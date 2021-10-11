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Новини Коронавірус і карантин
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Тотального локдауну може не бути, він оголошуватиметься регіональною владою, - "слуга народу" Радуцький

Тотального локдауну може не бути, він оголошуватиметься регіональною владою, -

В Україні поки не планують оголошувати загальнонаціональний локдаун. Однак окремо регіони можуть перейти в "червону" зону за рішенням місцевої влади.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький в ефірі "Україна 24".

"Вже сьогодні є дві області "помаранчеві" і вони близькі до "червоної" зони. Локдауну по всій країні, сподіваюсь, не буде, він буде оголошуватися регіональною владою", - розповів Радуцький.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо усі вакцинуються - локдаун буде не потрібен.

Також читайте: До Ради хочуть пускати лише вакцинованих або з негативним COVID-тестом

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Да нам уже все равно!
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11.10.2021 14:26 Відповісти
Типа:
"мы тут вообще не при делах и Мастеров Спорта по борьбе с Ковидом давно уволили".
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11.10.2021 14:33 Відповісти
Та "Спортлото" взагалі "нє пре делах"... миж не знали... ОЙ вей...
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11.10.2021 14:46 Відповісти
В общем сами себе решайте какая у вас там зона. Не мешайте нам страной руководить. И не надо в бюджет к нам заглядывать. Сами, зедецентрализация же, внучку бородатую бабушку нечем на старости лет утешить...
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11.10.2021 14:33 Відповісти
Радуцкий, вы это читали?!
"Нафтогаз" пока не готов начать поставки газа бюджетным учреждения по льготной цене Источник: https://biz.censor.net/n3293291

Чтобы это значило, чтобы это значило, Радуцкий.
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11.10.2021 14:34 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/10/11/7128865/ РФ викрала проєкт вакцини AstraZeneca для розробки свого "Спутника V- Ozero"
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11.10.2021 14:34 Відповісти
"цены на отопление не вырастут, беру под личный контроль, зуб даю!" - заявилО зеЛох офшорный..
по факту:
"Нафтогаз" не готов начать поставки газа бюджетным учреждения по льготной цене
Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
..... подписанный при участии президента Владимира Зеленского Меморандум о льготных тарифах на газ до сих пор не работает, а бюджетные и коммунальные учреждения вынуждены покупать газ по 35-45 тыс. грн за тысячу кубометров.
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11.10.2021 14:35 Відповісти
Офис Зе "хороший"! весь негатив на Местные власти.....
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11.10.2021 14:36 Відповісти
 
 