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Новини
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Партія влади і президент Зеленський несуть відповідальність за зрив обрання глави САП, - Рада громадського контролю НАБУ

Партія влади і президент Зеленський несуть відповідальність за зрив обрання глави САП, - Рада громадського контролю НАБУ

Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро обурена заявою президента Володимира Зеленського щодо зриву обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ради.

"Президент або не розуміє, або вдає, що не розуміє причину зриву комісії.

До суті.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура - частина антикорупційної вертикалі, яка направляє розслідування НАБУ до суду. САП здійснює процесуальне керівництво над справами НАБУ (та є незалежним від генпрокуратури). Без підписів прокурорів не можливо провести жоден обшук, арешт, вилучення документів, тощо.

Також читайте: НАБУ оприлюднило результати рейтингового інтернет-голосування за Раду громадського контролю при агентстві

Наразі САП залишається без голови понад 14 місяців: Назар Холодницький відбув п’ятирічний термін на посаді голови інституції та завершив свої повноваження 21 серпня 2020 року. Конкурс на посаду голови триває ще довше: формувати комісію розпочали в липні 2020 р.

До складу комісії входить 11 осіб - семеро делегує Верховна Рада, а решту 4 - міжнародні партнери від Ради прокурорів.

Зазначимо, що протягом часу, коли САП не має керівника, робота антикорупційної вертикалі ( НАБУ - САП - ВАКС) не є ефективною. Це ми бачимо зі звіту про діяльність НАБУ: кількість справ, які передали прокурори САП до Вищого антикорупційного суду, впала вдвічі.

Отже, в суботу, 09.10.2021, кворуму не було через відсутність трьох членів - Олени Бусол, Євгена Соболя та Андрія Гуджала.

Також читайте: "Не почув адекватних пояснень затримки конкурсу", - Зеленський про зрив виборів глави САП

Соболь - кандидат, якого делегувала партія президента. Інші члени, які затягують обрання голови САП, не були б призначені в комісію без голосів монобільшості.

Тобто партія влади та президент несуть відповідальність за зрив виборів голови САП", - переконані у Раді громадського контролю НАБУ.

Там додають, що члени комісії, делеговані від Ради прокурорів міжнародними партнерами України, вже двічі публічно заявляли про спроби втручання в конкурс: 8 cічня і 23 серпня.

"Станом на кінець липня залишилось всього два кандидати на посаду - детектив НАБУ Олександр Клименко і прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк, тобто залишилось лише вибрати переможця конкурсу", - констатують у раді.

Громадські працівники нагадують, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона публічно пообіцяв президенту США Джо Байдену негайно обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У раді громадського контролю НАБУ резюмують, що кандидати від влади саботують конкурс, Зеленський дає обіцянки міжнародним партнерам, які не виконує, а антикорупційна вертикаль працює неефективно.

Партія влади і президент Зеленський несуть відповідальність за зрив обрання глави САП, - Рада громадського контролю НАБУ 01

Нагадаємо, засідання комісії, яка мала обрати керівника САП, не відбулися через відсутність членів комісії Олени Бусол, Андрія Гуджала і Євгена Соболя.

Своє невдоволення ситуацією, що склалася, висловив і президент Зеленський, який заявив, що "члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як годиться".

Автор: 

НАБУ (5071) Рада громадського контролю (19)


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Топ коментарі
+21
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11.10.2021 18:25
+15
вони сумлінно виконують завдання, поставлене народом - руйнують українську державу як таку
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11.10.2021 18:19
+15
Партия власти и президент зеленский несут ответственность.
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11.10.2021 18:20
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вони сумлінно виконують завдання, поставлене народом - руйнують українську державу як таку
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11.10.2021 18:19 Відповісти
Не народом, а 73 відсотками храждан.
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11.10.2021 18:42 Відповісти
к сожалению, такой 3 нас нарид. Включая молодежж, радостно отдавшую свои голоса "по приколу".
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12.10.2021 10:35 Відповісти
Мабуть Путлєр ставив таке завдання.
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11.10.2021 19:06 Відповісти
Партия власти и президент зеленский несут ответственность.
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11.10.2021 18:20 Відповісти
хитрожопые евробляхеры - вам привет от зеленых

Евробляхи не могут встать на учет даже после растаможки: какие VIN-номера "заворачивают" в МРЭО. На водителей заводят уголовные дела. Владельцу придется побегать по судам и потратиться, чтобы доказать свою невиновность.
Для некоторых автомобилей на еврономерах факт прохождения льготной растаможки не увенчался долгожданной легализацией и вручением украинских номеров: их изъяли в ходе экспертизы в МРЭО.
Как рассказал UBR.ua юрист ОО "Авто Евро Сила" Иван Казачук, минимум одна евробляха в день сталкивается с подобной ситуацией, когда на этапе постановки машины на учет и в ходе прохождения экспертной проверки на кузове машины выявляются повреждение или полное отсутствие VIN-кода.
https://ubr.ua/market/auto/evrobljakhi-ne-mohut-vstat-na-uchet-dazhe-posle-rastamozhki-prichina-v-vin-nomere-4008096
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11.10.2021 18:20 Відповісти
Вони так пишалися тим, що перемогли Порошенка, проголосувавши проти нього на виборах. "Виграли" бій, програли війну. Піррова перемога
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11.10.2021 18:29 Відповісти
Ті помніш как фсьо начіна-алось,
Фсьо біло впєрвіє і вно-овь…
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11.10.2021 18:24 Відповісти
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11.10.2021 18:25 Відповісти
"Зачем из трусиков Зели торчит справка Кивы,ПЛАН ПО УНИЧТОЖЕНИЮ УКРАИНЫ затеяли наш Дурак и его Ермак"

https://www.youtube.com/watch?v=_-yXv957qcI
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11.10.2021 18:25 Відповісти
пи...ры
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11.10.2021 18:27 Відповісти
Что вы удивляетесь?
Зеленский исполняет обычную тактику, называемую:
"ПРИКИНУТЬСЯ ШЛАНГОМ"!
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11.10.2021 18:31 Відповісти
Зе - коцапская крыса и путенский холуй, шо тут не ясно, ну и подстилка олигархов канеха
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11.10.2021 18:32 Відповісти
Якщо виберуть незалежного прокурора, тоді потрібно і по президенту працювати за його 40 лямов)))) хто в це віре))
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11.10.2021 18:42 Відповісти
" когда САП не имеет руководителя, работа антикоррупционной вертикали не является эффективной " - Ну вот был у вас Сытник целых 5 лет и где эффективность ? Кого из топ-чиновников посадили ? Вы бездельники вечно кричащие о своей важности и необходимости для страны. За все годы вашей работы результата нет. Так зачем вы вообще нужны ?
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11.10.2021 18:50 Відповісти
Гниды
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11.10.2021 19:57 Відповісти
Шабунин или не понимает, или делает вид, что не понимает причину срыва комиссии.
А президент Зеленский сразу сказал, и Шабунину тоже, - Идите в сраку. Я никому ничего не должен.
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11.10.2021 20:29 Відповісти
Шабунін з кожного зашквару влади робить шоу, розтягує кожен випадок на 8-10 виступів, заяв, звернень і підсумків.. Щоб кожне його відео показали як це можливо на більшій кількості каналів, щоб про факт довідалося як можливо більша кількість людей..

Щоб кожна людина, що почує, скаже собі, що зеля і є головна корупція (але має ще 20-30% підтримки, бо люди ще не почули) ..

Щоб кожен такий факт був почутий у G7..

Щоб потім посли від G7, МВФ, Єврокомісія, Конгрес при зустрічах з зелею питали, що ж той зеля собі думає і чи справді зеля хоче долучитися до цивілізованих країн, чи може хоче бути як на московії..

І саме Шабунін дотиснув деркача і дупинського, що зеля був змушений накласти на них свої санкції..
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12.10.2021 10:19 Відповісти
От как только выберут САП людей ЗЕ!, так и саботажу конец
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12.10.2021 11:46 Відповісти
За свою каденцію Порошенко з мільярдера став мільйонером.

За половину каденції усенарідний сонцелікій лідор з мільйонера став мільярдером.
Головне не переплутайте 😁
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12.10.2021 12:07 Відповісти
це все легко перевіряється..
форбс у поміч..

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%88%D1%96_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2015

петя настільки кепсько керував країною + війна + штучний банкопад, що збідніли всі,

але потім петя збагачувався найкраще за всіх..

форбс у поміч.. нічого особистого..
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13.10.2021 10:16 Відповісти
 
 