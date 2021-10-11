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Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російських військ на Донбасі, - штаб ООС

Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російських військ на Донбасі, - штаб ООС

Упродовж цієї доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Один український воїн зазнав поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю і гранатомети різних систем.

Поблизу Кримського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїну була надана невідкладна домедична допомога, його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.

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Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили супротивника припинити вогневу активність.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Автор: 

обстріл (28633) Донбас (22356) бойові дії (3864) операція Об’єднаних сил (6725)


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Скорейшего выздоровления……
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11.10.2021 17:20 Відповісти
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11.10.2021 17:27 Відповісти
А раніше кожного тижня з'являлись відео , як ЗСУ мочать московитів, знищують бліндажі та опорники «сєпарів» и потроху займають «сіру» зону…😕
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11.10.2021 19:35 Відповісти
Швидкого та повного одужання пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!
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11.10.2021 20:55 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость
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11.10.2021 22:00 Відповісти
Вроде бы разрешили открывать ответный огонь, но вместо сообщений о потерях врага какая-то новая мантра: "заставили противника прекратить огневую активность".
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11.10.2021 22:22 Відповісти
Та нехай називають як хочуть - головне, аби відкривали вогонь. А такі формулювання ще й містять елемент єхидства, наша відповідь на їхні "их тама нетути"... ))
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11.10.2021 22:35 Відповісти
 
 