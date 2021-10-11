"Ми прийдемо по твою душу з пекла", - Вірастюк розповів подробиці про погрози

Народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк розповів подробиці про дзвінки з погрозами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Вони взагалі розмовляли на такому блатному жаргоні, російською мовою. Після чого я кажу: "Або ви розмовляєте нормально, або я кладу слухавку". На що він знову повторив: "По-моєму, ти не зрозумів. Ми все одно прийдемо по твою душу з пекла". Ну і далі нецензурна лексика була. Ну ось так, після чого я поклав трубку і це тривало 31 секунду", — розповів Вірастюк.

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що депутату дзвонив 19-річний житель Миколаєва, якого доставили для пояснень у відділ поліції.

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Мотиви та обставини його вчинку встановлюються. Вирішується питання про повідомленні порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до двох років.

У той же час, агентству "Інтерфакс-Україна" в поліції повідомили, що погрожував чоловік - психічно нездоровий.