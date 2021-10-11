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Новини Відставка Разумкова
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Разумков не планує приєднуватися до фракцій або груп у Раді: "Пропозицій не було"

Разумков не планує приєднуватися до фракцій або груп у Раді:

Позафракційний народний депутат Дмитро Разумков, якого раніше відкликали з посади Голови Верховної Ради, не планує приєднуватися до депутатських фракцій або груп у парламенті.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ні, таких пропозицій не було. Приєднуватися до інших депутатських фракцій і груп я не планую", - зазначив політик.

Також читайте: Разумков відповів Арахамії на слова про можливість позбавлення мандата: "Це погано закінчиться"

Автор: 

ВР (14992) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+9
с задачей справились на 5+. новая ылита оправлает ожидания голосовавших дол...****
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11.10.2021 15:07
+6
ну дык большевики в 1917 точно то же делали-меняли элиту...и то же на примерно таких же лиц
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11.10.2021 15:09
+5
Яна Супоровська@YanaSuporovska

Кошкіна: На что вы рассчитывали, когда набирали этих депутатов методом случайного выбора?

Корнієнко, голова партії Слуга народу: Рассчитывали на то, чтобы сменить элиту. Мы ее сменили. Дальше - не было задачи.
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11.10.2021 15:04
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Яна Супоровська@YanaSuporovska

Кошкіна: На что вы рассчитывали, когда набирали этих депутатов методом случайного выбора?

Корнієнко, голова партії Слуга народу: Рассчитывали на то, чтобы сменить элиту. Мы ее сменили. Дальше - не было задачи.
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11.10.2021 15:04 Відповісти
с задачей справились на 5+. новая ылита оправлает ожидания голосовавших дол...****
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11.10.2021 15:07 Відповісти
ну дык большевики в 1917 точно то же делали-меняли элиту...и то же на примерно таких же лиц
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11.10.2021 15:09 Відповісти
Найшла кого питати. Корнієнко такий же випадковий
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11.10.2021 15:13 Відповісти
токсичный для всех?
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11.10.2021 15:07 Відповісти
А что удивидельного?Первый номер в партии зеленых отбросов.Худшии из худших или лучший из худших.
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11.10.2021 15:12 Відповісти
классно сказано - не планирует присоединятся.... предложений не было ))))))
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11.10.2021 15:10 Відповісти
Невловимий Джо...
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11.10.2021 15:26 Відповісти
Так оно и понятно. Что-то я не встречал вакансий: " В депутатскую фракцию срочно требуется продуманная нэрпа".
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11.10.2021 15:31 Відповісти
А кто это такой?
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11.10.2021 15:37 Відповісти
Дімасіку сказали сидіти на попі рівно, бо в іншому випадку - бай-бай депутатський мандат.
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11.10.2021 16:16 Відповісти
в Разумкова є своя група в Раді, цілком може створити фракційну групу.
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11.10.2021 16:19 Відповісти
 
 