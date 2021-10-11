Ексвласникові збанкрутілого "Дельта банку" повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн, - Венедіктова

Колишньому власникові "Дельта банку" повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн, а також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу.

Про це повідомила у Facebook генпрокурорка Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Венедіктова не назвала прізвища ексвласника банку, якому повідомили про підозру, але за даними джерела ЄП в правоохоронних органах, йдеться про Миколу Лагуна.

"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк". Він же свого часу обіймав посаду Голови Спостережної Ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд гривень", - повідомила генпрокурорка.

За її словами, ОП координує розслідування у провадженнях щодо топ-10 боржників Нацбанку і Фонду гарантування вкладів.

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"Сукупна заборгованість цих банків перед власними вкладниками, не покрита виплатами Фонду, становить більше 120 мільярдів гривень. І частина цих коштів, за даними правоохоронців, банально розтрачена та розкрадена власниками та менеджментом цих установ", - додала Венедіктова.

Крім Лагуна, повідомлення про підозру отримали два заступники голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній.

"Слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки. 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав - "вигідну" операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом обіймав у Банку адміністративну посаду", - пише генпрокурор.

За її словами, в цій схемі, крім майнових прав на кредитну заборгованість, вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн.

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Також, додала вона, про безпосереднє розкраданні коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більш ніж у 100 разів.

"За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна", - заявила також Венедіктова.

Вона нагадала, що для відшкодування заподіяної шкоди в кримінальному провадженні заарештовано активи власника банку на суму 790 млн грн.

Генпрокурор також повідомила, що ексвласнику "Дельта банку" вручили клопотання про обрання запобіжного заходу - утримання під вартою з альтернативою внесення застави в понад 1 млрд грн.

Венедіктова також розповіла, що у провадженні щодо розтрати 2,5 млрд АТ "Банк "Фінанси та кредит" ми зібрали докази і повідомили про підозру 6 особам, у тому числі і власнику банку. Накладений арешт на майно вартістю, що відповідає розміру підтвердженої експертизою шкоди.

"Також завершено спеціальне досудове розслідування щодо викрадення 5,5 млрд. грн., що належали ПАТ "Брокбізнесбанк" та НБУ.

Власнику банку та його спільникам повідомлено підозру в створенні злочинної організації, розкраданні чужого майна, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Арештовано майно на суму, що покриває доведену експертним шляхом суму збитків у 866 млн грн", - резюмувала вона.

Видання додає, що колишній власник збанкрутілого "Дельта банку" Микола Лагун не зміг скасувати договір поручительства з боргових зобов'язань перед "Ощадбанком". Раніше суд заарештував активи власника "Дельта банку" Лагуна на 690 млн грн.