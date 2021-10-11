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Новини
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Ексвласникові збанкрутілого "Дельта банку" повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн, - Венедіктова

Ексвласникові збанкрутілого

Колишньому власникові "Дельта банку" повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн, а також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу.

Про це повідомила у Facebook генпрокурорка Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Венедіктова не назвала прізвища ексвласника банку, якому повідомили про підозру, але за даними джерела ЄП в правоохоронних органах, йдеться про Миколу Лагуна.

"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк". Він же свого часу обіймав посаду Голови Спостережної Ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд гривень", - повідомила генпрокурорка.

За її словами, ОП координує розслідування у провадженнях щодо топ-10 боржників Нацбанку і Фонду гарантування вкладів.

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"Сукупна заборгованість цих банків перед власними вкладниками, не покрита виплатами Фонду, становить більше 120 мільярдів гривень. І частина цих коштів, за даними правоохоронців, банально розтрачена та розкрадена власниками та менеджментом цих установ", - додала Венедіктова.

Крім Лагуна, повідомлення про підозру отримали два заступники голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній.

"Слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки. 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав - "вигідну" операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом обіймав у Банку адміністративну посаду", - пише генпрокурор.

За її словами, в цій схемі, крім майнових прав на кредитну заборгованість, вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн.

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Також, додала вона, про безпосереднє розкраданні коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більш ніж у 100 разів.

"За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна", - заявила також Венедіктова.

Вона нагадала, що для відшкодування заподіяної шкоди в кримінальному провадженні заарештовано активи власника банку на суму 790 млн грн.

Генпрокурор також повідомила, що ексвласнику "Дельта банку" вручили клопотання про обрання запобіжного заходу - утримання під вартою з альтернативою внесення застави в понад 1 млрд грн.

Венедіктова також розповіла, що у провадженні щодо розтрати 2,5 млрд АТ "Банк "Фінанси та кредит" ми зібрали докази і повідомили про підозру 6 особам, у тому числі і власнику банку. Накладений арешт на майно вартістю, що відповідає розміру підтвердженої експертизою шкоди.

"Також завершено спеціальне досудове розслідування щодо викрадення 5,5 млрд. грн., що належали ПАТ "Брокбізнесбанк" та НБУ.

Власнику банку та його спільникам повідомлено підозру в створенні злочинної організації, розкраданні чужого майна, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Арештовано майно на суму, що покриває доведену експертним шляхом суму збитків у 866 млн грн", - резюмувала вона.

Видання додає, що колишній власник збанкрутілого "Дельта банку" Микола Лагун не зміг скасувати договір поручительства з боргових зобов'язань перед "Ощадбанком". Раніше суд заарештував активи власника "Дельта банку" Лагуна на 690 млн грн.

Ексвласникові збанкрутілого Дельта банку повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн, - Венедіктова 01

Автор: 

банки (7739) Дельта Банк (154) Микола Лагун (112) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+7
растрату 5 млрд. $ Привата Коломойским власть в упор не замечает...
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11.10.2021 16:52
+4
Думаю все же понимают, что чувак укравший 1 млрд. грн. сядет ... на самолет и улетит отдыхать на Мальдивы.
Что-то запамятовал: А кто из укравших такие деньги сидит? Не подскажите, госпожа Венедиктова?
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11.10.2021 16:52
+3
Коля Лагун вже давно зробив пластичні операції і не може дочекатись нових підозр...
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11.10.2021 16:50
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он об этом знает ?
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11.10.2021 16:47 Відповісти
Он тоже что-то заподозрил
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11.10.2021 16:50 Відповісти
Коля Лагун вже давно зробив пластичні операції і не може дочекатись нових підозр...
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11.10.2021 16:50 Відповісти
Юрий Лях тоже пытался сделать пластическую операцию, но не очень удачно...
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11.10.2021 16:51 Відповісти
Тобто, Ви хочете сказати, що: "Ізя Коля - всьо?"
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11.10.2021 16:53 Відповісти
Просто экскурс в историю...
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11.10.2021 16:54 Відповісти
растрату 5 млрд. $ Привата Коломойским власть в упор не замечает...
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11.10.2021 16:52 Відповісти
Думаю все же понимают, что чувак укравший 1 млрд. грн. сядет ... на самолет и улетит отдыхать на Мальдивы.
Что-то запамятовал: А кто из укравших такие деньги сидит? Не подскажите, госпожа Венедиктова?
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11.10.2021 16:52 Відповісти
а где находится экс-владелец, не в израиле случаем?
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11.10.2021 16:56 Відповісти
напевне в США живе....у партнерів
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11.10.2021 16:58 Відповісти
А когда международным мафиозо Беней займетесь?
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11.10.2021 16:57 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))))))))))) пізно термін минув 5 років пройшло
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11.10.2021 16:57 Відповісти
Лагун владелец банка?
Ржунемагу!.
Этот банк принадлежал Кучме-Пинчуку.
Что там за чмара директор фонда Пинчука?
Докладаю, она на 10 лет старше этого Лагуна, была любовницей Кучмы и Пинчука.
Когда она им надоела - решили выдать замуж.
Пошли с ней в Укрсоцбанк, выловили в коридоре понравившегося ей клерка и выдали замуж.
Аналогично было с Хорошковским.
В благодарность сделали их зиц-председателями своих структур.
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11.10.2021 17:11 Відповісти
Ти все перепутал с Укрсоцбанком.
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11.10.2021 17:29 Відповісти
Мальчик, что я перепутал?
Укрсоцбанк принадлежал Кучме, Лагун был там старший куда пошлют, будущая его жена "работала" в Интерпайпе...
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11.10.2021 17:35 Відповісти
"была любовницей Кучмы и Пинчука" - одновременно или по очереди?

ты явно озабоченный старый совковый пердун-извращенец
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11.10.2021 20:55 Відповісти
и шо с того??? беня с зелёной соплёй смеются с нищеброда какие то сраные 120 лярдов)) нормальные пацаны грабят лярдами в зелени, потом один стал президентом а второй скупил пол американского штата, а сейчас спокойно пьют кофе)) кофе пить идём?
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11.10.2021 17:32 Відповісти
сколько уже было подозрений всем этим владельцам и при папередниках, и всё это заканчивалось ... ничем
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11.10.2021 18:49 Відповісти
правильно.
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11.10.2021 19:02 Відповісти
Украл 120 млрд, а предъявили подозрение на 1 млрд

Он очень легко откупится
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11.10.2021 20:56 Відповісти
А Мецгеру подозрение в краже 1,5 млрд. грн чего не вручили? Или это утрата в связи со спецификой деятельности банка? Типа неудачное финансирование?
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12.10.2021 07:31 Відповісти
 
 