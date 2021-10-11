Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російських військ на Донбасі, - штаб ООС

Упродовж цієї доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Один український воїн зазнав поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю і гранатомети різних систем.

Поблизу Кримського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїну була надана невідкладна домедична допомога, його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.

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Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили супротивника припинити вогневу активність.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.