Комбайн зіткнувся на переїзді з пасажирським поїздом "Бахмут-Львів", пошкоджено локомотив і 6 вагонів, - Укрзалізниця. ФОТО
У понеділок, 11 жовтня, на залізничному переїзді на ділянці Фастів-Житомир сталося ДТП за участю комбайна і пасажирського поїзда, що прямував маршрутом №141 "Бахмут - Львів".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
За попередньою інформацією, водій комбайна проігнорував правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд, де на той час наближався потяг.
"Внаслідок зіткнення пошкоджено локомотив поїзда і 6 вагонів. Пасажири і поїзна бригада не постраждали. Водій комбайна відмовився від госпіталізації", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що пасажири з вагонів, у яких були розбиті вікна, були пересаджені на інші місця в поїзді.
"На місці працює поліція, і через слідчі дії поїзд затримується більш ніж на 2 години. Затримок інших рейсів поки немає", - додають в УЗ.
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