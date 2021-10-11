ВАКС обрав запобіжний захід Труханову у вигляді застави в 30 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову у вигляді застави в сумі 30 млн грн у справі про підозру в причетності до махінацій із землею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив у понеділок, не задовольнивши таким чином клопотання прокуратури про арешт Труханова з альтернативою застави в 120 млн грн.

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"Суд поставив у задоволенні клопотання ... про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Труханова... відмовити. Застосувати щодо підозрюваного Труханова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі ... 30 млн 213 тисяч 300 грн", - йдеться в постанові ВАКС, оголошеній у понеділок.

Суд постановив покласти на Труханова зобов'язання прибувати на вимогу слідчого і суду, не відбувати з місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками у кримінальній справі, здати на зберігання документи для виїзду за кордон.

Запобіжний захід обрано терміном до 6 грудня 2021 року. Труханов зобов'язаний внести заставу протягом п'яти днів з моменту ухвалення рішення суду або забезпечити внесення коштів заставодавцем.

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через такі дії протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за даними епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.

6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Прокуратура просила відправити його під арешт із заставою 120 млн грн.