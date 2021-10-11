УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8558 відвідувачів онлайн
Новини
9 874 22

Комбайн зіткнувся на переїзді з пасажирським поїздом "Бахмут-Львів", пошкоджено локомотив і 6 вагонів, - Укрзалізниця. ФОТО

У понеділок, 11 жовтня, на залізничному переїзді на ділянці Фастів-Житомир сталося ДТП за участю комбайна і пасажирського поїзда, що прямував маршрутом №141 "Бахмут - Львів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Комбайн зіткнувся на переїзді з пасажирським поїздом Бахмут-Львів, пошкоджено локомотив і 6 вагонів, - Укрзалізниця 01

За попередньою інформацією, водій комбайна проігнорував правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд, де на той час наближався потяг.

"Внаслідок зіткнення пошкоджено локомотив поїзда і 6 вагонів. Пасажири і поїзна бригада не постраждали. Водій комбайна відмовився від госпіталізації", - сказано в повідомленні.

Комбайн зіткнувся на переїзді з пасажирським поїздом Бахмут-Львів, пошкоджено локомотив і 6 вагонів, - Укрзалізниця 02

Читайте також: Локомотив зіткнувся з вантажівкою КрАЗ на Миколаївщині, водій загинув, - Нацполіція. ФОТО

Комбайн зіткнувся на переїзді з пасажирським поїздом Бахмут-Львів, пошкоджено локомотив і 6 вагонів, - Укрзалізниця 03

Зазначається, що пасажири з вагонів, у яких були розбиті вікна, були пересаджені на інші місця в поїзді.

"На місці працює поліція, і через слідчі дії поїзд затримується більш ніж на 2 години. Затримок інших рейсів поки немає", - додають в УЗ.

Автор: 

ДТП (4471) залізниця (1508) Укрзалізниця (6864)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Жил-был фермер. В кредитных долгах как в шелках. И взял однажды фермер в лизинг комбайн Джон Дир за 150 000 долларов. Пригласил на работу Васю-комбайнера из соседнего села.

Тут и сказке конец.
показати весь коментар
11.10.2021 18:58
+17
Комбайн то хороший а вот за рулем как всегда пьянь колхозная.
показати весь коментар
11.10.2021 18:50
+16
Джон Дир фуфло не лепит.
показати весь коментар
11.10.2021 18:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть водій комбайна вирішив "підрізать" поїзд!
показати весь коментар
11.10.2021 18:45 Відповісти
А поїзд вмістом того щоб пропустити "добавив газу".🤭"мажор" мабуть🤗
показати весь коментар
11.10.2021 19:00 Відповісти
Не "вмістом" а "замість"
показати весь коментар
11.10.2021 19:02 Відповісти
🧐палець дуже товстий по телефону тикати😒
показати весь коментар
11.10.2021 19:29 Відповісти
буває
показати весь коментар
11.10.2021 19:34 Відповісти
Крепкий комбайн.
показати весь коментар
11.10.2021 18:46 Відповісти
Джон Дир фуфло не лепит.
показати весь коментар
11.10.2021 18:47 Відповісти
Хороший комбайн 😀😀
показати весь коментар
11.10.2021 18:48 Відповісти
Комбайн то хороший а вот за рулем как всегда пьянь колхозная.
показати весь коментар
11.10.2021 18:50 Відповісти
Хтозна, можливо недавній танкіст, не призвичаївся ще уступати дорогу.
показати весь коментар
11.10.2021 20:10 Відповісти
Все болеют за комбайн!
показати весь коментар
11.10.2021 18:57 Відповісти
Жил-был фермер. В кредитных долгах как в шелках. И взял однажды фермер в лизинг комбайн Джон Дир за 150 000 долларов. Пригласил на работу Васю-комбайнера из соседнего села.

Тут и сказке конец.
показати весь коментар
11.10.2021 18:58 Відповісти
В общем, все умерли

показати весь коментар
11.10.2021 19:02 Відповісти
Та да, ну ты и "хвантазер" фермера и в долгах, уха ха ха, то то я смотрю нищие "хвермера" на панамерах и теслах ездят.
показати весь коментар
11.10.2021 19:15 Відповісти
Малыш, ты обитаешь в какой-то другой реальности.
показати весь коментар
12.10.2021 09:44 Відповісти
этож какая реклама джонам с дирами , куда уж круче испытальный полигон !
показати весь коментар
11.10.2021 18:58 Відповісти
"мне в Париж по делу срочно"(с) - похоже, примерно так рассуждал комбатайнёр
показати весь коментар
11.10.2021 19:24 Відповісти
...поврежден локомотив и 6 вагонов ...
-----------------------------------------------------
Комбайн отделался легким испугом
показати весь коментар
11.10.2021 19:42 Відповісти
"Джон Дир" - это Америка, с Америкой шутки плохи.
А ЧС-4 - Чехословакия под совковым сапогом.
Счёт 1 : 0 в пользу Лидера Свободного мира.
показати весь коментар
11.10.2021 21:09 Відповісти
Eta tebe ni NIVA , i dazhe ne KOLOSS
показати весь коментар
11.10.2021 21:18 Відповісти
На фото ржавое корыто от УЗД. Повезло комбайну что оно 250 км/ч не ездит.
показати весь коментар
12.10.2021 12:40 Відповісти
под красской 267 слоев ржавчины
показати весь коментар
03.02.2022 19:29 Відповісти
 
 