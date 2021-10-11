Железняк: Закон про олігархів потайки змінили, на підпис передали не той варіант

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони незаконно змінив текст законопроєкту про олігархів, за який проголосували депутати.

Про це заявив лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, профільний Комітет уже передав на підпис закон #5599 про олігархів. Якимось "дивним" чином у самому Комітеті і виправили всі помилки, які допустили під час голосування (залишили тільки РНБО та інше). Тобто передали текст, який, м'яко кажучи, не відповідає проголосованому. Виходить, взагалі не важливо, що там депутати в Раді голосують, якщо потім можна написати текст, як треба)", - повідомив нардеп.

За словами Железняка, текст законопроєкту відповідно до чинного закону і рекомендацій Конституційного Суду, повинен підписувати спікер, який був на момент голосування, тобто Дмитро Разумков.

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"Але раз текст так бронетанково виправили, то думаю, що і на цю норму закриють очі і, попри все, дадуть на підпис новому спікеру", - додав Железняк.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії і незважаючи на критику міжнародних експертів.

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За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який повинен визначати олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо подзвонив президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спецкомісії буде вносити особу в реєстр олігархів". Однак з'ясувалося, що закон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396, 398, 406), в тому числі і правку Разумкова (398), які суперечать одна одній.

Як повідомлялося, 23 вересня Рада прийняла закон про олігархів.

Напередодні, "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати піддані до законопроєкту правки: "Як-то кажуть, терпіння лопнуло". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".