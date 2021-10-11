Кремль підтримав тези Медведєва про керівництво України і неможливість діалогу з Києвом

Стаття заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва для газети "Комерсант" з української проблематики написана в унісон з тим, що неодноразово декларувалося російською стороною на різних рівнях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у понеділок журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Безумовно, це дуже важлива публікація Дмитра Анатолійовича в поважному виданні. Дійсно, багато називається своїми іменами. Дійсно, на різних рівнях ми неодноразово говорили про складнощі відновлення діалогу у зв'язку з тим, що попередні домовленості не виконуються українською стороною, українським керівництвом, - зазначив представник Кремля. - У цьому плані все, що написано Дмитром Анатолійовичем, абсолютно йде в унісон з тим, що в різних формулюваннях вже озвучувалася на різних рівнях".

Стаття Медведєва під назвою "Чому є безглуздими контакти з нинішнім українським керівництвом" була опублікована на сайті газети "Комерсант" у понеділок. Заступник голови Ради безпеки РФ вважає відносини з представниками нинішньої влади України безглуздими.

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