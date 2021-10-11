УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9073 відвідувача онлайн
Новини
6 565 58

Кремль підтримав тези Медведєва про керівництво України і неможливість діалогу з Києвом

Кремль підтримав тези Медведєва про керівництво України і неможливість діалогу з Києвом

Стаття заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва для газети "Комерсант" з української проблематики написана в унісон з тим, що неодноразово декларувалося російською стороною на різних рівнях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у понеділок журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Безумовно, це дуже важлива публікація Дмитра Анатолійовича в поважному виданні. Дійсно, багато називається своїми іменами. Дійсно, на різних рівнях ми неодноразово говорили про складнощі відновлення діалогу у зв'язку з тим, що попередні домовленості не виконуються українською стороною, українським керівництвом, - зазначив представник Кремля. - У цьому плані все, що написано Дмитром Анатолійовичем, абсолютно йде в унісон з тим, що в різних формулюваннях вже озвучувалася на різних рівнях".

Стаття Медведєва під назвою "Чому є безглуздими контакти з нинішнім українським керівництвом" була опублікована на сайті газети "Комерсант" у понеділок. Заступник голови Ради безпеки РФ вважає відносини з представниками нинішньої влади України безглуздими.

Також читайте: Медведєв про Зеленського: По суті він відмовився від своєї ідентичності... Вивернута навиворіт людина

Автор: 

кремль (522) Медведєв Дмитро (1911) Пєсков Дмитро (1642)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
мы будем стрелять на звук фразы "мыодиннарот".. идите нахер со своей дружбой!
показати весь коментар
11.10.2021 14:20
+14
оспади... а как бы было хорошо, шоб этой сучке-рашке было вообще наплевать на то какое у нас правительство...вот тупо - пофиг шо там у хохлов! (простите, за мерзкое слово, но это цитата)
на каком бы языке сказать чтоб от****сь, отвяла, отстала от нас эта уродина-расися...
показати весь коментар
11.10.2021 14:25
+11
********* іде нафіг.
показати весь коментар
11.10.2021 14:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну так и мы поддерживаем...
показати весь коментар
11.10.2021 14:18 Відповісти
Вы - это коллаборанты?
показати весь коментар
11.10.2021 14:20 Відповісти
коллобарант твоя зекрыса ,которая наобещала свинособакам сдачу страны по быстрому,а потом засцал и сдает ее порциями,позванивая в кегебе....
показати весь коментар
11.10.2021 14:31 Відповісти
Мои)
показати весь коментар
11.10.2021 14:45 Відповісти
Підтримую!
показати весь коментар
11.10.2021 14:59 Відповісти
зебилы,ваши старые тупые методички никого не интересуют )
показати весь коментар
11.10.2021 15:23 Відповісти
Ага - и именно по этой причине вы сейчас поете в униссон с теми самыми свинособаками из кегебе? Я так понимаю, вы готовы даже пол-Украины ***** отдать, только бы на оставшейся части правил безраздельно ваш рошеновский кумир.
показати весь коментар
11.10.2021 14:54 Відповісти
Арестович, перелогінся.
показати весь коментар
11.10.2021 14:58 Відповісти
Но.... Падажжии..... Главное - Смести Пороха... Какжи так? Ти мене обманываль?
показати весь коментар
11.10.2021 15:08 Відповісти
Это чьи слова про главное?
Как по мне - Зеля и ваш Потрох - примерно одинаковы в своих действиях, идеалах и методах.
показати весь коментар
11.10.2021 15:42 Відповісти
Обдроченец?
показати весь коментар
11.10.2021 21:37 Відповісти
Отнюдь. Я себя считаю патриотом Украины. А избрание в 2014м году после победы Майдана президентом человека старой прогнившей коррупционной системы, ставшей благодаря этой системе миллиардером - считаю сливом всех достижений Майдана.
показати весь коментар
12.10.2021 02:16 Відповісти
Понятно. Поэтому в любой новости про зашквар Зе, тебе нужно приплетать Петра?
Кстати, за четверть века независимости, все так или иначе повязанны со "старой прогнившей коррупционной системы" .
показати весь коментар
12.10.2021 09:02 Відповісти
Але - в этой новости Петра первым упомянул не я, а ты.
Про "рошеновского кумира" же я ответил Валерии Ларченко - которая является известной порохоботкой, на ее месседж, а не просто так.

Просто так вашу Петю я не упоминаю - только когда идет уже перепалка с его любителями.
показати весь коментар
12.10.2021 10:38 Відповісти
"

Ага - и именно по этой причине вы сейчас поете в униссон с теми самыми свинособаками из кегебе? Я так понимаю, вы готовы даже пол-Украины ***** отдать, только бы на оставшейся части правил безраздельно ваш рошеновский кумир." - бреееехло
показати весь коментар
12.10.2021 10:42 Відповісти
Так ваша зекрыса для чего сливает спецоперации пуйлу,заставила наших воинов отступить ,меняет международных военных преступников на таксистов ?точно,чтоб пол страны пуйлу не отдать,наверно)))))
показати весь коментар
11.10.2021 15:27 Відповісти
Он такая же наша, как и ваша. Президент Украины - за которого не голосовал ни я, ни вы, но голосовало большинство граждан Украины.
Но то, что вы поете в униссон с кремлядями - факт, а ваши пропагандонские фантазии - это уже не факт, а пропаганда.
показати весь коментар
11.10.2021 15:41 Відповісти
Какие же это фантазии,когда тупая зекрыса то сама в этом,госизмене, признается,то все делает нагло на показ)а вот те ,кто пытается эту зешваль, с криминальным офшором, отмазывать -враги Украины наравне с козломордыми
показати весь коментар
11.10.2021 15:48 Відповісти
Обычные пропагандонские фантазии - ибо признавался он в одном, а навешали вы тут совершенно другого.
Но вы не останавливайтесь - еще немного прогресса в этом направлении и вы будете вопить "пуцин введи".
показати весь коментар
11.10.2021 15:56 Відповісти
Ну признался оно прямым текстом)а за криминальные офшоры и неуплату налогов -зекрысу слил Запад)а свинособачий медведяка стрынданул только,что оно не хило кормилось из кацапского бюджета значительное время -надеюсь,что тот же Запад сольет теперь по какому поводу были такие подачки...)это вам не "убиенный брат" и офшор в 3000баксов,та поддельные пленки дермача -поддержка зекретина -преступление против Украины.
показати весь коментар
11.10.2021 16:16 Відповісти
"за криминальные офшоры"

К сожалению, оффшоры, согласно законодательству Украины не являются криминальными - ни оффшоры Зели, ни оффшоры Пети.
Но вам ведь правда не интересна - вам, пропагандонам, лишь бы повод спи*деть против оппонента вашего босса.
показати весь коментар
12.10.2021 02:18 Відповісти
Ну конечно,ограбить приват на 42млн баксов,то тоже самое,что поставить свои 3000баксов)Портнов уже потерпает за звиздешь...вам это надо?)
показати весь коментар
12.10.2021 02:33 Відповісти
Ограбить? А откуда инфа, что он что-то ограбил?
У 95го квартала был (и, наверное, есть) с Коломойшей большой контракт на изготовление контента для 1+1: собственно шоу 95й квартал, женский квартал, лига смеха, Краина У, Сказки У и тд, и тп. За это Коломойша перечислял деньги - да, на оффшоры, тк Коломойша так работает. Но с чего вы взяли, что это было воровство, а не оплата за произведенную продукцию? Или вы опять выдаете желаемое за действительное?
показати весь коментар
12.10.2021 02:41 Відповісти
Да все страны зашквар вашей зекрысы показали -жена Гонгадзе передала,что если в Украине не будет нормального расследования-его начнут Штаты....на что вы ещё надеетесь своей примитивной брехней)
показати весь коментар
12.10.2021 02:46 Відповісти
Зашквар -это само наличие у политика такого уровня оффшоров, ибо оффшоры хоть и не являются в Украине незаконными - все же являются способом ухода от налогообложения в стране. Потому для политика это зазорно, но само по себе криминалом не является.
И да, я за расследование и за наказание Зели и его команды если расследование определит их вину, хотя - скорее всего реальное расследование возможно только после 24го года, когда Зеля уйдет. Ваша же проблема в том, что вы без всяких расследований сходу вынесли вердикт - просто потому, что вам так хочется, а не потому, что у вас есть доказательства.
показати весь коментар
12.10.2021 03:07 Відповісти
Есть международное расследование,по какому во всех нормальных странах начались разборки,кроме кацапстана и у нас)так что ждите нового дерьма за бубочку)
показати весь коментар
12.10.2021 03:17 Відповісти
Например,с какого ляда ваша зекрыса жрала кацапстанский бюджет длительное время-за какие заслуги?)
показати весь коментар
12.10.2021 03:19 Відповісти
И у зекрысы криминальный офшор,а не простой)
показати весь коментар
12.10.2021 03:21 Відповісти
Обычный у него оффшор - с каких бодунов он стал вдруг криминальным?
Криминальным он МОЖЕТ стать только если расследование докажет, что он помогал отмывать деньги Коломойши. Ну и, скорее всего, против Зели можно будет открыть дело о неуплате налогов.
показати весь коментар
12.10.2021 10:40 Відповісти
Тоесть международное расследование вам не подходит?зато подходит всем остальным-жена Гонгадзе уже оповестила ,что если в Украине посрут ,то за это берется США)
показати весь коментар
12.10.2021 11:02 Відповісти
СКАЧІ, МІКАЛАЙ!
Видить кацап коня в полі.
Красти замишляє.
З-за пазухи Миколая
Свого витягає.
Давай йому примовляти:
«Мікола-утєха!
Да памаґі украсть лошадь,-
Вєрхом будєш єхать».
Помолився, повзе полем,
Де стояла шкапа...
Але якось збіглись люде,
Нагнали кацапа.
Тогді кацап Миколая
На шнурочок вяже,
Волоче його іззаду
Тай до него каже:
«Насіл тєбя, как добрава,
Тєпер - чорт с табою!
Нє памоґ мнє верхом єхать -
Так скачі за мною!»
20 июня [1859]
показати весь коментар
11.10.2021 14:21 Відповісти
А якже з загляданням у очі і очко ?
показати весь коментар
11.10.2021 14:29 Відповісти
мы будем стрелять на звук фразы "мыодиннарот".. идите нахер со своей дружбой!
показати весь коментар
11.10.2021 14:20 Відповісти
Арку "дружбы"(с кацапами) - ярмо, в народе, на Европейской пл. когда власти думают снести и сдать на металлолом?
показати весь коментар
11.10.2021 17:05 Відповісти
БАЛЬНАЯ МАТЬ

Здибались кацапчуки.
Їден і питає:
«Што там новава у вас?»
А той відвічає:
- Нічаво! Ліш мая мать
Што-то захварала:
В рот уш бєдная трі дня
І дєрьма нє брала.
19 июня [1859]
показати весь коментар
11.10.2021 14:20 Відповісти
уважаемое издание Коммерсантом не называют. Торгаш за деньги кремля - это да!
показати весь коментар
11.10.2021 14:21 Відповісти
РУБЛЬ МЄДЬЮ
Серед лісу два кацапи
Діда запинили;
Не гадали й не питали, -
Взяли та й убили.
Огляділи: лиш копійка!
Їден спамя'тався.
- Ех, дасада! За капєйку
Вбілі! - обізвався.
«Ех, мой братєц! - другий каже:
Что тут за дасада?
Віть падумай: на рубль мєдью
Толька сто душ нада!»
20 июня [1859]
показати весь коментар
11.10.2021 14:22 Відповісти
********* іде нафіг.
показати весь коментар
11.10.2021 14:22 Відповісти
оспади... а как бы было хорошо, шоб этой сучке-рашке было вообще наплевать на то какое у нас правительство...вот тупо - пофиг шо там у хохлов! (простите, за мерзкое слово, но это цитата)
на каком бы языке сказать чтоб от****сь, отвяла, отстала от нас эта уродина-расися...
показати весь коментар
11.10.2021 14:25 Відповісти
Обмельчала рашофашистская пропаганда... Димон что-то бредит, пресса печатает, письков поддерживает. Сплошной пропагандонский онанизм... Ну ничего, сейчас Зеледент им всем нос утрет видосиком, извиняться приползут. Дерьмак, поддай коксу наивеличнейшему.
показати весь коментар
11.10.2021 14:26 Відповісти
Операция прикрытия для агента Вислюк идёт полным ходом...
показати весь коментар
11.10.2021 14:27 Відповісти
Ще б не підтримав... Ці тезіси і є ************* ************** тільки озвучені через ********** прокладку дімона. Жирік вже старий і штани губить на ефірах та й сприймається вже кацапами не зовсім серйозно, а цей молодший та був замінювачем *****...
показати весь коментар
11.10.2021 14:29 Відповісти
диалог будет после вывода войск с оккупированных территорий и полной выплаты репараций.
если "мудрый нарид", таки выберет нам Киву в ***********, то перевыборы будут до тех пор, пока все соратники Мертвечука не будут обживать нерезиновый Ростов.
показати весь коментар
11.10.2021 14:29 Відповісти
и чхать мы будем на Конституцию, как сейчас Ишак Офшоро-Оманский вместе со своей Агрохимичной шоблой идиотов.
показати весь коментар
11.10.2021 14:34 Відповісти
Я аж прямо расплакался - ***** уже похоронили ?
показати весь коментар
11.10.2021 14:36 Відповісти
до спини...
показати весь коментар
11.10.2021 14:46 Відповісти
Ти диви, тявкання мишвєдєва у бік України почули у самому бункері парашеського сцаря! Тепер цвайліліпут отримакє свою кістку із рук самого *****! Вонюча шавка рада-радісенька: згадав таки пупік,згадав свого вірнопідданого барбосика,гур-р-ра-а-а!
показати весь коментар
11.10.2021 14:49 Відповісти
Кремлевская ширма за которой стараются спрятать своих "ЗЕ" агентов в Украине
показати весь коментар
11.10.2021 14:57 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 15:27 Відповісти
Ну от і слава Богу !!! А то б у наших владних структурах достало б ума зустрічатися з РФ і піти на всі їх умови ,зрадивши Державу!!! "Благо" руцькомірних і агентів РФ у владі хоч греблю гати !
показати весь коментар
11.10.2021 16:35 Відповісти
А як Кремль може не підтримати? Він же ті тези і писав. Невже хтось може подумати, що цей коротишка, сидячи на стакані може щось написати
показати весь коментар
11.10.2021 17:00 Відповісти
С москалями диалог один - Делай так как я сказал, иначе буду стрелять.
показати весь коментар
11.10.2021 17:43 Відповісти
Вот что сказал Медведев эксп президент Рашки youtube.com/watch?v=1ubfxRQWa5U
Так что Рашка уже давно ничего не производит, а проедает добытые ресурсы.
показати весь коментар
11.10.2021 19:00 Відповісти
в программной статье жалкого не включены следующие основы рассеянской духовности:

-не написано как в 2008 году солдату-срочнику Сычеву после акта дедовщины отрезали ноги.
-не написано, как в 2012 году дагестанец изнасиловал росгвардейца.

Думаю, если распиарить на весь мир - солдаты НАТО при "теоретическом" упоминании противника со стороны рассеи - будут мочиться в штаны и поскальзываться и придут в полную небоеготовность.

Впрочем, на весь мир пиарится свежая ситуация вокруг Саратовской колонии, как там ловко увеличивают поголовье гомосексуалистов с видео, картинками и т.д.

Тщательнее надоть, убогий. пеши исчо))
показати весь коментар
11.10.2021 22:18 Відповісти
 
 