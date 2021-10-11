Від'єднання від енергосистеми РФ призведе до втрати впливу Росії на галузь не лише в Україні, але і в Європі, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що від'єднання України від енергосистеми Російської Федерації призведе до втрати стратегічного впливу Росії на електро-енергетичну галузь не лише в Україні, але і в європейських країнах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ключове питання - це енергонезалежність. Це невід'ємна складова енергетичної безпеки. Тому інтеграція об'єднаної енергосистеми України в об'єднану європейську енергосистему відіграє ключову роль в енергетичній безпеці України і всього європейського континенту в цілому. Процедура відключення України від енергосистеми Російської Федерації призведе до втрати стратегічного впливу останньої на електро-енергетичну галузь не лише в Україні, але і в європейських країнах також", - сказав глава уряду на форумі "Інтеграція України в ENTSO-E: за крок від енергетичної незалежності".
За словами Шмигаля, інтеграція України в ENTSO-E має суттєво посилити її стійкість, загальний технологічний рівень експлуатації та рівень постачання електроенергії.
"Ми всі знаємо, що Росія вдавалася, вдається і вдаватиметься до енергетичного шантажу на різних рівнях, і зараз ми це бачимо на рівні газового шантажу щодо введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Тому ми запропонуємо нашим європейським партнерам розпочати стратегічний діалог високого рівня із залученням держав-членів ЄС між Україною та ЄС", - підкреслив прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
по факту:
"Нафтогаз" не готов начать поставки газа бюджетным учреждения по льготной цене
Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
..... подписанный при участии президента Владимира Зеленского Меморандум о льготных тарифах на газ до сих пор не работает, а бюджетные и коммунальные учреждения вынуждены покупать газ по 35-45 тыс. грн за тысячу кубометров.
Или отсутствие самого отопление, максимум - едва теплые (+35..40градусов) батареи
гугорядну людину не зрозумів... "Весільний" генепрем'єр може щось вирішувати? Чи озвучувати?
рыночная цена есть рыночная цена.
заплатишь
Якщо люди вибірають у владу монополістів і олігархів : ахметку, беню, петю, хвірташа, мертвечука, новінського,
то чого очікують "что бы цена ниже была" ? когнітивний дисонанс,
який не усвідомлюється
...аааа, ааааа, аааа, реклама...
"...ко-ко-ко..." в деловом мире, такого аспекта, как реклама нет не было и никогда не будет...
або впасти в монополістичні обійми ахметки..
Український головний менеджер за монополізм
видать сделали,раз ты сюда верещать прискакал.другое дело ,шо каломойша с зелебеней назад открутить норовят