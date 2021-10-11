В Україні 84% педагогів отримали хоча б одну дозу COVID-вакцини, 7% шкіл залишаються на дистанційному навчанні, - Шкарлет
В Україні одну дозу COVID-вакцини отримали майже 84% педагогів. Найвищий показник імунізації в Миколаївській області.
Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.
У яких областях найкращі показники:
- Миколаївська область: однією і двома дозами тут вже щеплено понад 98% вчителів.
- Харківська область досягла показника в майже 91%,
- Луганська область - 90%,
- Донецька область - 89,6%.
Шість областей поки не досягли позначки в 80%. А саме:
А саме:
▪️Херсонська – 73% вакцинованих освітян;
▪️ Рівненська – 74,3%;
▪️ Волинська – 76%;
▪️ Івано-Франківська – 77,8%;
▪️ Одеська – 78,3%;
▪️ Львівська – 79%.
Станом на сьогодні, 7% українських шкіл працюють в онлайн-режимі. Більшість з них буквально на порозі відновлення очного навчального процесу.
На канікулах з сьогоднішнього дня 24 школи.
"Сподіваємося, що темпи вакцинації не знижуватимуться, і незабаром не залишиться жодного навчального закладу, який би не міг продовжувати навчання дітей в звичайному режимі", - повідомив Шкарлет.
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Естественая убыль - 1500 в день. Но все умирают только от ковида. Другие болезни исчезли как таковые...
-вакцин у нас на всех не хватит...поэтому у нас будет.... (ломает указку об колено и бросает острую половинку под ноги учителям) конкурс...
Вот не вижу я в СМИ борьбу с пянством и алкоголизмом или там с табакокурением, или пропаганду здорового образа жизни!