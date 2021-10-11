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Новини
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Прокуратура проводить обшуки в Департаменті молоді та спорту КМДА з одночасним врученням підозр

Прокуратура проводить обшуки в Департаменті молоді та спорту КМДА з одночасним врученням підозр

У понеділок, 11 жовтня, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва спільно з поліцією проводить обшуки у службових приміщеннях Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) в межах кримінального провадження про привласнення понад 700 тис. грн шляхом зловживання службовим становищем.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи комунального підприємства "Спортивний комплекс", що підпорядковане у своїй діяльності Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), на підставі укладених договорів безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунки підрядних організацій за виконані роботи з капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивних майданчиків КП "Спортивний комплекс", які фактично надавались за завищеними цінами та не в повному обсязі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що вказані дії спричинили збитки територіальній громаді на суму понад 700 тисяч гривень.

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У ході обшуку виявлено та вилучено документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин Комунального підприємства з приватним товариством, які стануть предметом експертного дослідження.

Разом з тим, у ході проведення обшуку двом інженерам технічного нагляду повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та планується повідомлення про підозру третій особі – представнику підрядної організації.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19524) обшук (1974) прокуратура (3685)


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Топ коментарі
+7
Понятно что честных там нет, но тут "заказухой" прет за 100 км.
1. Как можно написать " ...на основании заключенных договоров безосновательно перечислили ..."? Мля, ну нельзя же быть такими дебилами! Это как "во время урагана, безосновательно подул ветер"
2. Дальше еще хлеще: " ... которые фактически предоставлялись по завышенным ценам и не в полном объеме." и тут же " ...которые станут предметом экспертного исследования. Так может сначала экспертную оценку сделать, а ПОТОМ утверждать что-то о фактически/не фактически?
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11.10.2021 16:22
+3
Ишь как Беня бьется за Киевский бюджет. Столько миллиардов и все мимо его шалоаливых ручек.
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11.10.2021 16:13
+3
а роботи були виконані, чи ні? Бо катери "Кузня" також виготовила, і спустила на воду, і навіть моряки ВМСУ на них вже ходять - от тільки слідаки ЄрЗе чомусь недопускають їх до ходових випробувань і тому вважають, що катерів ще в природі нема...
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11.10.2021 16:16
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Ишь как Беня бьется за Киевский бюджет. Столько миллиардов и все мимо его шалоаливых ручек.
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11.10.2021 16:13 Відповісти
Та то грамоты!
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11.10.2021 16:23 Відповісти
После расправы над Разумковым на очереди опять Кличко.
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11.10.2021 16:15 Відповісти
а роботи були виконані, чи ні? Бо катери "Кузня" також виготовила, і спустила на воду, і навіть моряки ВМСУ на них вже ходять - от тільки слідаки ЄрЗе чомусь недопускають їх до ходових випробувань і тому вважають, що катерів ще в природі нема...
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11.10.2021 16:16 Відповісти
Понятно что честных там нет, но тут "заказухой" прет за 100 км.
1. Как можно написать " ...на основании заключенных договоров безосновательно перечислили ..."? Мля, ну нельзя же быть такими дебилами! Это как "во время урагана, безосновательно подул ветер"
2. Дальше еще хлеще: " ... которые фактически предоставлялись по завышенным ценам и не в полном объеме." и тут же " ...которые станут предметом экспертного исследования. Так может сначала экспертную оценку сделать, а ПОТОМ утверждать что-то о фактически/не фактически?
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11.10.2021 16:22 Відповісти
Курсы "Ликбеза" в Трускавце - фикция ! Верните наши деньги
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11.10.2021 16:32 Відповісти
У ментов глухая отмазка - их в Трускавец не приглашали. Поэтому безграмотность не ликвидирована.
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11.10.2021 16:40 Відповісти
Тем более что все работы более 49999 грн. шли только через тендер и Прозоро. Они сейчас найдут какую-нибудь устаревшую норму, согласно которой на фонд зарплаты и прибыль должно быть выделено не больше 2 и 3 процента от стоимости работ. И начнут клепать под это "экспертное заключение" из большого пальца.
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11.10.2021 16:56 Відповісти
"Тендеры" и "Прозоро" - это отдельная история. У меня такое впечатление, что это "Прозоро" специально придумали, чтобы у откатчиков было железобетонное прикрытие: Все по закону - через Прозоро.
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11.10.2021 17:07 Відповісти
Любую систему можно обойти, нужно только желание и мозги. А о 2-3 процентах я не просто так сказал. Сталкивался. Поэтому любые работы с бюджетными и муниципальными деньгами -- табу. Всегда можно найти какою нибудь норму или положение что ты должен отработать себе в убыток.
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11.10.2021 17:10 Відповісти
Верно, обойти можно любую систему. Особенно если "система" специально (или по глупости) сделана так чтобы ее обходили.
Пчелы же против меда не бывают? Вот и "Прозоро" сделана НЕ для борьбы с откатами и коррупцией.
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11.10.2021 17:29 Відповісти
Но при всем при этом система реально сэкономила бюджету сотни миллиардов гривен, заставляя самых жадных чинуш поумерить аппетиты. А сейчас и не парятся, просто принимают через ВР законы о бюджетных тратах миную Прозорро.
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11.10.2021 18:13 Відповісти
Не правда! Честные тендеры на Прозоро - это единичные случаи. И сэкономлены там миллионы или в лучшем случае десятки млн. грн.
Классический пример: история с тендером на строительство аэропорта в Днепре. Поинтересуйтесь. Этот случай можно в учебники по коррупции заносить и лекции по нему читать.
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12.10.2021 09:49 Відповісти
Зелемордые нагнетают. Как бы рикошета не случилось
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11.10.2021 16:31 Відповісти
Мутные обвинения какие-то. Так "безосновательно" или "за выполненые работы … на основании заключенных договоров " ???? На лицо притягивание уголовщины за уши. Заказные прокуроры отрабатывают свои барыши явно небезосновательно. Ну, ну, посмотрим, куда это приведёт
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11.10.2021 16:41 Відповісти
По таким звинуваченням можна посадити будь кого, з розряду бомж Вася з сусіднього двору обіцяє зробити дешевше.

А 40 млн$ і нерухомість оточення Зеленського у Британії прокуратура не бачить, чи дороги у три рази дорожче за кілометр.
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11.10.2021 19:19 Відповісти
 
 