Через 2-3 місяці після щеплення російським "Спутником" українці з окупованих територій можуть зробити щеплення дозволеною вакциною, - Радуцький
Громадяни України, які живуть на окупованих територіях Донбасу, можуть зробити щеплення від коронавірусу на підконтрольній Україні території.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава парламентського комітету охорони здоров'я, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.
"Найкращий варіант, щоб жителі ОРДЛО приїхали в Україну робити щеплення для того, щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я", — повідомив голова комітету.
Він також розповів, куди потрібно звернутися, і які документи повинні мати при собі жителі ОРДЛО, якщо збираються вакцинуватися на підконтрольній території.
"Всі громадяни України, незважаючи на те, на якій території вони живуть - вони громадяни України... Вони повинні прибути на територію України, підконтрольну територію України, і в офіційних пунктах щеплення пройти вакцинацію. Ніяких проблем для того немає. У них повинен бути з собою ідентифікаційний код, паспорт і все...я кажу не до сімейного лікаря звернутися, а в центри вакцинації, це дуже різні речі", — зазначив Радуцький.
Голова Комітету ВР також повідомив, в яких найближчих від лінії розмежування населених пунктах є такі центри вакцинації.
"На пунктах пропуску їх (центрів вакцинації - ред.) немає, але є в Краматорську, в Маріуполі... Потрібно доїхати, їх пропустять, вони громадяни України", - повідомив він.
Михайло Радуцький повідомив, що в Україні немає можливості вакцинувати людей вакциною російського виробництва "Супутник V".
"Ця вакцина заборонена, ми можемо вакцинувати тільки дозволеними у світі вакцинами, а що таке "Спутник V"... я навіть не знаю, який там склад, і як я можу коментувати те, чого не існує?",- підкреслив експерт.
Крім того, він повідомив, що робити, якщо перша доза вакцини від коронавірусу була саме російською, чи можна робити ревакцинацію іншою вакциною.
"Я не знаю, як може працювати "Спутник V" з іншими вакцинами. Але, якщо минуло два-три місяці, то людина може робити щеплення знову першою, другою дозою вакцин, які дозволені в Україні", - підкреслив Радуцький.
Будь ласка, зачекайте...
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Из Киева сообщили, что Верховная Рада освободила производителей вакцин против коронавируса от любых последствий прививок, в том числе и летальных. За соответствующий законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 №5247 проголосовали 238 зеленых депутатов. Этот Закон предусматривает освобождение производителя или владельца регистрационного свидетельства вакцины от COVID-19 от ответственности за любые последствия после прививки этим препаратом.
Пьеро сделали вакцину- был в гробу, уже воскрес!
И с Алисой кот незрячий деньги быстро сосчитал-
Ну еще бы! Буратино на вакцину деньги дал!,,,
п.с
и это, а ото радуцьке - его посадют , или как ...
Если в Лугандоне и остались сторонники Украины, то они точно не поедут за прививкой. Дурных нет на подвале оказаться.
Так что все это голимый разводняк для лохов
"На пунктах пропуска их (центров вакцинации. - Ред.) нет, но есть в Краматорске, в Мариуполе... Нужно доехать, их пропустят, они граждане Украины".
И катайся, зараза, по Украине...
Что за дебилизм? Следующие на очереди рашистские оккупанты?
Кстати в РФ Спутником ещё попробуй уколись. Чаще используется вакцина "Коронавак". Спутник идёт на экспорт.
Як перевірити адекватність співрозмовника?
Спитайте чи він вакцинований
Така реальність.
Хоча в обласних центрах чи тим більше в малих містечках проблем із записом немає.
Але що таке "черги кожен день" і для чого навідуватись в лікарню?
Ось цього я не розумію.
Вам пощастило що я застав старі часи, бо молодь із мого регіону вас не зрозуміє. У нас на заході України електронна черга. Приходиш за 5 хвилин до назначеного часу і ніяких проблем.
Чому ваша лікарня не підключилась до якоїсь із систем? Їх же зараз цілий зоопарк... Навіть якщо у вас немає ПК, хоча ви тут пишите коментарі , то електронну чергу це не відміняє і вас в неї можуть внести по телефону.
Дивно все це, похоже чи то на саботаж чи то на диверсію.