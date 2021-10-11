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ВАКС обрав запобіжний захід Труханову у вигляді застави в 30 млн грн

ВАКС обрав запобіжний захід Труханову у вигляді застави в 30 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову у вигляді застави в сумі 30 млн грн у справі про підозру в причетності до махінацій із землею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив у понеділок, не задовольнивши таким чином клопотання прокуратури про арешт Труханова з альтернативою застави в 120 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозра Труханову: злочинною організацією керував Галантерник

"Суд поставив у задоволенні клопотання ... про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Труханова... відмовити. Застосувати щодо підозрюваного Труханова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі ... 30 млн 213 тисяч 300 грн", - йдеться в постанові ВАКС, оголошеній у понеділок.

Суд постановив покласти на Труханова зобов'язання прибувати на вимогу слідчого і суду, не відбувати з місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками у кримінальній справі, здати на зберігання документи для виїзду за кордон.

Запобіжний захід обрано терміном до 6 грудня 2021 року. Труханов зобов'язаний внести заставу протягом п'яти днів з моменту ухвалення рішення суду або забезпечити внесення коштів заставодавцем.

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через такі дії протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за даними епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.

6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Прокуратура просила відправити його під арешт із заставою 120 млн грн.

Автор: 

застава (678) шахрайство (1091) Труханов Геннадій (378) Антикорупційний суд ВАКС (1956)


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Топ коментарі
+17
689 млн грн. ущерба, 30 млн грн залог - все что нужно знать уоб украинском правосудии
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11.10.2021 14:23
+12
разве для такого человека это деньги ? украинский суд отличает то, что всегда можно сойтись на сумме
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11.10.2021 14:22
+11
Своровал миллиарды, это копейки для него
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11.10.2021 14:22
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прелестно)! и еще 30 лямов занесут в суд
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11.10.2021 14:22 Відповісти
20
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11.10.2021 14:26 Відповісти
порошенку труханов в свій час заніс 20 в доларах
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11.10.2021 14:29 Відповісти
ну давай сцылку официальную,брехло
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11.10.2021 14:35 Відповісти
Как я понимаю ты лично помогал пересчитывать? Ну ил просто трепло, которое свои слова подтвердить не может.
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11.10.2021 14:42 Відповісти
ти рахував, чи гриценко облік вів ?
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11.10.2021 15:14 Відповісти
ЗеУБЛЮДКИ Троянские ослы, боевого генерала спасшего Мариуполь НИ ЗА ЧТО , за решетку кинули с астрономическим залогом ! ОПГ зеленского под трибунал
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11.10.2021 17:12 Відповісти
разве для такого человека это деньги ? украинский суд отличает то, что всегда можно сойтись на сумме
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11.10.2021 14:22 Відповісти
Таки да.И Зе на этом купил зебизьян.
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11.10.2021 15:16 Відповісти
Своровал миллиарды, это копейки для него
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11.10.2021 14:22 Відповісти
Вот это по людски, а то могли и лярд выкатить как медведке.
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11.10.2021 14:23 Відповісти
689 млн грн. ущерба, 30 млн грн залог - все что нужно знать уоб украинском правосудии
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11.10.2021 14:23 Відповісти
Як же гуманно, щоб на прожиття ще лишилось.
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11.10.2021 14:24 Відповісти
вжжжуууххх. и благодаря бубочке все коррупционеры уже в тюрьме. славаа бубочке, слава вислюку, слава найвеличнишому. спасибо отец нации!!!!111

а потом жвухххх по другой ноздре...... - и миллиард деревьев, курорт на Черном море, 4к баксов заррплата, аны аны аны тысяча анов летят всех бабмить.....
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11.10.2021 14:26 Відповісти
В ВАКС е работают "птенцы" с Одесской Юридической академии, которых научили больше коммерции чем ...наверное триста миллионов себе, а 30 миллионов отдадут государству для Пенсионного фонда.
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11.10.2021 14:28 Відповісти
мелко плавает трухан .вон мертвечюку мульярд заставы назначили
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11.10.2021 14:33 Відповісти
30 тыщ долларов доход Трухи в день была недавно инфа, это 800 тыс. грн
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11.10.2021 14:58 Відповісти
А если не наскребет? что тогда?
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11.10.2021 15:06 Відповісти
Ну, это. Крдит?
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11.10.2021 15:18 Відповісти
Полагаю, что в данном случае проценты будет оплачивать кредитор
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11.10.2021 15:19 Відповісти
30 лимонов? Не смешите. Для него это пыль.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/11/7310060/ Сын экс-спикера Рыбака спрятал $2 млн в потолке еще в 2014 году . У него эти 2 лимона украли.
Наши правоохранители вынесли подозрение охраннику и бывшему домоправителю.
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11.10.2021 16:48 Відповісти
Сбежит паскуда, как пить дать - сбежит.
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11.10.2021 17:47 Відповісти
Нікуди він не побіжуть, а оформлять ці гроші, як матдопомога найвеличнішого, на висадку дерев...
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11.10.2021 18:22 Відповісти
Ха-ха-ха...
І чому я не здивований?
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11.10.2021 18:19 Відповісти
30 миллионов, миллиард... в каком мире эти ссуки живут?
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12.10.2021 16:49 Відповісти
 
 