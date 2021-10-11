1 515 8
Тотального локдауну може не бути, він оголошуватиметься регіональною владою, - "слуга народу" Радуцький
В Україні поки не планують оголошувати загальнонаціональний локдаун. Однак окремо регіони можуть перейти в "червону" зону за рішенням місцевої влади.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький в ефірі "Україна 24".
"Вже сьогодні є дві області "помаранчеві" і вони близькі до "червоної" зони. Локдауну по всій країні, сподіваюсь, не буде, він буде оголошуватися регіональною владою", - розповів Радуцький.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо усі вакцинуються - локдаун буде не потрібен.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"мы тут вообще не при делах и Мастеров Спорта по борьбе с Ковидом давно уволили".
"Нафтогаз" пока не готов начать поставки газа бюджетным учреждения по льготной цене Источник: https://biz.censor.net/n3293291
Чтобы это значило, чтобы это значило, Радуцкий.
по факту:
"Нафтогаз" не готов начать поставки газа бюджетным учреждения по льготной цене
Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
..... подписанный при участии президента Владимира Зеленского Меморандум о льготных тарифах на газ до сих пор не работает, а бюджетные и коммунальные учреждения вынуждены покупать газ по 35-45 тыс. грн за тысячу кубометров.