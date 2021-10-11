Українська сторона звертає увагу тільки на позицію Путіна, - в ОП відреагували на статтю Медведєва про Україну
Україна звертає увагу тільки на позицію президента Росії Володимира Путіна. Що звучить в його оточенні - це питання другорядне.
Про це заявив радник глави Офісу президента України, Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Українська сторона звертає увагу тільки на позицію чинного президента Росії. Що звучить в його оточенні - це питання другорядне, як мінімум. Головне питання - яку позицію займає сам пан Путін. Адже від його імені офіційно звучали інші формулювання, і необхідність переговорів між Україною і Росією підтверджувалася ", - заявив Подоляк.
Він також додав, що стаття соратника Путіна "про безглуздість ведення переговорів з Україною через несамостійність" вважається в Офісі президента недоречною і шантажистською.
За його словами, якщо ж у Росії хочуть обговорити, зокрема, ідентичність України, то виходити необхідно з наступного: "Ідентичність українців і України як країни точно відрізняється від того, що було складено з цього приводу в межах сконструйованої історії СРСР або короткого курсу історії КПРС. Цінності України відрізняються від того, що містилося про них у минулому. Потрібно прийняти і поважати цей факт", - сказав Подоляк.
Він також згадав про те, що "Медведєв випав із політичного порядку денного в Росії" і не запрошувався до організації переговорів між Україною і Росією.
Стаття Медведєва під назвою "Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом" була опублікована на сайті газети "Коммерсант" у понеділок. Заступник голови Ради безпеки РФ вважає відносини з представниками нинішньої влади України безглуздими.
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важно помнить кто такой подоляк:
Тітушки вперше з'явились 18-го травня 2013. А знаєте хто тоді був політтехнологом януковища?
Подоляк.
До того-ж він був консультантом регіонала юрія іванющенка (відомого також як юра єнакієвський).
На Рашке, без разрешения Путина, они пукнуть НЕ МОГУТ!
Так, что какой бы бред не несли эти "Медведевы" или "Жириновский" - все это говорится с одобрения Путина и по указанию Путина!
Дебіли, тля...
в Украине даже девяностолетний Кравчук выглядит лучше...
*********, оно что, у вас там не просыхает? не позорьтесь так, убогие вОнюшки, сдайте это свое убогое чмо ведмедку лучше на корм свиньям.))
- Все в 3,14дарасы.
В окружении ответят:
- Мы уже!!!
И вообще, мишутке если что и дают, то всё под слив.
Прочла у уважаемого мной твитёра будто бы Медведев еврей.
Нет, я понимаю, что среди евреев могут быть дураки.
Но не до такой же степени, товарищ профессор!
Понимать нада...