В Україні 84% педагогів отримали хоча б одну дозу COVID-вакцини, 7% шкіл залишаються на дистанційному навчанні, - Шкарлет

В Україні одну дозу COVID-вакцини отримали майже 84% педагогів. Найвищий показник імунізації в Миколаївській області.

Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

У яких областях найкращі показники:

Миколаївська область: однією і двома дозами тут вже щеплено понад 98% вчителів.

Харківська область досягла показника в майже 91%,

Луганська область - 90%,

Донецька область - 89,6%.

Шість областей поки не досягли позначки в 80%. А саме:

А саме:

▪️Херсонська – 73% вакцинованих освітян;

▪️ Рівненська – 74,3%;

▪️ Волинська – 76%;

▪️ Івано-Франківська – 77,8%;

▪️ Одеська – 78,3%;

▪️ Львівська – 79%.

Читайте також: Кабмін планує посилити карантин: поїздки літаками, поїздами та автобусами тільки за наявності COVID-сертифікату, - нарада у Зеленського

Станом на сьогодні, 7% українських шкіл працюють в онлайн-режимі. Більшість з них буквально на порозі відновлення очного навчального процесу.

На канікулах з сьогоднішнього дня 24 школи.

"Сподіваємося, що темпи вакцинації не знижуватимуться, і незабаром не залишиться жодного навчального закладу, який би не міг продовжувати навчання дітей в звичайному режимі", - повідомив Шкарлет.