Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив свідчення: Нардепа пересадили з іншої машини і попросили доставити додому, - адвокат

Адвокат чоловіка говорить, що за зміну показань правоохоронці чоловіка побили.

Адвокат таксиста, в машині якого виявили бездиханне тіло депутата Антона Полякова, заявив, що його підопічного побили у відділенні за дачу неправдивих свідчень. Про це він розповів журналістам ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Він дав покази. Він не знав і не міг знати, чи вони щось вживали, чи не вживали. Він збрехав, що він підібрав його на транспортній зупинці, а насправді, йому його підвезли із іншої машини і попросили доправити додому. От і все. Спершу він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав із зупинки і віз. От хлопці його і наказали. Але слідів немає, експертиза не покаже", - заявляє адвокат.

Проте чоловік заявляє, що з боку правоохоронців були й інші порушення, адже замість трьох годин у відділку, він провів майже добу і це суперечить законодавству. До того ж приховували від адвоката, де його допитують і коли звільнять. Але вирішили, що до правоохоронців позиватись не будуть. "Він звичайний хлопець і просто хоче жити", - додав адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння

Як стало відомо журналістам ТСН, таксист виявився із кримінальним минулим. Від 2017 він підсудний за ст. 149 ч. 2 (торгівля людьми). "08.11.2017 о 17.00 год перебуваючи в аеропорту "Бориспіль", здійснив переміщення людей через державний кордон України, з метою їх експлуатації, з використанням обману, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб. 16.11.2017 року з СУ ГУНП надійшла інформація за фактом встановлення додаткового епізоду про переміщення 20.10.2017 року до Туреччини з метою надання сексуальних послуг громадянки В.А.С. 1998 р.н", - йдеться в справі.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала в результаті реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.