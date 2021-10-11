У Харкові терміново розгорнули майже 500 ліжко-місць для хворих на COVID-19
Понад 1,5 тис. ліжко-місць для хворих на коронавірусну інфекцію розгорнули в харківських міських лікарнях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сьогодні, 11 жовтня, повідомила журналістам заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
За її словами, цими вихідними в Харкові терміново відкрили 300 ліжок у лікарні №8 та 190 додаткових місць у лікарні №18, де тепер - 240 ліжок для хворих на COVID-19.
Віцемер зазначила, що лікарня №18 почала приймати хворих на нові місця вчора ввечері, а лікарня №8 - сьогодні вранці. Вона повідомила, що у лікарню №8, як медичний заклад кардіологічного профілю, направлятимуть хворих не тільки з коронавірусом, а ще й з так званими "ковідними інфарктами".
Заступниця міського голови наголосила, що у зв'язку з розширенням ліжкового фонду в місті необхідно сформувати додаткові ковідні бригади медиків, тому на роботу запрошують лікарів.
Зазначимо, що тепер хворих на COVID-19 в Харкові приймають шість міських лікарень - №8, 13, 17, 18 і 25, а також пологовий будинок №2. Загалом розгорнуто понад 1,5 тис. ліжок. За словами Світлани Горбунової-Рубан, вільні місця є в лікарнях №8, 17, 18 і в пологовому будинку.
Всього госпіталізовано 901 людину, у реанімації - 52 пацієнти. Стаціонарну допомогу надають усім, хто її потребує.
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