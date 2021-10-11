Речниця уряду Німеччини Деммер про нормандську зустріч до кінця повноважень Меркель: "Зараз нічого анонсувати"
У Берліні не можуть назвати можливу дату зустрічі лідерів "нормандської четвірки" - очної або віртуальної.
Про це заявили представники федерального уряду на брифінгу в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Графік канцлера на наступний тиждень ми завжди оприлюднюємо в п’ятницю тижня попереднього. Наразі я не маю що анонсувати", - зазначила речниця уряду Ульріке Деммер.
Представник МЗС Крістоф Бургер додав, що переговори, зокрема у "нормандському форматі", відбуваються постійно, але також не зміг назвати точних дат можливих зустрічей найближчим часом.
Раніше з’явилися повідомлення про те, що канцлер ФРН Ангела Меркель до завершення нею повноважень після призначення нового уряду планує провести черговий саміт у "нормандському форматі".
Два тижні тому керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що було б справедливо провести саміт лідерів "нормандської четвірки" до кінця каденції Меркель, яка дуже багато зробила для цього процесу. Лідери ФРН і Франції готові до зустрічі.
Останній саміт керівників України, Німеччини, Франції та Росії пройшов у Парижі в грудні 2019 року. Наступний планувався на квітень 2020-го у Берліні, але так і не відбувся.
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