За три дні в пунктах вакцинації проти COVID-19 у відділеннях "Укрпошти" вакцинували майже 13,5 тисячі осіб, - МОЗ

7-9 жовтня 2021 року в пунктах вакцинації проти COVID-19, які відкрилися в окремих відділеннях "Укрпошти" у всіх регіонах країни, вакцинували 13 472 людей.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, першу дозу антиковідної вакцини тут отримали 8832 пенсіонери, другу дозу – 4265 пенсіонерів.

Також у цих пунктах продовжилася вакцинація працівників самої "Укрпошти". За четвер-суботу першу дозу отримали 326 співробітників, другу – 49.

У МОЗ нагадали, що 7 жовтня у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України у відділеннях Укрпошти запрацювали перші тимчасові пункти вакцинації.

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Вакцинуватися в них можуть всі охочі – для цього потрібно просто зайти у відділення "Укрпошти", де проводить щеплення мобільна бригада, і без попереднього запису чи реєстрації отримати щеплення. Із собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код.

"Пункти щеплень у відділеннях Укрпошти допоможуть захистити від важкого перебігу COVID-19 та зберегти життя мешканців найменших і найвіддаленіших населених пунктів, оскільки поштові відділення є навіть у тих невеликих містах і селах, де немає закладів охорони здоров’я", - зазначили в пресслужбі МОЗ.