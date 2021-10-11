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Шабунін: Підконтрольні ОП члени конкурсної комісії знову зривають конкурс з обрання голови САП

Шабунін: Підконтрольні ОП члени конкурсної комісії знову зривають конкурс з обрання голови САП

Наступне засідання комісії мало відбутися у вівторок, 12 жовтня, але його не буде

Про це пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шабунін стверджує, що Офіс президента має вплив на членів комісії Бусол, Гуджала і Соболя. За його словами, вони зірвали проведення засідання в суботу, а тепер з їхньої вини комісія не збереться й у вівторок.

"Всі, хто були в суботу, погодили дату 12 жовтня. Логічно, що засідання зривають ті, кого не було минулого разу: Бусол, Гуджал і Соболь. Це представники, делеговані в комісію ВРУ і керовані Банковою", - пише Шабунін.

Прим. редакції: під час обговорення можливості провести засідання у вівторок член комісії Нона Цоцорія зазначала, що їй не підходить цей день.

Автор: 

конкурс (1287) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+21
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11.10.2021 19:16
+11
Если у нас в стране что то срывают... значит это не нужно или Ахметову или Коломойскому
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11.10.2021 19:11
+9
Чи (і) *****.
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11.10.2021 19:15
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Вот этого пид.ра, который просто так поливал помоями Пороха повесить вместе с зедауном
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11.10.2021 19:08 Відповісти
Полагаешь, олигарх Порошенко нуждается в твоей защите?

Полагаешь, он знает о твоем рвении?

Полагаешь, что он тебя отблагодарит?
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12.10.2021 01:07 Відповісти
Эта сказка про белого бычка будет до тех пор пока импичмент Зеле не проведём. А прежде чем начинать импичмент надо организовать Майдан.
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11.10.2021 19:10 Відповісти
Альбинос , кончай дурочку валять ! Скажи спасибо Монике зебенски , за которого ты ж… рва
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11.10.2021 20:02 Відповісти
Если у нас в стране что то срывают... значит это не нужно или Ахметову или Коломойскому
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11.10.2021 19:11 Відповісти
Еще пинчук есть и дима фирташ
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11.10.2021 19:14 Відповісти
Чи (і) *****.
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11.10.2021 19:15 Відповісти
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11.10.2021 19:16 Відповісти
Шааааа! Бунін! 😊 Це таки і твоя вина в тому є! Хто топив за Зєлю? Шабунін! Тепер для порядку спочатку покаятися за свою диверсію не завадило б.
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11.10.2021 19:19 Відповісти
сравік, брешеш, ой брешеш
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12.10.2021 00:46 Відповісти
Все время так и хочется сказать борцуну Шабунину "А чем ты теперь недоволен? Ведь настало ваше "абынепорошенко". Вот и кушайте пока не спротивит, до полной интоксикации, до рыгачек".
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11.10.2021 19:21 Відповісти
Ну, что ты будешь делать...?
Вспомнил притчу о пастухе.
Шабунину не хватает внимания.
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11.10.2021 19:22 Відповісти
Пастух пас овец - в одиночестве. И захотелось ему повидать людей.
Он и закричал, зашумел: «Волки, волки!» Люди из селения прибежали с палками и цепями. Осмотрелись, сначала удивились, потом плюнули и ушли к себе в селение.
Прошло время и заскучавший пастух снова кричит: «Волки, волки!» Люди не так скоро, но прибежали. Опять нет волков, опять обман - обругали пастуха и обратно пошли.
А вскоре слышат они с высоты голос пастуха в третий раз: «Волки, волки, волки!» Посмеялись, отмахнулись люди и не пошли - не поверили.
А волки тем временем действительно набежали и съели пастуха и всех овец.
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11.10.2021 19:25 Відповісти
Шабунин мастер в полёте переобуваться. За кого он следующего будет топить- тот Ахметкин ставленник. Наблюдайте- и не промахнётесь.
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11.10.2021 19:27 Відповісти
Обижаете. Он с лета 2020 года сидит на растяжке и просится хоть к кому нибуть. Только вот кому он теперь нужон.

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11.10.2021 19:32 Відповісти
Пока что он нужон Ахметке. И для него анал- не табу и 1 раз- не тридварас.
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11.10.2021 19:35 Відповісти
Ну перед выборами кто-то да подберет борцуна. Только вот судьба резиноизделий №2 всегда одинакова.
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11.10.2021 19:43 Відповісти
А зеленський оп'ять скаже що він нє панімаєт шта случілась.
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11.10.2021 19:36 Відповісти
Ой-ой, кто єто сделал! - скаже "пан" Зеленський
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11.10.2021 20:48 Відповісти
- справді , свита відповідна до шута , (вибачаюсь до короля) ...
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11.10.2021 21:37 Відповісти
Шабунин -рояль в кустах? Не много ли на себя берет этот абсолютно скандальный человек?
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11.10.2021 19:58 Відповісти
Ну хоч поржьом! Все ж краще ніж барІга!
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11.10.2021 20:47 Відповісти
 
 