Железняк: Закон про олігархів потайки змінили, на підпис передали не той варіант
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони незаконно змінив текст законопроєкту про олігархів, за який проголосували депутати.
Про це заявив лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"За моєю інформацією, профільний Комітет уже передав на підпис закон #5599 про олігархів. Якимось "дивним" чином у самому Комітеті і виправили всі помилки, які допустили під час голосування (залишили тільки РНБО та інше). Тобто передали текст, який, м'яко кажучи, не відповідає проголосованому. Виходить, взагалі не важливо, що там депутати в Раді голосують, якщо потім можна написати текст, як треба)", - повідомив нардеп.
За словами Железняка, текст законопроєкту відповідно до чинного закону і рекомендацій Конституційного Суду, повинен підписувати спікер, який був на момент голосування, тобто Дмитро Разумков.
"Але раз текст так бронетанково виправили, то думаю, що і на цю норму закриють очі і, попри все, дадуть на підпис новому спікеру", - додав Железняк.
Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії і незважаючи на критику міжнародних експертів.
За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.
Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який повинен визначати олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.
Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо подзвонив президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.
Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спецкомісії буде вносити особу в реєстр олігархів". Однак з'ясувалося, що закон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396, 398, 406), в тому числі і правку Разумкова (398), які суперечать одна одній.
Як повідомлялося, 23 вересня Рада прийняла закон про олігархів.
Напередодні, "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати піддані до законопроєкту правки: "Як-то кажуть, терпіння лопнуло". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
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Потом, долго, проверяющие, обсирались от грамотных начальников караулов.
Кошкіна: На что вы рассчитывали, когда набирали этих депутатов методом случайного выбора?
Корнієнко, голова партії Слуга народу: Рассчитывали на то, чтобы сменить элиту. Мы ее сменили. Дальше - не было задачи.
З таким успіхом, ВР проголосує за проєвропейське, а підпише капітуляцію мордору, і скажуть, що так і було.
Це якийсь зЕбільний трешняк.
Забезпечити контроль ідентичності версій електронних документів в наш час зовсім просто. Варто лише додатити до документу ХЕШ-суму (яку небуть контрольну суму, наприклад CRC) і підробити буде неможливо. І якщо така примитивна операція досі не внесена в регламент і не прийнятий такий закон, значить нашим "обранцям" це не вигідно. Їм треба нас дурити. Так само як і вам, і Залізняку... і Порошенко, який багато разів устами Сюмар вже намагався роздути цей фейк, але так ні разу і не спромігся подати пропозицію, яка раз і назавжди унеможливить таке шахрайство на розгляд парламенту.
Що можна CRC до будь-якого цифровому файлу при запису добавити так, що якщо при його читанні сумма не буде дорівнювати 0, значить файл коректувався? Інша CRC документу (навіть зайва кома) - значить підробка. Значить потрібна ретельна перевірка всього документу.
Це ж загальновідомий факт, як і цифровий підпис документу.
Чи факт потрібен, що і в минулій ВР такі скандали як звинувачення в підробці голосування законів була неоднократно і Сюмар більше всього голосила про це? І тим не паче віз і нині там. Ніяких змін не відбулось. Ніхто навіть не намагався це зробити. Закони як приймались, так і приймаються, як публікувались, так і публікуються без цифрового підпису, який би унеможливив як таке шахрайство, так і голослівне звинувачення в шахрайстві.
Я вам підкажу, щоб облегшити вашу роботу.
Якби був, хоч якийсь натяк на такий злочин (регламент ВР- Закон а не інструкція) у минулій ВР, пліснява вже б вивалила цю інформацію і посилалась саме на неї.
Вони ж вже не намагаються, як обіцяли перед виборами, бути краще і чесніше попередників, зараз вони, як і їх трольня, намагаються довести, невдало, що вони такі ж.
А на рахунок "плеснявих" чи "шоколадних" - то не лестить собі. Нарід і тих і інших вважає АНТИУКРАЇНСЬКОЮ мафією і не бачить між ними ніякої різниці. "Обоє кривоє". Брешуть безперервно.
ПОДЛОГ - ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ!
Однозначная УГОЛОВНАЯ СТАТЬЯ, без вариантов.
1974 год. Репортеры Боб Вудворд и Карл Бернстайн, которые опубликовали материалы по Уотергейту, смотрят по телевизору отставку Никсона.
и вообще, я хз зачем принимать законы, которые приняты с такими нарушениями? их же отменят 100%