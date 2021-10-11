Шабунін: Підконтрольні ОП члени конкурсної комісії знову зривають конкурс з обрання голови САП
Наступне засідання комісії мало відбутися у вівторок, 12 жовтня, але його не буде
Про це пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
Шабунін стверджує, що Офіс президента має вплив на членів комісії Бусол, Гуджала і Соболя. За його словами, вони зірвали проведення засідання в суботу, а тепер з їхньої вини комісія не збереться й у вівторок.
"Всі, хто були в суботу, погодили дату 12 жовтня. Логічно, що засідання зривають ті, кого не було минулого разу: Бусол, Гуджал і Соболь. Це представники, делеговані в комісію ВРУ і керовані Банковою", - пише Шабунін.
Прим. редакції: під час обговорення можливості провести засідання у вівторок член комісії Нона Цоцорія зазначала, що їй не підходить цей день.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Полагаешь, он знает о твоем рвении?
Полагаешь, что он тебя отблагодарит?
Вспомнил притчу о пастухе.
Шабунину не хватает внимания.
Он и закричал, зашумел: «Волки, волки!» Люди из селения прибежали с палками и цепями. Осмотрелись, сначала удивились, потом плюнули и ушли к себе в селение.
Прошло время и заскучавший пастух снова кричит: «Волки, волки!» Люди не так скоро, но прибежали. Опять нет волков, опять обман - обругали пастуха и обратно пошли.
А вскоре слышат они с высоты голос пастуха в третий раз: «Волки, волки, волки!» Посмеялись, отмахнулись люди и не пошли - не поверили.
А волки тем временем действительно набежали и съели пастуха и всех овец.