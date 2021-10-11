"Ми прийдемо по твою душу з пекла", - Вірастюк розповів подробиці про погрози
Народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк розповів подробиці про дзвінки з погрозами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
"Вони взагалі розмовляли на такому блатному жаргоні, російською мовою. Після чого я кажу: "Або ви розмовляєте нормально, або я кладу слухавку". На що він знову повторив: "По-моєму, ти не зрозумів. Ми все одно прийдемо по твою душу з пекла". Ну і далі нецензурна лексика була. Ну ось так, після чого я поклав трубку і це тривало 31 секунду", — розповів Вірастюк.
Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що депутату дзвонив 19-річний житель Миколаєва, якого доставили для пояснень у відділ поліції.
Мотиви та обставини його вчинку встановлюються. Вирішується питання про повідомленні порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до двох років.
У той же час, агентству "Інтерфакс-Україна" в поліції повідомили, що погрожував чоловік - психічно нездоровий.
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ВасЬІль виявився таким самим боягузом, як і клован.
Записи разговора нет...скажет что звонил что бы спросить как дела и пожелать здоровья...
или таки пиар абы на чем - важнее всего ?
но вроде ж нашли какого-то бедолагу - злоумышленником оказался уроженец Николаева, 2002 года рождения. Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка.
может еще что-то скажут уточняющего...
https://novosti-n.org/news/read/226469.html
Вирастюку звонили и угрожали, ну и...
Кто-то якобы позвонил "самому_сильному_человеку_планеты" и типа угрожал... И "ссчп" испугался... Что-то мне это напоминает... АААА!!! Вот это!!!
А сцыкливость оказывается заразна!
Може це так партійна приналежність швидко робить з начебто сильних чоловіків маленьких сцикунчіків? Чи може Вова його покусав??
Видать Мишаньке Подоляку, «гению» чёрных политических махинаций, (а в своё время преданному трубадуру Януковича и Медведчука), знатно прилетело атата по сраці.
Столько денег (половину внаглую закрысили кураторы), вбухано в титушню, которая должна была… И на тебе. Тотальный информационный разгром. Битва при Каннах. Айзенкур. Ватерлоо. Аргентина-Ямайка. В общем, под орех.
Ночное стойбище титушни, которую после кинули на бабло. Перебежчики на бок АТОшников. Сливы с телеграмканалов. Инсайды от самих нанятых хлопчиков, что их тупо развели, и теперь не на чем ехать в Киев. Разъяренный народ. И жующий шопопало эквадорец с глазами морского окуня, «Сышишь Вася… В натуре… », в качестве единственного аргумента? Это всё, на что вы способны?
Про «ряженых в камуфляж», это было смешно. Очень. Да среди этих, так называемых «ряженных», были люди, которые за считанные дни войны, видели столько, сколько вы клоуны ЗЕленые, вместе с вашей титушней и этим, «Сышишшшшь Вася», за пять жизней не увидите.
Какие же вы ничтожные, ЗЕленые тварюки.
p.s. Вова! Гони этого Мишу ссанными тряпками. Он сдуру, (а может и с перепою), нового очільника МВС подставил. Как? А ты почитай внимательно скриншот…
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/4364145647015403 Алексей Петров
Миша (герой видео), это тот наркоман, типа АТОшник, что совершенно случайно оказался в самолёте с Порошенко.
Смотри про "Беркут" на скрине.
Він хороший, просто він не в те вступив!
ххх
Ну... не все так страшно оказывается придут не за Васей, а за его душой. Наверное падший ангел Люцифер прийти обещает за душой Василия: он то ее продал
Так что... )))
а угрожаемый (потерпевший) - здоров, умен и высокоморален.
- Мне кажется, - ответил я, - есть и другие варианты.
- Есть. Кто не хочет работать клоуном у *********, будет работать ********* у клоунов. За тот же самый мелкий прайс.