Група офшорів, пов'язана з "Кварталом-95", могла допомагати Коломойському вимивати гроші з "Приватбанку", - журналістка Бабінець
Офшорні фірми президента Володимира Зеленського та його соратників могли допомагати олігарху Ігорю Коломойському вимивати гроші з "Приватбанку".
Про це журналістка Анна Бабінець повідомила в інтерв'ю "Детектор Медіа", інформує Цензор.НЕТ.
"Для мене найбільшим відкриттям стала співпраця з Коломойським. Завдяки тим документам, що ми познаходили, в мене таке враження, що група офшорів, пов’язана з "Кварталом", могла допомагати вимивати гроші з "Привату". Офшори були додатковим відмивочним вузлом. Очевидно, що поки не буде відповідей і коментарів Зеленського, Коломойського, і до заяв із боку офіційного розслідування ми не можемо це стверджувати, але картина має такий вигляд: вони почали співпрацювати й через цей вузол могли пройти брудні гроші з "Приватбанку"", - зазначила Бабінець.
За її словами, якщо інформація повністю підтвердиться, це означає, що президент Володимир Зеленський перебуває в прямій залежності від олігарха Ігоря Коломойського.
"Чи розуміли вони, що робили, чи не розуміли, - це запитання, на які вони мають відповідати. Але якщо так, вражає, в який залежності перебуває президент від Коломойського. І це історія не просто з минулого: спільні темні справи в минулому можуть впливати на теперішнє й майбутнє. Ми повинні розуміти, що йдеться про президента й одного з найвпливовіших олігархів. І між ними досі є стосунки, п’ять років навколо "Привату" тривають суди, і це може сильно впливати на дії президента. Це все ніби було в повітрі, але коли ти бачиш фірми, транзакції, покрокову історію, то думаєш: "Ого, то в нас може бути сильний вплив олігарха на президента"", - зазначила журналістка.
Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
Володимир Зеленський ніяк не відреагував на оприлюднену інформацію. Замість нього "Офшор 95" прокоментував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, а також голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Їхні аргументи загалом звелися до того, що реєструвати свій бізнес в офшорах - це нормально.
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Судді в Лондоні дурніші за Иваноффых?
Значит Кломойские не воровал деньги физических лиц!
Он воровал украденные деньги из бюджета Украины!
Порошенко, Гонтарева и Сеня,гонят валюту в банк - квартет по выводу помощи Запада из Украины!
Но до этого должно произойти еще одно важное событие - исчезнуть день со счетов простых украинцев! А этого как раз и не было! Причина -следствие нарушено!
Так от чего нас спасали то?
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/22/647258/ https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/22/647258/
Тому що вчасно забрали банк в злодіїв.
Читайте те, що я вам показала.
Если это не так, то укажите, где именно в статье указано что своевременно забрали банк у злодеев! Я это вижу по другому. 4 жулика разругались во время аферы.
Во вторых, в Вашей же статье указаны миллионы и 2 проверки именно с 2015, а речь идет о миллиардах! "Приватбанк Латвії також заявив, що його римська філія відмила всього 23 мільйони євро, а не 110, як казали італійські можновладці."
Вот Вам https://biz.censor.net/columns/3252089 и подумайте, все ли так, как Вы видите в розовых очках насчет Порошенко?
А от про виведення з банку грошей вкладників написано в статті.
Читайте.
Но, у него в соучастниках в разное время были разные люди! И воровал он деньги не обычных людей! От аферы в 2016 пострадали Суркисы, кстати, но не Петров из Криножопля какого то.
Михась, дружбан Кличко, воровал деньги обычных людей и из бюджета Киева, а Коломойский воровал деньги исключительно из бюджета страны в кооперации с властьимущими!
Такова моя мысль.
https://privatbank.ua/ru/news/2021/2/3/1376 Коломойский судится в Англии насчет легитимности того, что у него отобрали Приват в 2016 на законных основаниях, или нет. Суммы его проигрыша в суде исчисляются всего несколькими миллионами фунтов. Суд еще не окончен. Общая сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 года по февраль 2022 года. А украл то он с десяток миллиардов!
Коли каломой втік з Європи в Ізраїль, шоб вийти з-під юрисдикції лондонського суду, суд за позовом каломоя виніс рішення з цього приводу. І заодно констатував мільярдні збитки.
І це ще не кінцеві висновки.
"Несмотря на то, что судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий на сумму примерно от 329 млн до 1,2 млрд долларов, он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров", - говорится в сообщении "ПриватБанка".
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-46318873
В Привате держало деньги почти все население Украины. Потому что это был самый удобный и передовой банк на то время и открыть там счет мог себе позволить любой гражданин Украины, а не только олигархи. И ни один счет в Привате не обнулился по вине воровства Коломойского.
Странное такое воровство без воровства, как тут нам пытаются навязать. Точнее деньги украли, но бюджетые а не физических лиц!
Зато потом,нам сказали, что нас обокрали и нас всех, оказывается, надо спасать!
И вот после этого я как то сразу ощутил, что доллар стоит в 3 раза дороже со всеми вытекающими!
Дивіться досить логічні пояснення Пояркова https://www.youtube.com/watch?v=T6Ux6imu-dE&ab_channel=%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%D1%81%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC
Может быть на волне негодования стоит запретить любые офшоры в Украине?!
Лично я только за!
Деньги - это кровь экономики. Не заткнув пробоину в виде офшоров, наш корабль Украина будет терять деньги, новые производства и рабочие места...
Депутаты и чиновники будут против. Потому что они - олигархическая Система Украины!
Петя не одобрит.