Тотального локдауну може не бути, він оголошуватиметься регіональною владою, - "слуга народу" Радуцький

В Україні поки не планують оголошувати загальнонаціональний локдаун. Однак окремо регіони можуть перейти в "червону" зону за рішенням місцевої влади.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький в ефірі "Україна 24".

"Вже сьогодні є дві області "помаранчеві" і вони близькі до "червоної" зони. Локдауну по всій країні, сподіваюсь, не буде, він буде оголошуватися регіональною владою", - розповів Радуцький.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо усі вакцинуються - локдаун буде не потрібен.

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