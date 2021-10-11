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Новини Боротьба з коронавірусом
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Через 2-3 місяці після щеплення російським "Спутником" українці з окупованих територій можуть зробити щеплення дозволеною вакциною, - Радуцький

Через 2-3 місяці після щеплення російським

Громадяни України, які живуть на окупованих територіях Донбасу, можуть зробити щеплення від коронавірусу на підконтрольній Україні території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава парламентського комітету охорони здоров'я, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Найкращий варіант, щоб жителі ОРДЛО приїхали в Україну робити щеплення для того, щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я", — повідомив голова комітету.

Він також розповів, куди потрібно звернутися, і які документи повинні мати при собі жителі ОРДЛО, якщо збираються вакцинуватися на підконтрольній території.

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"Всі громадяни України, незважаючи на те, на якій території вони живуть - вони громадяни України... Вони повинні прибути на територію України, підконтрольну територію України, і в офіційних пунктах щеплення пройти вакцинацію. Ніяких проблем для того немає. У них повинен бути з собою ідентифікаційний код, паспорт і все...я кажу не до сімейного лікаря звернутися, а в центри вакцинації, це дуже різні речі", — зазначив Радуцький.

Голова Комітету ВР також повідомив, в яких найближчих від лінії розмежування населених пунктах є такі центри вакцинації.

"На пунктах пропуску їх (центрів вакцинації - ред.) немає, але є в Краматорську, в Маріуполі... Потрібно доїхати, їх пропустять, вони громадяни України", - повідомив він.

Михайло Радуцький повідомив, що в Україні немає можливості вакцинувати людей вакциною російського виробництва "Супутник V".

"Ця вакцина заборонена, ми можемо вакцинувати тільки дозволеними у світі вакцинами, а що таке "Спутник V"... я навіть не знаю, який там склад, і як я можу коментувати те, чого не існує?",- підкреслив експерт.

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Крім того, він повідомив, що робити, якщо перша доза вакцини від коронавірусу була саме російською, чи можна робити ревакцинацію іншою вакциною.

"Я не знаю, як може працювати "Спутник V" з іншими вакцинами. Але, якщо минуло два-три місяці, то людина може робити щеплення знову першою, другою дозою вакцин, які дозволені в Україні", - підкреслив Радуцький.

Автор: 

вакцина (4419) окупація (6717) Донбас (22356) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+5
Чуваку похоже в оффшор капает с каждой уколотой дозы...от того и такое рвение...
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11.10.2021 15:18
+5
А може їх прямо біля лінії розмежування вакцінувати. Там зробити центри і не пускати їх на загальні центри в населені пункти. Бо не одна добра справа ще не минула покарання.
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11.10.2021 15:27
+4
...кто останется жив
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11.10.2021 15:11
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11.10.2021 15:11 Відповісти
Геленджикский «обнуленыш» (по заявлению 46-го Президента США мистера Джо Байдена - «УБИЙЦА») настойчиво предлагает Украине «С любовью из России!» использовать для прививки от лёгочной чумы (Ковида-19) только российскую вакцину «Спутник», мотивируя тем, что медицинская спецлаборатория Лубянки имеет длительный и успешный опыт таких прививок на Александре Литвиненко, Викторе Ющенко, семьи Скрипалей и Алексее Навальном. Российская вакцина, это кремлевская рулетка, а точнее добровольная эфтаназия.

Из Киева сообщили, что Верховная Рада освободила производителей вакцин против коронавируса от любых последствий прививок, в том числе и летальных. За соответствующий законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 №5247 проголосовали 238 зеленых депутатов. Этот Закон предусматривает освобождение производителя или владельца регистрационного свидетельства вакцины от COVID-19 от ответственности за любые последствия после прививки этим препаратом.
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11.10.2021 15:12 Відповісти
Ах,пойлемте Буратино, поскорей в странц чудес-
Пьеро сделали вакцину- был в гробу, уже воскрес!
И с Алисой кот незрячий деньги быстро сосчитал-
Ну еще бы! Буратино на вакцину деньги дал!,,,
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11.10.2021 18:07 Відповісти
...кто останется жив
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11.10.2021 15:11 Відповісти
Какой добрій дяденька сидит на закупках вакцині! Все о людях да о людях думает!!!
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11.10.2021 15:11 Відповісти
А когда детям делают комплекс обязательных вакцинаций, их никто не закупает, или что? Почему там ты не верещишь?
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11.10.2021 15:13 Відповісти
Истина определяется зрением и временем, а ложь- поспешностью и неопределенностью....
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11.10.2021 18:13 Відповісти
Да. Вот в недавнем времени тут же на Цензоре была инфа, как шизоидные антиваксеры сделали своего младенца парализованным инвалидом просто отказавшись его вакцинировать.
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11.10.2021 18:34 Відповісти
кому пандемия ( читай война) - а кому гЭшЭфты....

п.с
и это, а ото радуцьке - его посадют , или как ...
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11.10.2021 15:14 Відповісти
на який? нехай з тим лайном і живуть) якщо звичайно виживуть)
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11.10.2021 15:14 Відповісти
скажут - жителей ОРДЛО вакцинировали. Попробуй проверь А вакцину продадут за нал в тоже ОРДЛО
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11.10.2021 15:26 Відповісти
Чуваку похоже в оффшор капает с каждой уколотой дозы...от того и такое рвение...
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11.10.2021 15:18 Відповісти
Пусть и дальше Спутником или новичком ширяются.
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11.10.2021 15:20 Відповісти
А зачем это надо? Они ширнулись спутником ( неизвестно что там в нем) здохнут через какое то время, а свёрнут на пфайзер? Это ж как всегда.
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11.10.2021 16:07 Відповісти
какие такие украинцы с оккупированных территорий ? Украинцы в ОРДЛО это те бабки и дедки, что через линию в Украину за пенсиями скакали? Так КПВВ закрыты уже сколько? Может это те "украинцы", что в Ростове за ЕдРо голосовали?
Если в Лугандоне и остались сторонники Украины, то они точно не поедут за прививкой. Дурных нет на подвале оказаться.
Так что все это голимый разводняк для лохов
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11.10.2021 15:24 Відповісти
Даунбасскую вату только кислым борщом в пятку
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11.10.2021 15:24 Відповісти
А може їх прямо біля лінії розмежування вакцінувати. Там зробити центри і не пускати їх на загальні центри в населені пункти. Бо не одна добра справа ще не минула покарання.
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11.10.2021 15:27 Відповісти
А где этот украинец налоги платит?Какого фига этот благодать тратит мои бабки?
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11.10.2021 15:40 Відповісти
Ну все жители Украины уже привиты, вакцины киснут в холодильниках... Ну тогда да, можно лугандонцев начинать прививать.
"На пунктах пропуска их (центров вакцинации. - Ред.) нет, но есть в Краматорске, в Мариуполе... Нужно доехать, их пропустят, они граждане Украины".
И катайся, зараза, по Украине...
Что за дебилизм? Следующие на очереди рашистские оккупанты?
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11.10.2021 15:41 Відповісти
Через 2-3 місяці російська вакцина схоже, буде схвалено ВОЗ.
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11.10.2021 15:45 Відповісти
Не будет . Вакцинированные спутником болеют также как и не вакцинированные - ФУФЛОМИЦИН
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11.10.2021 16:10 Відповісти
Честно сказать, ни в одной стране вакцинация проблему коронавируса не сняла, в не зависимости от вакцины. И в США с их "Пфайзером" по 100 000 заболевших и 2 000+ умерших в день. И в Англии с "Астра Зенекой" заболевают под 40 000 в день. Разве что смертность стала ниже. Так что все вакцины не без греха.

Кстати в РФ Спутником ещё попробуй уколись. Чаще используется вакцина "Коронавак". Спутник идёт на экспорт.
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15.10.2021 20:14 Відповісти
😀😀😀

Як перевірити адекватність співрозмовника?
Спитайте чи він вакцинований
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15.10.2021 20:31 Відповісти
А я честно, пытался (собственно Спутником). Но врачи запретили. У меня аутоиммунное заболевание, и мне вообще нельзя воздействовать на иммунитет.
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15.10.2021 21:22 Відповісти
Да к тому же я уже переболел коронавирусом, и у меня есть антитела.
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15.10.2021 21:23 Відповісти
Продолжайте эксперимент дальше . Но обязательно описывайте ваше состояние
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15.10.2021 22:09 Відповісти
Мои родители вакцинировались. (но не Спутником а какой то из двух других отечественных). Мать заболела коронавирусом - но в лёгкой форме. Отец контактируя с нею - не заболел. Преподаватель вакцинировался (тоже не Спутником). Ему было крайне не приятно, но коронавирусом за пол года не заболел. Один знакомый получил инсульт через 2 месяца после прививки (не знаю на сколько связано). В общем немало знакомых вакцинировано. Некоторые болели и даже тяжело, но от коронавируса никто из вакцинированных не умирал.
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15.10.2021 22:37 Відповісти
А у моих знакомых умирали родители . Так что экспериментируйте себе на здоровье , НО БЕЗ АНТИВАКЦИННОЙ АГИТАЦИИ
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15.10.2021 22:42 Відповісти
Я не агитирую против прививок. Я говорю что у всех есть недостатки, и абсолютной защиты не даёт никакая.
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15.10.2021 23:12 Відповісти
Прививки как-то уменьшат смертность- надеюсь Вы это понимаете
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15.10.2021 23:20 Відповісти
Люди до семейного врача записаться не могут : не хватает врачей! А как прививку , так палкой гонят! Спасибо Супрун, чтобы ей покоя не знать!
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11.10.2021 20:00 Відповісти
Не надо трандеть, к семейному, да и вообще к любому(при наличии направления от семейного) врачу, всегда записуюсь без проблем.
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11.10.2021 21:30 Відповісти
Наш семейній уволился, ее пациентов другие не хотят брать , у самих перебор ... Расскажи мне реальность, умник!
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12.10.2021 18:09 Відповісти
Не всі живуть там де ви. У великої частини населення немає таких проблем як у вас.

Така реальність.
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14.10.2021 21:58 Відповісти
Киев? У остальных так!
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14.10.2021 23:10 Відповісти
У кого? Де ви живете?
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15.10.2021 20:02 Відповісти
Не вижу проблемы в заключении договора с любым семейным врачом или у вас всего одна поликлиника? Мне 67 и к таким годам мы почти все наживаем множество хронических болячек. Приходится часто обращаться к семейному и никогда я не испытывал с этим трудностей и проблем. Как тебе такая реальность, умник?
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12.10.2021 20:34 Відповісти
Наскільки я зрозумів із спілкування в коментарях тут на сайті. Як мінімум Київ є дуже перенаселеним порівняно із офіційними даними, а тому справді є проблема в деяких районах із відсутністю там закладів і сімейних в достатній кількості.

Хоча в обласних центрах чи тим більше в малих містечках проблем із записом немає.
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14.10.2021 22:01 Відповісти
Я живу в маленьком містечку! Кожен лікар має понаднормову кількість пациєнтів ! Зараз один звільнився і ніхто не хоче брати додаткових! Луганська область, м. Сватове. Черги неймовірні кожен день, бо кожен день я туди навідуюся...
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15.10.2021 20:24 Відповісти
Окей. Лікарів немає таке можливо в цьому регіоні. Там наскільки я чув завжди життя не було.

Але що таке "черги кожен день" і для чого навідуватись в лікарню?

Ось цього я не розумію.

Вам пощастило що я застав старі часи, бо молодь із мого регіону вас не зрозуміє. У нас на заході України електронна черга. Приходиш за 5 хвилин до назначеного часу і ніяких проблем.

Чому ваша лікарня не підключилась до якоїсь із систем? Їх же зараз цілий зоопарк... Навіть якщо у вас немає ПК, хоча ви тут пишите коментарі , то електронну чергу це не відміняє і вас в неї можуть внести по телефону.

Дивно все це, похоже чи то на саботаж чи то на диверсію.
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15.10.2021 20:45 Відповісти
 
 