УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9516 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
3 497 20

У Харкові терміново розгорнули майже 500 ліжко-місць для хворих на COVID-19

У Харкові терміново розгорнули майже 500 ліжко-місць для хворих на COVID-19

Понад 1,5 тис. ліжко-місць для хворих на коронавірусну інфекцію розгорнули в харківських міських лікарнях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сьогодні, 11 жовтня, повідомила журналістам заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, цими вихідними в Харкові терміново відкрили 300 ліжок у лікарні №8 та 190 додаткових місць у лікарні №18, де тепер - 240 ліжок для хворих на COVID-19.

Віцемер зазначила, що лікарня №18 почала приймати хворих на нові місця вчора ввечері, а лікарня №8 - сьогодні вранці. Вона повідомила, що у лікарню №8, як медичний заклад кардіологічного профілю, направлятимуть хворих не тільки з коронавірусом, а ще й з так званими "ковідними інфарктами".

Заступниця міського голови наголосила, що у зв'язку з розширенням ліжкового фонду в місті необхідно сформувати додаткові ковідні бригади медиків, тому на роботу запрошують лікарів.

Читайте: Тотального локдауну може не бути, він оголошуватиметься регіональною владою, - "слуга народу" Радуцький

Зазначимо, що тепер хворих на COVID-19 в Харкові приймають шість міських лікарень - №8, 13, 17, 18 і 25, а також пологовий будинок №2. Загалом розгорнуто понад 1,5 тис. ліжок. За словами Світлани Горбунової-Рубан, вільні місця є в лікарнях №8, 17, 18 і в пологовому будинку.

Всього госпіталізовано 901 людину, у реанімації - 52 пацієнти. Стаціонарну допомогу надають усім, хто її потребує.

Автор: 

Харків (5625) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Так 98% госпитализированных с КОВИДом - антиваксеры.
показати весь коментар
11.10.2021 15:14
+7
показати весь коментар
11.10.2021 15:08
+3
А антиваксеры еще и не довольны - с ними нянчатся, 500 коек организовали, а они никак не выйдут из своих истерий
показати весь коментар
11.10.2021 15:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А антиваксеры еще и не довольны - с ними нянчатся, 500 коек организовали, а они никак не выйдут из своих истерий
показати весь коментар
11.10.2021 15:05 Відповісти
А в Одесі та області нічого не роблять для збільшення койомісць для хворих на ковід. Місцева влада саботує всю роботу. Потрібно ввести в Одесі та Одеській області пряме Президентське управління і призначити військово-цивільні адміністрації.
показати весь коментар
11.10.2021 15:12 Відповісти
Так 98% госпитализированных с КОВИДом - антиваксеры.
показати весь коментар
11.10.2021 15:14 Відповісти
97%. Не обижай принципиальных. Антиваки за 1% пасть порвут, маргалы выколют.
показати весь коментар
11.10.2021 15:57 Відповісти
Под кислородиком сильно не заборзеют
показати весь коментар
11.10.2021 16:19 Відповісти
Зачем опять врёшь.

"Коби Хавив директор больницы Герцог в Иерусалиме, на израильском канале Chanel 13 (один из самых популярных телеканалов в Израиле) сказал, что 95% тяжелых пациентов вакцинированы, 85-90% госпитализаций приходится на полностью вакцинированных людей."
показати весь коментар
11.10.2021 18:04 Відповісти
Ты мне еще кедми процитируй - говнокомандующего диванных войск шабатного легиона
показати весь коментар
11.10.2021 18:29 Відповісти
відверта брехня
показати весь коментар
11.10.2021 20:15 Відповісти
Може пряме міжгалактичне, що ти мелешь.
показати весь коментар
11.10.2021 15:33 Відповісти
если возмет под контроль - пиши-пропало!
показати весь коментар
11.10.2021 15:35 Відповісти
Якщо ввести президентське управління в Одеській області, то буде як з Ярославом Журавлем, який помер поранений в сірій зоні під особистим контролем Зеленського.
показати весь коментар
11.10.2021 15:45 Відповісти
валера тебя распутали или уроки сделал,низачет, день считай прогулял, поэтому не тужся, завтра шоб как штык на смене был
показати весь коментар
11.10.2021 16:27 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 15:08 Відповісти
В оккупированном Донецке показали на https://www.unian.net/war/trupy-kladut-pryamo-na-pol-v-set-slili-zhutkoe-video-iz-bolnicy-v-okkupirovannom-donecke-novosti-donbassa-11573164.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel видео , как больницы "справляются" с коронавирусом - трупы умерших пациентов уже негде хранить. Тела людей "складируют" прямо на полу в коридоре
показати весь коментар
11.10.2021 15:48 Відповісти
Похожая картина в НИИ им. Малой. Третий этаж кардиологическое отделение закрыт. Готовы к наплыву антиваков, желающих поправить свой эстэстный иммунитет.
показати весь коментар
11.10.2021 16:00 Відповісти
Та эта клиника давно полупустая уже. Хотя место хорошее подъехать итд. Реанимация на 1 этаже. Дело ведь в медперсонале и диагностической аппаратуре. Тут дрова. С бюджета столько упёрто городского что можно было за 10 лет укомплектовать все городские больницы а районные закрыть. Там нищета была с 90гг.
показати весь коментар
11.10.2021 17:00 Відповісти
Найбільш ватне, найбільш російськомовне і антивакцинаторське місто України
показати весь коментар
11.10.2021 17:34 Відповісти
Где ИХ ВЛАСТЬ СИЛЬНА там и больше уколов зонтиком. Просыпайся.
показати весь коментар
11.10.2021 18:37 Відповісти
 
 