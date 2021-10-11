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Столичному яхт-клубу продовжили термін оренди на Трухановому. Він може забудувати територію, - представник "Центру розвитку міст" Гриценко

Столичному яхт-клубу продовжили термін оренди на Трухановому. Він може забудувати територію, - представник

Пів року тому було підготовлено проєкт рішення про те, щоб не продовжувати оренду, але за цей час депутати Київради змінили своє рішення.

Про це пише у Фейсбуці виконавчий директор громадської організації "Центр розвитку міст" Олексій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"ТОВ "Яхт-клуб Локомотив" продовжили договір оренди, а ще пів року тому був проєкт рішення про непродовження договору оренди і була аргументація, що там немає будівель. Що змінилося? Насправді там є фундаменти (видно на скрині з гугл-карти) , які використовують для будівництва того, що забажає орендар, і ми отримаємо чергову закриту для киян зону на території острова", - написав Гриценко.

Він опублікував скриншот із результатами персонального голосування депутатів Київради. "За" проголосував 91 депутат, "проти" - 1, утрималися двоє. Ще сім депутатів не голосували.

Столичному яхт-клубу продовжили термін оренди на Трухановому. Він може забудувати територію, - представник Центру розвитку міст Гриценко 01
Столичному яхт-клубу продовжили термін оренди на Трухановому. Він може забудувати територію, - представник Центру розвитку міст Гриценко 02
Столичному яхт-клубу продовжили термін оренди на Трухановому. Він може забудувати територію, - представник Центру розвитку міст Гриценко 03

Автор: 

Київ (19525) Київрада (795) забудова (580) Гриценко Олексій (34)


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Депутатам Киевсовета тоже деньги нужны
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12.10.2021 00:15 Відповісти
 
 