на темное дело, зная что у него кирминальное прошлое.
Хз. Новые показания переносят вину с него на других.
Все авторские права называться "Обычным парнем из нарота" у Зеленского.
и каждую неделю кого-то убивают -- на фронте,
но я что-то не вижу резонансного следствия каждую неделю
А после, незадолго до смерти депутата, Джамбулатов почему-то пересадил Полякова в такси и уехал. После Джамбулатова допросили по этому поводу и преспокойно отпустили.
Сейчас ж эти сведения почему-то опускаются. Странно, как минимум.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/poljakov-pered-smertju-obschalsja-s-pomoschnikom-387223/
и он начал блювать
А нет свидетеля-нет и уголовного дела.
Да, привёл украинский народ в 2019 году очередного Зверя к власти.
149 ч.2 від п'яти до дванадцяти років
Как-то уж очень быстро вышел.