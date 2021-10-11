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Новини
16 020 20

"Удар" у Дніпрі і Дніпропетровській області віддали людям Коломойського зі "Слуги народу", - ЗМІ

Керівниками штабів партії "Удар" Віталія Кличка у Дніпрі і Дніпропетровській області призначено "людей Коломойського зі "Слуги народу": нардеп Кирило Нестеренко та ексголова облради Святослав Олійник відповідно.

Про це написав у Facebook екснардеп Андрій Денисенко, передає Цензор.НЕТ.

"УДАР у Дніпрі віддали людям Коломойського зі "Слуги народу". Керівником обласного штабу партії Кличка в Дніпрі призначили наближеного до скандального олігарха ексголови облради Святослава Олійника, а міського - нардепа Кирила Нестеренка", - повідомив він.

За словами Денисенка, публічних представлень на місці не було. При цьому він додав, що на нарадах у центральному штабі "ці двоє беруть участь як регіональні керівники і проходять у цій ролі у відповідних штабних документах вже з середини вересня".

Денисенко називає Олійника і Нестеренка "людьми Коломойського".

Екснардеп також додав, що Запорізьку обласну організацію партії Кличка в цей же час очолив "ставленик іншої приватівської гілки" Едуард Гугнін, який "багато років пов'язаний із президентом Федерації футболу Андрієм Павелком та авторитетом і меценатом Олександром Петровським".

Удар у Дніпрі і Дніпропетровській області віддали людям Коломойського зі Слуги народу, - ЗМІ 01

Джерела "Української правди" також підтверджують, що Олійник зараз неформальний керівник штабу "Удару" в Дніпропетровській області.

Видання зазначає, що Олійник - діючий депутат від президентської партії "Слуга народу" в Дніпропетровській облраді, а Нестеренко - депутат Верховної Ради від "СН".

"Українська правда" звернулася за коментарями з цього приводу до голови виконавчого комітету партії "Удар" Артура Палатного і прессекретарки Кличка Оксани Зінов’євої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "УДАР" візьме участь у наступних парламентських виборах. Я буду на чолі списку, - Кличко

Прессекретарка Кличка на дзвінок не відповіла, повідомлення месенджера непрочитане.

Пізніше Палатний відповів, що в партії "Удар" йде процес формування регіональних і центральних органів: "Питання керівництва Дніпропетровської обласної організації вирішиться під час обласної конференції, яка відбудеться у жовтні цього року. Після неї буде офіційне рішення щодо керівництва. До конференції говорити про кандидатів на керівників передчасно. Ми відкриті для співпраці з усіма конструктивними силами в різних регіонах нашої країни".

Автор: 

Дніпро (3282) Кличко Віталій (3516) Коломойський Ігор (3122) УДАР (87) Слуга народу (2813) Палатний Артур (16) Дніпропетровська область (3763)


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Топ коментарі
+30
Этой уголовной мрази Бене отдали в полное распоряжение целую Украину.
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11.10.2021 19:49
+17
Партії без честі і совісті , лягають під каломойшу - штабелями . .
Ну а ти Вова , розкажи ще , як ти мощно - пабєдів в Україні олігархів. .
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11.10.2021 19:48
+13
Сейчас идет усиленная скупка первичных организаций партий на местах. Все активно готовятся к внеочередным выборам. Особенно активно торгует сейчас Гройсман.
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11.10.2021 19:46
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11.10.2021 19:43 Відповісти
странный способ очернить Кличко. Кто из крупных бизнесменов в Днепре не вел бизнес с Беней? там этого трудно избежать, даже если ты его враг.
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11.10.2021 21:16 Відповісти
20 ДОЛЛАРОВ- ВСЕГДА 20 ДОЛЛАРОВ.
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11.10.2021 19:45 Відповісти
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11.10.2021 19:57 Відповісти
Сейчас идет усиленная скупка первичных организаций партий на местах. Все активно готовятся к внеочередным выборам. Особенно активно торгует сейчас Гройсман.
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11.10.2021 19:46 Відповісти
Партії без честі і совісті , лягають під каломойшу - штабелями . .
Ну а ти Вова , розкажи ще , як ти мощно - пабєдів в Україні олігархів. .
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11.10.2021 19:48 Відповісти
Этой уголовной мрази Бене отдали в полное распоряжение целую Украину.
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11.10.2021 19:49 Відповісти
Если бы выборы что то решали, то кто бы к ним допустил народ!
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11.10.2021 20:02 Відповісти
Как-то странно. То есть по его логике этот нехорошоший Олийник состоит в двух партиях, что ли?
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11.10.2021 20:05 Відповісти
УДАРівці ніколи й не були патріотами України, ця партія лівого спрямування, тому й червоний комуністичний прапор у них. Їхні представники не були помічені й на фронті.
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11.10.2021 20:21 Відповісти
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11.10.2021 20:21 Відповісти
Типа у нас есть партии... У нас бизнес проекты либо олигархов, либо проходимцев и жуликов, дельцов, либо криминалитета. ( а потом они занимают свободную на данный момент " нишу" - кто кремлевскую, кто популистскую, кто" патриотическую." и т.д.) А для продвижки этого нужны "узнаваемые физиономии" Ни более того. Для ОПЗЖ - Бойко ( ну не Киву ж с Рабиновичем ставить), у "Удара" Пидалик, и дальше по списку...( кого не упомянул, звиняйте) А народ это все хавает..
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11.10.2021 20:33 Відповісти
Это же Кличко. Все продается и покупается.
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11.10.2021 20:35 Відповісти
І що це значить? Що "слуги" вже почали розбігатись від неЛоха до інших "попутників"? Чи що Кличко пішов на домовленості з ОП? В другий варіант якось слабо віриться.
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11.10.2021 20:46 Відповісти
Это какое то недоразумение или очередное вранье про Кличка !
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11.10.2021 20:46 Відповісти
притягиваение за уши. В Днепре кого ни возьми - любой делал бизнес с Беней, стало быть любого модно назвать "приближенным к коломойскому".
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11.10.2021 21:17 Відповісти
Тобіш, на "слугу нарота" і зеленого шута бєня більше не ставить
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11.10.2021 23:59 Відповісти
Удар это еще тупее и паршивее зеленых
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12.10.2021 00:10 Відповісти
Країна,дякуючи 73% недолугого обманутого на обіцянки-цяцянки Зеорлі населення, летить в прІрву БЕЗДЕРЖАВНОСТІ,ВАКХАНАЛІЇ ВІД УЗУРПВАТОРІВ ТА АНАРХІЇ. Ми всі на межі втрати країни. І це Факт! Говорити нічого і коментувати теж.
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12.10.2021 04:03 Відповісти
 
 