Українська сторона звертає увагу тільки на позицію Путіна, - в ОП відреагували на статтю Медведєва про Україну

Україна звертає увагу тільки на позицію президента Росії Володимира Путіна. Що звучить в його оточенні - це питання другорядне.

Про це заявив радник глави Офісу президента України, Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Українська сторона звертає увагу тільки на позицію чинного президента Росії. Що звучить в його оточенні - це питання другорядне, як мінімум. Головне питання - яку позицію займає сам пан Путін. Адже від його імені офіційно звучали інші формулювання, і необхідність переговорів між Україною і Росією підтверджувалася ", - заявив Подоляк.

Він також додав, що стаття соратника Путіна "про безглуздість ведення переговорів з Україною через несамостійність" вважається в Офісі президента недоречною і шантажистською.

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За його словами, якщо ж у Росії хочуть обговорити, зокрема, ідентичність України, то виходити необхідно з наступного: "Ідентичність українців і України як країни точно відрізняється від того, що було складено з цього приводу в межах сконструйованої історії СРСР або короткого курсу історії КПРС. Цінності України відрізняються від того, що містилося про них у минулому. Потрібно прийняти і поважати цей факт", - сказав Подоляк.

Він також згадав про те, що "Медведєв випав із політичного порядку денного в Росії" і не запрошувався до організації переговорів між Україною і Росією.

Стаття Медведєва під назвою "Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом" була опублікована на сайті газети "Коммерсант" у понеділок. Заступник голови Ради безпеки РФ вважає відносини з представниками нинішньої влади України безглуздими.