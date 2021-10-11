Партія влади і президент Зеленський несуть відповідальність за зрив обрання глави САП, - Рада громадського контролю НАБУ
Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро обурена заявою президента Володимира Зеленського щодо зриву обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ради.
"Президент або не розуміє, або вдає, що не розуміє причину зриву комісії.
До суті.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура - частина антикорупційної вертикалі, яка направляє розслідування НАБУ до суду. САП здійснює процесуальне керівництво над справами НАБУ (та є незалежним від генпрокуратури). Без підписів прокурорів не можливо провести жоден обшук, арешт, вилучення документів, тощо.
Наразі САП залишається без голови понад 14 місяців: Назар Холодницький відбув п’ятирічний термін на посаді голови інституції та завершив свої повноваження 21 серпня 2020 року. Конкурс на посаду голови триває ще довше: формувати комісію розпочали в липні 2020 р.
До складу комісії входить 11 осіб - семеро делегує Верховна Рада, а решту 4 - міжнародні партнери від Ради прокурорів.
Зазначимо, що протягом часу, коли САП не має керівника, робота антикорупційної вертикалі ( НАБУ - САП - ВАКС) не є ефективною. Це ми бачимо зі звіту про діяльність НАБУ: кількість справ, які передали прокурори САП до Вищого антикорупційного суду, впала вдвічі.
Отже, в суботу, 09.10.2021, кворуму не було через відсутність трьох членів - Олени Бусол, Євгена Соболя та Андрія Гуджала.
Соболь - кандидат, якого делегувала партія президента. Інші члени, які затягують обрання голови САП, не були б призначені в комісію без голосів монобільшості.
Тобто партія влади та президент несуть відповідальність за зрив виборів голови САП", - переконані у Раді громадського контролю НАБУ.
Там додають, що члени комісії, делеговані від Ради прокурорів міжнародними партнерами України, вже двічі публічно заявляли про спроби втручання в конкурс: 8 cічня і 23 серпня.
"Станом на кінець липня залишилось всього два кандидати на посаду - детектив НАБУ Олександр Клименко і прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк, тобто залишилось лише вибрати переможця конкурсу", - констатують у раді.
Громадські працівники нагадують, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона публічно пообіцяв президенту США Джо Байдену негайно обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У раді громадського контролю НАБУ резюмують, що кандидати від влади саботують конкурс, Зеленський дає обіцянки міжнародним партнерам, які не виконує, а антикорупційна вертикаль працює неефективно.
Нагадаємо, засідання комісії, яка мала обрати керівника САП, не відбулися через відсутність членів комісії Олени Бусол, Андрія Гуджала і Євгена Соболя.
Своє невдоволення ситуацією, що склалася, висловив і президент Зеленський, який заявив, що "члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як годиться".
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Евробляхи не могут встать на учет даже после растаможки: какие VIN-номера "заворачивают" в МРЭО. На водителей заводят уголовные дела. Владельцу придется побегать по судам и потратиться, чтобы доказать свою невиновность.
Для некоторых автомобилей на еврономерах факт прохождения льготной растаможки не увенчался долгожданной легализацией и вручением украинских номеров: их изъяли в ходе экспертизы в МРЭО.
Как рассказал UBR.ua юрист ОО "Авто Евро Сила" Иван Казачук, минимум одна евробляха в день сталкивается с подобной ситуацией, когда на этапе постановки машины на учет и в ходе прохождения экспертной проверки на кузове машины выявляются повреждение или полное отсутствие VIN-кода.
https://ubr.ua/market/auto/evrobljakhi-ne-mohut-vstat-na-uchet-dazhe-posle-rastamozhki-prichina-v-vin-nomere-4008096
Фсьо біло впєрвіє і вно-овь…
https://www.youtube.com/watch?v=_-yXv957qcI
Зеленский исполняет обычную тактику, называемую:
"ПРИКИНУТЬСЯ ШЛАНГОМ"!
А президент Зеленский сразу сказал, и Шабунину тоже, - Идите в сраку. Я никому ничего не должен.
Щоб кожна людина, що почує, скаже собі, що зеля і є головна корупція (але має ще 20-30% підтримки, бо люди ще не почули) ..
Щоб кожен такий факт був почутий у G7..
Щоб потім посли від G7, МВФ, Єврокомісія, Конгрес при зустрічах з зелею питали, що ж той зеля собі думає і чи справді зеля хоче долучитися до цивілізованих країн, чи може хоче бути як на московії..
І саме Шабунін дотиснув деркача і дупинського, що зеля був змушений накласти на них свої санкції..
За половину каденції усенарідний сонцелікій лідор з мільйонера став мільярдером.
Головне не переплутайте 😁
форбс у поміч..
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%88%D1%96_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2015
петя настільки кепсько керував країною + війна + штучний банкопад, що збідніли всі,
але потім петя збагачувався найкраще за всіх..
форбс у поміч.. нічого особистого..