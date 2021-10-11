"Удар" у Дніпрі і Дніпропетровській області віддали людям Коломойського зі "Слуги народу", - ЗМІ

Керівниками штабів партії "Удар" Віталія Кличка у Дніпрі і Дніпропетровській області призначено "людей Коломойського зі "Слуги народу": нардеп Кирило Нестеренко та ексголова облради Святослав Олійник відповідно.

Про це написав у Facebook екснардеп Андрій Денисенко, передає Цензор.НЕТ.

"УДАР у Дніпрі віддали людям Коломойського зі "Слуги народу". Керівником обласного штабу партії Кличка в Дніпрі призначили наближеного до скандального олігарха ексголови облради Святослава Олійника, а міського - нардепа Кирила Нестеренка", - повідомив він.

За словами Денисенка, публічних представлень на місці не було. При цьому він додав, що на нарадах у центральному штабі "ці двоє беруть участь як регіональні керівники і проходять у цій ролі у відповідних штабних документах вже з середини вересня".

Денисенко називає Олійника і Нестеренка "людьми Коломойського".

Екснардеп також додав, що Запорізьку обласну організацію партії Кличка в цей же час очолив "ставленик іншої приватівської гілки" Едуард Гугнін, який "багато років пов'язаний із президентом Федерації футболу Андрієм Павелком та авторитетом і меценатом Олександром Петровським".

Джерела "Української правди" також підтверджують, що Олійник зараз неформальний керівник штабу "Удару" в Дніпропетровській області.

Видання зазначає, що Олійник - діючий депутат від президентської партії "Слуга народу" в Дніпропетровській облраді, а Нестеренко - депутат Верховної Ради від "СН".

"Українська правда" звернулася за коментарями з цього приводу до голови виконавчого комітету партії "Удар" Артура Палатного і прессекретарки Кличка Оксани Зінов’євої.

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Прессекретарка Кличка на дзвінок не відповіла, повідомлення месенджера непрочитане.

Пізніше Палатний відповів, що в партії "Удар" йде процес формування регіональних і центральних органів: "Питання керівництва Дніпропетровської обласної організації вирішиться під час обласної конференції, яка відбудеться у жовтні цього року. Після неї буде офіційне рішення щодо керівництва. До конференції говорити про кандидатів на керівників передчасно. Ми відкриті для співпраці з усіма конструктивними силами в різних регіонах нашої країни".