Від'єднання від енергосистеми РФ призведе до втрати впливу Росії на галузь не лише в Україні, але і в Європі, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що від'єднання України від енергосистеми Російської Федерації призведе до втрати стратегічного впливу Росії на електро-енергетичну галузь не лише в Україні, але і в європейських країнах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ключове питання - це енергонезалежність. Це невід'ємна складова енергетичної безпеки. Тому інтеграція об'єднаної енергосистеми України в об'єднану європейську енергосистему відіграє ключову роль в енергетичній безпеці України і всього європейського континенту в цілому. Процедура відключення України від енергосистеми Російської Федерації призведе до втрати стратегічного впливу останньої на електро-енергетичну галузь не лише в Україні, але і в європейських країнах також", - сказав глава уряду на форумі "Інтеграція України в ENTSO-E: за крок від енергетичної незалежності".

За словами Шмигаля, інтеграція України в ENTSO-E має суттєво посилити її стійкість, загальний технологічний рівень експлуатації та рівень постачання електроенергії.

"Ми всі знаємо, що Росія вдавалася, вдається і вдаватиметься до енергетичного шантажу на різних рівнях, і зараз ми це бачимо на рівні газового шантажу щодо введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Тому ми запропонуємо нашим європейським партнерам розпочати стратегічний діалог високого рівня із залученням держав-членів ЄС між Україною та ЄС", - підкреслив прем'єр.

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