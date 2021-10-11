Україні варто донести новому уряду Німеччини, на яких позиціях вона стоїть і чого хоче, - посол Фельдгузен

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка залишить свій пост після парламентських виборів, що відбулися 26 вересня, була особисто зацікавлена ​​у відстоюванні інтересів України в конфлікті з РФ, і не варто чекати такої ж залученості в цю проблематику від нового глави німецького уряду, як і різкої зміни курсу.

Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сказала на пресконференції в Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З Ангелою Меркель Україна втрачає людину, яка надзвичайно зацікавлена в країні на дуже особистій основі, тому що вона була в самій гущі подій у 2014-2015 рр.", - зазначила Фельдгузен.

Посол зазначила, що це було рішенням Меркель - втрутитися в конфлікт між РФ та Україною у 2014 році. "Я вважаю, що для України найважливіше, коли вона вирішила в 2014 році спробувати допомогти Україні, коли Росія напала влітку 2014 року, після анексії Криму в березні. Це було її рішення втрутитися разом із Францією", - пояснила дипломатка.

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Вона наголосила, що побачила надзвичайну участь Меркель у боротьбі з РФ за курс України. "І відтоді вона продовжувала бути зацікавленою на щоденній основі в тому, що відбувалося в Україні. Я залишила Україну влітку 2015 року, і ми все ще писали щоденні звіти, і коли ми хотіли це припинити, тому що це було багато роботи для посольства, ми отримали від відомства федерального канцлера сигнал, що вона читає їх щодня. Тож ми продовжили писати щоденні звіти, і ми все ще пишемо щотижневі звіти, навіть у 2021 році, тому що вона справді цікавиться", - зазначила Фельдгузен.

Водночас дипломатка звернула увагу на те, що німецька політика, особливо німецька міжнародна політика, ніколи не змінюється різко після виборів. "У нас у Німеччині є політичний консенсус, особливо з міжнародної політики, і я не очікую, що в цьому новому уряді, яким би він не виглядав, - ми лише на перших стадіях формування нової коаліції, - буде велика зміна (щодо України. - Ред.). Великою зміною буде те, що на чолі цього уряду буде людина, яка не була особисто залучена в усе, що стосується України", - наголосила вона.

Фельдгузен зазначила, що тому необхідно працювати над тим, щоб дати зрозуміти новому уряду, на яких позиціях стоїть Україна і чого вона хоче від Німеччини.