Завтра в Києві відбудеться 23-й Саміт Україна - Європейський Союз: Очікується підписання низки угод

Завтра, 12 жовтня, у Києві відбудеться 23-й Саміт Україна - Європейський Союз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На заході головуватимуть Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель і Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Лідери обговорять здобутки та перспективи взаємодії між Україною та ЄС у питаннях імплементації Угоди про асоціацію, поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, забезпечення енергетичної безпеки та поглиблення галузевої співпраці.

На порядку денному також проблематика співробітництва у сфері безпеки та оборони, розвиток ситуації на Донбасі та в окупованому Криму.

У межах Саміту планується підписання низки угод між Україною та Європейським Союзом.

За результатами Саміту буде ухвалено спільну заяву.

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