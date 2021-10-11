10 жовтня зафіксували рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги: Це пов'язано з новою хвилею COVID-19
10 жовтня кількість звернень за номером 103 досягла рекордних показників - понад 44 тис. викликів за добу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
На цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та госпіталізації пацієнтів.
В першу чергу це пов'язано з новою хвилею коронавірусної хвороби COVID-19. У МОЗ додали, що звертатися по екстрену медичну допомогу потрібно за наявності конкретних станів і симптомів.
"Якщо ви відчуваєте біль в грудній клітці, задишку в стані спокою або будь-які ознаки дихальної недостатності варто відразу телефонувати на 103. Зокрема підставами для виклику "швидкої" є сатурація менше 92%, яку можна виміряти в домашніх умовах за допомогою пульсоксиметра, порушення свідомості та інші ознаки, які загрожують життю і свідчать про критичний стан", - підкреслив глава МОЗ Віктор Ляшко.
Міністр пояснив, що в разі появи симптомів захворювання COVID-19 варто відразу повідомляти свого сімейного лікаря. Саме він повинен надати рекомендації і визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей - более 44 тыс. вызовов за сутки. Источник:
А я думаю що це пов язано з відсутністю горячого опалення у квартирах і собачим холодом на вулиці
Скоро смерть від срачки будуть трактувати як смерть від короновірусу
Пронос може бути симптомом COVID-1 https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
Так що це видавання бажаного за дійсне. Поки людина не слідкує за своїм
здоровлям, доти здоровля у людині не з явиться.
Ти в МММ участі не приймав випадково?
Запамя тай - вакцини це не синонім слова здоровля, доки не будеш слідкувати
за своїм здоровлям і не перестанеш палити, бухати, жрати фаст фуд і інше лайно,
здоровля в тебе не з явиться, і ніяка вакцина тобі не допоможе.
глупо спорить с человеком который сходу всех ученых мира называет "есь хтось як сказали по ТБ ".
ну бред жеж.
https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany
Чому в тебе такі дебільні аргументи.
Тулити приватну справу до всієї вакцинації.
Ти ще на Свідкі Ієгови до суду подай що вони забороняють дітям переливання крові робити.
Так полиомиелит существует, или нет? Или ребенка в ровенской области от сквозняка парализовало, а не потому, что шизоиды-антиваксеры отказались вакцинировать своё дитя?
Так полиомиелит существует, или нет? Или ребенка в ровенской области от сквозняка парализовало, а не потому, что шизоиды-антиваксеры отказались вакцинировать своё дитя?
Эта "новость лишь очередное доказательство манипуляций в отношении "ковид-19" !"
Вакцинуватися теж зло - отруту водять
Маски то намордники для рабів
Живіть собі як жили.
Ps. Якраз може таих як пліснява на другий строк потім знов і не оберуть тоді.
Сомнения в завышенных, якобы угрозах от него ! И как следствия нарушения по прав людей в угоду властям и тем, кто зарабатывает на этом ! !
А если НЕТ - ТО что это за "новость" такая ... ?!
Перечитав ще двічі. Жодного разу не знайшов що: "каждый позвонивший был 100% с подтвержденным ковид19".
То що ж з новиною не так?
"Это связано с новой волной COVID-19 Источник: "
Вот я и говорю... на каком основании утверждение и связь с КОВИД-19 ?!
Це м'яко кажучі два разних твердження.
А зв'язок з ковідом проводять очевидно із за того що у багатьох госпіталізованих виявляють ковід.
Они могли дать команду сверху, на словах говорит пациенту о том, что у него "сложный случай"... У того разумеется на фоне испуга - появляется надуманное чувство ухудшения здоровья и его благополучно заселяют в реанимацию без реальной необходимости для этого...Тем самым создавая иллюзию заполненности реанимации и "очередей", а полезные идиоты и сцыкуны подвывают в подтверждение !
А как проверить , что там и как -никто не даст никому ничего узнать !
Только вот вымышленные карантиныв школах начались задолго до ковид19... С тех пор, как стало не хватать средств на коммуналку учебным заведениям... Как минимум за пару лет ДО... Что бы не отапливать и не палить свет...
А ковид19 очень удачно под эту экономию подошёл...