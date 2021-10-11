Кремль підтримав тези Медведєва про керівництво України і неможливість діалогу з Києвом
Стаття заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва для газети "Комерсант" з української проблематики написана в унісон з тим, що неодноразово декларувалося російською стороною на різних рівнях.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у понеділок журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Безумовно, це дуже важлива публікація Дмитра Анатолійовича в поважному виданні. Дійсно, багато називається своїми іменами. Дійсно, на різних рівнях ми неодноразово говорили про складнощі відновлення діалогу у зв'язку з тим, що попередні домовленості не виконуються українською стороною, українським керівництвом, - зазначив представник Кремля. - У цьому плані все, що написано Дмитром Анатолійовичем, абсолютно йде в унісон з тим, що в різних формулюваннях вже озвучувалася на різних рівнях".
Стаття Медведєва під назвою "Чому є безглуздими контакти з нинішнім українським керівництвом" була опублікована на сайті газети "Комерсант" у понеділок. Заступник голови Ради безпеки РФ вважає відносини з представниками нинішньої влади України безглуздими.
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Как по мне - Зеля и ваш Потрох - примерно одинаковы в своих действиях, идеалах и методах.
Кстати, за четверть века независимости, все так или иначе повязанны со "старой прогнившей коррупционной системы" .
Про "рошеновского кумира" же я ответил Валерии Ларченко - которая является известной порохоботкой, на ее месседж, а не просто так.
Просто так вашу Петю я не упоминаю - только когда идет уже перепалка с его любителями.
Ага - и именно по этой причине вы сейчас поете в униссон с теми самыми свинособаками из кегебе? Я так понимаю, вы готовы даже пол-Украины ***** отдать, только бы на оставшейся части правил безраздельно ваш рошеновский кумир." - бреееехло
Но то, что вы поете в униссон с кремлядями - факт, а ваши пропагандонские фантазии - это уже не факт, а пропаганда.
Но вы не останавливайтесь - еще немного прогресса в этом направлении и вы будете вопить "пуцин введи".
К сожалению, оффшоры, согласно законодательству Украины не являются криминальными - ни оффшоры Зели, ни оффшоры Пети.
Но вам ведь правда не интересна - вам, пропагандонам, лишь бы повод спи*деть против оппонента вашего босса.
У 95го квартала был (и, наверное, есть) с Коломойшей большой контракт на изготовление контента для 1+1: собственно шоу 95й квартал, женский квартал, лига смеха, Краина У, Сказки У и тд, и тп. За это Коломойша перечислял деньги - да, на оффшоры, тк Коломойша так работает. Но с чего вы взяли, что это было воровство, а не оплата за произведенную продукцию? Или вы опять выдаете желаемое за действительное?
И да, я за расследование и за наказание Зели и его команды если расследование определит их вину, хотя - скорее всего реальное расследование возможно только после 24го года, когда Зеля уйдет. Ваша же проблема в том, что вы без всяких расследований сходу вынесли вердикт - просто потому, что вам так хочется, а не потому, что у вас есть доказательства.
Криминальным он МОЖЕТ стать только если расследование докажет, что он помогал отмывать деньги Коломойши. Ну и, скорее всего, против Зели можно будет открыть дело о неуплате налогов.
Видить кацап коня в полі.
Красти замишляє.
З-за пазухи Миколая
Свого витягає.
Давай йому примовляти:
«Мікола-утєха!
Да памаґі украсть лошадь,-
Вєрхом будєш єхать».
Помолився, повзе полем,
Де стояла шкапа...
Але якось збіглись люде,
Нагнали кацапа.
Тогді кацап Миколая
На шнурочок вяже,
Волоче його іззаду
Тай до него каже:
«Насіл тєбя, как добрава,
Тєпер - чорт с табою!
Нє памоґ мнє верхом єхать -
Так скачі за мною!»
20 июня [1859]
Здибались кацапчуки.
Їден і питає:
«Што там новава у вас?»
А той відвічає:
- Нічаво! Ліш мая мать
Што-то захварала:
В рот уш бєдная трі дня
І дєрьма нє брала.
19 июня [1859]
Серед лісу два кацапи
Діда запинили;
Не гадали й не питали, -
Взяли та й убили.
Огляділи: лиш копійка!
Їден спамя'тався.
- Ех, дасада! За капєйку
Вбілі! - обізвався.
«Ех, мой братєц! - другий каже:
Что тут за дасада?
Віть падумай: на рубль мєдью
Толька сто душ нада!»
20 июня [1859]
на каком бы языке сказать чтоб от****сь, отвяла, отстала от нас эта уродина-расися...
если "мудрый нарид", таки выберет нам Киву в ***********, то перевыборы будут до тех пор, пока все соратники Мертвечука не будут обживать нерезиновый Ростов.
Так что Рашка уже давно ничего не производит, а проедает добытые ресурсы.
-не написано как в 2008 году солдату-срочнику Сычеву после акта дедовщины отрезали ноги.
-не написано, как в 2012 году дагестанец изнасиловал росгвардейца.
Думаю, если распиарить на весь мир - солдаты НАТО при "теоретическом" упоминании противника со стороны рассеи - будут мочиться в штаны и поскальзываться и придут в полную небоеготовность.
Впрочем, на весь мир пиарится свежая ситуация вокруг Саратовской колонии, как там ловко увеличивают поголовье гомосексуалистов с видео, картинками и т.д.
Тщательнее надоть, убогий. пеши исчо))