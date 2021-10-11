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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін планує посилити карантин: поїздки літаками, поїздами та автобусами тільки за наявності COVID-сертифікату, - нарада у Зеленського

Кабмін планує посилити карантин: поїздки літаками, поїздами та автобусами тільки за наявності COVID-сертифікату, - нарада у Зеленського

Ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, пришвидшення процесу вакцинації та боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і сертифікатів про щеплення обговорили учасники селекторної наради з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що за минулий тиждень у країні зафіксовано 90 079 нових випадків COVID-19, тоді як тижнем раніше було виявлено 64 606 випадків. Таким чином, динаміка зростання продовжує зберігатися, найбільше хворих виявлено у четвер – 16 362, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Зросла кількість тестувань. Минулого тижня зроблено 310 тисяч ПЛР-тестів, 285 тисяч експрес-тестів і 60 тисяч ІФА-тестів. За минулий тиждень проведена 721 тисяча щеплень", – розповів очільник уряду.

На нараді Главі держави доповіли про перебіг вакцинації, а також про те, що обговорюється можливість внести зміни до постанови Кабінету Міністрів про спеціальні заходи щодо протидії поширенню COVID-19. Серед обговорюваних змін, зокрема, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення.

Читайте також: Міжнародні COVID-сертифікати за 2 тис. грн підробляв програміст однієї з лікарень на Волині, - СБУ. ФОТО

Учасники наради наголосили, що єдиною можливістю уникнути повного локдауну в Україні є вакцинація. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що наразі серед госпіталізованих з COVID-19 близько 97% – невакциновані.

"Це і є підтвердженням ефективності вакцинації", – зазначив він.

Керівництво Національної поліції та Служби безпеки України доповіло Президенту про боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів. Було також заявлено про наміри робити вибіркові перевірки дотримання карантинних обмежень у закладах громадського харчування, кінотеатрах та інших місцях масового перебування людей.

Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності роз’яснювальної роботи щодо всіх заходів, зокрема обмежень, які запроваджуватимуться, та популяризації вакцинації серед українців за допомогою масштабної інформаційної кампанії.

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Віктор Ляшко під час наради також розповів про впровадження електронної системи управління запасами лікарських засобів і медичних виробів e-Stock, яка надаватиме інформацію щодо наявності тих чи інших ліків у вітчизняних лікарнях. Президент попросив долучитися до процесу віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, щоб прискорити запуск цієї системи.

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) карантин (18172) сертифікат (426) транспорт (1396) Ляшко Віктор (1515) Шмигаль Денис (4602) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Розчарований виборець Зеленського розбиває піаніну.

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11.10.2021 16:33
+8
"Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% - невакцинированные. " - этот художественный свист начался одновременно везде, включая Австралию.
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11.10.2021 16:38
+6
Французский апартеид. "Новый мировой порядок". Холопы должны знать своё место.
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11.10.2021 16:36
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Розчарований виборець Зеленського розбиває піаніну.

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11.10.2021 16:33 Відповісти
а другие вопросы СНБО не волнуют.. как и расследования по преступлениям зеленского?

11.‎10.‎2021
Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен) и профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен). ОБщий объем государственного оборонного заказа на 2021 год - 27, 54 млрд. гривен

В распоряжении следствия есть запись с видеокамеры наблюдения, где четко видно, что депутата Полякова пересаживали из одной машины в другую. Следовательно снова врет водитель, который рассказывал о том, что подобрал Полякова на остановке.

Противостояние Зеленского с Бакановым входит в очередную фазу. Появившийся в очередном видеоэфире беглый Нескоромный заявил, что он никуда не уезжал, никаких "телеграмм-каналов" не имеет, ничего не хотел сделать плохого. Его оказывается "столкнули лбами с президентом" соратники Баканова. Учитывая, что именно Нескоромный принес Зеленскому "пленки Ермака" - это выглядит еще более интересно - как желание Зеленского одним махом избавится и от Ермака и от Баканова. ‎
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11.10.2021 16:36 Відповісти
А розчарований виборець Макрона що розбиває?
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11.10.2021 16:55 Відповісти
Антиваксерам - оздоровительные пешие маршруты
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11.10.2021 16:33 Відповісти
самое смешное, что именно среди зебилов подавляющее количество антиваксеров)) чуть ли не 95..99%
Так что на Майдан все придут с сертификатами)
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11.10.2021 16:39 Відповісти
Только для белых.Демократия однако.
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11.10.2021 16:33 Відповісти
Только для умных
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11.10.2021 16:34 Відповісти
вот интересно те кто сделали вакцины и померлды и поехали полетели а те кто не сделал сидят дом аи знать не знают что вакцинированные перешли в статус трупа и были ТУТ кто остановит поезда самолеты и даже прикопает вакцинированных то...????????????????????
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11.10.2021 18:24 Відповісти
У тебя мысли путаются. Похмелись
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11.10.2021 18:30 Відповісти
зебил он и в Африке зебил. Не поможет ведь
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11.10.2021 16:34 Відповісти
беспредел !
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11.10.2021 16:34 Відповісти
для начала провакцинируйте проводников, водителей и стюардесс....
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11.10.2021 16:34 Відповісти
Сидеть всем по домам. на Майдан ни шагу!!! осень. У зеленой плесени подгорает!
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11.10.2021 16:35 Відповісти
Французский апартеид. "Новый мировой порядок". Холопы должны знать своё место.
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11.10.2021 16:36 Відповісти
"Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% - невакцинированные. " - этот художественный свист начался одновременно везде, включая Австралию.
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11.10.2021 16:38 Відповісти
а что, есть другие данные?
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11.10.2021 19:59 Відповісти
A кто и когда проверял эти "данные" ? Их на коленке сочиняют изобретатели барановируса. Даже оспа даёт разброс смертности разный: от 20% до 50%. Масса факторов всегда вовлечена. Цифры не могут быть идентичными с точностью до третьего знака в любом уголке планеты.
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11.10.2021 23:39 Відповісти
Обратите внимание: Порох больше не принимает участия ни в каких "ковидных" делах.
Он уже давно разобрался что это спецоперация по установлению "нового мирового порядка".
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11.10.2021 16:40 Відповісти
похоже, сертификаты не очень продаются, надо ускориться
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11.10.2021 16:43 Відповісти
Зеленые балбесы обсуждают меры... Не слишком поздно? Провалили всё, что только могли. Теперь из-за их тупости уходят из жизни люди (в т.ч., мои друзья...)...
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11.10.2021 16:53 Відповісти
Правильно заразу в стране и за пределы ее должны распространять только вакцинированные,
а то ишь только 97% не вакцинированных болеют пусть и вакцинированные начнут болеть.
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11.10.2021 16:59 Відповісти
і все таки - чому нема державної программи тестування на наявність/відсутність антитіл????
тому що багато цікавого і неочікуваного могло б випірнути...
я (особисто) не проти вакцинації, я проти вакцинаціх перехворілих (але деякі не знають що вони перехворіли, бо до лікарів не зверталися та "нюх" не зникав, а то міг буди ковід в легкій формі)
///
У людей, які перехворіли на коронавірус, антитіла зберігаються протягом 17 місяців після перенесеної хвороби. Такі дані озвучив київський інфекціоніст Євген Дубровський на своїй сторінці у Facebook.
Він розповів, що були проведені дослідження у людей, які перехворіли і у тих, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу. Результати вивчень просто вразили.
«У всіх досліджуваних антитіла обох різновидів до SARS-CoV-2 на місці. 100%. І це - повні 17 місяців після хвороби (квітень 2020 - жовтень 2021) рівень антитіл дуже високий. Практично на межі чутливості тест-систем. Що у тих, хто прищепився, що у тих, хто не щепився», - повідомив Дубровський.
«Найцікавіше, що навіть у тих, у кого антитіл не було (зникли після 8 місяця), вони знову з'явилися, хоча випробовувані не прищепилися. За всі ці 17 місяців двічі захворіла тільки одна людина. Другий раз - практично безсимптомно. Саме ця людина і вакцинувалася згодом, після вже другого одужання. Всі інші не хворіли», - розповів лікар.
За словами Дубровського, такі дослідження дають нам право вважати, що на цей час вакцинація перехворілих втрачає свій сенс, адже вони не хворіють повторно.
«По-перше, перехворілі практично не хворіють повторно. По-друге, при необхідності антитіла і так самі піднімаються без всяких бустерних доз. Підйом антитіл після вакцинації у 3-х випробовуваних демонструє не стільки ефективність вакцини, скільки реактивність і гнучкість власного постковідного імунітету», - резюмував медик.
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11.10.2021 17:09 Відповісти
без бымажки ты какашка...https://www.youtube.com/watch?v=NKeKLBfRZV4 а с бумажкой ты верблюд
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11.10.2021 20:49 Відповісти
так было, есть и будет...
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11.10.2021 20:52 Відповісти
Тяжелые годы уходяяяят
Борьбы за свободууу страныыыы
За ними другиииие приходят
Они будут тоже трудны!

зебилами были, зебилами есть, зебилами и останетесь
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11.10.2021 17:23 Відповісти
зелі це на руку, зеля майдану сциться
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11.10.2021 18:07 Відповісти
Між іншим, а це вже причина з якої саме і може зібратись Майдан, якщо народ не знайде обхідні шляхи. І там вже буде всім начхати чи можна збиратися чи ні. А якщо застосує силу, то взагалі йому гамплик буде і ще швидше ніж Овочу був.
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11.10.2021 19:42 Відповісти
 
 