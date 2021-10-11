Зеленський обговорив із Меркель і Макроном проведення нормандського саміту. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили в режимі відеоконференції підготовку Нормандського саміту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Провів важливу розмову з Ангелою Меркель і Емманюелем Макроном щодо активізації переговорів для закінчення війни на Донбасі і підготовки саміту N4. Україна, Франція та Німеччина виступають за досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру", - написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter.

"Сторони зазначили, що очікують від цього саміту конструктиву і досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення стійкого миру на Донбасі. Лідери трьох держав обговорили пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті у нормандському форматі", - сказано в повідомленні на сайті президента.

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Зазначається, що Зеленський поінформував співрозмовників про ситуацію на Донбасі і зусилля, яких докладає українська сторона для досягнення миру.

Меркель і Макрон запевнили, що їхні держави і надалі докладатимуть усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Учасники зустрічі наголосили на важливості дотримання сторонами зобов'язань, взятих на себе в Парижі в грудні 2019 року, і погодилися з необхідністю детального обговорення стану їх виконання під час наступного саміту "Нормандської четвірки", - сказано в повідомленні.

Меркель і Макрон пообіцяли порушити ці питання під час своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.