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Новини
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Українська сторона звертає увагу тільки на позицію Путіна, - в ОП відреагували на статтю Медведєва про Україну

Українська сторона звертає увагу тільки на позицію Путіна, - в ОП відреагували на статтю Медведєва про Україну

Україна звертає увагу тільки на позицію президента Росії Володимира Путіна. Що звучить в його оточенні - це питання другорядне.

Про це заявив радник глави Офісу президента України, Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Українська сторона звертає увагу тільки на позицію чинного президента Росії. Що звучить в його оточенні - це питання другорядне, як мінімум. Головне питання - яку позицію займає сам пан Путін. Адже від його імені офіційно звучали інші формулювання, і необхідність переговорів між Україною і Росією підтверджувалася ", - заявив Подоляк.

Він також додав, що стаття соратника Путіна "про безглуздість ведення переговорів з Україною через несамостійність" вважається в Офісі президента недоречною і шантажистською.

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За його словами, якщо ж у Росії хочуть обговорити, зокрема, ідентичність України, то виходити необхідно з наступного: "Ідентичність українців і України як країни точно відрізняється від того, що було складено з цього приводу в межах сконструйованої історії СРСР або короткого курсу історії КПРС. Цінності України відрізняються від того, що містилося про них у минулому. Потрібно прийняти і поважати цей факт", - сказав Подоляк.

Він також згадав про те, що "Медведєв випав із політичного порядку денного в Росії" і не запрошувався до організації переговорів між Україною і Росією.

Стаття Медведєва під назвою "Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом" була опублікована на сайті газети "Коммерсант" у понеділок. Заступник голови Ради безпеки РФ вважає відносини з представниками нинішньої влади України безглуздими.

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) путін володимир (23862) Офіс Президента (2025) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+15
зеЛох офшорный хочет гарантий для себя лично (по дороге на ростов) исключительно от фуйла кремлевского.
важно помнить кто такой подоляк:
Тітушки вперше з'явились 18-го травня 2013. А знаєте хто тоді був політтехнологом януковища?
Подоляк.
До того-ж він був консультантом регіонала юрія іванющенка (відомого також як юра єнакієвський).
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11.10.2021 18:18
+13
а что звучит в окружении зеленского не просто вторично, десятирично
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11.10.2021 18:09
+7
Фу, плісняві імпотенти мовчки утерлись.
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11.10.2021 18:14
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а что звучит в окружении зеленского не просто вторично, десятирично
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11.10.2021 18:09 Відповісти
зеЛох офшорный хочет гарантий для себя лично (по дороге на ростов) исключительно от фуйла кремлевского.
важно помнить кто такой подоляк:
Тітушки вперше з'явились 18-го травня 2013. А знаєте хто тоді був політтехнологом януковища?
Подоляк.
До того-ж він був консультантом регіонала юрія іванющенка (відомого також як юра єнакієвський).
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11.10.2021 18:18 Відповісти
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11.10.2021 21:16 Відповісти
ой ой ой они обиделись...
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11.10.2021 18:11 Відповісти
Так Путен вже усе сказав ; Один народ. Шо вам ще треба ЗЕбіли?
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11.10.2021 18:47 Відповісти
98% активных националистов в населении окончат эту агрессию. Это единственный выход.
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11.10.2021 18:11 Відповісти
В ЛГБТ, на паради!
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11.10.2021 18:17 Відповісти
Фу, плісняві імпотенти мовчки утерлись.
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11.10.2021 18:14 Відповісти
Схоже що немає межі зебанутості.
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11.10.2021 18:15 Відповісти
А что ещё можно от зекретинов ожидать?на них козломордые сцут,а они утераются и срут на зесрань ...
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11.10.2021 18:18 Відповісти
эту тварь что сейчас у корыта нужно гнать больше чем тварь януковича и их пополизаторев.
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11.10.2021 18:19 Відповісти
ТЫПИЛЫ!
На Рашке, без разрешения Путина, они пукнуть НЕ МОГУТ!
Так, что какой бы бред не несли эти "Медведевы" или "Жириновский" - все это говорится с одобрения Путина и по указанию Путина!
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11.10.2021 18:20 Відповісти
ни одной буквы не угадал, пу сам не самостоятельный, это говорящая голова конторы
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11.10.2021 19:48 Відповісти
офис признал главмокшу верховным ребе...
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11.10.2021 18:20 Відповісти
Это просто какой-то позор!(с)))
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11.10.2021 18:21 Відповісти
Сейчас как раз удобный момент поздравить всю расею с юбилеем - ровно 300 лет назад их уарь Пётр I переименовал их московское царство в РОССИЮ.
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11.10.2021 18:22 Відповісти
Типа Путин не знает что Медведев написал?
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11.10.2021 18:23 Відповісти
Украина тоже не видит смысла о чём то разговаривать с мокшами, так как этот огрызок ссср, под названием "россия", как и нынешний президент этого огрызка и госдума - нелегитимны!!! Когда за поребриком подохнет нынешний диктатор самозванец и террорист номер 1 в мире и когда проведут нормальные, демократические выборы, тогда поговорим!!
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11.10.2021 18:26 Відповісти
Сюр...зеопа:"пусть господин Путин сам это скажет -мы только его самого слушаем"...ну и где зебилы со своими воплями про проукраинскую зекрысу(потому что на него медвудун насрал сегодня)
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11.10.2021 18:35 Відповісти
а ніби Дімон міг щось ляпнути таке, з чим ***** не згоден...
Дебіли, тля...
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11.10.2021 18:35 Відповісти
опущенцы
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11.10.2021 18:57 Відповісти
верно.
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11.10.2021 19:01 Відповісти
Ага, зебилы снова обосрались
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12.10.2021 10:46 Відповісти
Бумажку дать? Или вы по привычке - себе в штаны?
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15.10.2021 09:18 Відповісти
Що і вимагалося довести - молимось тільки на *****.
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11.10.2021 19:06 Відповісти
Миша, короче, меня не интересует мнение Пукина. Тебе ясно? И тебя оно не интересует, идиот!
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11.10.2021 19:08 Відповісти
Уж сколько раз твердили миру... Скільки вже буде отоє президенте намагатись заглянути в очі **********? Та нехай би само,а ото ганьбить всю Україну. А українцям все рівно, що про них патякають улуси починаючи із сцаря ****************** і кінчаючи останнім бомжем із якогось занюханого кацапського козлосранська.
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11.10.2021 19:12 Відповісти
Достойный ответ Украины.
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11.10.2021 19:24 Відповісти
Нет, крайне слабый ответ. Правильным ответом было бы напоминание, что невыполнение самых первых пунктов Минского соглашения, важнейшим из которых является возвращение всех пленных, является серьезным препятствием в продвижении к миру на Донбассе.
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11.10.2021 20:16 Відповісти
этому чмошнику всего 56 лет, рост 1,6 с кепкой, а выглядит, как кусок дерьма.
в Украине даже девяностолетний Кравчук выглядит лучше...

*********, оно что, у вас там не просыхает? не позорьтесь так, убогие вОнюшки, сдайте это свое убогое чмо ведмедку лучше на корм свиньям.))

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11.10.2021 19:38 Відповісти
До уйла у зеклована нема з чим їхати, немає камаза з баксами, та і в ростові місце зайняте.
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11.10.2021 20:15 Відповісти
а ведь верно подметил, нет смысла договариваться по причине многократно подтвержденной недоговороспособности
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11.10.2021 19:46 Відповісти
Не применительно к мнению ОПки, но если вдруг в РФии генеральная линия будет на легализацию ЛГБТ, нацлидер скажет:
- Все в 3,14дарасы.
В окружении ответят:
- Мы уже!!!
И вообще, мишутке если что и дают, то всё под слив.
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11.10.2021 19:57 Відповісти
Странная позиция, понятно что заявление Медведева не самостоятельное, а является элементом давления . Мол делайте уступки, а то встречи не будет...
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11.10.2021 20:13 Відповісти
А разве этот нафталиновый алкаш выразил свою личную позицию, ну не смешите😁😁😁
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11.10.2021 20:23 Відповісти
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11.10.2021 20:30 Відповісти
як нема сенсу обговорювати статтю лайна-мєдвєдєва так само нема сенсу обговорювати текст лайна-подоляка.
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11.10.2021 20:44 Відповісти
Замість того що б дати гідну відповідь рашистам, згадати що росія вже восьмий рік війну ,анексувала Крим ,веде гібридну війну ,про шовіністичну істерію рос. тв і відповідь повина бути чітка Украіна ніколи не буде частиною "русского мира" як би не бісились рашисти ,А так відповідь ні про що і все ілюзія переговорів з путіном ,невже не зрозуміло про що він може говорити?
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11.10.2021 20:46 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА

Прочла у уважаемого мной твитёра будто бы Медведев еврей.
Нет, я понимаю, что среди евреев могут быть дураки.
Но не до такой же степени, товарищ профессор!
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11.10.2021 21:48 Відповісти
Не, ну не сотопотамы ж сидят в ОП? Мало того, что Вован Вованыч поджопил Медведа из премьерского кресла, так ещё и с Банковой Димона опускают. А меж тем, Медвед собою олицетворяет неукоснительное исполнение предвыборных обещаний. Обещал же Вованыч в 2004-м мировое лидерство России в нанотехнологиях и исполнил - от самого Вована Димон росточком-то пониже будет.
Понимать нада...
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15.10.2021 09:50 Відповісти
 
 