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Новини Помер нардеп Поляков
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Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив свідчення: Нардепа пересадили з іншої машини і попросили доставити додому, - адвокат

Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив свідчення: Нардепа пересадили з іншої машини і попросили доставити додому, - адвокат

Адвокат чоловіка говорить, що за зміну показань правоохоронці чоловіка побили.

Адвокат таксиста, в машині якого виявили бездиханне тіло депутата Антона Полякова, заявив, що його підопічного побили у відділенні за дачу неправдивих свідчень. Про це він розповів журналістам ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Він дав покази. Він не знав і не міг знати, чи вони щось вживали, чи не вживали. Він збрехав, що він підібрав його на транспортній зупинці, а насправді, йому його підвезли із іншої машини і попросили доправити додому. От і все. Спершу він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав із зупинки і віз. От хлопці його і наказали. Але слідів немає, експертиза не покаже", - заявляє адвокат.

Проте чоловік заявляє, що з боку правоохоронців були й інші порушення, адже замість трьох годин у відділку, він провів майже добу і це суперечить законодавству. До того ж приховували від адвоката, де його допитують і коли звільнять. Але вирішили, що до правоохоронців позиватись не будуть. "Він звичайний хлопець і просто хоче жити", - додав адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння

Як стало відомо журналістам ТСН, таксист виявився із кримінальним минулим. Від 2017 він підсудний за ст. 149 ч. 2 (торгівля людьми). "08.11.2017 о 17.00 год перебуваючи в аеропорту "Бориспіль", здійснив переміщення людей через державний кордон України, з метою їх експлуатації, з використанням обману, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб. 16.11.2017 року з СУ ГУНП надійшла інформація за фактом встановлення додаткового епізоду про переміщення 20.10.2017 року до Туреччини з метою надання сексуальних послуг громадянки В.А.С. 1998 р.н", - йдеться в справі.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала в результаті реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

Автор: 

Нацполіція (15193) розслідування (2272) таксі (357) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+83
Зе влада вбила Антона Полякова свідка своїх злочинів
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11.10.2021 13:24
+52
за смену показаний правоохранители мужчину избили

вечер перестает быть томным....

Поляков, похоже, первый, но еще не последний в ряду новопредставленных ЗЕ-покойников
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11.10.2021 13:39
+49
Ну я так и думал. Знал немного покойного лично, виски еще мог выпить, (но без продолжений), но что бы наркоту . Да ни в жизнь. Короче говоря, он слишком много знал.
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11.10.2021 13:27
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Та ти шо!!! У них анал-табу, а ти, зі своїм "допросіть"!
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11.10.2021 16:18 Відповісти
По поводу насилия в полицейских участках и глобально - со стороны силовых структур государства давно пора что-то делать . . . Когда не умеют собирать доказательства по недоумству + материально-техническая база тоже не позволяет эффективно расследовать преступления, тогда приходится информацию добывать мордобоем свидетелей и потенциальных подозреваемых . . .
В результате и трупы в режиме "задержанный сам упал и ударился головой", и увечия . . .

Надо пару показательных порок полиции устроить за такое, чтобы несколько человек присело на пару лет, тогда будут думать, как себя следует вести на допросах.
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11.10.2021 14:55 Відповісти
Водій таксі на "крючку" у органів за старі гріхи- класика!
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11.10.2021 15:05 Відповісти
і їхав у бік таращанського лісу
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11.10.2021 15:12 Відповісти
Вот і буде скачи враже як пан каже.
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11.10.2021 15:41 Відповісти
Криминал дорвался до власти. Скороход имеет в помощниках криминального авторитета. Какие общие дела у Полякова Скороход и бандитов?
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11.10.2021 15:09 Відповісти
Народного депутата ночью, без сопровождения, воткнули в машину и сказали везти подальше. Соломяный бычок заквакал.
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11.10.2021 15:22 Відповісти
Тут надо отметить, что при всей примитивности умышленного убийства, никто не публикует компромат, все молчат, демократичнейшие посольства, открытейшеобщественные фонды, политический мальдивский оппонент, никаких прослушек СБУ. Чем же на самом деле является это убийство?
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11.10.2021 15:31 Відповісти
Кто же на самом деле правит всеми теми, кто должен был бы подать голос?
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11.10.2021 15:36 Відповісти
ета фсьо Порах!!!
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11.10.2021 22:41 Відповісти
Это все Беня Хабадский, при консенсусном молчании пгавозащитной соросятины.
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12.10.2021 05:58 Відповісти
беня прибрав одну пешку, щоб било швидко забуло про апшори і "конфуз" з фінансуванням сепарів.
Чи Ви реально думаєте що за майбах і Слуги керуються не з єдного місця.
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11.10.2021 16:29 Відповісти
Несколько дней назад синагога лила сопли в Бабьем яру по жертвам фашизма, там и решили отметить торжество ритуальным гибеонитом.
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12.10.2021 06:05 Відповісти
Закон про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення.

"Слуга народу" - 206,
"Європейська Солідарність" - 23,
"Голос" - 13,
"Довіра" - 12,
Позафракційні - 5.
"Опозиційна платформа - За життя" - 0,
"Батьківщина" - 0,
"За майбутнє" - 0.

Поляков - проти, Скороход - відсутня.
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12.10.2021 07:03 Відповісти
Нам уж точно не расскажут, а вот наврут много.
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11.10.2021 23:42 Відповісти
Методи роботи мусорів ми й так знаємо.
Які ще закони, які ще "3 години"?
Хай таксист дякує, що на нього не повісили. Значить не атошник.
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11.10.2021 15:33 Відповісти
з такими брехливими таксистами по іншому не можна... пиз...ить сук поки правду не скажуть.... и в итоге сказал... і на мусорков подавать в суд не собирается... правду с таких сук нужно выбивать... или вешать за брехню дело о убийстве.
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11.10.2021 17:11 Відповісти
Ну ти й дундук
Завтра мусора тебе будуть п**ть, бо їм здасться, що ти щось не договорюеш, поки не виб'ють з тебе потрібні їм показання.
В тебе кацапський менталітет.
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11.10.2021 19:19 Відповісти
мож он в итоге сказал то, шо ему написали те же самьіе мусора?
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11.10.2021 20:38 Відповісти
вот поди сейчас разбери - когда он правду говорил. Мутный тип, как и все уголовники.
Может, его специально наняли на темное дело, зная что у него кирминальное прошлое.
Хз. Новые показания переносят вину с него на других.
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11.10.2021 21:07 Відповісти
"Он обычных парень и просто хочет жить", - добавил адвокат.
Все авторские права называться "Обычным парнем из нарота" у Зеленского.
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11.10.2021 15:36 Відповісти
Круг замкнулся. Не исключена вероятность, что за рулем той другой машины мог быть водитель с бориспольской трассы. Но, блин, он такой нефотогеничный, что камеры наблюдения не могут фиксировать.
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11.10.2021 15:39 Відповісти
Че пристали? Простой парень, приторговывающий людьми в рабство!!!
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11.10.2021 15:43 Відповісти
Машина была особенная у таксиста для перевозки секс-рабынь, нарушил ПДД так как, отвлекал его Поляков он в смертельных конвульсиях бился на заднем сидении.
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11.10.2021 17:45 Відповісти
Скоріш за все депутата вбили в першій машині, потім зв'язалися з "своїм" таксистом, щоб довіз кудись, а самі їхали слідом. Тож таксист злякався і умисне порушив правила руху...
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11.10.2021 20:03 Відповісти
Мокрушники...
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11.10.2021 15:46 Відповісти
Если водила поставлял проституток в Турцию, то и здесь он сутенер, имеющий связи с богатыми заказчиками и наркотой, простым таксистом он уже работать не смог бы.
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11.10.2021 15:53 Відповісти
КАМАЗ з причепом поперек дороги з подальшим добиванням кастетом вже не в моді?
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11.10.2021 15:55 Відповісти
Ждем новостей с кем бухал, но не думаю что собутыльники причастны иначе бы перед таксистом не светились
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11.10.2021 16:11 Відповісти
Сидел в Коли котлеты в Велюре,камеры там точно есть,почему молчат?
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11.10.2021 16:38 Відповісти
Даже если бы зеторчки гарантированно не были бы причастны к отравлению, то правила политического жанра предполагают спекуляции их оппонентов. А они молчат. И в этом когнитивный диссонанс.
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11.10.2021 16:21 Відповісти
А завтра он скажет, что за рулём другой машины был Порошенко 😁😁😁😁😁
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11.10.2021 16:21 Відповісти
Вообще-то в стране война,
и каждую неделю кого-то убивают -- на фронте,
но я что-то не вижу резонансного следствия каждую неделю
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11.10.2021 16:43 Відповісти
Зелень крутятся, как вши на гребешке.
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11.10.2021 17:34 Відповісти
В своем первом интервью на эту тему начальник киевской полиции Выговский говорил, что Поляков пил вместе с Русланом Адамовичем Джамбулатовым работающим не кем иным как помощником у Анны Скорооход с которой у Полякова была ссора. Потом они поддатые около полутора часов катались по Киеву.
А после, незадолго до смерти депутата, Джамбулатов почему-то пересадил Полякова в такси и уехал. После Джамбулатова допросили по этому поводу и преспокойно отпустили.
Сейчас ж эти сведения почему-то опускаются. Странно, как минимум.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/poljakov-pered-smertju-obschalsja-s-pomoschnikom-387223/
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11.10.2021 17:42 Відповісти
Таксист на крючке, вот его и задействовали, шантажом, наказали что говорить, а он не сдержался и рассказал правду.
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11.10.2021 17:54 Відповісти
не "" не сдержался", а понял что его подставляют под мокруху. А на такое он не подписывался.
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11.10.2021 21:09 Відповісти
адвокаты не всегда говорят правду, ничего пока не ясно, но всё интереснее.
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11.10.2021 18:24 Відповісти
Кремлёвские методы устранения неугодных и политических оппонентов.... Если наше общество и пресса проглотят это заказное политическое убийство, будет ещё много новых....
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11.10.2021 18:36 Відповісти
коля оболонський всим цим заправляє
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11.10.2021 18:38 Відповісти
Студентом заставляли штудировать "Капитал". Запомнилось :" Если капиталисту ( Кто у нас в капиталистах ходит ? ) есть возможность получить прибыль в 300%, то нет такого преступления, на которое эта пархатая каналья не пошла бы". (Немного подредактировал в свете современной жизни в Украине).
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11.10.2021 18:53 Відповісти
Вариант 1, когда напоили вкололи метадон когда то в отрубях било, почему, не похоже он на конченого нара, если он и употреблял то не такое а что покаственней, вивод єто враньо, вариант второй траванули, експертизу должно делать FBI, если они не дадут они его убили!!!!!
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11.10.2021 19:03 Відповісти
переложили мертвого
и он начал блювать
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11.10.2021 19:14 Відповісти
я и не знал, что рвота - признак того что человек помер.
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11.10.2021 21:10 Відповісти
я думаю полякова принудительно накормили методоном говорили были полосы на шее а потом залили алкоголем и вывезли потом высадили а дальше все как было концы в воду
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11.10.2021 20:15 Відповісти
Я шокований!!! На "Г+Г" є журналісти???? 😲
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11.10.2021 20:51 Відповісти
Полякова скорее всего убили. Никаких проблем с сердцем у него никогда не было, более того, он занимался спортом. Был здоров, как бык. Кому-то из Слуг народа не понравились его откровения о том, что те берут в конвертах взятки. Он уже давал показания об этом в НАБУ.
А нет свидетеля-нет и уголовного дела.
Да, привёл украинский народ в 2019 году очередного Зверя к власти.
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11.10.2021 21:20 Відповісти
Теперь желающих рассказать, как ЗЕжабы раздают деньги за голосование в конвертах, станет меньше. Но ЗЕбилы должны знать, в экстремальной ситуации, с ними будут поступать так же, просто убивать.
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11.10.2021 21:44 Відповісти
2017 год, ни такое уж и прошлое

149 ч.2 від п'яти до дванадцяти років

Как-то уж очень быстро вышел.
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11.10.2021 21:55 Відповісти
Вс целом за дачу ложных показаний можно бы удо и отменить
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11.10.2021 21:57 Відповісти
Цікава історія, таксист з сумнівним минулим, поліція що "випадково" зупинила машину з трупом. Схоже на кіно від режисерів "прострелена нога водія".
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12.10.2021 00:09 Відповісти
Интересно, а дорога на которой остановила полиция авто, вела к дому Полякова или не в ту сторону?
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12.10.2021 02:03 Відповісти
Після нашого голосування 73% проти "війни з росією" в нас почався 37 рік, чистка. Ну якщо далі підуть такі відкати взад, скоро матимемо експропріацію і колективізацію під мудрагельним керівництвом ****@-кремлятника
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12.10.2021 03:05 Відповісти
Наверное единственный был нормальный из этого быдла. Ведь если он прав, что зеленых купили с потрохами, то по всей этой шобле тюрьма давно плачет
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12.10.2021 05:43 Відповісти
Быстро закопали. 90 процентов что траванули. Мотива два. Слишком много говорил или скороход
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12.10.2021 05:46 Відповісти
никчемный и зеленые сопли переходят все границы, уже травят своих оппонентов и публично радуются их смерти.
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12.10.2021 05:49 Відповісти
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