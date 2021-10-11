УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8558 відвідувачів онлайн
Новини
2 645 11

"Слуга народу" Василевська-Смаглюк про відставки в Кабміні: Якщо ви когось "ідете", то скажіть хоча б, кого бачите на заміну

При звільненні міністрів в уряді часто не говорять, кого бачать на заміну.

Про це нардепка фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Парламентарій зазначила, що кожній новій людині, яка приходить у міністерство, потрібно пів року, щоб вникнути у процес.

"З'явилася інформація про те, що Абрамовський (міністр екології. - Ред.) написав заяву про звільнення, а кандидата на це місце немає. Але якщо ви когось "ідете", то хоча б скажіть, кого бачите в команді", - підкреслила нардепка.

"На жаль, там, де питання стосуються якихось мільярдних тендерів, великих державних грошей, не виходить працювати в конструктиві і прогнозовано, чомусь завжди є конфлікт інтересів і розбаланс. Тому чутки про те, що хтось іде, є, а кого Шмигаль бачить на заміну у своїй команді, нема", - додала Василевська-Смаглюк.

Читайте також: "Слуга народу" Василевська-Смаглюк про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Вперше бачу таку реакцію. Вона свідчить про втрату берегів. Це небезпечно

Крім того, нардепка зазначила, що заміна прем'єр-міністра Дениса Шмигаля найближчим часом не планується.

"На мій погляд, це питання не можна ставити напередодні зими, тому що знову будуть пертурбації, турбулентність і т.д .. Я би подивилася, як ми пройдемо зиму, і тоді б робила якісь кадрові ротації", - сказала нардепка.

Інтерв'ю з нардепкою "Слуги народу" Ольгою Василевською-Смаглюк читайте тут.

Автор: 

Кабмін (14103) відставка (1465) Василевська-Смаглюк Ольга (67)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Вау!
Тебе что, в Трускавце не объяснили, что ваша функция заключается в одном: "нажимать кнопки, как указано с Банковой"?
Да и давать интервью всяким подозрительным изданиям типа "Цензор" вам должны были запретить.
показати весь коментар
11.10.2021 18:23
+3
в том и дело)
что любой ишак из зоопарка будет лучше работать чем "самый умный" из слуг урода
только в этом и зашквар для слуг урода - так демонстрировать свой "профессионализм")
А из нормальных людей, как заявили сами слуги урода - "у нас сумашедший кадровый голод - никто из нормальных людей не хочет с нами сотрудничать"
показати весь коментар
11.10.2021 18:15
+2
нахера зачем ее статью разбирать на цитаты?
показати весь коментар
11.10.2021 18:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нахера зачем ее статью разбирать на цитаты?
показати весь коментар
11.10.2021 18:04 Відповісти
це не важливо бо міністри у нас нічого не вирішують
показати весь коментар
11.10.2021 18:05 Відповісти
Я не понимаю беспокойства васлевской-смаглюк! Да на освободившееся место можно смело посадить ишака из зоопарка и разницы никто не заметит!!!! Так что ближайший резерв для новых пополнений в кабмин в зоопарке хватает!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.10.2021 18:09 Відповісти
в том и дело)
что любой ишак из зоопарка будет лучше работать чем "самый умный" из слуг урода
только в этом и зашквар для слуг урода - так демонстрировать свой "профессионализм")
А из нормальных людей, как заявили сами слуги урода - "у нас сумашедший кадровый голод - никто из нормальных людей не хочет с нами сотрудничать"
показати весь коментар
11.10.2021 18:15 Відповісти
не, еще лысый не трудоустроен...
показати весь коментар
11.10.2021 19:21 Відповісти
Вау!
Тебе что, в Трускавце не объяснили, что ваша функция заключается в одном: "нажимать кнопки, как указано с Банковой"?
Да и давать интервью всяким подозрительным изданиям типа "Цензор" вам должны были запретить.
показати весь коментар
11.10.2021 18:23 Відповісти
то скажите хотя бы, кого видите на замену)))) дебилы 25х7 в наркотическом угаре, они видят розовых слоников.
показати весь коментар
11.10.2021 18:31 Відповісти
Кто такая эта тупая курица с Криворожского борделя, что ее мнение надо слушать.Понасобирали весь мусор с помоек и льют понос о чем попало.
показати весь коментар
11.10.2021 18:44 Відповісти
Якщо ви не маєте заміни і фахівців то не треба було лізти у владу і обіцяти. ГАНЬБА.
показати весь коментар
11.10.2021 18:53 Відповісти
слово "фахівці" , як і слово "державники" нікого не цікавлять. Цікавлять Голохвастови або ще краще - його посіпаки.
показати весь коментар
11.10.2021 19:30 Відповісти
Этой проколомойской курицы что-то очень много сегодня. И это, похоже, как-то коррелируется с якобы отравлением Полякова, который ТАКЖЕ входил в проколомойскую фракцию "за майбах" /за майбутнє/
показати весь коментар
11.10.2021 19:27 Відповісти
 
 