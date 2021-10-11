Прокуратура проводить обшуки в Департаменті молоді та спорту КМДА з одночасним врученням підозр
У понеділок, 11 жовтня, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва спільно з поліцією проводить обшуки у службових приміщеннях Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) в межах кримінального провадження про привласнення понад 700 тис. грн шляхом зловживання службовим становищем.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи комунального підприємства "Спортивний комплекс", що підпорядковане у своїй діяльності Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), на підставі укладених договорів безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунки підрядних організацій за виконані роботи з капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивних майданчиків КП "Спортивний комплекс", які фактично надавались за завищеними цінами та не в повному обсязі", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що вказані дії спричинили збитки територіальній громаді на суму понад 700 тисяч гривень.
У ході обшуку виявлено та вилучено документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин Комунального підприємства з приватним товариством, які стануть предметом експертного дослідження.
Разом з тим, у ході проведення обшуку двом інженерам технічного нагляду повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та планується повідомлення про підозру третій особі – представнику підрядної організації.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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1. Как можно написать " ...на основании заключенных договоров безосновательно перечислили ..."? Мля, ну нельзя же быть такими дебилами! Это как "во время урагана, безосновательно подул ветер"
2. Дальше еще хлеще: " ... которые фактически предоставлялись по завышенным ценам и не в полном объеме." и тут же " ...которые станут предметом экспертного исследования. Так может сначала экспертную оценку сделать, а ПОТОМ утверждать что-то о фактически/не фактически?
Пчелы же против меда не бывают? Вот и "Прозоро" сделана НЕ для борьбы с откатами и коррупцией.
Классический пример: история с тендером на строительство аэропорта в Днепре. Поинтересуйтесь. Этот случай можно в учебники по коррупции заносить и лекции по нему читать.
А 40 млн$ і нерухомість оточення Зеленського у Британії прокуратура не бачить, чи дороги у три рази дорожче за кілометр.