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Завтра в Києві відбудеться 23-й Саміт Україна - Європейський Союз: Очікується підписання низки угод

Завтра в Києві відбудеться 23-й Саміт Україна - Європейський Союз: Очікується підписання низки угод

Завтра, 12 жовтня, у Києві відбудеться 23-й Саміт Україна - Європейський Союз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На заході головуватимуть Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель і Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Лідери обговорять здобутки та перспективи взаємодії між Україною та ЄС у питаннях імплементації Угоди про асоціацію, поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, забезпечення енергетичної безпеки та поглиблення галузевої співпраці.

На порядку денному також проблематика співробітництва у сфері безпеки та оборони, розвиток ситуації на Донбасі та в окупованому Криму.

У межах Саміту планується підписання низки угод між Україною та Європейським Союзом.

За результатами Саміту буде ухвалено спільну заяву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Брюсселі назвали основні теми саміту Україна-ЄС

Автор: 

саміт (765) Євросоюз (13440)


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А хто буде замість зЄлЄпукіна, бо таким як воно на САМММММІТ не запрошують????????????
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11.10.2021 14:48 Відповісти
Самміт ЄС для підмандатних територій. Приїхало начальство до тузємців.
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11.10.2021 14:54 Відповісти
МОНГОЛОЇД, це ти ТУЗЄМЄЦ, а наша країна УКРАЇНА!!!!!!!!! А взагалі ти знаєш що означає Самммммміт????????? Хоча тобі БОТУ монголоїдному, яка різниця!!!!!!!!
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11.10.2021 15:13 Відповісти
Мовчало б чмо олігофренівське.
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11.10.2021 15:50 Відповісти
На мероприятии будут председательствовать Президент Украины Владимир Зеленский, дальше можно не продолжать.
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11.10.2021 14:48 Відповісти
И не интересоваться
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11.10.2021 14:49 Відповісти
Слава Богу, что не саммит безбарьерности.
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11.10.2021 14:49 Відповісти
те тройничек намечается... прелестно)
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11.10.2021 14:50 Відповісти
Завтра, 12 октября в Киеве состоится 23-й Саммит Украина - Европейский Союз. Источник:
Зе клоуну буде публічна порка
Знаю одне - неможливо бути вовой зеленським без вживання наркотиків
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11.10.2021 15:32 Відповісти
 
 