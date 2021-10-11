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Новини Нормандські переговори
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Зеленський обговорив із Меркель і Макроном проведення нормандського саміту. ФОТО

Зеленський обговорив із Меркель і Макроном проведення нормандського саміту. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили в режимі відеоконференції підготовку Нормандського саміту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Провів важливу розмову з Ангелою Меркель і Емманюелем Макроном щодо активізації переговорів для закінчення війни на Донбасі і підготовки саміту N4. Україна, Франція та Німеччина виступають за досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру", - написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter.

"Сторони зазначили, що очікують від цього саміту конструктиву і досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення стійкого миру на Донбасі. Лідери трьох держав обговорили пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті у нормандському форматі", - сказано в повідомленні на сайті президента.

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Зазначається, що Зеленський поінформував співрозмовників про ситуацію на Донбасі і зусилля, яких докладає українська сторона для досягнення миру.

Зеленський обговорив із Меркель і Макроном проведення нормандського саміту 01

Меркель і Макрон запевнили, що їхні держави і надалі докладатимуть усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Учасники зустрічі наголосили на важливості дотримання сторонами зобов'язань, взятих на себе в Парижі в грудні 2019 року, і погодилися з необхідністю детального обговорення стану їх виконання під час наступного саміту "Нормандської четвірки", - сказано в повідомленні.

Меркель і Макрон пообіцяли порушити ці питання під час своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Меркель Ангела (1139) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1466)


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Топ коментарі
+12
смешные все... два интуриста и клоун...
они обсудили ))) без ***** можете обсуждать только моду и погоду... ибо приболевшему ***** щаз совсем не до вас...
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11.10.2021 20:01
+8
Нашел с кем...
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11.10.2021 19:59
+8
А кто теперь комсомолка Меркель? Что-то решает?
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11.10.2021 20:01
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Нашел с кем...
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11.10.2021 19:59 Відповісти
А кто теперь комсомолка Меркель? Что-то решает?
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11.10.2021 20:01 Відповісти
Путен, Зеля и комсомолка спешат до её ухода порешать все вопросы путена.
После ухода комсомолки это будет сложнее...
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11.10.2021 20:31 Відповісти
Поспішає дЄрмак продати Україну під прикриттям фрау Рібентроп та Макрона-вилизувателя дупи х&йла.
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11.10.2021 20:45 Відповісти
смешные все... два интуриста и клоун...
они обсудили ))) без ***** можете обсуждать только моду и погоду... ибо приболевшему ***** щаз совсем не до вас...
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11.10.2021 20:01 Відповісти
А Ермак разрешил ?
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11.10.2021 20:02 Відповісти
Прозівав, можливо собачку вигулював в цей час.
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11.10.2021 20:05 Відповісти
Ну і шо? Як результат вже звичне П.П.Р.
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11.10.2021 20:03 Відповісти
Дєрмак дав добро.
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11.10.2021 20:04 Відповісти
Чехи відреагували на «Пандору». А ми? | Віталій Портников

https://www.youtube.com/watch?v=ZFl_--fu4j8
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11.10.2021 20:05 Відповісти
А в Украине фигуранты "Пандоры" руководят государством.
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11.10.2021 20:16 Відповісти
А что мы?А мы так мечтали о умном,бедном,заботливом царе из прастова нариду,что преславутые 73% будут глотать любое дерьмо,жрать кактусы но от своей розовой мечты не откажутся.Кому хочется выглядеть лохом.
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11.10.2021 20:52 Відповісти
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11.10.2021 21:31 Відповісти
Медвед обідив Бубочку от він і побін плакатись
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11.10.2021 20:10 Відповісти
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11.10.2021 20:13 Відповісти
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11.10.2021 20:27 Відповісти
Меркель почти на «чемоданах»+из-за проигрыша на выборах большой кипишь в CDU=>ей эти «нормандские встречи» - до #опы дверца…….
Макрону тоже сейчас напряг=>если не ошибаюсь в следующем году во Франции выборы……
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11.10.2021 20:20 Відповісти
ужас! где то уже памятник идиотский сволочи меркель ставят, а зе-дебилл всё стремится шота обговорювать,
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11.10.2021 20:21 Відповісти
Почему не с США и Великобританией - гарантами территориальной целостности по Будапешскому меморандуму...?
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11.10.2021 20:37 Відповісти
Какое он, все-таки, ничтожество...
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11.10.2021 20:43 Відповісти
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11.10.2021 20:44 Відповісти
Собрались трое - отставная коза-барабанщица, пассажир "на чемодане" и 73% шулер и лгун И решили поболтать за мир с ***** всея Расея. НИЧЕГО ХОРОШО для Украины этот сходняк не обещает. Тем более после https://nv.ua/world/countries/pandora-papers-zhurnalisty-opublikovali-dannye-ob-ofshorah-mirovyh-liderov-poslednie-novosti-50187141.html Pandora Papers
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11.10.2021 20:49 Відповісти
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11.10.2021 20:56 Відповісти
Це вам не безвідповідальний Будапештський меморандум, тут Німеччина та Франція мають відповідати своєю репутацією.
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11.10.2021 21:00 Відповісти
Опять недоразвитое выползло. Какая репутация у Меркель? Продажной барыги.. .
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11.10.2021 21:05 Відповісти
В спам, хамло.
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11.10.2021 21:14 Відповісти
Это я с тобой еще культурно общаюсь, ватный провокатор. Вы, кацапы, заслуживаете только одного - 9гр свинца в лоб
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11.10.2021 21:26 Відповісти
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11.10.2021 21:46 Відповісти
оу вот оно появилось из за за забория
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11.10.2021 21:03 Відповісти
Які переговори путін і його халуі дали чітку відповідь ,питаня Криму закрито ,про Донбас домовляйтесь з бойовиками лднр ,а про що він хоче говорити то це внутрішньоукраінські питаня і ще що б з рф зняли санкціі. Може слід було б краще розказати про офшори своі і друзів ,а ще розповісти як йогот друг видає кредит на окуповану територію.
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11.10.2021 21:15 Відповісти
Тут просто видимість, якоїсь роботи ні кому не потрібної, але для картинки згодиться, все таки державне мурло
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11.10.2021 21:25 Відповісти
Нечего сказать, хорошая компания, три холуя беса путлера и аферист офшорник, которого уже ждут браслеты.
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11.10.2021 22:04 Відповісти
Я всё понимаю... игнорировать поддержку Германии и Франции, ведущих держав ЕС в деле возвращения оккупрированных земель, безусловно не стоит. Но дело то как раз в том, что и ЛИЦЕМЕРНАЯ НЕМКА и НЕДОУМОК ЛЯГУШАТНИК не являются нам украинцам соратниками в борьбе с ГЭБЭШНОЙ МРАЗЬЮ. Это доказано временем и теми действиями, которые противоречат всем потугам нашего МИДа. Это я к тому, что всю эту ссученную ШУШЕРУ давно пора попросту ЗАМЕНИТЬ на тех, кто не станет ДВУРУШНИЧАТЬ, как скажем страны Балтии, и воочию поддержит Неньку на пути к свободе и демократии. Меркель по отношению к Украине банальная сволочь, играющая на руку немецкой кучке олигархов, связанных с Газпромом эРэФии и ФСБ. Кому нужны переговоры с такой тварью? То есть ЗЕ-профаны говоря о неком продвижении к цели в возвращении Донбасса попросту КРУТЯТ ДИНАМУ и ПУДРЯТ ЛЮДЯМ МОЗГИ!...
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11.10.2021 23:38 Відповісти
всё правильно.
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12.10.2021 04:59 Відповісти
Проведение в єтом году Берлинского саммита Норманди с участием Меркель будет большой удачей украинской дипломатии и поражением Кремля . Удачи президенту Зеленскому !
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12.10.2021 08:13 Відповісти
вова, не унижайся перед быдлотой, ничего не обсуждай... своим поведением ты позоришь Украину... хотя тебе деваться некуда - сначала ты брехал за Оман, потом за вагнергейт, а про оффшоры вообще засунул язык в желудок...
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12.10.2021 08:47 Відповісти
 
 