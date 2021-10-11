Кабмін планує посилити карантин: поїздки літаками, поїздами та автобусами тільки за наявності COVID-сертифікату, - нарада у Зеленського
Ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, пришвидшення процесу вакцинації та боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і сертифікатів про щеплення обговорили учасники селекторної наради з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що за минулий тиждень у країні зафіксовано 90 079 нових випадків COVID-19, тоді як тижнем раніше було виявлено 64 606 випадків. Таким чином, динаміка зростання продовжує зберігатися, найбільше хворих виявлено у четвер – 16 362, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Зросла кількість тестувань. Минулого тижня зроблено 310 тисяч ПЛР-тестів, 285 тисяч експрес-тестів і 60 тисяч ІФА-тестів. За минулий тиждень проведена 721 тисяча щеплень", – розповів очільник уряду.
На нараді Главі держави доповіли про перебіг вакцинації, а також про те, що обговорюється можливість внести зміни до постанови Кабінету Міністрів про спеціальні заходи щодо протидії поширенню COVID-19. Серед обговорюваних змін, зокрема, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення.
Учасники наради наголосили, що єдиною можливістю уникнути повного локдауну в Україні є вакцинація. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що наразі серед госпіталізованих з COVID-19 близько 97% – невакциновані.
"Це і є підтвердженням ефективності вакцинації", – зазначив він.
Керівництво Національної поліції та Служби безпеки України доповіло Президенту про боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів. Було також заявлено про наміри робити вибіркові перевірки дотримання карантинних обмежень у закладах громадського харчування, кінотеатрах та інших місцях масового перебування людей.
Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності роз’яснювальної роботи щодо всіх заходів, зокрема обмежень, які запроваджуватимуться, та популяризації вакцинації серед українців за допомогою масштабної інформаційної кампанії.
Віктор Ляшко під час наради також розповів про впровадження електронної системи управління запасами лікарських засобів і медичних виробів e-Stock, яка надаватиме інформацію щодо наявності тих чи інших ліків у вітчизняних лікарнях. Президент попросив долучитися до процесу віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, щоб прискорити запуск цієї системи.
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11.10.2021
Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен) и профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен). ОБщий объем государственного оборонного заказа на 2021 год - 27, 54 млрд. гривен
В распоряжении следствия есть запись с видеокамеры наблюдения, где четко видно, что депутата Полякова пересаживали из одной машины в другую. Следовательно снова врет водитель, который рассказывал о том, что подобрал Полякова на остановке.
Противостояние Зеленского с Бакановым входит в очередную фазу. Появившийся в очередном видеоэфире беглый Нескоромный заявил, что он никуда не уезжал, никаких "телеграмм-каналов" не имеет, ничего не хотел сделать плохого. Его оказывается "столкнули лбами с президентом" соратники Баканова. Учитывая, что именно Нескоромный принес Зеленскому "пленки Ермака" - это выглядит еще более интересно - как желание Зеленского одним махом избавится и от Ермака и от Баканова.
Так что на Майдан все придут с сертификатами)
Он уже давно разобрался что это спецоперация по установлению "нового мирового порядка".
а то ишь только 97% не вакцинированных болеют пусть и вакцинированные начнут болеть.
тому що багато цікавого і неочікуваного могло б випірнути...
я (особисто) не проти вакцинації, я проти вакцинаціх перехворілих (але деякі не знають що вони перехворіли, бо до лікарів не зверталися та "нюх" не зникав, а то міг буди ковід в легкій формі)
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У людей, які перехворіли на коронавірус, антитіла зберігаються протягом 17 місяців після перенесеної хвороби. Такі дані озвучив київський інфекціоніст Євген Дубровський на своїй сторінці у Facebook.
Він розповів, що були проведені дослідження у людей, які перехворіли і у тих, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу. Результати вивчень просто вразили.
«У всіх досліджуваних антитіла обох різновидів до SARS-CoV-2 на місці. 100%. І це - повні 17 місяців після хвороби (квітень 2020 - жовтень 2021) рівень антитіл дуже високий. Практично на межі чутливості тест-систем. Що у тих, хто прищепився, що у тих, хто не щепився», - повідомив Дубровський.
«Найцікавіше, що навіть у тих, у кого антитіл не було (зникли після 8 місяця), вони знову з'явилися, хоча випробовувані не прищепилися. За всі ці 17 місяців двічі захворіла тільки одна людина. Другий раз - практично безсимптомно. Саме ця людина і вакцинувалася згодом, після вже другого одужання. Всі інші не хворіли», - розповів лікар.
За словами Дубровського, такі дослідження дають нам право вважати, що на цей час вакцинація перехворілих втрачає свій сенс, адже вони не хворіють повторно.
«По-перше, перехворілі практично не хворіють повторно. По-друге, при необхідності антитіла і так самі піднімаються без всяких бустерних доз. Підйом антитіл після вакцинації у 3-х випробовуваних демонструє не стільки ефективність вакцини, скільки реактивність і гнучкість власного постковідного імунітету», - резюмував медик.
Борьбы за свободууу страныыыы
За ними другиииие приходят
Они будут тоже трудны!
зебилами были, зебилами есть, зебилами и останетесь