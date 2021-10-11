З 11 до 17 жовтня в Києві перекриють Володимирський проїзд: Буде виставка військової техніки
З 11 по 17 жовтня відбудеться виставка військової техніки, в зв'язку з цим на Володимирському проїзді перекриють рух.
Про це повідомляє в Telegram пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.
На Михайлівській площі і Володимирському проїзді 13-17 жовтня пройде показ сучасних зразків озброєння і військової техніки сил безпеки і оборони.
За інформацією Управління патрульної поліції в Києві, з 21:00 11 жовтня до 24:00 17 жовтня буде перекрито рух на Володимирському проїзді (від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської).
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а выручка вся в овшоры пойдет?
а кого этими развалинами устрашать будут? москалей?
или боятся, что народ опять на майдан выйде?
так никакая техника не поможет...
Им ещё столько сделать предстоит. Опять же к празднику каждому с передовой по квартире выдали бы....
Или мёртворожденную девственницу "Богдану" (нахер никому не нужную)?