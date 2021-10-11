Шабунін: Підконтрольні ОП члени конкурсної комісії знову зривають конкурс з обрання голови САП

Наступне засідання комісії мало відбутися у вівторок, 12 жовтня, але його не буде

Про це пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шабунін стверджує, що Офіс президента має вплив на членів комісії Бусол, Гуджала і Соболя. За його словами, вони зірвали проведення засідання в суботу, а тепер з їхньої вини комісія не збереться й у вівторок.

"Всі, хто були в суботу, погодили дату 12 жовтня. Логічно, що засідання зривають ті, кого не було минулого разу: Бусол, Гуджал і Соболь. Це представники, делеговані в комісію ВРУ і керовані Банковою", - пише Шабунін.

Прим. редакції: під час обговорення можливості провести засідання у вівторок член комісії Нона Цоцорія зазначала, що їй не підходить цей день.