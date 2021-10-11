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Новини
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"Ми прийдемо по твою душу з пекла", - Вірастюк розповів подробиці про погрози

Народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк розповів подробиці про дзвінки з погрозами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Вони взагалі розмовляли на такому блатному жаргоні, російською мовою. Після чого я кажу: "Або ви розмовляєте нормально, або я кладу слухавку". На що він знову повторив: "По-моєму, ти не зрозумів. Ми все одно прийдемо по твою душу з пекла". Ну і далі нецензурна лексика була. Ну ось так, після чого я поклав трубку і це тривало 31 секунду", — розповів Вірастюк.

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що депутату дзвонив 19-річний житель Миколаєва, якого доставили для пояснень у відділ поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Миколаєва погрожував вбити нардепа Вірастюка. Розпочато кримінальне провадження, - поліція

Мотиви та обставини його вчинку встановлюються. Вирішується питання про повідомленні порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до двох років.

У той же час, агентству "Інтерфакс-Україна" в поліції повідомили, що погрожував чоловік - психічно нездоровий.

Автор: 

Вірастюк Василь (75) погрози (488)


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Топ коментарі
+47
был бы он умный - не вступил бы в зеленое гуано
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11.10.2021 16:45
+42
Смешно. дутый депутат, лучше бы железо тягал.
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11.10.2021 16:40
+41
Тепер і Вася "потерпевший"..)
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11.10.2021 16:42
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Смешно. дутый депутат, лучше бы железо тягал.
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11.10.2021 16:40 Відповісти
ВАСЯ , У ТЕБЕ НЕМА ДУШІ - ТИ ЇЇ ПРОДАВ ЗА 30 СРІБНИКІВ ЗЕКОДЛУ !!!!! ТАК ЩО В ТЕБЕ НЕМА ЩО ЗАБИРАТЬ !!!!!!!
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11.10.2021 16:49 Відповісти
вже не хоче...краще лизати зад Найвеличнішому...
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11.10.2021 18:12 Відповісти
он такой же умный как здоровый?
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11.10.2021 16:41 Відповісти
был бы он умный - не вступил бы в зеленое гуано
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11.10.2021 16:45 Відповісти
Та ні, він такий ж здоровий, як розумний.
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11.10.2021 16:45 Відповісти
Вот дурак. не за чем приходить ведь. Из души там только отходы жизнедеятельности капуцина. Оно тебе нужно?
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11.10.2021 16:41 Відповісти
А Вася такой тонкодушевный? Да нет. Это просто дурацкий пиар.
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11.10.2021 16:42 Відповісти
Тепер і Вася "потерпевший"..)
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11.10.2021 16:42 Відповісти
те терпило
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11.10.2021 16:45 Відповісти
Потерпілих вже маємо двох - це Вася і Ваван 🤣🤣🤣
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11.10.2021 17:13 Відповісти
Кинул урок по баблу ....
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11.10.2021 16:42 Відповісти
Злякався прибульців з аду?)
ВасЬІль виявився таким самим боягузом, як і клован.
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11.10.2021 16:42 Відповісти
Шоо, опять, ещё один потерпевший?
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11.10.2021 16:42 Відповісти
такий великий а всрався як і лідор комнатний
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11.10.2021 16:43 Відповісти
Ничего ему не грозит...
Записи разговора нет...скажет что звонил что бы спросить как дела и пожелать здоровья...
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11.10.2021 16:43 Відповісти
У нас даже Портянку не побеспокоили, после открытых угроз..... Хотяяяя -
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12.10.2021 10:35 Відповісти
Галя Третьякова звонила?
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11.10.2021 16:44 Відповісти
Як сказав би покійний Гепа: "Вася! У тебя текст немного по-дебильному написан!"
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11.10.2021 16:44 Відповісти
Компанія "Швидка позика". 1000%
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11.10.2021 16:45 Відповісти
О, найшовся привід, щоб і про Василька згадали, а то зовсім в задниці сидів... зеленій.
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11.10.2021 16:46 Відповісти
+100500!!!
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11.10.2021 17:14 Відповісти
зачем это выносить на люди??? пусть копы разбираются...
или таки пиар абы на чем - важнее всего ?
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11.10.2021 16:53 Відповісти
Можно еще в суд на вирастюка подать...за клевету...ведь ничего кроме слов васи нет...
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11.10.2021 16:56 Відповісти
А слова васи зафиксированы...
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11.10.2021 16:56 Відповісти
так и я о том....
но вроде ж нашли какого-то бедолагу - злоумышленником оказался уроженец Николаева, 2002 года рождения. Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка.
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11.10.2021 17:00 Відповісти
Знайшли чи назначили з дурки"? А брифінга не було?
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11.10.2021 17:08 Відповісти
не знаю....я вообще сначала подумал что сидельцы с зоны развлекаются...
может еще что-то скажут уточняющего...

https://novosti-n.org/news/read/226469.html
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11.10.2021 17:14 Відповісти
Кто-нибудь слышал о благих деяниях депутата от "слуг" Василия Вирастюка? Я не слышал о нем уже очень давно. Вот, услышал... ==> пиар чистой воды.
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11.10.2021 17:13 Відповісти
Да,вася оказался полным пиаром
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11.10.2021 17:20 Відповісти
Так шо ,ему один раз,31сек, позвонил какой то малолетка с дебильный текстом ...и он так пересрал,что поднял всех на уши?это звиздец..."чемпион" лять...фууу какая зесрань отвратная)))
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11.10.2021 17:02 Відповісти
девочку испугали
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11.10.2021 17:02 Відповісти
Яка жирна курва)
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11.10.2021 17:03 Відповісти
Новость ни о чем
Вирастюку звонили и угрожали, ну и...
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11.10.2021 17:09 Відповісти
...Оно испугалось.
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11.10.2021 17:13 Відповісти
и вася уписялся от таких "страшных" слов?
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11.10.2021 17:16 Відповісти
Чим сильніший - тим бздливіший...закон природи...
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11.10.2021 17:17 Відповісти
Блин. Даже противно обсуждать эту мелочь...
Кто-то якобы позвонил "самому_сильному_человеку_планеты" и типа угрожал... И "ссчп" испугался... Что-то мне это напоминает... АААА!!! Вот это!!!

А сцыкливость оказывается заразна!
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11.10.2021 17:19 Відповісти
І сміх і гріх! Так і що, Василь, така туша, злякався погроз 19ти річного нездорового психічно хлопця, і заявив на нього в поліцію? А тепер йому ночами бабайка сниться??

Може це так партійна приналежність швидко робить з начебто сильних чоловіків маленьких сцикунчіків? Чи може Вова його покусав??
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11.10.2021 17:26 Відповісти
Вася сцикло?
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11.10.2021 17:30 Відповісти
гнида зелена
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11.10.2021 17:31 Відповісти
Ех, Вася..Вася.. (с)
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11.10.2021 17:35 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/4120136.html Какого-такого "Беркута"?


Видать Мишаньке Подоляку, «гению» чёрных политических махинаций, (а в своё время преданному трубадуру Януковича и Медведчука), знатно прилетело атата по сраці.
Столько денег (половину внаглую закрысили кураторы), вбухано в титушню, которая должна была… И на тебе. Тотальный информационный разгром. Битва при Каннах. Айзенкур. Ватерлоо. Аргентина-Ямайка. В общем, под орех.

Ночное стойбище титушни, которую после кинули на бабло. Перебежчики на бок АТОшников. Сливы с телеграмканалов. Инсайды от самих нанятых хлопчиков, что их тупо развели, и теперь не на чем ехать в Киев. Разъяренный народ. И жующий шопопало эквадорец с глазами морского окуня, «Сышишь Вася… В натуре… », в качестве единственного аргумента? Это всё, на что вы способны?

Про «ряженых в камуфляж», это было смешно. Очень. Да среди этих, так называемых «ряженных», были люди, которые за считанные дни войны, видели столько, сколько вы клоуны ЗЕленые, вместе с вашей титушней и этим, «Сышишшшшь Вася», за пять жизней не увидите.
Какие же вы ничтожные, ЗЕленые тварюки.

p.s. Вова! Гони этого Мишу ссанными тряпками. Он сдуру, (а может и с перепою), нового очільника МВС подставил. Как? А ты почитай внимательно скриншот…
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/4364145647015403 Алексей Петров

Миша (герой видео), это тот наркоман, типа АТОшник, что совершенно случайно оказался в самолёте с Порошенко.
Смотри про "Беркут" на скрине.
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11.10.2021 17:44 Відповісти
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11.10.2021 17:55 Відповісти
Чого вина такого великого чоловіка накинулись!
Він хороший, просто він не в те вступив!
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11.10.2021 17:48 Відповісти
Щоб дивився, куди вступає.
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11.10.2021 17:56 Відповісти
Мы все равно придем за твоей душой из ада" Источник:
ххх
Ну... не все так страшно оказывается придут не за Васей, а за его душой. Наверное падший ангел Люцифер прийти обещает за душой Василия: он то ее продал
Так что... )))
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11.10.2021 18:17 Відповісти
"Угрожавший мужчина психически нездоров" Как и большинство **************. Типичный представитель секты гитьмана - угрозы, маты, проклятия, все это на великом и могучем, но при этом считает себя европейцем и либералом .
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11.10.2021 18:20 Відповісти
"угрожавший мужчина - психически нездоров"
а угрожаемый (потерпевший) - здоров, умен и высокоморален.
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11.10.2021 18:28 Відповісти
психбольных хватает.
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11.10.2021 19:04 Відповісти
Когда эти зеленые комсомольцы превратят все в большую задницу его же первого будет звиздеть прастый нарид и 73% оленей.Так что пусть привыкает,любишь денюшку в конверте на халяву - люби и на веревочке болтаться.
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11.10.2021 19:07 Відповісти
А единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране - работать клоуном у *********.
- Мне кажется, - ответил я, - есть и другие варианты.
- Есть. Кто не хочет работать клоуном у *********, будет работать ********* у клоунов. За тот же самый мелкий прайс.
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11.10.2021 19:50 Відповісти
На місці цього м"язистого паяца мав би бути Руслан Кошулинський - Політик, Патріот, Воїн. Вірастюк в Раді зі "слугами" - то ганьба для для Надвірнянщини... славного Бандерівського краю.
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11.10.2021 20:44 Відповісти
А что ты думаешь? И придут, обязательно явятся, не сомневайся
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11.10.2021 21:47 Відповісти
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12.10.2021 15:24 Відповісти
 
 