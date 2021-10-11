10 жовтня зафіксували рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги: Це пов'язано з новою хвилею COVID-19

10 жовтня кількість звернень за номером 103 досягла рекордних показників - понад 44 тис. викликів за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

На цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та госпіталізації пацієнтів.

В першу чергу це пов'язано з новою хвилею коронавірусної хвороби COVID-19. У МОЗ додали, що звертатися по екстрену медичну допомогу потрібно за наявності конкретних станів і симптомів.

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"Якщо ви відчуваєте біль в грудній клітці, задишку в стані спокою або будь-які ознаки дихальної недостатності варто відразу телефонувати на 103. Зокрема підставами для виклику "швидкої" є сатурація менше 92%, яку можна виміряти в домашніх умовах за допомогою пульсоксиметра, порушення свідомості та інші ознаки, які загрожують життю і свідчать про критичний стан", - підкреслив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Міністр пояснив, що в разі появи симптомів захворювання COVID-19 варто відразу повідомляти свого сімейного лікаря. Саме він повинен надати рекомендації і визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.