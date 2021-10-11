Разумков не планує приєднуватися до фракцій або груп у Раді: "Пропозицій не було"

Позафракційний народний депутат Дмитро Разумков, якого раніше відкликали з посади Голови Верховної Ради, не планує приєднуватися до депутатських фракцій або груп у парламенті.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ні, таких пропозицій не було. Приєднуватися до інших депутатських фракцій і груп я не планую", - зазначив політик.

Також читайте: Разумков відповів Арахамії на слова про можливість позбавлення мандата: "Це погано закінчиться"