"Слуга народу" Василевська-Смаглюк про відставки в Кабміні: Якщо ви когось "ідете", то скажіть хоча б, кого бачите на заміну

При звільненні міністрів в уряді часто не говорять, кого бачать на заміну.

Про це нардепка фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Парламентарій зазначила, що кожній новій людині, яка приходить у міністерство, потрібно пів року, щоб вникнути у процес.

"З'явилася інформація про те, що Абрамовський (міністр екології. - Ред.) написав заяву про звільнення, а кандидата на це місце немає. Але якщо ви когось "ідете", то хоча б скажіть, кого бачите в команді", - підкреслила нардепка.

"На жаль, там, де питання стосуються якихось мільярдних тендерів, великих державних грошей, не виходить працювати в конструктиві і прогнозовано, чомусь завжди є конфлікт інтересів і розбаланс. Тому чутки про те, що хтось іде, є, а кого Шмигаль бачить на заміну у своїй команді, нема", - додала Василевська-Смаглюк.

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Крім того, нардепка зазначила, що заміна прем'єр-міністра Дениса Шмигаля найближчим часом не планується.

"На мій погляд, це питання не можна ставити напередодні зими, тому що знову будуть пертурбації, турбулентність і т.д .. Я би подивилася, як ми пройдемо зиму, і тоді б робила якісь кадрові ротації", - сказала нардепка.

Інтерв'ю з нардепкою "Слуги народу" Ольгою Василевською-Смаглюк читайте тут.