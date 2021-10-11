УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9247 відвідувачів онлайн
Новини
6 399 49

Від'єднання від енергосистеми РФ призведе до втрати впливу Росії на галузь не лише в Україні, але і в Європі, - Шмигаль

Від'єднання від енергосистеми РФ призведе до втрати впливу Росії на галузь не лише в Україні, але і в Європі, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що від'єднання України від енергосистеми Російської Федерації призведе до втрати стратегічного впливу Росії на електро-енергетичну галузь не лише в Україні, але і в європейських країнах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ключове питання - це енергонезалежність. Це невід'ємна складова енергетичної безпеки. Тому інтеграція об'єднаної енергосистеми України в об'єднану європейську енергосистему відіграє ключову роль в енергетичній безпеці України і всього європейського континенту в цілому. Процедура відключення України від енергосистеми Російської Федерації призведе до втрати стратегічного впливу останньої на електро-енергетичну галузь не лише в Україні, але і в європейських країнах також", - сказав глава уряду на форумі "Інтеграція України в ENTSO-E: за крок від енергетичної незалежності".

За словами Шмигаля, інтеграція України в ENTSO-E має суттєво посилити її стійкість, загальний технологічний рівень експлуатації та рівень постачання електроенергії.

"Ми всі знаємо, що Росія вдавалася, вдається і вдаватиметься до енергетичного шантажу на різних рівнях, і зараз ми це бачимо на рівні газового шантажу щодо введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Тому ми запропонуємо нашим європейським партнерам розпочати стратегічний діалог високого рівня із залученням держав-членів ЄС між Україною та ЄС", - підкреслив прем'єр.

Також читайте: Україна зацікавлена ​​у виробництві водню, - Шмигаль

Автор: 

росія (65328) енергетика (2601) Північний потік (2464) Шмигаль Денис (4602)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
так шо,именно поэтому эоектрику на расейке зелень покупает? .а свои мощности простаивают
показати весь коментар
11.10.2021 14:37
+10
"цены на отопление не вырастут, беру под личный контроль, зуб даю!" - заявилО зеЛох офшорный..

по факту:
"Нафтогаз" не готов начать поставки газа бюджетным учреждения по льготной цене
Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
..... подписанный при участии президента Владимира Зеленского Меморандум о льготных тарифах на газ до сих пор не работает, а бюджетные и коммунальные учреждения вынуждены покупать газ по 35-45 тыс. грн за тысячу кубометров.
показати весь коментар
11.10.2021 14:36
+9
Насколько я помню, тестовое подключение должно было по плану состоятся еще в конце 2019 или начале 2020 годов. Но только как тогда Беня смог бы барыжить на рашенской энергии?
показати весь коментар
11.10.2021 14:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посмотрим .что зедебилы вы запоете в ноябре.
показати весь коментар
11.10.2021 14:35 Відповісти
"цены на отопление не вырастут, беру под личный контроль, зуб даю!" - заявилО зеЛох офшорный..

по факту:
"Нафтогаз" не готов начать поставки газа бюджетным учреждения по льготной цене
Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
..... подписанный при участии президента Владимира Зеленского Меморандум о льготных тарифах на газ до сих пор не работает, а бюджетные и коммунальные учреждения вынуждены покупать газ по 35-45 тыс. грн за тысячу кубометров.
показати весь коментар
11.10.2021 14:36 Відповісти
п.с. газ по 40грн на отопление - это рост платежек за отопление в ПЯТЬ-ШЕСТЬ раз...
Или отсутствие самого отопление, максимум - едва теплые (+35..40градусов) батареи
показати весь коментар
11.10.2021 14:37 Відповісти
У нас думают кого закрывать на зиму. Таких цен местные бюджеты потянуть не в состоянии.
показати весь коментар
11.10.2021 14:38 Відповісти
такие задачи фотографам не по зубам
показати весь коментар
11.10.2021 14:36 Відповісти
так шо,именно поэтому эоектрику на расейке зелень покупает? .а свои мощности простаивают
показати весь коментар
11.10.2021 14:37 Відповісти
щось я, цю другугорядну людину не зрозумів... "Весільний" генепрем'єр може щось вирішувати? Чи озвучувати?
показати весь коментар
11.10.2021 16:35 Відповісти
Насколько я помню, тестовое подключение должно было по плану состоятся еще в конце 2019 или начале 2020 годов. Но только как тогда Беня смог бы барыжить на рашенской энергии?
показати весь коментар
11.10.2021 14:37 Відповісти
Вот, уже и нетрадиционные в тему заходят)
показати весь коментар
11.10.2021 15:12 Відповісти
А шо там сьодня в вашем хлеву в корито дають?
показати весь коментар
11.10.2021 15:16 Відповісти
ТОгда нахрена вы к ней дебилы подключились????
показати весь коментар
11.10.2021 14:50 Відповісти
Це ще тягнеться з часів совка. Так шо підключились давно. Тоді була одна енергосистем на весь совок. А от чого до сих пір не відключились то це питання...
показати весь коментар
11.10.2021 15:17 Відповісти
А вот хрен там!!! При "кровавом барыге" от энергосистемы РФ отключились. Подключились при реальном барыге - Клоуне
показати весь коментар
11.10.2021 15:26 Відповісти
Хто тобі таку муйню сказав? Енергосистема це не внутріквартирна проводка. Це складна система керування нагрузкою та розподіленням в маштабах цілих регіонів та передачі енергії від електростанцій до понижаючих трансформаторів. Не мели дурниць якщо не петраєв в цьому.
показати весь коментар
11.10.2021 15:34 Відповісти
А вот и не надо тут вот это всё...у него есть зарядное безконтактное на 15 вольт и отключить его - раз плюнуть
показати весь коментар
11.10.2021 18:32 Відповісти
А. Ну єслі так то кАнєШнА...
показати весь коментар
11.10.2021 19:16 Відповісти
Шмыгаль, вас опять германия наэпет, с газом уже наэпали, наэпут и с энергосистемой, построят какой нибудь северный электропоток, и будем мы как и газ покупать в тридорого!вот же идиоты у власти все 30 лет! Независимость - это свое производство! Вот вам над чем нужно работать, вы же не туда работаете! Наростите добычу газа, нефти, электроэнергии, сделайте цену ниже чем в рашке и все! и не нужно ничего выдумывать нового! А европе нарасть у кого она будет покупать энергоресурс, главное что бы цена ниже была!
показати весь коментар
11.10.2021 14:51 Відповісти
а где мы втридорога покупаем газ?
показати весь коментар
11.10.2021 14:55 Відповісти
ой сори ошибся в четыри раза! Около 600 тыс. домохозяйств с началом отопительного сезона будут платить за газ 16,5 грн/куб вместо 8. А бюджетные и коммунальные учреждения заплатят рыночную цену в 35 - 45 грн/куб несмотря на Источник: сегодняшняя статья! А тут еще про бизнес не сказано по чем он покупает!!! К примеру в этом месце мне ивыставят электроэенергию по 4,60 за квт! Как вы думаете на ком эта цена отразится больше всего? кто больше всего потеряет!? И вы думаете что на европейском хабе цена для уКРАИНЫ БУДЕТ МЕНЬШЕ ЧЕМ ВСЕ ПОКУПАЮТ? вЫ ТАК НАИВНЫ?
показати весь коментар
11.10.2021 15:19 Відповісти
ошибся? или просто соврал
рыночная цена есть рыночная цена.
заплатишь
показати весь коментар
11.10.2021 15:33 Відповісти
Газ для населения 8000 гр 1000 кубов до мая 2022 года.Для всех абсолютно.Ты до этого не знал???Видно ,что живешь на России .
показати весь коментар
11.10.2021 16:54 Відповісти
Около 600 тыс. домохозяйств с началом отопительного сезона будут платить за газ 16,5 грн/куб вместо 8. Источник: я что то выдумал?
показати весь коментар
11.10.2021 20:44 Відповісти
Шмигаль ніколи не зробить "что бы цена ниже была", тому що Шмигаль ахметкин менеджер.. Ахметка заробляє на монопольних цінах..

Якщо люди вибірають у владу монополістів і олігархів : ахметку, беню, петю, хвірташа, мертвечука, новінського,
то чого очікують "что бы цена ниже была" ? когнітивний дисонанс,
який не усвідомлюється
показати весь коментар
11.10.2021 15:08 Відповісти
ТУТ Я С ВАМИ СОГЛАШУСЬ, НО!!! ГДЕ ДРУГИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ??? Я НЕ ВИДЕЛ! да и кто у нас идет, я даже бы сказал, может себе позволить идти туда, правильно - люди состоятельные! а сытый голодному не товарищ!)) так что пора валить с Украины, хаэпал этот вулкан страстей, беззакония, воровства!
показати весь коментар
11.10.2021 15:21 Відповісти
А ты куда свалило? Надеюсь на колыму
показати весь коментар
12.10.2021 09:03 Відповісти
ну я же написал"пора"))) следовательно, умный, образованный человек сделал бы вывод, что я еще здесь, в Украине... зачем на колыму? я скорее польшу, чехию выбирать буду... а вам что то не нравится? что то не так сказал?
показати весь коментар
12.10.2021 09:10 Відповісти
Пора? Ну дык и дёргай, кто тебя держит
показати весь коментар
12.10.2021 09:32 Відповісти
и чего у тебя такая неадекватная реакция?
показати весь коментар
12.10.2021 09:45 Відповісти
Мрии...
показати весь коментар
11.10.2021 16:55 Відповісти
"...ко-ко-ко..." в деловом мире, такого аспекта, как реклама нет не было и никогда не будет
...аааа, ааааа, аааа, реклама...
"...ко-ко-ко..." в деловом мире, такого аспекта, как реклама нет не было и никогда не будет...
показати весь коментар
11.10.2021 14:55 Відповісти
ппц.. У України вибір, або тримати диверсифікацію і отримувати е/е з московії, якось балансувати ринок,

або впасти в монополістичні обійми ахметки..

Український головний менеджер за монополізм
показати весь коментар
11.10.2021 14:56 Відповісти
...да, уж...прежде чем откуда то выходить, надо хорошенько подумать не придется ли проситься назад... воровать по прежнему из электросетей уже кое-кому не получиться - сразу же из Европы дадут по рукам...
показати весь коментар
11.10.2021 14:57 Відповісти
А воруют вёдрами, али какими другими лоханками? У вас на рязанщине так же?
показати весь коментар
11.10.2021 15:17 Відповісти
...а у нас в Одессе такой вид "экономии" поставлен на поток на всех уровнях , начиная с мэрии...
показати весь коментар
12.10.2021 08:53 Відповісти
У вас? Где? За уралом? Не удивительно)
показати весь коментар
12.10.2021 09:05 Відповісти
...ты много Морозюков встречал за Уралом ???...или твой бот не знает где Одесса и где Урал - плохо в школе учился...
показати весь коментар
12.10.2021 14:58 Відповісти
Ботяра, дурака не включай
показати весь коментар
12.10.2021 15:02 Відповісти
Звучить так наче ЗЄшобло збирається знову закупити електроенергії в Х…стані.
показати весь коментар
11.10.2021 14:58 Відповісти
И почему же за 7 лет войны етого не сделали? Еще и выступали против блокадников?
показати весь коментар
11.10.2021 15:17 Відповісти
чего не сделали,кацапа?
видать сделали,раз ты сюда верещать прискакал.другое дело ,шо каломойша с зелебеней назад открутить норовят
показати весь коментар
11.10.2021 19:01 Відповісти
Бла-бла-бла! И почему мы до сих пор не отсоединились?
показати весь коментар
11.10.2021 15:45 Відповісти
Вот, единственно умная мысль. Зачем качать грязный газ агрессора? распилить трубу, пусть путин заплачет!
показати весь коментар
11.10.2021 15:50 Відповісти
устілка бульбофюрера чимось намагалась поділитись?
показати весь коментар
11.10.2021 16:31 Відповісти
Про газ чомусь так не кажуть.
показати весь коментар
11.10.2021 16:30 Відповісти
Как всегда больше половины троллей на цензоре ,которые разговаривают сами с собой здесь.И как у них подгорает от разрыва энергосистемы Украины и РФ.
показати весь коментар
11.10.2021 16:56 Відповісти
Давно пора разорвать все отношения с РФ раз и на всегдаДо сих пор весь бензин идёт с России ,а даже не с Азербайджана на пример.
показати весь коментар
11.10.2021 16:59 Відповісти
 
 