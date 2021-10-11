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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 84% педагогів отримали хоча б одну дозу COVID-вакцини, 7% шкіл залишаються на дистанційному навчанні, - Шкарлет

В Україні 84% педагогів отримали хоча б одну дозу COVID-вакцини, 7% шкіл залишаються на дистанційному навчанні, - Шкарлет

В Україні одну дозу COVID-вакцини отримали майже 84% педагогів. Найвищий показник імунізації в Миколаївській області.

Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

У яких областях найкращі показники:

  • Миколаївська область: однією і двома дозами тут вже щеплено понад 98% вчителів.
  • Харківська область досягла показника в майже 91%,
  • Луганська область - 90%,
  • Донецька область - 89,6%.

Шість областей поки не досягли позначки в 80%. А саме:

А саме:
▪️Херсонська – 73% вакцинованих освітян;
▪️ Рівненська – 74,3%;
▪️ Волинська – 76%;
▪️ Івано-Франківська – 77,8%;
▪️ Одеська – 78,3%;
▪️ Львівська – 79%.

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Станом на сьогодні, 7% українських шкіл працюють в онлайн-режимі. Більшість з них буквально на порозі відновлення очного навчального процесу.

На канікулах з сьогоднішнього дня 24 школи.

"Сподіваємося, що темпи вакцинації не знижуватимуться, і незабаром не залишиться жодного навчального закладу, який би не міг продовжувати навчання дітей в звичайному режимі", - повідомив Шкарлет.

В Україні 84% педагогів отримали хоча б одну дозу COVID-вакцини, 7% шкіл залишаються на дистанційному навчанні, - Шкарлет 01

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) школа (2214) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+2
отнимите 50% учителей, купивших липовую вакцинацию
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11.10.2021 16:29
+1
Ви так сильно турбуєтесь за інших, що організм може не витримати такого навантаження. Можете не встигнути побачити загибель невакцинованих.
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11.10.2021 16:53
+1
Скорее утилизировать учителей.
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11.10.2021 18:02
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Т.е. среди преподавателей школ идиотов оказалось не много
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11.10.2021 16:27 Відповісти
отнимите 50% учителей, купивших липовую вакцинацию
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11.10.2021 16:29 Відповісти
Они отсеются естественным путём
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11.10.2021 16:32 Відповісти
Ви так сильно турбуєтесь за інших, що організм може не витримати такого навантаження. Можете не встигнути побачити загибель невакцинованих.
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11.10.2021 16:53 Відповісти
Так уже можно начинать смотреть. В Украине по 300 в день..
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11.10.2021 16:55 Відповісти
Так уже можно начинать смотреть. В Украине по 300 в день..

Естественая убыль - 1500 в день. Но все умирают только от ковида. Другие болезни исчезли как таковые...
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11.10.2021 19:05 Відповісти
Не неси чушь. 300 - это только от КОВИДа.
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11.10.2021 19:06 Відповісти
Разумные учителя именно так и поступили.
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11.10.2021 18:00 Відповісти
Директор школы собирает учителей...

-вакцин у нас на всех не хватит...поэтому у нас будет.... (ломает указку об колено и бросает острую половинку под ноги учителям) конкурс...
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11.10.2021 16:30 Відповісти
Смысл в принудительной вакцинации учителей и воспитателей если дети не привиты и все одинаково заразны вакцинированные и нет т.е. вспышки Короны в школах и садах просто неизбежны, разве что чтоб утилизировать вакцину с истекающим сроком годности.
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11.10.2021 17:09 Відповісти
Скорее утилизировать учителей.
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11.10.2021 18:02 Відповісти
борьба за отмывание денег, а не за здоровье!

Вот не вижу я в СМИ борьбу с пянством и алкоголизмом или там с табакокурением, или пропаганду здорового образа жизни!
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11.10.2021 19:08 Відповісти
 
 