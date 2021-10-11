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Разумков не планує приєднуватися до фракцій або груп у Раді: "Пропозицій не було"
Позафракційний народний депутат Дмитро Разумков, якого раніше відкликали з посади Голови Верховної Ради, не планує приєднуватися до депутатських фракцій або груп у парламенті.
Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ні, таких пропозицій не було. Приєднуватися до інших депутатських фракцій і груп я не планую", - зазначив політик.
Топ коментарі
+9 Игорь Васечкин #488879
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+6 Гыг с Вами
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+5 olele
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