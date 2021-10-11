Партія влади і президент Зеленський несуть відповідальність за зрив обрання глави САП, - Рада громадського контролю НАБУ

Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро обурена заявою президента Володимира Зеленського щодо зриву обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ради.

"Президент або не розуміє, або вдає, що не розуміє причину зриву комісії.

До суті.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура - частина антикорупційної вертикалі, яка направляє розслідування НАБУ до суду. САП здійснює процесуальне керівництво над справами НАБУ (та є незалежним від генпрокуратури). Без підписів прокурорів не можливо провести жоден обшук, арешт, вилучення документів, тощо.

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Наразі САП залишається без голови понад 14 місяців: Назар Холодницький відбув п’ятирічний термін на посаді голови інституції та завершив свої повноваження 21 серпня 2020 року. Конкурс на посаду голови триває ще довше: формувати комісію розпочали в липні 2020 р.

До складу комісії входить 11 осіб - семеро делегує Верховна Рада, а решту 4 - міжнародні партнери від Ради прокурорів.

Зазначимо, що протягом часу, коли САП не має керівника, робота антикорупційної вертикалі ( НАБУ - САП - ВАКС) не є ефективною. Це ми бачимо зі звіту про діяльність НАБУ: кількість справ, які передали прокурори САП до Вищого антикорупційного суду, впала вдвічі.

Отже, в суботу, 09.10.2021, кворуму не було через відсутність трьох членів - Олени Бусол, Євгена Соболя та Андрія Гуджала.

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Соболь - кандидат, якого делегувала партія президента. Інші члени, які затягують обрання голови САП, не були б призначені в комісію без голосів монобільшості.

Тобто партія влади та президент несуть відповідальність за зрив виборів голови САП", - переконані у Раді громадського контролю НАБУ.

Там додають, що члени комісії, делеговані від Ради прокурорів міжнародними партнерами України, вже двічі публічно заявляли про спроби втручання в конкурс: 8 cічня і 23 серпня.

"Станом на кінець липня залишилось всього два кандидати на посаду - детектив НАБУ Олександр Клименко і прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк, тобто залишилось лише вибрати переможця конкурсу", - констатують у раді.

Громадські працівники нагадують, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона публічно пообіцяв президенту США Джо Байдену негайно обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У раді громадського контролю НАБУ резюмують, що кандидати від влади саботують конкурс, Зеленський дає обіцянки міжнародним партнерам, які не виконує, а антикорупційна вертикаль працює неефективно.

Нагадаємо, засідання комісії, яка мала обрати керівника САП, не відбулися через відсутність членів комісії Олени Бусол, Андрія Гуджала і Євгена Соболя.

Своє невдоволення ситуацією, що склалася, висловив і президент Зеленський, який заявив, що "члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як годиться".