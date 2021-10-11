Прокуратура проводить обшуки в Департаменті молоді та спорту КМДА з одночасним врученням підозр

У понеділок, 11 жовтня, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва спільно з поліцією проводить обшуки у службових приміщеннях Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) в межах кримінального провадження про привласнення понад 700 тис. грн шляхом зловживання службовим становищем.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи комунального підприємства "Спортивний комплекс", що підпорядковане у своїй діяльності Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), на підставі укладених договорів безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунки підрядних організацій за виконані роботи з капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивних майданчиків КП "Спортивний комплекс", які фактично надавались за завищеними цінами та не в повному обсязі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що вказані дії спричинили збитки територіальній громаді на суму понад 700 тисяч гривень.

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У ході обшуку виявлено та вилучено документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин Комунального підприємства з приватним товариством, які стануть предметом експертного дослідження.

Разом з тим, у ході проведення обшуку двом інженерам технічного нагляду повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та планується повідомлення про підозру третій особі – представнику підрядної організації.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.