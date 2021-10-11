З 11 до 17 жовтня в Києві перекриють Володимирський проїзд: Буде виставка військової техніки

З 11 по 17 жовтня відбудеться виставка військової техніки, в зв'язку з цим на Володимирському проїзді перекриють рух.

Про це повідомляє в Telegram пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.

На Михайлівській площі і Володимирському проїзді 13-17 жовтня пройде показ сучасних зразків озброєння і військової техніки сил безпеки і оборони.

За інформацією Управління патрульної поліції в Києві, з 21:00 11 жовтня до 24:00 17 жовтня буде перекрито рух на Володимирському проїзді (від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської).

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