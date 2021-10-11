Речниця уряду Німеччини Деммер про нормандську зустріч до кінця повноважень Меркель: "Зараз нічого анонсувати"

У Берліні не можуть назвати можливу дату зустрічі лідерів "нормандської четвірки" - очної або віртуальної.

Про це заявили представники федерального уряду на брифінгу в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Графік канцлера на наступний тиждень ми завжди оприлюднюємо в п’ятницю тижня попереднього. Наразі я не маю що анонсувати", - зазначила речниця уряду Ульріке Деммер.

Представник МЗС Крістоф Бургер додав, що переговори, зокрема у "нормандському форматі", відбуваються постійно, але також не зміг назвати точних дат можливих зустрічей найближчим часом.

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Раніше з’явилися повідомлення про те, що канцлер ФРН Ангела Меркель до завершення нею повноважень після призначення нового уряду планує провести черговий саміт у "нормандському форматі".

Два тижні тому керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що було б справедливо провести саміт лідерів "нормандської четвірки" до кінця каденції Меркель, яка дуже багато зробила для цього процесу. Лідери ФРН і Франції готові до зустрічі.

Останній саміт керівників України, Німеччини, Франції та Росії пройшов у Парижі в грудні 2019 року. Наступний планувався на квітень 2020-го у Берліні, але так і не відбувся.