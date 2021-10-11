"Слуга народу" Василевська-Смаглюк про відставки в Кабміні: Якщо ви когось "ідете", то скажіть хоча б, кого бачите на заміну
При звільненні міністрів в уряді часто не говорять, кого бачать на заміну.
Про це нардепка фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Парламентарій зазначила, що кожній новій людині, яка приходить у міністерство, потрібно пів року, щоб вникнути у процес.
"З'явилася інформація про те, що Абрамовський (міністр екології. - Ред.) написав заяву про звільнення, а кандидата на це місце немає. Але якщо ви когось "ідете", то хоча б скажіть, кого бачите в команді", - підкреслила нардепка.
"На жаль, там, де питання стосуються якихось мільярдних тендерів, великих державних грошей, не виходить працювати в конструктиві і прогнозовано, чомусь завжди є конфлікт інтересів і розбаланс. Тому чутки про те, що хтось іде, є, а кого Шмигаль бачить на заміну у своїй команді, нема", - додала Василевська-Смаглюк.
Крім того, нардепка зазначила, що заміна прем'єр-міністра Дениса Шмигаля найближчим часом не планується.
"На мій погляд, це питання не можна ставити напередодні зими, тому що знову будуть пертурбації, турбулентність і т.д .. Я би подивилася, як ми пройдемо зиму, і тоді б робила якісь кадрові ротації", - сказала нардепка.
Інтерв'ю з нардепкою "Слуги народу" Ольгою Василевською-Смаглюк читайте тут.
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нахеразачем ее статью разбирать на цитаты?
что любой ишак из зоопарка будет лучше работать чем "самый умный" из слуг урода
только в этом и зашквар для слуг урода - так демонстрировать свой "профессионализм")
А из нормальных людей, как заявили сами слуги урода - "у нас сумашедший кадровый голод - никто из нормальных людей не хочет с нами сотрудничать"
Тебе что, в Трускавце не объяснили, что ваша функция заключается в одном: "нажимать кнопки, как указано с Банковой"?
Да и давать интервью всяким подозрительным изданиям типа "Цензор" вам должны были запретить.