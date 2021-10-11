Група офшорів, пов'язана з "Кварталом-95", могла допомагати Коломойському вимивати гроші з "Приватбанку", - журналістка Бабінець

Офшорні фірми президента Володимира Зеленського та його соратників могли допомагати олігарху Ігорю Коломойському вимивати гроші з "Приватбанку".

Про це журналістка Анна Бабінець повідомила в інтерв'ю "Детектор Медіа", інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене найбільшим відкриттям стала співпраця з Коломойським. Завдяки тим документам, що ми познаходили, в мене таке враження, що група офшорів, пов’язана з "Кварталом", могла допомагати вимивати гроші з "Привату". Офшори були додатковим відмивочним вузлом. Очевидно, що поки не буде відповідей і коментарів Зеленського, Коломойського, і до заяв із боку офіційного розслідування ми не можемо це стверджувати, але картина має такий вигляд: вони почали співпрацювати й через цей вузол могли пройти брудні гроші з "Приватбанку"", - зазначила Бабінець.

За її словами, якщо інформація повністю підтвердиться, це означає, що президент Володимир Зеленський перебуває в прямій залежності від олігарха Ігоря Коломойського.

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"Чи розуміли вони, що робили, чи не розуміли, - це запитання, на які вони мають відповідати. Але якщо так, вражає, в який залежності перебуває президент від Коломойського. І це історія не просто з минулого: спільні темні справи в минулому можуть впливати на теперішнє й майбутнє. Ми повинні розуміти, що йдеться про президента й одного з найвпливовіших олігархів. І між ними досі є стосунки, п’ять років навколо "Привату" тривають суди, і це може сильно впливати на дії президента. Це все ніби було в повітрі, але коли ти бачиш фірми, транзакції, покрокову історію, то думаєш: "Ого, то в нас може бути сильний вплив олігарха на президента"", - зазначила журналістка.

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Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Володимир Зеленський ніяк не відреагував на оприлюднену інформацію. Замість нього "Офшор 95" прокоментував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, а також голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Їхні аргументи загалом звелися до того, що реєструвати свій бізнес в офшорах - це нормально.