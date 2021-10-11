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Новини Коронавірус і карантин
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За три дні в пунктах вакцинації проти COVID-19 у відділеннях "Укрпошти" вакцинували майже 13,5 тисячі осіб, - МОЗ

За три дні в пунктах вакцинації проти COVID-19 у відділеннях

7-9 жовтня 2021 року в пунктах вакцинації проти COVID-19, які відкрилися в окремих відділеннях "Укрпошти" у всіх регіонах країни, вакцинували 13 472 людей.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, першу дозу антиковідної вакцини тут отримали 8832 пенсіонери, другу дозу – 4265 пенсіонерів.

Також у цих пунктах продовжилася вакцинація працівників самої "Укрпошти". За четвер-суботу першу дозу отримали 326 співробітників, другу – 49.

У МОЗ нагадали, що 7 жовтня у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України у відділеннях Укрпошти запрацювали перші тимчасові пункти вакцинації.

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Вакцинуватися в них можуть всі охочі – для цього потрібно просто зайти у відділення "Укрпошти", де проводить щеплення мобільна бригада, і без попереднього запису чи реєстрації отримати щеплення. Із собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код.

"Пункти щеплень у відділеннях Укрпошти допоможуть захистити від важкого перебігу COVID-19 та зберегти життя мешканців найменших і найвіддаленіших населених пунктів, оскільки поштові відділення є навіть у тих невеликих містах і селах, де немає закладів охорони здоров’я", - зазначили в пресслужбі МОЗ.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Еще в хлебных отделах-магазинах нужно вакцинировать!
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11.10.2021 14:17 Відповісти
Призываю всех кацапов и пид-рашек НЕ вакцинироваться! Снимите нагрузку с пенсионного фонда и здравоохранения! Обманите систему!
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11.10.2021 14:19 Відповісти
Автобусы,эпицентры,отделения почты..
чего-то не хватает..
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11.10.2021 14:18 Відповісти
Ах,пойдёмте Буратино поскорей в страну чудес

Пьеро сделали вакцину- был в гробу,уже воскрес

И с Алисой кот незрячий деньги быстро посчитал,
Потому,сто Буратино на вакцину деньги дал!
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11.10.2021 14:29 Відповісти
С тебя деньги за вакцину взяли?
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11.10.2021 14:33 Відповісти
На укрпочту не хожу. Открывайте в рыбных ларьках лучше, очень уж кольнуть охота
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11.10.2021 14:44 Відповісти
При каждом общественном туалете не хватает...
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11.10.2021 15:28 Відповісти
 
 