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Новини Коронавірус і карантин
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10 жовтня зафіксували рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги: Це пов'язано з новою хвилею COVID-19

10 жовтня зафіксували рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги: Це пов'язано з новою хвилею COVID-19

10 жовтня кількість звернень за номером 103 досягла рекордних показників - понад 44 тис. викликів за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

На цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та госпіталізації пацієнтів.

В першу чергу це пов'язано з новою хвилею коронавірусної хвороби COVID-19. У МОЗ додали, що звертатися по екстрену медичну допомогу потрібно за наявності конкретних станів і симптомів.

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"Якщо ви відчуваєте біль в грудній клітці, задишку в стані спокою або будь-які ознаки дихальної недостатності варто відразу телефонувати на 103. Зокрема підставами для виклику "швидкої" є сатурація менше 92%, яку можна виміряти в домашніх умовах за допомогою пульсоксиметра, порушення свідомості та інші ознаки, які загрожують життю і свідчать про критичний стан", - підкреслив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Міністр пояснив, що в разі появи симптомів захворювання COVID-19 варто відразу повідомляти свого сімейного лікаря. Саме він повинен надати рекомендації і визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) швидка (267) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
10 октября зафиксировали рекордное количество звонков в скорую помощь: Это связано с новой волной COVID-19 Источник:

10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей - более 44 тыс. вызовов за сутки. Источник:

А я думаю що це пов язано з відсутністю горячого опалення у квартирах і собачим холодом на вулиці
Скоро смерть від срачки будуть трактувати як смерть від короновірусу
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11.10.2021 15:46
+4
Антипрививочники! Плотнее держите строй!
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11.10.2021 15:43
+3
Штабель
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11.10.2021 16:23
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Антипрививочники! Плотнее держите строй!
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11.10.2021 15:43 Відповісти
Штабель
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11.10.2021 16:23 Відповісти
10 октября зафиксировали рекордное количество звонков в скорую помощь: Это связано с новой волной COVID-19 Источник:

10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей - более 44 тыс. вызовов за сутки. Источник:

А я думаю що це пов язано з відсутністю горячого опалення у квартирах і собачим холодом на вулиці
Скоро смерть від срачки будуть трактувати як смерть від короновірусу
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11.10.2021 15:46 Відповісти
Все уже придумано до нас

Пронос може бути симптомом COVID-1 https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
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11.10.2021 15:50 Відповісти
Нічого дивного, скоро гречку будуть роздавати за те щоб люди вакцинувались, бо це дуже актуально і гарне життя без цього ніколи не настане
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11.10.2021 15:53 Відповісти
Зачем? У Украины появился шанс избавиться от идиотов
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11.10.2021 16:25 Відповісти
Не думаю що між вакцинацієй і здоровлям можно ставити знак =
Так що це видавання бажаного за дійсне. Поки людина не слідкує за своїм
здоровлям, доти здоровля у людині не з явиться.
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11.10.2021 20:27 Відповісти
Можно ставить знак равенства между вакцинация=жизнь. Несколько дней назад шизоиды-антиваксеры запретили вакцинировать своего ребенка и он стал парализованным инвалидом на всю жизнь. НЕ вакцинированным парализованным инвалидом. На всю жизнь.
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11.10.2021 20:33 Відповісти
Можно ставити із за того що десь хтось як сказали по ТБ щось не зробив ?
Ти в МММ участі не приймав випадково?
Запамя тай - вакцини це не синонім слова здоровля, доки не будеш слідкувати
за своїм здоровлям і не перестанеш палити, бухати, жрати фаст фуд і інше лайно,
здоровля в тебе не з явиться, і ніяка вакцина тобі не допоможе.
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11.10.2021 20:36 Відповісти
Хочешь сказать, что ты не веришь в полиомиелит? Тогда ты точно участвовал в МММ
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11.10.2021 20:48 Відповісти
Валера, с троллями не разговаривают. Их отправляют в спам.
глупо спорить с человеком который сходу всех ученых мира называет "есь хтось як сказали по ТБ ".
ну бред жеж.
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11.10.2021 21:27 Відповісти
Дебіл, до чого поліміеліт, до вакцинації від Ковіда. В тебе логічно послідовні зв язки існують, чи аби перднути своїм ротом. Думай у наступний раз головою.
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12.10.2021 01:21 Відповісти
И какая связь между вакцинацией от КОВИДа и тем, что в Украине более 98% госпитализированных с КОВИДом НЕ вакцинированы?
https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany
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12.10.2021 09:58 Відповісти
Ну да, у людини температура від грипу чи ГРВЗ, вона викликає швидку, ії везуть до лікарні і лікують від Ковіду. Нагадю "одарйоним" - від ГРВЗ ковідну прививку робити не треба. А ти роби привівку, у нас країна свободна, хто хоче робе, хто не хоче не робить.
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12.10.2021 12:54 Відповісти
ВСЕМ при поступлении с такими симптомами делают тест на КОВИД и только по результатам теста применяют или НЕ применяют лечение. Но тебе, без мозгов, кажется, что люди не умнее тебя
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12.10.2021 13:02 Відповісти
Як що ти в Бога віриш, то ти одразу баптист?
Чому в тебе такі дебільні аргументи.
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12.10.2021 01:23 Відповісти
Так полиомиелит существует, или нет? Или ребенка в ровенской области от сквозняка парализовало, а не потому, что шизоиды-антиваксеры отказались вакцинировать своё дитя?
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12.10.2021 09:56 Відповісти
А в тебе мізкі існують?
Тулити приватну справу до всієї вакцинації.
Ти ще на Свідкі Ієгови до суду подай що вони забороняють дітям переливання крові робити.
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12.10.2021 12:50 Відповісти
Похоже, ты не понял вопроса. Повторяю:

Так полиомиелит существует, или нет? Или ребенка в ровенской области от сквозняка парализовало, а не потому, что шизоиды-антиваксеры отказались вакцинировать своё дитя?
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12.10.2021 13:00 Відповісти
Слухай голуб, я с тобою про твій полеміліт не розмовляв, розмово була про вакцинацію і то що між вакциною і здоровлям людини не ставиться знак =. Мізки собі вправ.
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12.10.2021 13:04 Відповісти
И снова повторюю для довбаків:

Так полиомиелит существует, или нет? Или ребенка в ровенской области от сквозняка парализовало, а не потому, что шизоиды-антиваксеры отказались вакцинировать своё дитя?
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12.10.2021 13:11 Відповісти
кто виноват что вы на москальщине думать не умеете.
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11.10.2021 21:26 Відповісти
Кацап, ти хоч шифруйся, Лахта бестолкова
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12.10.2021 01:18 Відповісти
ну если у вас там "смерть от срачки" считается нормой...
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11.10.2021 16:07 Відповісти
Лахта, тебе тільки те що з дупою звязано цепляє бачу. ГейРаша срана.
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11.10.2021 16:12 Відповісти
"количество обращений по номеру 103 достигло Источник: " - а что каждый звонок был подтвержден на КОВИД -19 или у нас диагноз ставят по самому факту звонка на 103 ?!

Эта "новость лишь очередное доказательство манипуляций в отношении "ковид-19" !"
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11.10.2021 16:28 Відповісти
Та не звертайте уваги на той ковід. То все видумки і п'яні шутки...
Вакцинуватися теж зло - отруту водять

Маски то намордники для рабів

Живіть собі як жили.

Ps. Якраз може таих як пліснява на другий строк потім знов і не оберуть тоді.
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11.10.2021 16:32 Відповісти
Ковид19 есть. Тут не в этом сомнения !
Сомнения в завышенных, якобы угрозах от него ! И как следствия нарушения по прав людей в угоду властям и тем, кто зарабатывает на этом ! !
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11.10.2021 17:02 Відповісти
Вот конкретно ТЫ - веришь в то, что каждый позвонивший был 100% с подтвержденным ковид19 ?!
А если НЕТ - ТО что это за "новость" такая ... ?!
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11.10.2021 17:03 Відповісти
Яка "новость такая"?
Перечитав ще двічі. Жодного разу не знайшов що: "каждый позвонивший был 100% с подтвержденным ковид19".
То що ж з новиною не так?
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11.10.2021 19:45 Відповісти
а ЭТУ строчку ты не видел !? :

"Это связано с новой волной COVID-19 Источник: "

Вот я и говорю... на каком основании утверждение и связь с КОВИД-19 ?!
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11.10.2021 20:22 Відповісти
В цьому реченні кажуть "связанно с новой волной COVID-19", а не "каждый позвонивший был 100% с подтвержденным ковид19".
Це м'яко кажучі два разних твердження.

А зв'язок з ковідом проводять очевидно із за того що у багатьох госпіталізованих виявляють ковід.
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11.10.2021 20:33 Відповісти
На основание ЧЕГО именно было сделано ЭТО утверждение Например в экономике есть понятие и предмет в универах - финансовый анализ, где проводится анализ всех вводных и путем НАУЧНЫХ вычислений приходят к конкретному выводу (причинно-следственному результату). Так вот на основании ЧЕГО был сделан именно ЭТОТ вывод !? Это 1000% манипуляционное утверждение - раз не приводят расчетов , которые дают право так утверждать !
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11.10.2021 21:33 Відповісти
Может правильней было писать что на фоне "ковидного массового психоза..." люди в панике звонили на 103...?
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11.10.2021 21:38 Відповісти
Как я предполагаю действует власть и её жополизы... используя "сцикунов и полезных идиотов"

Они могли дать команду сверху, на словах говорит пациенту о том, что у него "сложный случай"... У того разумеется на фоне испуга - появляется надуманное чувство ухудшения здоровья и его благополучно заселяют в реанимацию без реальной необходимости для этого...Тем самым создавая иллюзию заполненности реанимации и "очередей", а полезные идиоты и сцыкуны подвывают в подтверждение !

А как проверить , что там и как -никто не даст никому ничего узнать !
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11.10.2021 16:34 Відповісти
Після початку навчального сезону у шкільних закладах, уже вкотре невдовзі знову настає чергова хвиля пандемії. Діти, перехворіваючи майже безсимтомно (ну, покашляв, почхав), приносять у сім'ю батькам, дідусям і бабусям, небезпечну інфекцію.
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11.10.2021 17:00 Відповісти
Та Ти шо... ?!
Только вот вымышленные карантиныв школах начались задолго до ковид19... С тех пор, как стало не хватать средств на коммуналку учебным заведениям... Как минимум за пару лет ДО... Что бы не отапливать и не палить свет...
А ковид19 очень удачно под эту экономию подошёл...
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11.10.2021 17:06 Відповісти
Было целое лето, чтоб вакцинироваться, и всех предупреждали. Так что пусть не жалуются.
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11.10.2021 17:08 Відповісти
 
 