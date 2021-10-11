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З 11 до 17 жовтня в Києві перекриють Володимирський проїзд: Буде виставка військової техніки

З 11 до 17 жовтня в Києві перекриють Володимирський проїзд: Буде виставка військової техніки

З 11 по 17 жовтня відбудеться виставка військової техніки, в зв'язку з цим на Володимирському проїзді перекриють рух.

Про це повідомляє в Telegram пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.

На Михайлівській площі і Володимирському проїзді 13-17 жовтня пройде показ сучасних зразків озброєння і військової техніки сил безпеки і оборони.

За інформацією Управління патрульної поліції в Києві, з 21:00 11 жовтня до 24:00 17 жовтня буде перекрито рух на Володимирському проїзді (від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської).

Також читайте: У центрі Києва 13-17 жовтня відбудеться виставка озброєння і військової техніки

З 11 до 17 жовтня в Києві перекриють Володимирський проїзд: Буде виставка військової техніки 01

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виставка (285) Київ (19524) транспорт (1396)


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А таблички будут "Зробленно за сприяння влади "бариг"?" А еще лучше плакаты сколько было разработано "барыгами" и зелеными "честными" шутами.
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11.10.2021 17:06 Відповісти
интересно, вход платный?

а выручка вся в овшоры пойдет?

а кого этими развалинами устрашать будут? москалей?

или боятся, что народ опять на майдан выйде?

так никакая техника не поможет...
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11.10.2021 17:29 Відповісти
Уж лучше вместо этого нашим пацанам на передовую всё отослали.

Им ещё столько сделать предстоит. Опять же к празднику каждому с передовой по квартире выдали бы....
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11.10.2021 17:57 Відповісти
вот если бы там, как в средние века, выставили бы на кольях выставку голов фракции ОПЗЖ ....
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11.10.2021 18:53 Відповісти
Опять ПМ с лазерным целеуказателем покажут?
Или мёртворожденную девственницу "Богдану" (нахер никому не нужную)?
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11.10.2021 20:13 Відповісти
 
 