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Железняк: Закон про олігархів потайки змінили, на підпис передали не той варіант

Железняк: Закон про олігархів потайки змінили, на підпис передали не той варіант

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони незаконно змінив текст законопроєкту про олігархів, за який проголосували депутати.

Про це заявив лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, профільний Комітет уже передав на підпис закон #5599 про олігархів. Якимось "дивним" чином у самому Комітеті і виправили всі помилки, які допустили під час голосування (залишили тільки РНБО та інше). Тобто передали текст, який, м'яко кажучи, не відповідає проголосованому. Виходить, взагалі не важливо, що там депутати в Раді голосують, якщо потім можна написати текст, як треба)", - повідомив нардеп.

За словами Железняка, текст законопроєкту відповідно до чинного закону і рекомендацій Конституційного Суду, повинен підписувати спікер, який був на момент голосування, тобто Дмитро Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про олігархів порушує відразу 19 статей Конституції, - експерт

"Але раз текст так бронетанково виправили, то думаю, що і на цю норму закриють очі і, попри все, дадуть на підпис новому спікеру", - додав Железняк.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії і незважаючи на критику міжнародних експертів.

Читайте також: ОП визнав створення правової колізії при голосуванні за проєкт закону про олігархів

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який повинен визначати олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо подзвонив президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спецкомісії буде вносити особу в реєстр олігархів". Однак з'ясувалося, що закон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396, 398, 406), в тому числі і правку Разумкова (398), які суперечать одна одній.

Як повідомлялося, 23 вересня Рада прийняла закон про олігархів.

Напередодні, "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати піддані до законопроєкту правки: "Як-то кажуть, терпіння лопнуло". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Железняк: Закон про олігархів потайки змінили, на підпис передали не той варіант 01

Автор: 

ВР (14992) фальсифікація (170) Железняк Ярослав (552) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+35
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11.10.2021 14:37
+31
Голосують одне, підписують інше.
З таким успіхом, ВР проголосує за проєвропейське, а підпише капітуляцію мордору, і скажуть, що так і було.
Це якийсь зЕбільний трешняк.
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11.10.2021 14:16
+23
аферисты )) как не брешут так подтасовуют.... капец...
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11.10.2021 14:10
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аферисты )) как не брешут так подтасовуют.... капец...
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11.10.2021 14:10 Відповісти
вірною дорогою йде веселун
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11.10.2021 14:23 Відповісти
* Я сидел при Александре-II, освободителе; я сидел при Александре-III, миротворце; я сидел при Николае-II, кровавом; при Керенском, хм! я тоже сидел! Вот при военном коммунизме я не сидел: не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе, ой-ёй-ёй!(с)
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11.10.2021 14:58 Відповісти
то, о чем говорил Разумков. раньше при всех спикерах такие фокусы прокатывали постоянно
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11.10.2021 14:27 Відповісти
Серйозно?!!! Приклади наведеш?
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11.10.2021 19:35 Відповісти
запросто, зайди на сайт ВР, і майже кожен 2й закон, а кодекси всі
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11.10.2021 20:23 Відповісти
Клас! От просто взять - і ляпнуть! Просто. Без доказів та зобовязань. Як і будь=яке зелене бидло.
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11.10.2021 21:20 Відповісти
ти просило, тобі сказали, а ти спростувати не можеш, то вирішило віднести до зеленого бидла, ну то таке, до зелених не відношусь, тому тому тобі до..бу пробачаю. і аргумент, що хтось зелене бидло, залиш для свого тата, а якщо прийшло, як дехто каже спілкуватись, а ти прийшло не за цим, то змирись з тим що ти до..б і подякуй за це зеленому бидлу, тобто своїм батькам.
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12.10.2021 08:46 Відповісти
Я просив тебе?!!! Тупе брехло ти з дуба впало? Ти мені пробачаєш?!!! Свою тупість та брехню? Тваринко, ти взагалі береги втратило, зразу видно продукт пяного спарювання двох тупих бидляків.
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12.10.2021 09:32 Відповісти
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11.10.2021 14:37 Відповісти
КАКАЯРАЗНІЦА!
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12.10.2021 09:01 Відповісти
эка удивили помню в газете Голос Украины напечатали текст Земельного Кодекса-- Один вариант... в Урядовом курьере -газете- напечатали Земельный кодекс- второй вариант и оба не голосовались.... даже в проекте не было.. проект подавался один..но в зале его тихо подменили, а напечатали да так что сами удивились... а то что за Кодексы, Законы голосовало 110-115-120-200 депутатов никого не смущает с времен Яныка как началась эта вакханалия так и осталась в Работе Рады потом протоколы подделывают, голоса нарисовываются...и выдают 228-270- 305 -а камеры снимают ночные пустые залы- где и сотня нардепов типа голосовавших- и то под вопросом..
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11.10.2021 14:11 Відповісти
дебил ты. яныка выгнали со страны сцанными тряпками, в том числе и по этой причине.

а твой хозяин не убежит. будет висеть или сидеть
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11.10.2021 14:17 Відповісти
С Уставом Караульной службы ВСУ, было точно так.
Потом, долго, проверяющие, обсирались от грамотных начальников караулов.
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11.10.2021 20:22 Відповісти
Агония куража))))
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11.10.2021 19:46 Відповісти
Відома практика ПР, а зелень їхні послідовники. Маладиє риганали.
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11.10.2021 14:11 Відповісти
На мАлАдих региАналив є вже новий "ПРАВО-ПАТРІОТИЧНИЙ СЕКТОР"...
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11.10.2021 14:15 Відповісти
Яна Супоровська@YanaSuporovska

Кошкіна: На что вы рассчитывали, когда набирали этих депутатов методом случайного выбора?

Корнієнко, голова партії Слуга народу: Рассчитывали на то, чтобы сменить элиту. Мы ее сменили. Дальше - не было задачи.
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11.10.2021 14:51 Відповісти
Голосують одне, підписують інше.
З таким успіхом, ВР проголосує за проєвропейське, а підпише капітуляцію мордору, і скажуть, що так і було.
Це якийсь зЕбільний трешняк.
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11.10.2021 14:16 Відповісти
Чому зебільний? Так було ЗАВЖДИ.

Забезпечити контроль ідентичності версій електронних документів в наш час зовсім просто. Варто лише додатити до документу ХЕШ-суму (яку небуть контрольну суму, наприклад CRC) і підробити буде неможливо. І якщо така примитивна операція досі не внесена в регламент і не прийнятий такий закон, значить нашим "обранцям" це не вигідно. Їм треба нас дурити. Так само як і вам, і Залізняку... і Порошенко, який багато разів устами Сюмар вже намагався роздути цей фейк, але так ні разу і не спромігся подати пропозицію, яка раз і назавжди унеможливить таке шахрайство на розгляд парламенту.
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11.10.2021 19:09 Відповісти
І факти, на підтвердження, будьте ласкаві.
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11.10.2021 19:22 Відповісти
Які факти?
Що можна CRC до будь-якого цифровому файлу при запису добавити так, що якщо при його читанні сумма не буде дорівнювати 0, значить файл коректувався? Інша CRC документу (навіть зайва кома) - значить підробка. Значить потрібна ретельна перевірка всього документу.
Це ж загальновідомий факт, як і цифровий підпис документу.

Чи факт потрібен, що і в минулій ВР такі скандали як звинувачення в підробці голосування законів була неоднократно і Сюмар більше всього голосила про це? І тим не паче віз і нині там. Ніяких змін не відбулось. Ніхто навіть не намагався це зробити. Закони як приймались, так і приймаються, як публікувались, так і публікуються без цифрового підпису, який би унеможливив як таке шахрайство, так і голослівне звинувачення в шахрайстві.
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11.10.2021 21:40 Відповісти
Я про факти. То навішо ви постите ту ж саму нісенітницю, що й до цього?
Я вам підкажу, щоб облегшити вашу роботу.
Якби був, хоч якийсь натяк на такий злочин (регламент ВР- Закон а не інструкція) у минулій ВР, пліснява вже б вивалила цю інформацію і посилалась саме на неї.
Вони ж вже не намагаються, як обіцяли перед виборами, бути краще і чесніше попередників, зараз вони, як і їх трольня, намагаються довести, невдало, що вони такі ж.
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11.10.2021 21:49 Відповісти
Такі факти були. Неодноразові. І публікувались в Цензорі. Я навіть свої 5 копійок аналогічно нинішньому коментарю писав. Результат - такий само як і зараз. НІЯКОЇ спроби змінити поточну процедуру голосування на щось подібне "голосується законопроект з CRC=0x75FE" ніхто навіть не намагався. Звісно, шукати свій коментар в архиві Цензорі 3-4 річної давнини я не буду.

А на рахунок "плеснявих" чи "шоколадних" - то не лестить собі. Нарід і тих і інших вважає АНТИУКРАЇНСЬКОЮ мафією і не бачить між ними ніякої різниці. "Обоє кривоє". Брешуть безперервно.
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11.10.2021 22:24 Відповісти
а ти дурбецало, рупор народу, але на утриманні? Володимир Вовкамдав?
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12.10.2021 00:50 Відповісти
і шо?
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11.10.2021 14:17 Відповісти
Додивився таки.От "Скотиняка така".😳🧐
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11.10.2021 14:19 Відповісти
Вже й Железняк у чаті слуг може стати ворогом, для неонацистки Третьякової це раз плюнути.
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11.10.2021 14:19 Відповісти
За такое им нужно идти дружно в отставку!
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11.10.2021 14:20 Відповісти
тільки не в нашій совковій країні
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11.10.2021 15:57 Відповісти
Подтасовка законов есть преступление. Стефанчук, ведь говорилось не просто так - не суй свой жирный зад в не по размеру кресло. И кресло сломается, и зад треснет. Впрочем, зад твой, и судьба у зада незавидная.
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11.10.2021 14:23 Відповісти
а разве за подлог нет ответственности
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11.10.2021 14:27 Відповісти
Громадяни України, пора вже зупиняти це зелене свавілля. Інакше потім буде пізно. Ми вже однією ногою в "московії", і наш зе-бонапарт все більше входить в роль диктатора.
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11.10.2021 14:44 Відповісти
Все более похоже, что без крови эти зеленые ворье-клоуны власть уже не отдадут
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11.10.2021 15:27 Відповісти
Прокинулись. Це було зрозуміло ще в 2019-ому.
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11.10.2021 21:22 Відповісти
какая разніца *с
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11.10.2021 14:57 Відповісти
Хіба це, перший випадок? Купу законів взагалі апарат Ради правив перед підписом. Ніхто і ніколи не відповідав. Навіть розголосу у багатьох випадках не було.
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11.10.2021 15:04 Відповісти
Це тільки в твоїх еротичних фантазіях.
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11.10.2021 21:24 Відповісти
Ну так это же:
ПОДЛОГ - ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ!
Однозначная УГОЛОВНАЯ СТАТЬЯ, без вариантов.
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11.10.2021 15:43 Відповісти
Наперсточники в своем репертуаре))))
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11.10.2021 16:34 Відповісти
Комітетчиків, що підробили результати голосування, - під кримінальну відповідальність!
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11.10.2021 16:55 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27392134.html Фото дня


1974 год. Репортеры Боб Вудворд и Карл Бернстайн, которые опубликовали материалы по Уотергейту, смотрят по телевизору отставку Никсона.
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11.10.2021 17:05 Відповісти
О какой кипишь из-за этого законопроекта.
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11.10.2021 18:02 Відповісти
Петро Олексійович,врятує свій олігархат..Думаю скоро будуть масштабні протести в підримку знедоленого олігархату.
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11.10.2021 19:26 Відповісти
У Пороха є свій олігархат?!!! Рятуй свій мозок! хоча... там нема що рятувати.
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11.10.2021 21:26 Відповісти
Олександре,у Петра Олексійовича спільна історія грабунку України з його колегами олігархами,ще з 90-х.
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11.10.2021 21:55 Відповісти
Розумієш, синку, я економіку вивчав за роботами світових економістів, і К.Маркса "Капітал" в тому числі, а тому прекрасно розумію термін - первинне накопичування капіталу, а також що олігарх - це перш за все людина, що використовує політику та державну владу для власного збагатчення, створюючи преференції власному бізнесу шляхом монополізації ринку. Так що ти не кидай тут тупих звинувачень на кшталт "грабунок" та "олігарх", і не будеш заслужено обпльований.
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11.10.2021 22:09 Відповісти
Олександре,не кіпішуй..Петро Олексійович чудово підпадає під це загально-відоме визначення олігарха..Медведчук, з благословіння Петра Олексієвича,отримав ЗМІ для пропаганди,нафто провід,і багато інших відчутних прихильних подяк...
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11.10.2021 23:03 Відповісти
старанний придурок, хоча б текст змінюй, а то строчить ваше братство Подляково-хуйлове, абзац в абзац... Колективна макітра для інтелектуально обмежених в дії.
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12.10.2021 00:58 Відповісти
Придурь, ти вважаєш що брехня повторена тисячу разів - стає правдою? Гебельс теж так вважав. Вірною дорогою ти йдеш. І знову ж таки, навіть якщо б Порох і "благословив" Медведчука, то яким чином це робить Пороха олігархом? На вашу ботоферму що повних ідіотів набирають?
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12.10.2021 07:17 Відповісти
Нащо нам тоді ВЗрада? Молодиє літца? Люді не з сістеми?
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11.10.2021 19:47 Відповісти
Кто бы сомневался
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11.10.2021 20:36 Відповісти
Ну вот дожились .Себе на подпись Зеленский будет сам редактировать закон. Ну да зачем Верховна Рада. Ошибки будут исправлять в администрации президента Зеленского.
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11.10.2021 22:17 Відповісти
А то сколько проблем. Опять переголосовывать. А это опять в туалете верховной рады деньги раздавать депутатам. Ни какой экономии.
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11.10.2021 22:21 Відповісти
Какие законы, какая Конституция? Границы областей закрывают, без ковидсертификата не будут пускать в поезда и автобусы, чтоб народ не ехал никуда, если что. В Киеве полицаев куча. Так что можно эти законы рисовать как угодно и вертеть ими в разные стороны и ничего за это "Су" не будет
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11.10.2021 22:29 Відповісти
абсолютно СРАТИ на все, що приймає зеко *****, бо коли прийде нормальна влада, то всі їх висери ВІДМІНЯТЬ, АНУЛЮЮТЬ і змиють потужним струменем з бранзбойта!
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11.10.2021 22:57 Відповісти
новый вариант "закона про олигархов": весь текст перечеркнут, а внизу от руки, почерком Зеленского(но это не точно), "Во всем виноват Порошенко".
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11.10.2021 23:04 Відповісти
тогда кто-то должен сесть. что это за бред?
и вообще, я хз зачем принимать законы, которые приняты с такими нарушениями? их же отменят 100%
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12.10.2021 00:43 Відповісти
Справжні чародії! "главное, чтобы костюмчик сидел"
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12.10.2021 03:20 Відповісти
 
 